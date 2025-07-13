Рамис Якубов: «Кардиохирургия — безграничная область, где только развиваться, развиваться и развиваться»
Главный внештатный кардиохирург Татарстана — о том, как в Набережных Челнах делают сложнейшие операции и о том, почему клиники должны объединяться, а не конкурировать
Рамис Анверович Якубов, главный внештатный кардиохирург Минздрава РТ, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии БСМП Набережных Челнов. Под руководством этого деятельного и амбициозного доктора в Закамье осваивают и применяют новые кардиохирургические технологии, в том числе малоинвазивные. Сегодня в БСМП делают практически весь спектр хирургических операций на сердце и сосудах — аортокоронарное шунтирование, протезирование аорты и сердечных клапанов, многие другие. Первыми в России здесь смогли провести полное гибридное протезирование аорты. А с недавних пор в БСМП делают и пересадку сердца — провели уже 10 успешных операций. Одним из инициаторов всех этих изменений можно назвать Рамиса Якубова, героя нашего сегодняшнего портрета. Его цель — развивать в Закамье кардиохирургическую помощь, не уступающую по качеству и сложности работе коллег из Казани и даже федеральных центров. Крупный отдельный кардиоцентр в Набережных Челнах пока остается его мечтой, и он идет к ней последовательно уже не первый год.
«Мне повезло с учителями»
Рамис Анверович родом из Ульяновска. Он решил, что будет врачом, примерно за два года до окончания школы. Начал усиленно готовиться к поступлению в медицинский вуз, и для этого в выпускном классе даже переехал жить в Набережные Челны к своей тете, которая работала учительницей биологии в одном из сильных лицеев города. Форсированная подготовка дала плоды — в 1993 году юноша поступил в Ижевскую медицинскую академию. Там он познакомился со своей будущей супругой — Рамис Анверович и Венера Тагировна вместе уже 30 лет, в том числе и на работе. Проучившись в Ижевске первые три курса, Рамис и Венера перевелись в Казанский медицинский университет: клинические предметы хотелось проходить на базе знаменитой медицинской школы Казани.
Наш герой с первых курсов знал, что будет хирургом. По окончании университета уехал работать в Набережные Челны — супруга родом отсюда, и молодая семья решила строить жизнь тут, в Закамье. Молодому специалисту предложили работать в отделении общей хирургии городской больницы №2, под руководством Ильдара Хайруллина (ныне главного врача Первой градской клинической больницы Москвы).
— Так произошло мое плотное погружение в общую хирургию. Во второй городской больнице сочетались многие направления, там была мощная хирургия, в том числе и онкологическая. Мне повезло с учителями — я получил там большой багаж практических знаний, — вспоминает Рамис Анверович. — Я работал в этом отделении пять лет. Овладел и абдминальной хирургией, и гнойной, была у нас там и проктология, и торакальная хирургия.
В 2001 году наш герой побывал на курсах врачебной переподготовки в Санкт-Петербурге — обучался кардиоторакальной хирургии. В 2003 поступил в ординатуру по общей хирургии — в Казань, к профессору Дмитрию Красильникову. Большая часть ординатуры прошла в отделении сосудистой хирургии РКБ, где руководителем нашего героя был Ильдар Халилов, который сейчас возглавляет аналогичное отделение в горбольнице №7 Казани.
Я предложил: «Давайте организуем профильное отделение?» Ведь в городе не было сосудистой хирургии, всю медицинскую помощь по этому профилю оказывали в Казани
— Он был одним из ведущих сосудистых хирургов РКБ, и я был к нему прикреплен. Практически все свое рабочее и нерабочее время проводил в РКБ — мне было интересно все. И неотложка, и плановые большие операции. В итоге, когда в 2005-м с багажом знаний сосудистой хирургии я вернулся в Набережные Челны, меня вновь позвал к себе Ильдар Индусович Хайруллин, который на тот момент руководил горбольницей №5. Он активно проводил реформы в этой многопрофильной больнице. А я предложил: «Давайте организуем профильное отделение?». Ведь в городе не было сосудистой хирургии, всю медицинскую помощь по этому профилю оказывали в Казани, людям приходилось ехать за 250 км. И он меня поддержал.
В горбольнице №5 было организовано хирургическое отделение №2, в котором были койки для пациентов, нуждающихся в сосудистой хирургии. Наш герой начал набирать сотрудников, обучать их, внедрять операции. Там впервые в городе стали делать сосудистые операции в рамках неотложной помощи — в том числе на сонных артериях, на брюшной аорте. Сформировался коллектив оперирующих хирургов.
Краеугольный камень кардиохирургии в Челнах заложил легендарный Ренат Акчурин
С 2010 года история отделения сердечно-сосудистой хирургии под руководством нашего героя продолжилась в БСМП, которую возглавил все тот же Ильдар Хайруллин.
— Ильдар Индусович спросил у меня: «Какое направление ты хотел бы развивать?». И я ответил: «В городе острая нехватка не только сосудистой хирургии, которую мы поднимаем сейчас, но и кардиохирургии». К тому моменту мы уже полноценно дежурили по неотложной сосудистой хирургии не только на город, но и на северо-восток республики, — вспоминает вехи развития своей специализации в Челнах Рамис Анверович.
В тот период в БСМП стали задумываться о стент-графтах, и начались первые операции по их установке. Правда, в силу отсутствия достаточного количества квот и малодоступных расходников, поначалу это были единичные операции: 3—6 в год. Но начало было положено.
После того, как Ренат Сулейманович провел несколько показательных операций было сформировано кардиохирургическое отделение
В 2011 году легендарный кардиохирург Ренат Акчурин приехал в БСМП открывать профильное отделение — это произошло при поддержке тогдашнего министра здравоохранения РТ Айрата Фаррахова. Таким образом, в БСМП образовались два отделения — сосудистой и кардиохирургии.
— Работать сюда пригласили докторов из разных городов, в Челны приехали врачи, прошедшие ординатуру в Москве — Евгений Кобзев, Мансур Патеев, Альфред Гулюмов, Рустам Хисматуллин и другие. Они приехали ко мне — отделение было большое, и я им обещал, что мы будем заниматься кардиохирургией. А они как раз хотели работать кардиохирургами, — рассказывает Рамис Анверович. — После того, как Ренат Сулейманович провел несколько показательных операций и было сформировано кардиохирургическое отделение, часть моих молодых докторов ушли в него работать. Первые годы руководил отделением Сергей Михайлович Корней, большой педант своего дела, прошедший ординатуру в «Чазовском центре» в Москве.
В 2012 году амбициозная команда кардио— и сосудистых хирургов БСМП планировала развивать хирургию аорты и клапанов. В результате сюда пришел работать еще один именитый врач — Геннадий Федоров, выходец из московского института Бакулева. Возникает вопрос: как удалось в городе, не имевшем статуса столицы, собрать такую звездную команду?
— Мы предложили им возможность реализовать их амбиции. Они хотели заниматься кардиохирургией — и получили такую возможность. Плюс, им предложили хорошие условия, помогли с обустройством быта, — отвечает на этот вопрос Рамис Анверович.
В Челнах уже проведено 10 успешных пересадок сердца
В 2012 году Сергей Корней переехал в Калининград, и отделение вновь объединилось: половина блока занималась кардиохирургией, половина — сосудистыми проблемами. Наш герой сам осваивал кардиохирургические операции и параллельно стремился развивать мастерство молодых хирургов своего отделения.
— В тот момент моей задачей было обучить трех-четырех хирургов, которые могли бы самостоятельно выполнять операции, а не только ассистировать опытным докторам, — рассказывает наш герой. — Наши ребята начали оперировать и примерно к 2016 году уже полностью освоили весь необходимый объем операций. А я планировал двигаться дальше. Стал заниматься сочетанной патологией, патологией аорты. Ведь кардиохирургия — безграничная область, где только развиваться, развиваться и развиваться!
Со временем в Челнах продолжили развивать операции на сердечных клапанах, на аорте, освоили радиочастотную аблацию, операцию при аритмиях, сочетанные операции, малоинвазивные операции. Все эти годы и сам Рамис Анверович, и его доктора ездили обучаться по всей стране: в Новосибирск, в РНЦХ им. Петровского, в Калининград, в Санкт-Петербург. Изучали разные школы и разные направления, брали из каждой лучшее — и в этом смысле кардио— и сосудистая хирургия в Набережных Челнах зарождались будто бы в плавильном котле.
И теперь большинство кардиохирургических операций и вмешательств на сосудах оперируются здесь, в Набережных Челнах — а в Казань к кардиохирургам отправляются разве что дети с врожденными пороками. С некоторых пор делают здесь даже пересадки сердца!
— Мы не могли упустить эту возможность, ведь наша активность в области кардиохирургии и сосудистой хирургии была замечена и отмечена руководством республики и Министерством здравоохранения. У нас уже была наработана хорошая база. Кроме того, БСМП до этого имела большую историю в области трансплантологии — вспомним, например, профессора Галеева, который делал здесь пересадку почки еще в восьмидесятых, девяностых годах. Так что программа трансплантации сердца у нас запущена и идет уже второй год, — рассказывает Рамис Анверович.
Разумеется, освоение пересадки сердца — процесс постепенный. Этому предшествовало обучение хирургов в московском институте Шумакова — федеральном медицинском центре, где развивается сердечно-сосудистая хирургия. В Москве для БСМП определили куратора — кардиохирурга Артура Закирьянова. Он помогал делать пять из шести прошлогодних челнинских трансплантаций, а в этом году приезжал только на одну. Помогает кардиохирургам из БСМП еще один доктор из МКДЦ — Ильдар Абдульянов.
Рамис Анверович надеется на то, что программа трансплантологии, запущенная экс-министром здравоохранения Марселем Миннуллиным, будет иметь продолжение в Набережных Челнах:
— Потому что мало поставить локомотив на рельсы — нужно еще подкидывать в него угля. Это узкая, сложная и высокотехнологичная область, которая без административной поддержки, без поддержки лидера, без административного ресурса и одобрения первых лиц не сможет развиваться. В свое время по этому пути шла Москва, — объясняет наш герой.
Это узкая, сложная и высокотехнологичная область, которая без административной поддержки, без поддержки лидера, без административного ресурса и одобрения первых лиц не сможет развиваться
«Мы с 2019 года грезим открытием кардиоцентра в нашем городе»
На сегодняшний день в Челнах проведено уже 10 успешных трансплантаций сердца. Конечно, послеоперационный период у таких пациентов непростой, им требуется пожизненное наблюдение и прием определенных препаратов. Но они продолжают жить, у них неплохое качество жизни, а спасти человека — главное для медиков.
— У нас ведется регистр пациентов с пересаженным сердцем. В нем не только люди, которых оперировали мы в Челнах, но и жители Челнов, которым делали трансплантацию в Казани и Москве. Все они находятся под наблюдением наших кардиологов, все состоят на амбулаторном учете и получают нашу поддержку. В том числе и поэтому мы с 2019 года грезим открытием кардиоцентра в нашем городе, — озвучивает свою заветную мечту Рамис Анверович.
Он объясняет: если в Набережных Челнах, на территории БСМП построить отдельный корпус кардиоцентра, в котором сосредоточилась бы вся кардиологическая служба — от хирургии до амбулаторного и консультативного приема — это помогло бы существенно улучшить ситуацию со здоровьем населения всего северо-востока Татарстана. Не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания лидируют по причинам смертности (как в республике, так и во всем мире). При этом, когда развивается сердечно-сосудистая катастрофа, жизненно важно успеть быстро довезти человека до больницы, где есть все необходимое. Кроме того, послеоперационный контроль пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование или, скажем, установку стент-графта, тоже должен проводиться в крупном центре с участием высококвалифицированных врачей.
Именно поэтому в Челнах очень нужна мощная кардиологическая служба, выделенная в кардиодиспансер или кардиоцентр.
— Мы этот проект начали разрабатывать, но начался ковид, потом — СВО. Но мы надеемся, что наши мечты будут воплощены. Необходимость очевидна. У нас здесь 1,2 млн населения, плюс мы оказываем помощь и жителям Казани — к нам приезжают на клапанные операции, потому что у нас накоплен огромный опыт их проведения. Мы развиваем гибридную хирургию (когда сочетается открытая и эндоваскулярная хирургия), установку стент-графта в аорту, — рассказывает доктор. — В этом году у нас завершится модернизация, и мы получим полноценную большую операционную на 60 квадратных метров, с новой аппаратурой. Мы развиваем технологии, ведь порой пациента нельзя взять на открытую операцию в силу возраста или сочетанной патологии. И поэтому ему нужна гибридная операция, чтобы исправить структурные поражения сердца или аорты.
Кроме того, в Челнах проводят малоинвазивную операцию транскатетерной имплантации клапана — более 20 вмешательств в год. Столько их не делают больше нигде в республике. А всего в отделении у Рамиса Анверовича делают больше 400 операций на открытом сердце в год, более 800 открытых операций на сосудах, порядка 260 установок стентов в периферические сосуды. Сложнейшие методики по полной замене аорты здесь тоже освоили — и провели ряд уникальных операций даже в масштабах всей России.
— Мы держим такой тренд, чтобы развивать технологии и отдавать их нашим докторам. Много времени я уделяю подготовке специалистов. Потому что становление кардиохирурга длится 5—10 лет. Все наши специалисты взаимозаменяемы, но у каждого есть свое направление, в котором он развивается особенно глубоко, — рассказывает о развитии своего отделения Рамис Анверович.
«Все наши достижения сработают, только когда мы объединимся во имя пациента»
Наш герой уверен: чтобы развивать высокотехнологичную хирургию на сердце и сосудах, жизненно важен командный подход. Нужно, чтобы специалисты всех служб и клиник работали в этом направлении сообща, а ни в коем случае не конкурировали друг с другом. В развитии такого подхода по всей республики он видит дальнейшее направление татарстанской кардиохирургии. И занимается этим, начиная с 2023 года — с того момента, как стал главным внештатным кардиохирургом Минздрава Татарстана.
— Здесь нужно работать рука об руку. Кардиохирург с рентгенхирургом, с реаниматологом, с кардиологом. Без переплетения, без содружества врачей из разных медицинских центров и служб ничего не получится. У всех своя рутина, это понятно, но на стыке дисциплин мы должны работать все вместе. Все наши достижения сработают, только когда мы объединимся во имя пациента, — рассуждает Рамис Анверович.
Без переплетения, без содружества врачей из разных медицинских центров и служб ничего не получится. У всех своя рутина, это понятно, но на стыке дисциплин мы должны работать все вместе.
Кстати, во многом благодаря его профессиональному мнению и по его предложению начала развиваться кардиохирургия и в казанской горбольнице №7. Доктор на правах главного внештатного специалиста МЗ РТ озвучил министру здравоохранения мысль о том, что в такой большой многопрофильной клинике, где есть огромная неотложная кардиология, уровень лечения останется ограниченным без кардиохирургической операционной. В этом его поддержала Зульфия Ким (главный внештатный кардиолог МЗ РТ), и в «семерке» начало развиваться это направление. Сейчас там выполняют 250 операций в год, большую часть из них — по неотложным показаниям. Гибридный подход — «кардиотим» — челнинская команда старается пропагандировать везде. Рамис Анверович стал инициатором открытия отделения сосудистой хирургии в Нижнекамской ЦРБ — заведовать туда уехал один из его учеников. Помогает «кардиотим» БСМП и Альметьевской ЦРБ — консультируют в сложных случаях, приезжают с мастер-классами.
И еще одну важную мысль транслирует главный внештатный кардиохирург Татарстана: не должна вся высокотехнологичная помощь, весь цвет медицины республики концентрироваться в столице. Он приводит пример США, где в нестоличных городах работают клиники с мировым именем — в Манчестере, в Хьюстоне, в Стэнфорде…
— Мы пришли к такому мнению, что не надо стесняться в провинции! Надо развиваться. Нужно развивать высокотехнологичные центры не только в Казани, но и в других городах, чтобы доступность медицины была более или менее равной по всей территории республики! Да, какие-то очень дефицитные специалисты и технологии могут концентрироваться в Казани. Но болезни системы кровообращения? Их же очень много! А значит, надо развивать доступность лечения. Посмотрите на Германию — там крыло доставки до высокотехнологичного медцентра составляет максимум 60—70 км. У нас тоже так должно быть, чтобы успеть привезти пациента с инфарктом или инсультом в «золотой час»! Я не хочу, чтобы все было централизовано в одном-двух местах. Надо сделать высокоспециализированные команды в трех, четырех центрах республики. Да даже Казани одного центра мало! — убежденно говорит наш герой.
Рамис Анверович рассуждает: кардиологическим пациентам или людям, испытывающим сосудистые проблемы, важно еще, чтобы во время лечения родственники были недалеко. А это тоже играет на то, что нужно развивать медцентры на периферии. По его мнению, если создать правильные процессы внутри клиники, то это возможно. И если Татарстан продолжит развивать распределенную систему оказания медицинской помощи, то проблем будет меньше.
«Мне радостно, когда мои ученики достигают потолка»
Рассуждая о будущем, доктор мечтает о следующей ступени развития — роботизированной хирургии. Ведь в Челнах уже освоили рентгенхирургию, кардиохирургию, аритмологию, углубленную кардиологию, а мультидисциплинарность обеспечивается мощностями БСМП.
— Но нам стало тесно, и мы хотим углубляться в каждую из наших специализаций, — мечтает Рамис Анверович.
Доктор, рассказывая о том, что он успел построить за довольно короткий срок — всего 15 лет — никогда не употребляет слово «я». Все, что касается его работы, он озвучивает через «мы». Несмотря на то, что он человек амбициозный и деятельный, доктор никогда не умаляет достоинств и достижений своей команды. Но сетует на то, что даже в крупных медицинских центрах на сегодняшний день установлены слишком жесткие квоты на ординаторов. По его мнению, система медицинского образования в какой-то момент претерпела отрицательный вектор развития, и подпитка молодыми кадрами недостаточна.
