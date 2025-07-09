«Устроим праздник для народа»: на «Музыкаль Сабантуй» артисты будут «сражаться» семьями

Зрители передачи ТНВ смогут выиграть новый автомобиль

Фото: Артем Дергунов

На телеканале ТНВ продолжаются съемки передачи «Музыкаль Сабантуй». Первый сезон на зимних каникулах посмотрел каждый пятый телезритель в нашей республике, так что публику решили порадовать продолжением. Вчера в творческую борьбу вступили популярные семейные дуэты, а также один из самых известных представителей татарской эстрады — Салават Фатхетдинов.

«Было очень рискованно, мы не знали, чем это закончится»

Съемки второго сезона полюбившейся зрителям передачи «Музыкаль Сабантуй» начались в понедельник. Свое мастерство демонстрировали звезды татарской эстрады Марат Яруллин и Ринат Рахматуллин, Гузель Уразова и Айдар Файзрахманов. На следующий день на сцене было людно: перед жюри предстали не двое, а четверо участников. К «Музыкаль Сабантуй» присоединились два известных в республике семейных дуэта — народные артисты Татарстана и Башкортостана Зульфия и Жавит Шакировы и молодые звезды Зульфира и Алмаз Мирзаяновы.

Сабантуй немыслим без корэш, говорили исполнители и подчеркивали: к выходу на музыкальный ринг они готовы.

— Мизаяновы по возрасту даже моложе наших детей. Постараемся от них не отставать. Будем чувствовать себя ровесниками — с таким настроем пришли сегодня, — заверила Зульфия Шакирова.

К «Музыкаль Сабантуй» присоединились народные артисты Татарстана и Башкортостана Зульфия и Жавит Шакировы. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Одно из кресел жюри занял народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов. Именно его выступлением открылся самый первый выпуск «Музыкаль Сабантуй»: певец участвовал в нем вместе с Ильнатом Фархуллиным.

— Было очень рискованно, мы не знали, чем это закончится. Слава Богу, у передачи есть продолжение, значит, есть и успех, — говорит сейчас Айдар Галимов. — Мне кажется, проект удался, потому что слово «сабантуй», во-первых, очень близко нашему народу, нашим зрителям. Во-вторых, все коллеги восприняли это очень серьезно, подошли к съемкам ответственно.

И участником, и судьей быть волнительно, но по-разному, поделился артист, отвечая на вопрос «Реального времени». В прошлом году он ощущал большую ответственность, стоя у истоков зарождающегося проекта.

Одно из кресел жюри занял народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— А вот в качестве члена жюри я себя еще не испытывал. Посмотрю на выступления и подумаю, стоит ли [критиковать]. Критика ради критики — не очень хорошо. А вот если она обоснована и кто-то получит пользу — почему бы и не покритиковать, — считает Айдар Галимов.

«Аллага тапшырып, устроим праздник для народа»

— Мне сегодня будет нелегко, потому что оценивать меня будет Айдар Галимов, — шутил перед выступлением заслуженный артист России, народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов.

Певец честно признался: первый сезон передачи не смотрел, но музыкального батла не боится.

— У нас, артистов, такая работа — всегда быть готовыми ко всему. Самое главное — чтобы зрителю понравилось. Аллага тапшырып (положившись на Бога, — прим. ред.), устроим праздник для народа. Мы ведь работаем для счастья людей, — говорит он.

Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов честно признался: первый сезон передачи не смотрел, но музыкального батла не боится. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Его сопернику по сцене, Рифату Зарипову, сегодня пришлось непросто. На съемочной площадке он был с утра до вечера: сначала — как жюри в выпуске с Шакировыми и Мирзаяновыми, потом — как исполнитель.

— Все мы, артисты, известны своей работой. По телевизору все кажутся похожими, но это не так, у каждого свой путь. Когда мы так встречаемся, это сближает нас, знакомит друг с другом. Собраться вот так — это и есть настоящий музыкальный Сабантуй, — говорит артист.

У зрителей есть возможность выиграть автомобиль

Яркий проект на ТНВ появился благодаря поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского и родных языков представителей народов, проживающих в республике. Сегодня на съемках побывал ее председатель Марат Ахметов. Гость пообщался с артистами, оценил новые фишки проекта — например, полотенца, которые, как дань татарской традиции, вручили участникам «Музыкаль Сабантуй» и ему самому.

Председатель Комиссии при раисе Татарстана по сохранению и поддержке татарского языка Марат Ахметов пообщался с артистами и оценил новые фишки проекта. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Общаясь с журналистами, он признался, что не смог найти в передаче существенных изъянов.

— Я болею за уникальное качество проекта. Всегда сначала стараюсь относиться критически, искать недостатки. Но в этом проекте я таких практически не нашел. Очень серьезная подготовка, сильная команда, профессиональные участники. Увидим, какие предложения еще внесут наши зрители. Тем более для них есть уникальный приз — автомобиль, — сказал он.

Возможность выиграть машину есть у любого зрителя «Музыкаль Сабантуй». После каждого выпуска команда проекта будет внимательно читать комментарии публики, собирать пожелания для новых сезонов. Среди авторов самых интересных идей и разыграют авто.

— Самый главный человек для нас — это зритель. Собирая новых участников, я читала комментарии, вспоминала, о ком писала публика, отталкивалась именно от этого. Именно зритель решает, кого увидит в будущем, — рассказала «Реальному времени» исполнительный директор ТНВ Лилия Кадырова.

1 / 26 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов