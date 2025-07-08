Лилия Кадырова: «Нужен и смысл, и песня, и красота, и резкие мнения»
На ТНВ идут съемки второго сезона передачи «Музыкаль Сабантуй»
На ТНВ начались съемки второго сезона передачи «Музыкаль Сабантуй». В первых сериях — звезды татарской эстрады Марат Яруллин и Ринат Рахматуллин, Гузель Уразова и Айдар Файзрахманов. На очереди — семейные пары Шакировых и Мирзаяновых, а также Салават Фатхетдинов на пару с Рифатом Зариповым. Что нового увидят зрители во втором сезоне и как правильно критиковать коллег по сцене — в материале «Реального времени».
Ждите дуэтов!
Первый сезон передачи, в котором на сцену выходят представители разных поколений татарской эстрады, с успехом был показан прошлой осенью-зимой. Как вспоминает исполнительный директор ТНВ Лилия Кадырова, рейтинги тогда даже превысили популярный хоккей.
В новом сезоне расширилась телевизионная сцена, кроме того, появился номер с гостем — им может стать дочь популярной исполнительницы — Зульфия Авзалова, а также отец самой звезды (его имя пока скрывают).
— Это не дуэт ради дуэта, это исполнение от сердца к сердцу, — отмечает Кадырова.
В день снимают по две передачи. Первая — самая волнительная и импровизационная. Два основных ее участника — московский татарин Марат Яруллин и уроженец Чистополя Ринат Рахматуллин. Схожего у них много. Оба пользуются благосклонностью девушек. У Яруллина есть песня «Исерек»/«Пьяный», а Рахматуллина в 2023 году отправили на полгода в колонию за пьяное ДТП. Кроме того, Яруллин начинал карьеру как актер, а Рахматуллин долгое время работал в Буинском театре. Кстати, последний спел в передаче дуэтом с актрисой Камаловского театра Райхан Габдуллиной.
При этом стать участником дружеского батла мог и Анвар Нургалеев, в результате он в рамках передачи исполнил несколько песен. Так что в первой передаче было три участника!
Второй эпизод — встреча учителя и ученицы, Айдара Файзрахманова и Гузель Уразовой. Вероятно, самое занятное в этом эпизоде — какую народную аранжировку руководитель Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ придумает к одному из хитов Уразовой. Хотя будут в передаче и «Су буеннан әнкәй кайтып килә» и «Мин сине шундый сагындым».
Отметим, кстати, что аранжировки к передаче пишет Расим Фасихов, их качество высоко оценили и сами участники.
«Мне кажется, можно критиковать в формате пожеланий»
Оценивает певцов жюри из пяти человек. К примеру, в первой передаче — это Гульназ Асаева, Ильмира Нагимова, Гузель Уразова, Зуфар Хайрутдинов и Анвар Нургалеев. У ведущей Гульназ Сафаровой — задача сложная: не просто модерировать беседу, но и делать так, чтобы участники нет-нет, да подкалывали друг друга, а не только хвалили. Основной материал критики, напоминает она, не личность исполнителя, а то, как он исполняет песни. К примеру, на первой передаче такая беседа переросла в воспоминания о Фирзаре Муртазине — именно он, отметил Хайрутдинов, стал первым героем татарской магнитофонной культуры.
— Я выступаю со своим ансамблем и отмечу, что никаких проблем с аранжировкой у меня не возникло, — говорит Файзрахманов. — Мне кажется, можно критиковать в формате пожеланий. Ведь критика может превратиться в сплетню, уйти в народ, поранить душу певца. Коли мы служим вместе народу, то должны певца вывести в мир светлыми пожеланиями.
— Каждый нестандартный проект — это определенный риск, особенно для татарской аудитории. Конечно, я жду критику, я сознательно иду на риск, поэтому иначе мы не привлечем новую аудиторию, — говорит Лилия Кадырова. — Творчество должно развиваться, иначе оно не будет творчеством. Я учла ошибки прошлого сезона — и приступила к первому.
Как отмечает Кадырова, не каждый из многоликой татарской эстрады может попасть на шоу.
— Если начинаешь искать, выясняется, что нужных людей немного. У них должен быть хит, который знает публика. Певец должен уметь говорить, быть с харизмой. Многие возрастные артисты, понимая, что это требует много работы — запись композиций, аранжировка новой песни, смена костюмов, многочасовая запись, почти что сольный концерт, — отказываются. Тех, кто может, хочется взять всех. Нужен и смысл, и песня, и красота, и резкие мнения.
«Этот проект я точно запомню»
— В этом году я уже участник, — говорит Яруллин, который в прошлом году сидел в жюри. — Это здорово, что проект «Музыкальный сабантуй» объединяет поколения, молодежь может увидеть легенд, которые творили раньше, были на пике творчества, так они узнают, откуда идут истоки татарской эстрады.
— Я сразу пришла в жюри, — отмечает Нагимова. — Мне не страшно, все-таки 17 лет на сцене, выработан иммунитет к критике, особенно у меня, сами знаете. Хотя, конечно, старших критиковать боязно.
— С одной стороны, я волнуюсь, с другой — радуюсь встрече со своим преподавателем, который был для меня вторым отцом. Этот проект я точно запомню, — говорит Уразова. — У былых поколений мы можем взять такое явление, как качество. Обратите внимание, что на музыкальных площадках все больше старых песен, которым придают новое дыхание, а народ их с удовольствием слушает.
При этом авторы передачи отмечают, что в этом году доверие к проекту возросло. Это видно и по составу. Салават Фатхетдинов и Рифат Зарипов, рэпер Нурминский и отцы татарского электропопа из группы «Айфара». Будет и оперный батл: Венера Ганеева выступит с Эльмирой Калимуллиной.
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