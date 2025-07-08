Лилия Кадырова: «Нужен и смысл, и песня, и красота, и резкие мнения»

На ТНВ идут съемки второго сезона передачи «Музыкаль Сабантуй»

Гузель Уразова. Фото: Артем Дергунов

На ТНВ начались съемки второго сезона передачи «Музыкаль Сабантуй». В первых сериях — звезды татарской эстрады Марат Яруллин и Ринат Рахматуллин, Гузель Уразова и Айдар Файзрахманов. На очереди — семейные пары Шакировых и Мирзаяновых, а также Салават Фатхетдинов на пару с Рифатом Зариповым. Что нового увидят зрители во втором сезоне и как правильно критиковать коллег по сцене — в материале «Реального времени».

Ждите дуэтов!

Первый сезон передачи, в котором на сцену выходят представители разных поколений татарской эстрады, с успехом был показан прошлой осенью-зимой. Как вспоминает исполнительный директор ТНВ Лилия Кадырова, рейтинги тогда даже превысили популярный хоккей.

В новом сезоне расширилась телевизионная сцена, кроме того, появился номер с гостем — им может стать дочь популярной исполнительницы — Зульфия Авзалова, а также отец самой звезды (его имя пока скрывают).

— Это не дуэт ради дуэта, это исполнение от сердца к сердцу, — отмечает Кадырова.

Лилия Кадырова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В день снимают по две передачи. Первая — самая волнительная и импровизационная. Два основных ее участника — московский татарин Марат Яруллин и уроженец Чистополя Ринат Рахматуллин. Схожего у них много. Оба пользуются благосклонностью девушек. У Яруллина есть песня «Исерек»/«Пьяный», а Рахматуллина в 2023 году отправили на полгода в колонию за пьяное ДТП. Кроме того, Яруллин начинал карьеру как актер, а Рахматуллин долгое время работал в Буинском театре. Кстати, последний спел в передаче дуэтом с актрисой Камаловского театра Райхан Габдуллиной.

Ринат Рахматуллин и Райхан Габдуллина. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом стать участником дружеского батла мог и Анвар Нургалеев, в результате он в рамках передачи исполнил несколько песен. Так что в первой передаче было три участника!

Второй эпизод — встреча учителя и ученицы, Айдара Файзрахманова и Гузель Уразовой. Вероятно, самое занятное в этом эпизоде — какую народную аранжировку руководитель Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ придумает к одному из хитов Уразовой. Хотя будут в передаче и «Су буеннан әнкәй кайтып килә» и «Мин сине шундый сагындым».

Отметим, кстати, что аранжировки к передаче пишет Расим Фасихов, их качество высоко оценили и сами участники.

Марат Яруллин и Анвар Нургалеев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Мне кажется, можно критиковать в формате пожеланий»

Оценивает певцов жюри из пяти человек. К примеру, в первой передаче — это Гульназ Асаева, Ильмира Нагимова, Гузель Уразова, Зуфар Хайрутдинов и Анвар Нургалеев. У ведущей Гульназ Сафаровой — задача сложная: не просто модерировать беседу, но и делать так, чтобы участники нет-нет, да подкалывали друг друга, а не только хвалили. Основной материал критики, напоминает она, не личность исполнителя, а то, как он исполняет песни. К примеру, на первой передаче такая беседа переросла в воспоминания о Фирзаре Муртазине — именно он, отметил Хайрутдинов, стал первым героем татарской магнитофонной культуры.

— Я выступаю со своим ансамблем и отмечу, что никаких проблем с аранжировкой у меня не возникло, — говорит Файзрахманов. — Мне кажется, можно критиковать в формате пожеланий. Ведь критика может превратиться в сплетню, уйти в народ, поранить душу певца. Коли мы служим вместе народу, то должны певца вывести в мир светлыми пожеланиями.

Айдар Файзрахманов и его ансамбль. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Каждый нестандартный проект — это определенный риск, особенно для татарской аудитории. Конечно, я жду критику, я сознательно иду на риск, поэтому иначе мы не привлечем новую аудиторию, — говорит Лилия Кадырова. — Творчество должно развиваться, иначе оно не будет творчеством. Я учла ошибки прошлого сезона — и приступила к первому.

Как отмечает Кадырова, не каждый из многоликой татарской эстрады может попасть на шоу.

— Если начинаешь искать, выясняется, что нужных людей немного. У них должен быть хит, который знает публика. Певец должен уметь говорить, быть с харизмой. Многие возрастные артисты, понимая, что это требует много работы — запись композиций, аранжировка новой песни, смена костюмов, многочасовая запись, почти что сольный концерт, — отказываются. Тех, кто может, хочется взять всех. Нужен и смысл, и песня, и красота, и резкие мнения.

Гульназ Асаева, Ильмира Нагимова и Гузель Уразова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Этот проект я точно запомню»

— В этом году я уже участник, — говорит Яруллин, который в прошлом году сидел в жюри. — Это здорово, что проект «Музыкальный сабантуй» объединяет поколения, молодежь может увидеть легенд, которые творили раньше, были на пике творчества, так они узнают, откуда идут истоки татарской эстрады.

— Я сразу пришла в жюри, — отмечает Нагимова. — Мне не страшно, все-таки 17 лет на сцене, выработан иммунитет к критике, особенно у меня, сами знаете. Хотя, конечно, старших критиковать боязно.

— С одной стороны, я волнуюсь, с другой — радуюсь встрече со своим преподавателем, который был для меня вторым отцом. Этот проект я точно запомню, — говорит Уразова. — У былых поколений мы можем взять такое явление, как качество. Обратите внимание, что на музыкальных площадках все больше старых песен, которым придают новое дыхание, а народ их с удовольствием слушает.

При этом авторы передачи отмечают, что в этом году доверие к проекту возросло. Это видно и по составу. Салават Фатхетдинов и Рифат Зарипов, рэпер Нурминский и отцы татарского электропопа из группы «Айфара». Будет и оперный батл: Венера Ганеева выступит с Эльмирой Калимуллиной.

1 / 27 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов