Рамис Якубов: «Кардиохирургия — безграничная область, где только развиваться, развиваться и развиваться»

Главный внештатный кардиохирург Татарстана — о том, как в Набережных Челнах делают сложнейшие операции и о том, почему клиники должны объединяться, а не конкурировать

Фото: Евгения Гришанина

Рамис Анверович Якубов, главный внештатный кардиохирург Минздрава РТ, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии БСМП Набережных Челнов. Под руководством этого деятельного и амбициозного доктора в Закамье осваивают и применяют новые кардиохирургические технологии, в том числе малоинвазивные. Сегодня в БСМП делают практически весь спектр хирургических операций на сердце и сосудах — аортокоронарное шунтирование, протезирование аорты и сердечных клапанов, многие другие. Первыми в России здесь смогли провести полное гибридное протезирование аорты. А с недавних пор в БСМП делают и пересадку сердца — провели уже 10 успешных операций. Одним из инициаторов всех этих изменений можно назвать Рамиса Якубова, героя нашего сегодняшнего портрета. Его цель — развивать в Закамье кардиохирургическую помощь, не уступающую по качеству и сложности работе коллег из Казани и даже федеральных центров. Крупный отдельный кардиоцентр в Набережных Челнах пока остается его мечтой, и он идет к ней последовательно уже не первый год.

«Мне повезло с учителями»

Рамис Анверович родом из Ульяновска. Он решил, что будет врачом, примерно за два года до окончания школы. Начал усиленно готовиться к поступлению в медицинский вуз, и для этого в выпускном классе даже переехал жить в Набережные Челны к своей тете, которая работала учительницей биологии в одном из сильных лицеев города. Форсированная подготовка дала плоды — в 1993 году юноша поступил в Ижевскую медицинскую академию. Там он познакомился со своей будущей супругой — Рамис Анверович и Венера Тагировна вместе уже 30 лет, в том числе и на работе. Проучившись в Ижевске первые три курса, Рамис и Венера перевелись в Казанский медицинский университет: клинические предметы хотелось проходить на базе знаменитой медицинской школы Казани.

Наш герой с первых курсов знал, что будет хирургом. По окончании университета уехал работать в Набережные Челны — супруга родом отсюда, и молодая семья решила строить жизнь тут, в Закамье. Молодому специалисту предложили работать в отделении общей хирургии городской больницы №2, под руководством Ильдара Хайруллина (ныне главного врача Первой градской клинической больницы Москвы).

— Так произошло мое плотное погружение в общую хирургию. Во второй городской больнице сочетались многие направления, там была мощная хирургия, в том числе и онкологическая. Мне повезло с учителями — я получил там большой багаж практических знаний, — вспоминает Рамис Анверович. — Я работал в этом отделении пять лет. Овладел и абдминальной хирургией, и гнойной, была у нас там и проктология, и торакальная хирургия.



В 2001 году наш герой побывал на курсах врачебной переподготовки в Санкт-Петербурге — обучался кардиоторакальной хирургии. В 2003 поступил в ординатуру по общей хирургии — в Казань, к профессору Дмитрию Красильникову. Большая часть ординатуры прошла в отделении сосудистой хирургии РКБ, где руководителем нашего героя был Ильдар Халилов, который сейчас возглавляет аналогичное отделение в горбольнице №7 Казани.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Я предложил: «Давайте организуем профильное отделение?» Ведь в городе не было сосудистой хирургии, всю медицинскую помощь по этому профилю оказывали в Казани

— Он был одним из ведущих сосудистых хирургов РКБ, и я был к нему прикреплен. Практически все свое рабочее и нерабочее время проводил в РКБ — мне было интересно все. И неотложка, и плановые большие операции. В итоге, когда в 2005-м с багажом знаний сосудистой хирургии я вернулся в Набережные Челны, меня вновь позвал к себе Ильдар Индусович Хайруллин, который на тот момент руководил горбольницей №5. Он активно проводил реформы в этой многопрофильной больнице. А я предложил: «Давайте организуем профильное отделение?». Ведь в городе не было сосудистой хирургии, всю медицинскую помощь по этому профилю оказывали в Казани, людям приходилось ехать за 250 км. И он меня поддержал.

В горбольнице №5 было организовано хирургическое отделение №2, в котором были койки для пациентов, нуждающихся в сосудистой хирургии. Наш герой начал набирать сотрудников, обучать их, внедрять операции. Там впервые в городе стали делать сосудистые операции в рамках неотложной помощи — в том числе на сонных артериях, на брюшной аорте. Сформировался коллектив оперирующих хирургов.

Краеугольный камень кардиохирургии в Челнах заложил легендарный Ренат Акчурин

С 2010 года история отделения сердечно-сосудистой хирургии под руководством нашего героя продолжилась в БСМП, которую возглавил все тот же Ильдар Хайруллин.

— Ильдар Индусович спросил у меня: «Какое направление ты хотел бы развивать?». И я ответил: «В городе острая нехватка не только сосудистой хирургии, которую мы поднимаем сейчас, но и кардиохирургии». К тому моменту мы уже полноценно дежурили по неотложной сосудистой хирургии не только на город, но и на северо-восток республики, — вспоминает вехи развития своей специализации в Челнах Рамис Анверович.

В тот период в БСМП стали задумываться о стент-графтах, и начались первые операции по их установке. Правда, в силу отсутствия достаточного количества квот и малодоступных расходников, поначалу это были единичные операции: 3—6 в год. Но начало было положено.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

После того, как Ренат Сулейманович провел несколько показательных операций было сформировано кардиохирургическое отделение

В 2011 году легендарный кардиохирург Ренат Акчурин приехал в БСМП открывать профильное отделение — это произошло при поддержке тогдашнего министра здравоохранения РТ Айрата Фаррахова. Таким образом, в БСМП образовались два отделения — сосудистой и кардиохирургии.

— Работать сюда пригласили докторов из разных городов, в Челны приехали врачи, прошедшие ординатуру в Москве — Евгений Кобзев, Мансур Патеев, Альфред Гулюмов, Рустам Хисматуллин и другие. Они приехали ко мне — отделение было большое, и я им обещал, что мы будем заниматься кардиохирургией. А они как раз хотели работать кардиохирургами, — рассказывает Рамис Анверович. — После того, как Ренат Сулейманович провел несколько показательных операций и было сформировано кардиохирургическое отделение, часть моих молодых докторов ушли в него работать. Первые годы руководил отделением Сергей Михайлович Корней, большой педант своего дела, прошедший ординатуру в «Чазовском центре» в Москве.

В 2012 году амбициозная команда кардио— и сосудистых хирургов БСМП планировала развивать хирургию аорты и клапанов. В результате сюда пришел работать еще один именитый врач — Геннадий Федоров, выходец из московского института Бакулева. Возникает вопрос: как удалось в городе, не имевшем статуса столицы, собрать такую звездную команду?

— Мы предложили им возможность реализовать их амбиции. Они хотели заниматься кардиохирургией — и получили такую возможность. Плюс, им предложили хорошие условия, помогли с обустройством быта, — отвечает на этот вопрос Рамис Анверович.

В Челнах уже проведено 10 успешных пересадок сердца

В 2012 году Сергей Корней переехал в Калининград, и отделение вновь объединилось: половина блока занималась кардиохирургией, половина — сосудистыми проблемами. Наш герой сам осваивал кардиохирургические операции и параллельно стремился развивать мастерство молодых хирургов своего отделения.

— В тот момент моей задачей было обучить трех-четырех хирургов, которые могли бы самостоятельно выполнять операции, а не только ассистировать опытным докторам, — рассказывает наш герой. — Наши ребята начали оперировать и примерно к 2016 году уже полностью освоили весь необходимый объем операций. А я планировал двигаться дальше. Стал заниматься сочетанной патологией, патологией аорты. Ведь кардиохирургия — безграничная область, где только развиваться, развиваться и развиваться!

Со временем в Челнах продолжили развивать операции на сердечных клапанах, на аорте, освоили радиочастотную аблацию, операцию при аритмиях, сочетанные операции, малоинвазивные операции. Все эти годы и сам Рамис Анверович, и его доктора ездили обучаться по всей стране: в Новосибирск, в РНЦХ им. Петровского, в Калининград, в Санкт-Петербург. Изучали разные школы и разные направления, брали из каждой лучшее — и в этом смысле кардио— и сосудистая хирургия в Набережных Челнах зарождались будто бы в плавильном котле.

Со временем в Челнах продолжили развивать операции на сердечных клапанах, на аорте, освоили радиочастотную аблацию, операцию при аритмиях, сочетанные операции, малоинвазивные операции. Салават Камалетдинов

И теперь большинство кардиохирургических операций и вмешательств на сосудах оперируются здесь, в Набережных Челнах — а в Казань к кардиохирургам отправляются разве что дети с врожденными пороками. С некоторых пор делают здесь даже пересадки сердца!

— Мы не могли упустить эту возможность, ведь наша активность в области кардиохирургии и сосудистой хирургии была замечена и отмечена руководством республики и Министерством здравоохранения. У нас уже была наработана хорошая база. Кроме того, БСМП до этого имела большую историю в области трансплантологии — вспомним, например, профессора Галеева, который делал здесь пересадку почки еще в восьмидесятых, девяностых годах. Так что программа трансплантации сердца у нас запущена и идет уже второй год, — рассказывает Рамис Анверович.

Разумеется, освоение пересадки сердца — процесс постепенный. Этому предшествовало обучение хирургов в московском институте Шумакова — федеральном медицинском центре, где развивается сердечно-сосудистая хирургия. В Москве для БСМП определили куратора — кардиохирурга Артура Закирьянова. Он помогал делать пять из шести прошлогодних челнинских трансплантаций, а в этом году приезжал только на одну. Помогает кардиохирургам из БСМП еще один доктор из МКДЦ — Ильдар Абдульянов.

Рамис Анверович надеется на то, что программа трансплантологии, запущенная экс-министром здравоохранения Марселем Миннуллиным, будет иметь продолжение в Набережных Челнах:

— Потому что мало поставить локомотив на рельсы — нужно еще подкидывать в него угля. Это узкая, сложная и высокотехнологичная область, которая без административной поддержки, без поддержки лидера, без административного ресурса и одобрения первых лиц не сможет развиваться. В свое время по этому пути шла Москва, — объясняет наш герой.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Это узкая, сложная и высокотехнологичная область, которая без административной поддержки, без поддержки лидера, без административного ресурса и одобрения первых лиц не сможет развиваться

«Мы с 2019 года грезим открытием кардиоцентра в нашем городе»

На сегодняшний день в Челнах проведено уже 10 успешных трансплантаций сердца. Конечно, послеоперационный период у таких пациентов непростой, им требуется пожизненное наблюдение и прием определенных препаратов. Но они продолжают жить, у них неплохое качество жизни, а спасти человека — главное для медиков.

— У нас ведется регистр пациентов с пересаженным сердцем. В нем не только люди, которых оперировали мы в Челнах, но и жители Челнов, которым делали трансплантацию в Казани и Москве. Все они находятся под наблюдением наших кардиологов, все состоят на амбулаторном учете и получают нашу поддержку. В том числе и поэтому мы с 2019 года грезим открытием кардиоцентра в нашем городе, — озвучивает свою заветную мечту Рамис Анверович.

Он объясняет: если в Набережных Челнах, на территории БСМП построить отдельный корпус кардиоцентра, в котором сосредоточилась бы вся кардиологическая служба — от хирургии до амбулаторного и консультативного приема — это помогло бы существенно улучшить ситуацию со здоровьем населения всего северо-востока Татарстана. Не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания лидируют по причинам смертности (как в республике, так и во всем мире). При этом, когда развивается сердечно-сосудистая катастрофа, жизненно важно успеть быстро довезти человека до больницы, где есть все необходимое. Кроме того, послеоперационный контроль пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование или, скажем, установку стент-графта, тоже должен проводиться в крупном центре с участием высококвалифицированных врачей.

Именно поэтому в Челнах очень нужна мощная кардиологическая служба, выделенная в кардиодиспансер или кардиоцентр.

В отделении у Рамиса Якубова делают больше 400 операций на открытом сердце в год, более 800 открытых операций на сосудах, порядка 260 установок стентов в периферические сосуды. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы этот проект начали разрабатывать, но начался ковид, потом — СВО. Но мы надеемся, что наши мечты будут воплощены. Необходимость очевидна. У нас здесь 1,2 млн населения, плюс мы оказываем помощь и жителям Казани — к нам приезжают на клапанные операции, потому что у нас накоплен огромный опыт их проведения. Мы развиваем гибридную хирургию (когда сочетается открытая и эндоваскулярная хирургия), установку стент-графта в аорту, — рассказывает доктор. — В этом году у нас завершится модернизация, и мы получим полноценную большую операционную на 60 квадратных метров, с новой аппаратурой. Мы развиваем технологии, ведь порой пациента нельзя взять на открытую операцию в силу возраста или сочетанной патологии. И поэтому ему нужна гибридная операция, чтобы исправить структурные поражения сердца или аорты.

Кроме того, в Челнах проводят малоинвазивную операцию транскатетерной имплантации клапана — более 20 вмешательств в год. Столько их не делают больше нигде в республике. А всего в отделении у Рамиса Анверовича делают больше 400 операций на открытом сердце в год, более 800 открытых операций на сосудах, порядка 260 установок стентов в периферические сосуды. Сложнейшие методики по полной замене аорты здесь тоже освоили — и провели ряд уникальных операций даже в масштабах всей России.

— Мы держим такой тренд, чтобы развивать технологии и отдавать их нашим докторам. Много времени я уделяю подготовке специалистов. Потому что становление кардиохирурга длится 5—10 лет. Все наши специалисты взаимозаменяемы, но у каждого есть свое направление, в котором он развивается особенно глубоко, — рассказывает о развитии своего отделения Рамис Анверович.

«Все наши достижения сработают, только когда мы объединимся во имя пациента»

Наш герой уверен: чтобы развивать высокотехнологичную хирургию на сердце и сосудах, жизненно важен командный подход. Нужно, чтобы специалисты всех служб и клиник работали в этом направлении сообща, а ни в коем случае не конкурировали друг с другом. В развитии такого подхода по всей республики он видит дальнейшее направление татарстанской кардиохирургии. И занимается этим, начиная с 2023 года — с того момента, как стал главным внештатным кардиохирургом Минздрава Татарстана.

— Здесь нужно работать рука об руку. Кардиохирург с рентгенхирургом, с реаниматологом, с кардиологом. Без переплетения, без содружества врачей из разных медицинских центров и служб ничего не получится. У всех своя рутина, это понятно, но на стыке дисциплин мы должны работать все вместе. Все наши достижения сработают, только когда мы объединимся во имя пациента, — рассуждает Рамис Анверович.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Без переплетения, без содружества врачей из разных медицинских центров и служб ничего не получится. У всех своя рутина, это понятно, но на стыке дисциплин мы должны работать все вместе.

