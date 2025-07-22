Несимволическая защита: чем «аукнется» поправка в закон, защищающая от ретуши религиозные символы

«Потеря» религиозных символов на изображениях культовых зданий теперь обойдется дорого

Фото: Реальное время

Госдума одобрила поправку в закон «О свободе совести и религиозных объединениях», которая вводит ответственность за «крестопад». Казусы, подобные допущенным на плакате ко Дню города в 2022 году «Москва — город мастеров», где православные кресты на храме Василия Блаженного заменили изображением шариков на палочке, больше не пройдут. Одновременно документ должен исключить такие скандалы, как в 2023 году, когда были отозваны выпущенные Банком России новые тысячерублевые купюры, поскольку бывшая дворцовая церковь Казанского кремля была напечатана без православного креста. Мнения экспертов о новшествах закона, оценка последствий его применения в светской жизни и прогнозы юристов о перспективах потенциальных споров — в материале «Реального времени».

От предложения до принятия — 51 день

За рекордно короткий срок — с 26 мая по 15 июля 2025 года — прошел все стадии рассмотрения законопроект, направленный на защиту православных крестов, мусульманских полумесяцев и других религиозных символов конфессий, существующих на территории России. При этом за 51 день формулировка вносимых изменений была конкретизирована и резко ужесточилась.

Документ запрещает изображать в рекламе, СМИ, интернете, при продаже товаров и оказании услуг культовые здания и объекты без их религиозной символики, к примеру христианского креста, мусульманского полумесяца или звезды Давида. Исключение сделали лишь для тех случаев, когда воспроизведение религиозных символов может повлечь их осквернение либо объект изображается с указанием эпохи, когда символов на нем еще не было.



За рекордно короткий срок — с 26 мая по 15 июля 2025 года — прошел все стадии рассмотрения законопроект, направленный на защиту религиозных символов. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Если точнее, в окончательной версии этот пункт в законе стал выглядеть так: «Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, указанных в преамбуле настоящего Федерального закона, без данных символов, в том числе в СМИ, в информационно-телекоммуникационных сетях, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе, не допускается, за исключением случаев, если воспроизводятся исторические изображения с указанием на соответствующий период времени при условии, что в указанный период соответствующие религиозные символы отсутствовали, либо воспроизведение религиозных символов влечет за собой их осквернение».

В результате нарушители новой статьи будут подпадать под действие части 2 статьи 5.26 КоАП РФ, в соответствии с которой за умышленное публичное осквернение религиозных символов гражданам грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов, а должностным лицам — штраф от 100 до 200 тыс. рублей.

Пресечь попытку «превратить многонациональную Россию в безнациональную»

Принятие законопроекта обусловлено причинами, которые хорошо изложены в пояснительной записке и заключении профильного комитета Госдумы, отметил руководитель юридического отдела компании «Татюринформ» Всеволод Нестеров. В них указывается на «факты исключения, ретуширования, «затирания» религиозных символов» и на то, что выявлены случаи отсутствия крестов на куполах христианских храмов на фотографиях, уличных плакатах, на упаковке товаров, элементах внутреннего убранства выставочных залов, на денежных купюрах, на страницах периодических печатных изданий, на интернет-страницах. Депутаты усматривают в этом попытку «превратить многонациональную Россию в безнациональную и бесконфессиональную страну», считает Нестеров.

Нестеров подчеркнул, что при обсуждении текста законопроекта были запрошены мнения крупнейших традиционных религиозных организаций — Духовного управления мусульман РФ, Духовного собрания мусульман России, Буддийской традиционной Сангхи России, Правового управления Московской Патриархии, Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), Федерации еврейских общин России. Все они поддержали инициативу.

— В настоящее время рано судить о возможной практике применения нормы закона судами, — говорит Всеволод Нестеров. — Основанием для привлечения к ответственности является наличие вины в совершении нарушения, которая в контексте вновь принятой нормы закона может выражаться как в наличии прямого умысла на использование именно тех изображений, на которых исключены, заретушированы религиозные символы, так и в форме неосторожности.

Нестеров указал, что круг лиц, на которых будет распространяться действие закона, в основном состоит из организаций, индивидуальных предпринимателей, а также государственных и муниципальных органов. Граждане также будут обязаны соблюдать закон, например, при публикациях в сети Интернет и размещении объявлений.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По его мнению, предполагается, что все эти лица имеют материальные и организационные ресурсы для того, чтобы обеспечить соблюдение законодательства, обладают квалифицированными специалистами или привлекают их со стороны. Блогеров с большой аудиторией в социальных сетях и раньше обязывали вести мониторинг, в частности на предмет размещения информации, «оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу», блокировать доступ к таким сведениям и сообщать об этих случаях в Роскомнадзор.



«Есть риск, что нормы закона попытаются применить к СМИ и рекламе»

Юрист Сергей Сычев говорит, что в законопроекте, который, судя по пояснительной записке, был внесен в целях защиты религии, изначально речь больше шла о ретуши — закрашивании, «фотошопе» религиозных символов.

— В первоначальном тексте законопроекта был сделан отдельный акцент на недопустимости применения такого приема в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, но к моменту принятия закона этот акцент исчез, — отметил он. — К сожалению, в самом законе это прямо не прописано, поэтому я думаю, что в будущем возможны попытки применить меры ответственности, например, за то, что крест не попал в кадр.

По идее, подчеркнул он, эти изображения должны соотносится с наличием факта оскорбления чувств верующих, за что существует административная и уголовная ответственность, но есть риск, что нормы этого закона попытаются применить к СМИ и рекламе, чтобы у других органов тоже появились рычаги влияния.

— Я думаю, что смысл в законопроекте был, но как раз-таки в запрете применять на официальных документах, вывесках, гербах, знаках такие изображения, а в случае применения в гражданском обороте все-таки стоило более подробно прописать, что именно нельзя редактировать, удаляя эти символы, — рассуждает Сычев.

«Можно, не имея злого умысла, обострить ситуацию»

Основатель ИА «ПромРейтинг» Антон Глухов в связи с принятием закона сразу припомнил скандал, связанный с отзывом в 2023 году новых тысячных банкнот с изображением Казани. На купюрах была изображена бывшая дворцовая церковь Казанского кремля, в которой располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Она давно не используется как культовое здание и много лет лишена крестов, однако некоторым тогда показалось, что этот религиозный символ умышленно не изобразили.

— Как я понимаю, такая поправка к закону избыточна, — говорит он. — Ведь зачастую религиозные символы не попадали на какие-то игрушки, изображения именно потому, что люди, которые используют эти изображения, не хотели затрагивать тему религии. Мне казалось, что отсутствие отсылки к той или иной религии, конфессии на объекте могло говорить о том, что люди относятся к религии уважительно. Может быть, необходимо, чтобы все четко понимали, к какой религии отсылает то или иное изображение религиозного учреждения. Но мне кажется, что тогда могут возникнуть какие-то нюансы, которые будут не вполне понятны ни представителям СМИ, ни людям, которые употребляют этот контент.

Антон Глухов говорит, что, изучая общественное мнение, он встречает в соцсетях высказывания ортодоксально настроенных людей, которые даже за малейшее отклонение от постулатов могут счесть человека еретиком, а также тех, кто трактуют религию деструктивно. И законодатели в данном случае, возможно, делают благое дело — создают условия, когда всем понятно: вот так выглядит данная религия, вот ее догматы, и не надо никуда отклоняться. И это также касается СМИ, которым теперь придется следить за тем, чтобы не нарушить закон.

— Сегодня СМИ уже очень осторожно берут и используют информацию. Люди понимают, что можно, не имея никакого злого умысла, как-то обострить ситуацию, просто поставив не ту фотографию, попасть в скандал, под уголовное преследование. Это сильно сужает свободу, но, с другой стороны, страна погружена в СВО, и, возможно, сейчас не время для того, чтобы давать свободу дискуссиям и кривотолкам. Мы должны быть сплочены! А на СМИ лежит особая ответственность, журналисты общаются с людьми, и, когда действуют какие-то негативные силы, страна находится в сложной ситуации, действительно, нужно думать, прежде чем публиковать какую-то информацию, — отметил он.

Креста на них нет?

Предыстория поправок, вносящих ответственность за «снятие» крестов, полумесяцев и иных религиозных символов с культовых объектов и их элементов, начинается не с октября 2023 года. Тогда она, судя по всему, просто достигла апогея, поскольку денежная купюра — объект, который склонны внимательно рассматривать все жители России. Накал страстей не охладил даже тот факт, что изображение бывшего культового сооружения без креста точно соответствовало его фактическому виду. Мало того, сама идея водрузить в реальности либо дорисовать на купюре православный крест на Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, которая неразрывно связана с мусульманством, теоретически могла быть неоднозначно воспринята частью населения республики. В итоге выпуск новой тысячной купюры в честь Казани был отложен — не появилась она и сейчас.

Накал страстей не охладил даже тот факт, что изображение бывшего культового сооружения без креста точно соответствовало его фактическому виду. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее — в 2022 году — в Москве к дню города выпустили плакаты со стилизованным изображением храма Василия Блаженного, на котором вместо реально присутствующих православных крестов красовались кружки. После протестов активистов плакаты в последующие годы выпускались уже с хорошо различимыми крестами.

Кружочками и палочками заменили не менее реальные кресты авторы концепт-арт-символа Новгородской области — стилизованного изображения памятника «Тысячелетие России» (после скандала их вернули на законное место).

На упаковке «Геркулеса монастырского» монах принимает из рук девочки чашку с кашей на фоне церкви, на главах которой не всякий сможет разглядеть силуэты крестов. скриншот сайта ozon.ru

Недоумение и вопросы порой вызывает и внешний вид товаров. Так, на упаковке «Геркулеса монастырского», выпускаемого под брендом «Русский продукт», монах принимает из рук девочки чашку с кашей из овсяных хлопьев на фоне церкви, на главах которой не всякий сможет разглядеть силуэты крестов.