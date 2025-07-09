Рестораторы Татарстана нарастили выручку до 37,7 млрд рублей за счет туристов

Владельцы заведений общепита связывают это с эффектом БРИКС, а отельеры сетуют на неполную загрузку

Фото: Реальное время

Оборот заведений Татарстана с января по май 2025 года составил 37,7 млрд рублей, данные приведены в опубликованном на этой неделе докладе Татарстанстата о социально-экономическом положении республики. За первый квартал года оборот составил 21,6 млрд рублей, в свою очередь, в апреле этот показатель достиг 7,9 млрд, а в мае — 8,9 млрд рублей, что в среднем выше прошлогодних значений на 4%. Как поясняют в отрасли, сказался эффект саммита БРИКС, который привлек в Казань много новых гостей.

«Проведение БРИКСа положительно сказывается на бизнесе»

Рост оборота рестораторов отчасти отражает повышение цен в общепите, считает генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. По мнению собеседницы издания, цены на сырье растут и это вынуждает владельцев заведений пересматривать стоимость блюд. Однако это не единственная причина увеличения выручки. Важную роль играет и возросший поток посетителей, особенно в связи с популярностью Казани среди туристов.

— Мы видим, что город становится все более привлекательным, особенно после проведения БРИКСа, и это положительно сказывается на нашем бизнесе. Что касается изменений в законодательстве, таких как ЕГАИС и «Меркурий», мы уже адаптировались к этим требованиям. Хотя они, конечно, требуют дополнительных затрат и времени на техническое обеспечение и обучение персонала, — отметила Галина Шарафутдинова.

При этом во втором полугодии значительного увеличения прибыли в ресторанной отрасли эксперт не прогнозирует: «Мы ожидаем, что в этом году, без крупных событийных мероприятий, рост оборота будет умеренным. На 2026 год Казань объявлена культурной столицей исламского мира, возможно, в связи с этим мы увидим увеличение потока посетителей, особенно из стран ОИС. Однако международная активность зависит от внешней политики и общей ситуации в мире».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Цены в меню выросли с налоговой нагрузкой и зарплатами персонала

Владелец УК в сфере HoReCa «Хорошая компания» (бистро «Артель», бар «На бокальчик», — прим. авт.) Алексей Якимов заметил, что однозначную оценку ситуации дать сложно из-за большого количества работающих предприятий.

— Туристический поток оказал некоторое влияние на загрузку заведений, однако существенного роста посетителей не зафиксировано. Финансовые показатели демонстрируют рост выручки преимущественно за счет повышения цен в меню. Основной причиной пересмотра цен стали увеличившиеся расходы на фонд оплаты труда и налоговые отчисления, — отметил он в разговоре с «Реальным временем».

По словам собеседника, лишь отдельные заведения, ориентированные на туристов, отметили небольшой прирост гостей. Эксперт предполагает, что осенне-зимний период может оказаться сложным для отрасли, что может привести к закрытию ряда заведений.

— Рост на четыре процента — это громадный рост, но есть нюанс — инфляция. Поэтому рост нивелируется, — заявил в разговоре с журналистом издания сооснователь Mаke More Group (бары More, Zero, кафе «Утро», ресторан «Сказки о Солнце») Валерий Плихта.

Отельеры сетуют на низкую загрузку

Инга Гадзаова, руководитель Ассоциации отелей Казани и Татарстана, подчеркнула, что прошлогодние данные не могут служить основой для сравнения, так как прошлый год был уникальным из-за насыщенного событиями календаря, который привлек значительное количество туристов.



предоставлено Т. Ильченко

— Если оценивать самое последнее масштабное мероприятие — VK Fest, то там загрузка тоже не достигла того пика, которого бы нам хотелось и которого мы ожидали. Частое закрытие аэропорта и введение режима беспилотной опасности не так сильно влияет на турпоток. Наверное, просто в этом году выбор туристов выпал немножко на другие города, возможно, им хочется немножко отдохнуть и сменить направление, посетить другие регионы, — заявила она.

По словам эксперта, нет смысла собирать данные по отрасли помесячно, так как многое может измениться. Тем более сложно прогнозировать загрузку отелей в текущих условиях. «Мы и так с вами прекрасно понимаем, что прогноз у нас равняется на прошлый год. То есть нам бы хотелось, и многие предполагали, но, к сожалению, факт загрузки оказался не таким положительным», — посетовала она.



Ранее «Реальное время» рассказывало, что, несмотря на регулярные задержки авиарейсов, казанские гостиницы не фиксируют отмен броней номеров.

