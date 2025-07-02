Дмитрий Брагин: «Вне гоночных трасс езжу только по правилам дорожного движения»

Один из самых титулованных автоспортсменов России — о том, как в стране проходит серия кольцевых гонок и почему эко-ралли лучше лихачества на дорогах

Фото: Динар Фатыхов

Спортсмены «ТАИФ Моторспорт» активно участвуют в российских кольцевых гонках: в июле их ждут этапы в Нижнем Новгороде и Казани. «Выступать на домашнем автодроме вдвойне приятно. Здесь много болельщиков, это дополнительно мотивирует», — признается один из самых титулованных автоспортсменов страны, мастер спорта международного класса, пилот команды Дмитрий Брагин. Впрочем, большая часть работы осуществляется не перед зрителями, а между соревнованиями. О том, как гонщики готовятся к победам, Дмитрий Брагин рассказал на онлайн-конференции «Реального времени».

«Продолжаем бороться за самые высокие места»

— Дмитрий, вы — шестикратный чемпион России в классе «Туринг», чемпион России, многократный обладатель Кубка России по автокроссу, ралли кроссу, ралли, кольцевым гонкам, зимним трековым гонкам, неоднократный победитель таких престижных соревнований, как «Серебряная ладья», «Гонка звезд журнала «За рулем», «Рождественская гонка», «Кубок Победы», AKHMAT RACE. Первый вопрос напрашивается сам собой: остались ли еще непокоренные вами вершины? Есть ли в автоспорте ниши, где вы не попробовали бы свои силы, но очень хотели бы?

— Здесь нет такого, что человек все покорил. Можно сравнить с горами: есть много вершин, каждая из них по-своему сложна. Как в учебе, век живи — век учись. На каждой гонке нужно заново доказывать, что ты лучший, а в первую очередь самому себе.



— Сейчас в разгаре российская серия кольцевых гонок 2025 года. Два этапа позади. На каком уровне выступает «ТАИФ Моторспорт»? Какие ближайшие этапы ждут нас впереди? Что будет, допустим, в июле?

— В июле нас ожидают два этапа: в Нижнем Новгороде и в Казани. Пользуясь случаем, приглашаю всех посетить эти мероприятия. Очень зрелищно, много активностей, есть за кого поболеть — команду «ТАИФ Моторспорт».

Что касается предыдущих этапов, у нас в этом году несколько обновлена команда, за нас выступает молодой пилот Петр Плотников. У него пока есть определенные сложности, это новый для него класс, новые машины, шины. Ему нужно некоторое время, чтобы в первую очередь адаптироваться. Но за два этапа, что прошли — на Moscow Raceway близ Волоколамска и «Игоре Драйв» — Петр уже завоевал один подиум. Второе место было. Мотивация у него колоссальная. Работы очень много как у него, так и у меня. Продолжаем бороться за самые высокие места.

— Кстати, что касается гонок этого года, Татарстан будет принимать два этапа. Насколько это частое явление, когда команде в течение сезона дважды удается выступать на родной трассе?

— Это не в новинку, когда автодром принимает у себя больше одного этапа. В том году это был Грозный. В этом году две трассы дважды принимают у себя чемпионат России — это Казань и Moscow Raceway близ Волоколамска.

Конечно, выступать на домашнем автодроме вдвойне приятно. Здесь много болельщиков, это дополнительно мотивирует.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Запланированных гонок, наверное, не бывает»

— Что чувствует пилот автомобиля в круговерти постоянной смены ситуаций даже на знакомой трассе? Как просчитывать свои ходы хотя бы на полшага вперед?

— Одним словом, это и есть опыт. Тот, кто выезжает впервые, не делает стратегических действий, ведет себя интуитивно. Потом опыт у пилота накапливается и применяется в повторяющихся ситуациях. Скажу так, каких-то запланированных гонок, наверное, не бывает. В 0,1% случаев, возможно, выстрелит и поедешь так, как запланировал. Но в основном происходят всякие внештатные ситуации. Они могут быть связаны с агрессивными действиями соперников, погодными условиями. Бывает, что у машины замыкающего пилота происходит разлив технических жидкостей. Тот, кто едет первым, этого не видит. Ехать по такому пятну — все равно, что по льду, машина становится неуправляемой. Нужно предпринимать какие-то действия.



— Насколько большой коллектив сейчас у клуба «ТАИФ Моторспорт»? Как он живет между заездами? Я так понимаю, клуб активно работает и над привлечением внимания к автомобильному спорту. Например, в Нижнекамске на Дне молодежи была представлена техника «ТАИФ Моторспорт».

— Зрители видят соревновательную часть. А все остальное — это подготовительные мероприятия. Нужно обслуживать технику, оборудование команды, заменять какие-то детали. То, что происходит между соревнованиями, и есть большая часть работы, от которой зависит, как мы проведем уик-энд.

Помимо кольцевых гонок, команда занимается подготовкой техники для ралли-рейдов. Есть и пиар-кампания, в рамках которой представляется наша техника. Это лицо команды, она должна быть подготовлена на 100%. С мероприятий техника сразу едет на на соревнования.



— Момент единения с поклонниками автоспорта, в том числе с подрастающим поколением, наверное, безумно важен.

— Конечно! Чем дружнее команда, тем все действия происходят слаженнее. Не надо никому долго объяснять, что делать, потому что каждый знает свою работу. У пилотов, механиков бывают внештатные ситуации. У нас нет такого, что кто-то свою задачу выполнил и сидит, мол, другие пусть работают. Все всегда трудятся до победы.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«После занятий мы не уроки делали, а шли в секцию»

— Вы начинали свой путь с картинга. У нового пилота команды он тоже был первой ступенью. Хотелось бы попросить совет у вас как у мастера: с чего начинать тем, кто грезит ревом моторов?

— Основное — это желание и дисциплина. Это два главных фактора, из которых все и складывается. Автоспорт — это затратный вид спорта. Без финансовой поддержки, которая, например, оказывается мне командой «ТАИФ Моторспорт», тяжело.

В секции, где я начинал, уделяли внимание дисциплине. Мы ходили на картинг минимум шесть раз в неделю. Школа была второстепенна, после занятий мы не уроки делали, а шли в секцию.

На тренировках мы своими силами готовили технику, изучали материальную часть. Делали все сами: на стойку поднимали карт, толкали для запуска двигателя, мыли, перебирали мотор. Сейчас в современных командах есть закрепленный механик, тренер, повар и так далее, много обслуживающего персонала для юного пилота. Дисциплину привить тяжело, а она необходима начинающему спортсмену.



— Думаю, что погружение во внутренний мир железного коня крайне важно. Для вас навыки, полученные в детстве и юношестве, наверное, не просто полезны, а необходимы.

— Это нужно современному пилоту, чтобы настраивать технику, работая с инженером. Когда ты разбираешься, гораздо проще сказать, что не устраивает и что нужно изменить, чтобы стало лучше в управлении.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Бытует мнение, что гонщики и в обычной жизни любят понарушать правила дорожного движения. Это правда или миф?

— Я езжу вне гоночных трасс только по правилам дорожного движения. Есть такой вид гонок — эко-ралли, там надо экономить топливо. Каждый раз, выезжая из точки А в точку Б, я ставлю себе задачу потратить как можно меньше топлива. Всем рекомендую этим заниматься, а в не [вдавливать] педаль в пол и нарушать правила. Кроме нас, есть много других участников дорожного движения, пешеходов. На трассах есть определенные трек-дни, где каждый может выехать на своем автомобиле и показать все, что умеет. В Казани они проводятся. На такой трассе демонстрируйте свое мастерство. А в городе надо соблюдать правила.

— Мы с вами встречались в феврале на финальном этапе розыгрыша сети «ТАИФ-НК АЗС», где подарком был автомобиль LADA Niva Legend. Вы сказали, что попробовали бы ее на бездорожье. С учетом вашей высокой загрузки получается ли путешествовать? Есть ли хобби у пилота международного класса Дмитрия Брагина?

— Мое хобби совпадает с работой — это автоспорт. Конечно, я выбираюсь с семьей в отпуск, но это в основном происходит в конце гоночного сезона, октябре или ноябре. Чаще всего ездим на море.

— Буквально сегодня-завтра вам снова пора в путь. От своего лица, от редакции «Реального времени» и всех любителей автоспорта желаем вам и вашей команде ярких стартов и не менее ярких финишей, покорения новых вершин. До новых встреч на гоночных трассах!

— Большое спасибо. Всем удачи!

Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС».

Официальный партнер онлайн-конференции:



