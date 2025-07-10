Заббаров думает о переходе в Тинчуринский, а Имамутдинов находит себя в Казахстане и чайной

В театрах Казани продолжаются перестановки режиссеров

У Туфана Имамутдинова и Айдар Заббарова — много озвученных и неозвученных планов. Фото: Реальное время

Айдар Заббаров думает над предложением возглавить театр Тинчурина, который должен переехать в старое здание Камаловского на ул. Татарстан, 1. Об этом режиссер рассказал в беседе с Лилией Кадыровой в передаче «Сөйләшергә вакыт» на канале ТНВ. Между тем нынешний главный режиссер Тинчуринского Туфан Имамутдинов поставил спектакль в Казахстане и стал партнером чайной гостиной в Казанском кремле.

Заббаров ставит мюзикл

На прошлой неделе на канале ТНВ вышла передача «Сөйләшергә вакыт». Ее гостем стал театральный режиссер Айдар Заббаров, который рассказал не только о том, как выбрал эту профессию, но и о своих планах.

В частности, Заббаров поделился, что готовит кинопроект. В нем задействованы режиссер-сценарист-драматург Ильгиз Зайниев и актриса Нафиса Хайруллина: «Уже есть название, есть написанный сценарий, сейчас мы над ним работаем».

В ноябре в новом Камаловском появится мюзикл. Его идею Заббаров придумал после встречи с создателем проекта «Туган батыр» Радиком Абдрахмановым, вдохновился его сюжетами и идеологией: «Если взять наш фольклор и американский мир «Марвел» — Дедпул, Спайдермен, — мы ничем не хуже». Ожидается, что это будет большой эффектный семейный мюзикл.

Заббаров также обсудил свою любовь к биографическим, документальным постановкам: «В татарском мире таких людей, со сложными судьбами, очень много. Про каждого хочется поставить спектакль. Я называю это «живой памятник».

После байопика про Авзалову Заббаров взялся за мюзикл по фольклору. Но не забывает и о любви к старому зданию Камаловского. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заббаров в Камаловском поставил уже два таких спектакля — о поэте Габдулле Тукае и певице Альфие Авзаловой. Также у него идут две постановки о татарской деревне, построенные на вербатиме.

Наконец, ведущая Лилия Кадырова спросила Заббарова о том, верна ли информация, что ему предлагают перейти в Тинчуринский театр.

— Это не слухи. Это правда, — ответил Заббаров. — Такое предложение есть. Фанис Наилович (Мусагитов, директор театра, — прим. ред.), Ирада Хафизяновна (Аюпова, министр культуры РТ, — прим. ред.) мне предлагают. Об этом идет разговор, что Тинчуринский переедет на Татарстан, 1 и я стану там главным режиссером. Я пока взял время, чтобы подумать.

Причин для размышлений много, объяснил он. Несколько лет назад ему предлагали возглавить другой театр: «Мне хотелось поездить, поучиться в разных местах. К ответственности я был не готов». Теперь же, по словам режиссера, у него есть свое видение театра, а ответ он даст в августе.

Имамутдинов курирует лаборатории в Альметьевске, входит в ресторанный бизнес и пробует себя в Казахстане. предоставлено АНО "Дастан"

Имамутдинов работает в Казахстане

К слову, Заббаров обмолвился, что в марте 2026-го готовится представить татарский спектакль в Берлине. Нынешний главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов только что представил спектакль в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького в Астане. 6 июля здесь сыграли постановку «Господин Журден — пустота в бархате», современную комедию по мотивам пьесы Мольера.

«Спектакль в постановке известного режиссера из Казани Туфана Имамутдинова — живой, музыкальный, насыщенный легкой иронией, визуальной игрой и актуальными интонациями. За всей комедийной легкостью — тонкий рассказ о человеке, который выбрал обман, потому что правда оказалась слишком пустой», — пишет о спектакле «Казахстанская правда».

— В Казахстане все прошло очень хорошо, — отмечает Имамутдинов. — Меня позвали делать еще три спектакля, два в Астане и один в Актобе. Посмотрим, я сказал, что подумаю. В понедельник приезжаю в Казань.

Между тем внезапно у него обнаружился еще один проект — на территории Казанского кремля открылась чайная гостиная «Ак Чынаяк» — от Fine Group и режиссера Туфана Имамутдинова. Как пояснил режиссер, процесс этот шел долго, почти два года: разрабатывалась концепция, придумывали название, шли консультации с историками. Костюмы сделала жена режиссера — художник Лилия Имамутдинова. Композитор Фархад Бахтияри написал для гостиной музыку, в ее записи участвовали музыканты Московской консерватории.

Срок контракта главрежа Тинчуринского истекает 1 сентября. В ноябре у него ожидается вторая часть проекта «Аркадаш»/«Товарищ» при поддержке «Татнефти». После лаборатории молодой режиссуры готовятся постановки с коллегами из творческого объединения «Алиф». Сам Имамутдинов представит с композитором Эльмиром Низамовым хоровую оперу.