Кстати, во многом благодаря его профессиональному мнению и по его предложению начала развиваться кардиохирургия и в казанской горбольнице №7. Доктор на правах главного внештатного специалиста МЗ РТ озвучил министру здравоохранения мысль о том, что в такой большой многопрофильной клинике, где есть огромная неотложная кардиология, уровень лечения останется ограниченным без кардиохирургической операционной. В этом его поддержала Зульфия Ким (главный внештатный кардиолог МЗ РТ), и в «семерке» начало развиваться это направление. Сейчас там выполняют 250 операций в год, большую часть из них — по неотложным показаниям. Гибридный подход — «кардиотим» — челнинская команда старается пропагандировать везде. Рамис Анверович стал инициатором открытия отделения сосудистой хирургии в Нижнекамской ЦРБ — заведовать туда уехал один из его учеников. Помогает «кардиотим» БСМП и Альметьевской ЦРБ — консультируют в сложных случаях, приезжают с мастер-классами.

И еще одну важную мысль транслирует главный внештатный кардиохирург Татарстана: не должна вся высокотехнологичная помощь, весь цвет медицины республики концентрироваться в столице. Он приводит пример США, где в нестоличных городах работают клиники с мировым именем — в Манчестере, в Хьюстоне, в Стэнфорде…

— Мы пришли к такому мнению, что не надо стесняться в провинции! Надо развиваться. Нужно развивать высокотехнологичные центры не только в Казани, но и в других городах, чтобы доступность медицины была более или менее равной по всей территории республики! Да, какие-то очень дефицитные специалисты и технологии могут концентрироваться в Казани. Но болезни системы кровообращения? Их же очень много! А значит, надо развивать доступность лечения. Посмотрите на Германию — там крыло доставки до высокотехнологичного медцентра составляет максимум 60—70 км. У нас тоже так должно быть, чтобы успеть привезти пациента с инфарктом или инсультом в «золотой час»! Я не хочу, чтобы все было централизовано в одном-двух местах. Надо сделать высокоспециализированные команды в трех, четырех центрах республики. Да даже Казани одного центра мало! — убежденно говорит наш герой.

Рамис Анверович рассуждает: кардиологическим пациентам или людям, испытывающим сосудистые проблемы, важно еще, чтобы во время лечения родственники были недалеко. А это тоже играет на то, что нужно развивать медцентры на периферии. По его мнению, если создать правильные процессы внутри клиники, то это возможно. И если Татарстан продолжит развивать распределенную систему оказания медицинской помощи, то проблем будет меньше.

Нужно развивать медцентры на периферии. По мнению Рамиса Якубова, если создать правильные процессы внутри клиники, то это возможно. Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

«Мне радостно, когда мои ученики достигают потолка»

Рассуждая о будущем, доктор мечтает о следующей ступени развития — роботизированной хирургии. Ведь в Челнах уже освоили рентгенхирургию, кардиохирургию, аритмологию, углубленную кардиологию, а мультидисциплинарность обеспечивается мощностями БСМП.

— Но нам стало тесно, и мы хотим углубляться в каждую из наших специализаций, — мечтает Рамис Анверович.

Доктор, рассказывая о том, что он успел построить за довольно короткий срок — всего 15 лет — никогда не употребляет слово «я». Все, что касается его работы, он озвучивает через «мы». Несмотря на то, что он человек амбициозный и деятельный, доктор никогда не умаляет достоинств и достижений своей команды. Но сетует на то, что даже в крупных медицинских центрах на сегодняшний день установлены слишком жесткие квоты на ординаторов. По его мнению, система медицинского образования в какой-то момент претерпела отрицательный вектор развития, и подпитка молодыми кадрами недостаточна.

— Хочется, чтобы приходило больше молодых докторов. Их хочется воспитывать, брать в операционную, чтобы они уже будучи студентами, определились: «Я влюбился в эту профессию, хочу стать кардиохирургом». Или кардиоанестезиологом. Или эндоваскулярным хирургом. Или перфузиологом. Или аритмологом. Я всегда общаюсь с молодежью и стараюсь их направить. Для этого, конечно же, нужен кадровый потенциал!

