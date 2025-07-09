«Устроим праздник для народа»: на «Музыкаль Сабантуй» артисты будут «сражаться» семьями
Зрители передачи ТНВ смогут выиграть новый автомобиль
На телеканале ТНВ продолжаются съемки передачи «Музыкаль Сабантуй». Первый сезон на зимних каникулах посмотрел каждый пятый телезритель в нашей республике, так что публику решили порадовать продолжением. Вчера в творческую борьбу вступили популярные семейные дуэты, а также один из самых известных представителей татарской эстрады — Салават Фатхетдинов.
«Было очень рискованно, мы не знали, чем это закончится»
Съемки второго сезона полюбившейся зрителям передачи «Музыкаль Сабантуй» начались в понедельник. Свое мастерство демонстрировали звезды татарской эстрады Марат Яруллин и Ринат Рахматуллин, Гузель Уразова и Айдар Файзрахманов. На следующий день на сцене было людно: перед жюри предстали не двое, а четверо участников. К «Музыкаль Сабантуй» присоединились два известных в республике семейных дуэта — народные артисты Татарстана и Башкортостана Зульфия и Жавит Шакировы и молодые звезды Зульфира и Алмаз Мирзаяновы.
Сабантуй немыслим без корэш, говорили исполнители и подчеркивали: к выходу на музыкальный ринг они готовы.
— Мизаяновы по возрасту даже моложе наших детей. Постараемся от них не отставать. Будем чувствовать себя ровесниками — с таким настроем пришли сегодня, — заверила Зульфия Шакирова.
Одно из кресел жюри занял народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов. Именно его выступлением открылся самый первый выпуск «Музыкаль Сабантуй»: певец участвовал в нем вместе с Ильнатом Фархуллиным.
— Было очень рискованно, мы не знали, чем это закончится. Слава Богу, у передачи есть продолжение, значит, есть и успех, — говорит сейчас Айдар Галимов. — Мне кажется, проект удался, потому что слово «сабантуй», во-первых, очень близко нашему народу, нашим зрителям. Во-вторых, все коллеги восприняли это очень серьезно, подошли к съемкам ответственно.
И участником, и судьей быть волнительно, но по-разному, поделился артист, отвечая на вопрос «Реального времени». В прошлом году он ощущал большую ответственность, стоя у истоков зарождающегося проекта.
— А вот в качестве члена жюри я себя еще не испытывал. Посмотрю на выступления и подумаю, стоит ли [критиковать]. Критика ради критики — не очень хорошо. А вот если она обоснована и кто-то получит пользу — почему бы и не покритиковать, — считает Айдар Галимов.
«Аллага тапшырып, устроим праздник для народа»
— Мне сегодня будет нелегко, потому что оценивать меня будет Айдар Галимов, — шутил перед выступлением заслуженный артист России, народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов.
Певец честно признался: первый сезон передачи не смотрел, но музыкального батла не боится.
— У нас, артистов, такая работа — всегда быть готовыми ко всему. Самое главное — чтобы зрителю понравилось. Аллага тапшырып (положившись на Бога, — прим. ред.), устроим праздник для народа. Мы ведь работаем для счастья людей, — говорит он.
Его сопернику по сцене, Рифату Зарипову, сегодня пришлось непросто. На съемочной площадке он был с утра до вечера: сначала — как жюри в выпуске с Шакировыми и Мирзаяновыми, потом — как исполнитель.
— Все мы, артисты, известны своей работой. По телевизору все кажутся похожими, но это не так, у каждого свой путь. Когда мы так встречаемся, это сближает нас, знакомит друг с другом. Собраться вот так — это и есть настоящий музыкальный Сабантуй, — говорит артист.
У зрителей есть возможность выиграть автомобиль
Яркий проект на ТНВ появился благодаря поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского и родных языков представителей народов, проживающих в республике. Сегодня на съемках побывал ее председатель Марат Ахметов. Гость пообщался с артистами, оценил новые фишки проекта — например, полотенца, которые, как дань татарской традиции, вручили участникам «Музыкаль Сабантуй» и ему самому.
Общаясь с журналистами, он признался, что не смог найти в передаче существенных изъянов.
— Я болею за уникальное качество проекта. Всегда сначала стараюсь относиться критически, искать недостатки. Но в этом проекте я таких практически не нашел. Очень серьезная подготовка, сильная команда, профессиональные участники. Увидим, какие предложения еще внесут наши зрители. Тем более для них есть уникальный приз — автомобиль, — сказал он.
Возможность выиграть машину есть у любого зрителя «Музыкаль Сабантуй». После каждого выпуска команда проекта будет внимательно читать комментарии публики, собирать пожелания для новых сезонов. Среди авторов самых интересных идей и разыграют авто.
— Самый главный человек для нас — это зритель. Собирая новых участников, я читала комментарии, вспоминала, о ком писала публика, отталкивалась именно от этого. Именно зритель решает, кого увидит в будущем, — рассказала «Реальному времени» исполнительный директор ТНВ Лилия Кадырова.
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