Рестораторы Татарстана нарастили выручку до 37,7 млрд рублей за счет туристов
Владельцы заведений общепита связывают это с эффектом БРИКС, а отельеры сетуют на неполную загрузку
Оборот заведений Татарстана с января по май 2025 года составил 37,7 млрд рублей, данные приведены в опубликованном на этой неделе докладе Татарстанстата о социально-экономическом положении республики. За первый квартал года оборот составил 21,6 млрд рублей, в свою очередь, в апреле этот показатель достиг 7,9 млрд, а в мае — 8,9 млрд рублей, что в среднем выше прошлогодних значений на 4%. Как поясняют в отрасли, сказался эффект саммита БРИКС, который привлек в Казань много новых гостей.
«Проведение БРИКСа положительно сказывается на бизнесе»
Рост оборота рестораторов отчасти отражает повышение цен в общепите, считает генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. По мнению собеседницы издания, цены на сырье растут и это вынуждает владельцев заведений пересматривать стоимость блюд. Однако это не единственная причина увеличения выручки. Важную роль играет и возросший поток посетителей, особенно в связи с популярностью Казани среди туристов.
При этом во втором полугодии значительного увеличения прибыли в ресторанной отрасли эксперт не прогнозирует: «Мы ожидаем, что в этом году, без крупных событийных мероприятий, рост оборота будет умеренным. На 2026 год Казань объявлена культурной столицей исламского мира, возможно, в связи с этим мы увидим увеличение потока посетителей, особенно из стран ОИС. Однако международная активность зависит от внешней политики и общей ситуации в мире».
Цены в меню выросли с налоговой нагрузкой и зарплатами персонала
Владелец УК в сфере HoReCa «Хорошая компания» (бистро «Артель», бар «На бокальчик», — прим. авт.) Алексей Якимов заметил, что однозначную оценку ситуации дать сложно из-за большого количества работающих предприятий.
— Туристический поток оказал некоторое влияние на загрузку заведений, однако существенного роста посетителей не зафиксировано. Финансовые показатели демонстрируют рост выручки преимущественно за счет повышения цен в меню. Основной причиной пересмотра цен стали увеличившиеся расходы на фонд оплаты труда и налоговые отчисления, — отметил он в разговоре с «Реальным временем».
По словам собеседника, лишь отдельные заведения, ориентированные на туристов, отметили небольшой прирост гостей. Эксперт предполагает, что осенне-зимний период может оказаться сложным для отрасли, что может привести к закрытию ряда заведений.
Отельеры сетуют на низкую загрузку
Инга Гадзаова, руководитель Ассоциации отелей Казани и Татарстана, подчеркнула, что прошлогодние данные не могут служить основой для сравнения, так как прошлый год был уникальным из-за насыщенного событиями календаря, который привлек значительное количество туристов.
По словам эксперта, нет смысла собирать данные по отрасли помесячно, так как многое может измениться. Тем более сложно прогнозировать загрузку отелей в текущих условиях. «Мы и так с вами прекрасно понимаем, что прогноз у нас равняется на прошлый год. То есть нам бы хотелось, и многие предполагали, но, к сожалению, факт загрузки оказался не таким положительным», — посетовала она.
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