Описывая свою работу с кадрами, Рамис Анверович признается: своих молодых докторов и ординаторов всегда стремится «влюбить» в профессию. Сделать так, чтобы они не выгорели еще на этапе обучения из-за рутины неотложки. Уверен в том, что нужно постоянно отправлять их на конференции, на новое обучение. Стремится запустить бесконечное колесо развития специалистов, которое постоянно крутилось бы. Но для этого нужны финансовые вложения — и наш герой старается их находить, вплоть до того, что ищет даже спонсоров, которые помогали бы обучать врачей и направлять их на конференции.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Я всегда общаюсь с молодежью и стараюсь их направить. Для этого, конечно же, нужен кадровый потенциал!

Сам Рамис Анверович выполняет порядка 150—170 операций на открытом сердце в год. На вопрос о том, кто он сегодня в большей степени — доктор-клиницист или все-таки менеджер, наш герой отвечает:

— Тут нужно находить тонкий баланс. Я постоянно вынужден менять ипостаси: утром я врач, после обеда — менеджер, или наоборот, в зависимости от графика. Такова жизнь. И знаете, мне радостно, когда мои ученики достигают потолка, и я могу отойти в сторону: все работает без меня! Для меня главная мотивация — чтобы я мог отсутствовать в отделении 10 дней, а здесь все продолжало работать как часы!

«Мы всегда должны оценивать, насколько мы отстали от лидеров»

Воспитывает наш герой не только своих врачей — его дети тоже достигают профессиональных высот, продолжая дело отца. Сын — тоже кардиохирург, он работает в этом же отделении. Дочь — медицинский биолог, и Рамис Якубович твердо верит в то, что она поучаствует в технологических прорывах грядущих десятилетий. Он смотрит в будущее и видит в нем биоинженерные технологии по выращиванию тканей, роботизации конечностей. Генную инженерию, поставленную на службу медицине. Кардиохирург-визионер, он не лишен некоторого фатализма и думает, что уже лет через 15 методы, которыми работает он сам и его ученики, будут радикально пересмотрены в пользу более щадящих, эффективных и быстрых технологий. Выращенная ткань аорты. Сердечные клапаны из биопринтера, созданные специально под пациента. Другие фантастичные на сегодня решения — все это ждет человечество в скором времени.

— Но моих детей я не могу ограничивать — они сами выбирают для себя направления работы. И еще: я никогда не вытягиваю своих детей и не отношусь к ним лучше, чем к остальным. Потому что критика — это нормально, и без нее человек может попасть в более тяжелую ситуацию. Например, у меня были очень жесткие учителя. Их железная дисциплина меня уберегла и воспитала, — говорит доктор.

Ну а пока Рамис Анверович признается: главное, о чем просит Всевышнего — чтобы были силы и здоровье на постоянное развитие. И тогда во всех мероприятиях будет сопутствовать успех.

— Ведь в нашей работе важны три составляющие: силы, опыт и здоровье. Чтобы работать не покладая рук, делать многочасовые операции нон-стоп, чтобы сутками проводить в больнице, нужно здоровье. И нужно, чтобы было желание развиваться дальше, овладевать знаниями и черпать опыт у тех клиник, которые ушли далеко вперед. Конечно же, времени на все не хватает, и это печалит, — улыбается наш герой.

Евгения Гришанина / realnoevremya.ru

Мы развиваемся, но глубина познания и развития всегда ограничена нашими техническими возможностями. И я мечтаю, чтобы они были расширены!

Он еще раз перечисляет свои мечты: роботизированная хирургия в Челнах, большой современный кардиоцентр, персонализированная медицина, совершенствование лечебной помощи. Уверен: сравнивать себя надо с ведущими мировыми клиниками. С медиками в Японии или с кардиохирургами США, которые и по сей день являются локомотивами мировой медицины в «сердечных» делах.

— Мы всегда должны оценивать, насколько мы отстали от лидеров. И пока у нас не будет высокоспециализированного центра, идти дальше не представляется возможным. Да, мы развиваемся, но глубина познания и развития всегда ограничена нашими техническими возможностями. И я мечтаю, чтобы они были расширены! — говорит нам на прощание Рамис Якубов.