— Хочется, чтобы приходило больше молодых докторов. Их хочется воспитывать, брать в операционную, чтобы они уже будучи студентами, определились: «Я влюбился в эту профессию, хочу стать кардиохирургом». Или кардиоанестезиологом. Или эндоваскулярным хирургом. Или перфузиологом. Или аритмологом. Я всегда общаюсь с молодежью и стараюсь их направить. Для этого, конечно же, нужен кадровый потенциал!
Описывая свою работу с кадрами, Рамис Анверович признается: своих молодых докторов и ординаторов всегда стремится «влюбить» в профессию. Сделать так, чтобы они не выгорели еще на этапе обучения из-за рутины неотложки. Уверен в том, что нужно постоянно отправлять их на конференции, на новое обучение. Стремится запустить бесконечное колесо развития специалистов, которое постоянно крутилось бы. Но для этого нужны финансовые вложения — и наш герой старается их находить, вплоть до того, что ищет даже спонсоров, которые помогали бы обучать врачей и направлять их на конференции.
Я всегда общаюсь с молодежью и стараюсь их направить. Для этого, конечно же, нужен кадровый потенциал!
Сам Рамис Анверович выполняет порядка 150—170 операций на открытом сердце в год. На вопрос о том, кто он сегодня в большей степени — доктор-клиницист или все-таки менеджер, наш герой отвечает:
— Тут нужно находить тонкий баланс. Я постоянно вынужден менять ипостаси: утром я врач, после обеда — менеджер, или наоборот, в зависимости от графика. Такова жизнь. И знаете, мне радостно, когда мои ученики достигают потолка, и я могу отойти в сторону: все работает без меня! Для меня главная мотивация — чтобы я мог отсутствовать в отделении 10 дней, а здесь все продолжало работать как часы!
«Мы всегда должны оценивать, насколько мы отстали от лидеров»
Воспитывает наш герой не только своих врачей — его дети тоже достигают профессиональных высот, продолжая дело отца. Сын — тоже кардиохирург, он работает в этом же отделении. Дочь — медицинский биолог, и Рамис Якубович твердо верит в то, что она поучаствует в технологических прорывах грядущих десятилетий. Он смотрит в будущее и видит в нем биоинженерные технологии по выращиванию тканей, роботизации конечностей. Генную инженерию, поставленную на службу медицине. Кардиохирург-визионер, он не лишен некоторого фатализма и думает, что уже лет через 15 методы, которыми работает он сам и его ученики, будут радикально пересмотрены в пользу более щадящих, эффективных и быстрых технологий. Выращенная ткань аорты. Сердечные клапаны из биопринтера, созданные специально под пациента. Другие фантастичные на сегодня решения — все это ждет человечество в скором времени.
— Но моих детей я не могу ограничивать — они сами выбирают для себя направления работы. И еще: я никогда не вытягиваю своих детей и не отношусь к ним лучше, чем к остальным. Потому что критика — это нормально, и без нее человек может попасть в более тяжелую ситуацию. Например, у меня были очень жесткие учителя. Их железная дисциплина меня уберегла и воспитала, — говорит доктор.
Ну а пока Рамис Анверович признается: главное, о чем просит Всевышнего — чтобы были силы и здоровье на постоянное развитие. И тогда во всех мероприятиях будет сопутствовать успех.
— Ведь в нашей работе важны три составляющие: силы, опыт и здоровье. Чтобы работать не покладая рук, делать многочасовые операции нон-стоп, чтобы сутками проводить в больнице, нужно здоровье. И нужно, чтобы было желание развиваться дальше, овладевать знаниями и черпать опыт у тех клиник, которые ушли далеко вперед. Конечно же, времени на все не хватает, и это печалит, — улыбается наш герой.
Мы развиваемся, но глубина познания и развития всегда ограничена нашими техническими возможностями. И я мечтаю, чтобы они были расширены!
Он еще раз перечисляет свои мечты: роботизированная хирургия в Челнах, большой современный кардиоцентр, персонализированная медицина, совершенствование лечебной помощи. Уверен: сравнивать себя надо с ведущими мировыми клиниками. С медиками в Японии или с кардиохирургами США, которые и по сей день являются локомотивами мировой медицины в «сердечных» делах.
— Мы всегда должны оценивать, насколько мы отстали от лидеров. И пока у нас не будет высокоспециализированного центра, идти дальше не представляется возможным. Да, мы развиваемся, но глубина познания и развития всегда ограничена нашими техническими возможностями. И я мечтаю, чтобы они были расширены! — говорит нам на прощание Рамис Якубов.
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