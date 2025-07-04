«Мы год стоим на месте»: «Рубин» победил, но Рахимов не видит радости

Тренер казанцев разразился логичной критикой после первой летней победы

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» одержал первую летнюю победу в рамках подготовки к сезону. Повержен красноярский «Енисей» со счетом 1:0. Только вот сама игра не обрадовала ни болельщиков, ни главного тренера. Итоги товарищеского матча «Рубина» и откровения Рашида Рахимова — в материале «Реального времени».

Скучная победа



Свою первую победу на летнем тренировочном сборе «Рубин» одержал над «Енисеем». Красноярская команда была повержена со счетом 1:0. Особых проблем соперник подопечным Рашида Рахимова не доставил, а единственный гол забил самый одаренный молодой футболист «рубиновых» Никита Васильев. Однако победа оставила не слишком приятный осадок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стартовый состав «Рубина» был далек от идеала. В ворота с первых минут вышел Артур Нигматуллин, в защите в привычной тройке в центре появился Дамир Багаутдинов, с краю — Энри Мукба. Хватало экспериментов и в полузащите, где рядом с Угочукву Иву действовал Марат Апшацев, по флангам — Васильев и Велдин Ходжа. На острие атаки сыграл Марвин Чуни, который сильно подкачался за время восстановления от травмы.

Игра казанцев в первые 15 минут встречи была гораздо целостнее, чем в оставшееся время матча. До точного дальнего удара Васильева, «Рубин» более 70 процентов времени контролировал мяч, показывая неплохое движение. А вот сразу после забитого гола что-то сломалось. Смотреть на такой футбол было тяжеловато, даже с учетом неоптимальных составов и товарищеского характера поединка.

Во втором тайме команда просыпалась эпизодически. Кроме нескольких выпадов Николы Чумича и удара Иву в перекладину, вспомнить больше нечего. Чего-то цельного в игре «Рубина» пока нет. А ведь до старта сезона осталось всего две недели.

Новых защитников нет уже год

После матча Рашид Рахимов не стал ходить вокруг да около и сразу «выдал базу». Тренер откровенно признался: команда год стоит на месте и ей нужно усиление.

— У нас есть сложности с внутренней конкуренцией. Какой уровень мы хотим видеть и куда хотим двигаться? Посмотрев достаточное количество футболистов, мы понимаем, что нам нужен другой уровень. И нужно уже сказать откровенно — мы год стоим на месте, — ответил Рахимов на вопрос о появлении молодого Багаутдинова в центре обороны с «Енисеем».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Действительно, главный тренер «Рубина» уже больше года выпрашивает усиления в линию защиты, но новичков среди защитников в Казани нет. В прошлое летнее трансферное окно клуб не подписал игроков в оборону, а зимой вовсе обошелся без новичков. Были попытки арендовать Дуарте у «Спартака» и Родригао у «Зенита» — сорвалось.

Этим летом защитник все же нашелся. Рахимов неделю назад объявил о скором переходе игрока румынской «Университати» Дениля Мальдонадо. Только вот футболист до сих пор не присоединился к команде из-за занятости в играх за сборную Гондураса на Кубке КОНКАКАФ, где та дошла до полуфинала. По раскладам, Мальдонадо доедет до Казани лишь перед самым стартом сезона.

А пока Рахимов вынужден использовать в обороне Багаутдинова. В запасе также есть Рустам Ашурматов, но его готовят к продаже. По информации зарубежных журналистов, «Рубин» договорился о трансфере узбекского футболиста в иранский «Эстегляль» за 450 тысяч евро. Сам факт заработка на уходе игрока, которого тренер не видит в основе, радует. Хотя это и обнажает проблемы с кадрами в защите команды.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Мы не можем рисковать»

Проблема не только в защитниках. В матче с «Енисеем» отсутствовали и те футболисты, которые уже находятся на контракте в «Рубине». Речь идет о целом ряде игроков в большинстве своем системообразующих, в том числе на поле не появились Илья Рожков, Богдан Йочич, Дардан Шабанхаджай, Руслан Безруков, Александр Зотов и другие. Рахимов объяснил это тем, что не может рисковать их здоровьем в виду отсутствия им альтернативы. Любая травма создает большие сложности для команды как минимум в плане конкуренции на тренировках.

— Вы сегодня видели отсутствие большого количества игроков. Мы не можем рисковать, потому что у нас нет внутреннего резерва, его недостаточно. Для лидеров важна внутренняя конкуренция, их нужно поддавливать, чтобы выходить на другой уровень. Да, сегодня мы посмотрели молодых и тех, кто мало играет. Выиграли, но это не дает повода сильно радоваться, — сказал Рахимов.

Есть и позитивные новости. Например, в расположение команды вернулся албанец Мирлинд Даку. Нападающий, который пропустил начало сборов из-за занятости в сборной, с «Енисеем» не играл. Футболист присутствовал на игре, но подпускать к матчам и даже к тренировкам его начнут только после занятий с физиотерапевтами. Как подчеркнул сам Рахимов, нынешнее состояние Даку неплохое, хотя и требует корректировки.



Самая ожидаемая новость из стана «Рубина» также связана с албанцем. Больше всего болельщики ждут информации о продлении контракта с лучшим бомбардиром команды. Албанец этим летом едва не ушел в «Зенит», однако переговоры сорвались. Теперь авторитетные источники сообщают, что Даку подпишет новое соглашение с казанцами на совершенно иных, повышенных, условиях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К слову, продления требует контракт не только албанского нападающего. Те же Игор Вуячич и Угочукву Иву являются не менее важными футболистами основного состава и сроки их соглашения также истекают через год. Уже зимой они смогут вести переговоры с другими клубами, а следующим летом уйдут бесплатно. Чтобы подобного не допустить, впереди у боссов «Рубина» непочатый край работы. Лишь бы не забыли привезти новичков. Без них так и быть команде Рахимова в серединке РПЛ. Впрочем, трансферы порой тоже не панацея.