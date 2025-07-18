Дмитрий Брагин: «Приглашаю всех на гонки. Здесь есть за кого поболеть!»

В последние выходные июля на трассе «Казань Ринг Каньон» проляжет экватор сезона 2025 года G-Drive СМП РСКГ (Российская серия кольцевых гонок)

Фото: Динар Фатыхов

Три дня под рев моторов: почти сто сильнейших пилотов со всей России, восемь гонок в пяти классах авто. С 25 по 27 июля траса «Казань Ринг Каньон» принимает пятый этап самого масштабного и престижного гоночного турнира страны G-Drive СМП РСКГ. Как это будет? Подробности — в материале «Реального времени».

Сезон 2025

В этом году гоночный сезон состоит из девяти этапов спринтерской серии G-Drive СМП РСКГ и четырех этапов серии гонок на выносливость G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. Все они состоятся на шести автодромах страны.

Трасса «Казань Ринг Каньон» принимает пятый этап серии гонок 2025 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Позади уже четыре этапа: первый состоялся в середине мая на подмосковном «Moscow Raceway». Затем сразу на две недели центром автоспортивной жизни страны стала трасса «Игора Драйв», которая находится в Ленинградской области. В начале июля эстафету приняло «Нижегородское кольцо», открывшее четвертый этап серии. Казани достался этап, знаменующий экватор.

По общему мнению, именно «Казань Ринг Каньон» считается самым живописным треком страны. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как отмечают организаторы — будет жарко! И речь идет не только о температуре воздуха, хотя синоптики обещают чистое небо и температуру не ниже 25 °C. Сами гонки должны будут расставить точки над i для немалой части участников: «…в момент старта воскресных гонок участники серии будут пересекать экватор сезона. А значит — можно будет подвести промежуточные итоги сезона, из числа участников выделятся фавориты борьбы за титул — а кому-то придется смириться с ролью середняка или даже аутсайдера», — отмечается в релизе СМП РСКГ. Потому сражение за победу на «Казань Ринг Каньон» развернется нешуточное.

«Выступать на домашнем автодроме — вдвойне приятно»

«Традиционно на трассу в окрестностях Казани участники приезжают с большим удовольствием и нетерпением. По общему мнению, именно «Казань Ринг Каньон» считается самым живописным треком страны, благодаря тому, что для строительства трассы была использована территория, где раньше находился карьер для добычи песка. Зрители получают возможность с верхней точки (по которой проложена объездная дорога) окинуть взглядом всю трассу. А гонщикам серьезные перепады высот, подъемы и спуски добавляют острых ощущений и делают трассу более требовательной к пилотажу и настройкам автомобиля», — подчеркивают организаторы Российской серии кольцевых гонок.

Гонщикам серьезные перепады высот, подъемы и спуски трассы «Казань Ринг Каньон» добавляют острых ощущений. Максим Платонов / realnoevremya.ru

И зрителей на трибунах и склонах, окружающих трассу, всегда бывает немало. Любовь к автоспорту в Татарстане не остывает уже несколько десятилетий. Здесь воспитана плеяда сильных пилотов: Владимир Чагин, Фирдаус Кабиров, братья Айрат и Радик Шаймиевы, отец и сыновья Джаудат, Ирек и Радик Миннахметовы, отец и сын Ильхам и Ильдар Рахматуллины, Валентин и Эдуард Николаевы, Ильгизар и Айрат Мардеевы, Дмитрий Брагин, Тимур Шигабутдинов, Тимур Тимерзянов, Андрей Каргинов и другие спортсмены, имена которых хорошо известны не только по всей России, но и далеко за ее пределами. Раис Татарстана — Рустам Минниханов и сам мастер автомобильного спорта международного класса.

Зрителей на трибунах и склонах, окружающих трассу «Казань Ринг Каньон», всегда бывает немало. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

То, что в Казани к автоспорту отношение особое, отмечают и организаторы гонок: «болельщиков из Татарстана всегда радует возможность увидеть успехи земляков. Этот регион России — один из лидеров по количеству быстрых гонщиков и успешных команд. К примеру, в топовом классе SMP TCR Russia сразу два коллектива из пяти выступающих представляют Татарстан. И в составе обоих выступают спортсмены из Казани. Главные звезды чемпионата России, безусловно, команда TAIF Motorsport и ее лидер, самый титулованный гонщик серии Дмитрий Брагин. За последние 11 сезонов Дмитрий смог завоевать девять титулов в разных категориях G-Drive СМП РСКГ — включая шесть чемпионств в топовом классе».

Дмитрий Брагин: «Выступать на домашнем автодроме вдвойне приятно». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Сам Дмитрий в начале июля стал гостем онлайн-эфира «Реального времени». Спортсмен рассказал об обновлении в команде, в этом сезоне цвета клуба вместе с ним впервые защищает молодой пилот Петр Плотников, причем он уже успел подняться на подиум, взяв на одном из этапов «серебро». На четвертом этапе сезона молодой гонщик улучшил результат — победил в гонке.

Гоночный автомобиль Дмитрия Брагина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как подчеркнул во время беседы с журналистом «Реального времени» Дмитрий Брагин: «Выступать на домашнем автодроме вдвойне приятно. Здесь много болельщиков, это дополнительно мотивирует». А заодно он пригласил всех поклонников автоспорта на предстоящие гонки: «Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить эти мероприятия. Очень зрелищно, много активностей, есть за кого поболеть», — обратился он к зрителям и читателям интернет-газеты.

Будет ярко!

«Всего в рамках уик-энда пройдет восемь гонок в пяти классах — от международной категории TCR (в которой, наряду со множеством национальных чемпионатов, разыгрывается Кубок мира TCR World Tour) до класса «Спортпрототип CN», где большинство участников выступают на бюджетных спорткарах российского производства 527 Shortcut», — информируют организаторы гонок.

В рамках уик-энда на казанской трассе пройдет восемь гонок в пяти классах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй татарстанский коллектив, выступающий в топовой категории серии — Innostage AG Team. 22-летний Рустам Фатхутдинов уже сделал серьезную заявку на лидерство в сезоне: в шести уже состоявшихся гонках он дважды поднимался на пьедестал.

В классе S1600 выступает еще один казанский спортсмен Василий Кораблев. В минувшем сезоне именно он смог завоевать Кубок России в этой категории.

В дни гонок уже традицией стала прогулка по пит-лейну. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Будет у гостей этапа и возможность в буквальном смысле прикоснуться к автоспорту. В дни гонок уже традицией стала прогулка по пит-лейну — территории, которая обычно закрыта для посетителей. Это боксы, где происходит обслуживание гоночных автомобилей. Сами болиды на это время будут выведены на примыкающую территорию, и каждый желающий сможет сделать фото на память с легендарным автомобилем, а если повезет, то и с пилотами любимых команд.

Российская серия кольцевых гонок на казанскую трассу снова вернется в сентябре этого года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Из столицы Татарстана Российская серия кольцевых гонок вновь переместится в Подмосковье. Трасса Moscow Raceway в августе примет сразу два этапа подряд: шестой состоится с 15 по 17 августа, а ровно через неделю пилоты вновь будут защищать командные цвета уже в рамках седьмого этапа. На трассу «Казань Ринг Каньон» участники серии вернутся снова в середине сентября: рев моторов вновь огласит окрестности в период с 12 по 14 число первого месяца осени. А завершающий этап, по уже сложившейся годами традиции, примет Чеченская Республика. Трасса «Крепость Грозная» ждет участников гонки и поклонников автоспорта с 9 по 12 октября.