Меньше рабочих дней — меньше отпускных

Минтруд России раскрыл проект календаря праздничных и выходных дней в 2026 году — юристы рассказали, когда лучше уйти в отпуск

Фото: Мария Зверева

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. «Реальное время» с помощью юристов выяснило, как россиянам выгодно спланировать отпуск, каких выплат ожидать и на что обратить внимание в вопросах трудоустройства.

В январе россияне отдохнут 12 дней

Вчера Минтруд России раскрыл проект календаря праздничных и выходных дней на следующий год. В новогодние каникулы россиян ждет 12 дней отдыха. В феврале россияне будут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля.

— В месяцы с большим количеством нерабочих праздничных дней (январь, май, июнь) число рабочих дней минимально, что приводит к снижению начисленной зарплаты, если оплата производится исходя из фактически отработанных дней или часов (ст. 136 ТК). Особенно это актуально для работников, получающих оплату пропорционально отработанному времени, а не фиксированный оклад, — рассказала «Реальному времени» юрист hh.ru по трудовому праву Дарья Ерзина.

В компании SuperJob нам объяснили, что сотрудникам гарантируется достойная оплата за работу в нерабочие праздничные дни.

— Ст. 112 Трудового кодекса предусматривает гарантию — если работники (которые не получают оклад) привлекаются к работе в нерабочие праздничные дни, работодатель должен выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер определяет сам работодатель, — рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно календарю, в марте граждан также ждут трехдневные выходные — с 7 по 9 марта. В мае отдых будет разделен на два отрезка: дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В июне выходные будут длиться с пятницы по воскресенье — с 12 по 14 июня. В ноябре россиян ждет один праздничный выходной день — 4 ноября. А 31 декабря начнутся новогодние каникулы.

В какой месяц отпуск наиболее выгоден?

В 2026 году всего 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней, что сопоставимо с предыдущим годом, но из-за переносов возможно изменение нагрузки в отдельных месяцах.

— Для сотрудников появляется возможность более эффективно планировать отпуск, совмещая его с длинными выходными (ст. 114, 120 ТК), но для работодателей это может создать сложности с обеспечением непрерывности производства, — рассказала Ерзина.

Если перед сотрудником стоит задача «продлить» установленные законом выходные (нерабочие) дни, наиболее привлекательными в этом плане будут январь и май. Так, если использовать часть отпуска в первой половине января (с 12 января), общий период отдыха получится довольно долгим.

— Привлекательным вариантом будет использовать часть отпуска в «перерыве между майскими праздниками» — с 4 по 8 мая, — сказал Южалин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом, если же приоритет — максимальная финансовая компенсация, наименее выгодно брать отпуск в январе, мае и июне.

— Чем меньше рабочих дней в месяце, тем меньше будет сумма отпускных. Самые выгодные месяцы для отпуска с точки зрения компенсации — апрель, июль и октябрь, когда нет дополнительных праздников и максимальное количество рабочих дней, — рассказали в компании hh.ru.

Январь, май и июнь — худшие месяцы для увольнения

Наименее болезненный период для увольнения или смены работы приходится на месяцы с минимальным количеством рабочих дней, такие как январь, май и июнь. В это время обычно наблюдается снижение рабочей нагрузки, а продолжительные выходные упрощают процесс согласования даты увольнения с работодателем. Кроме того, это благоприятное время для использования оставшихся отпускных дней, которые можно эффективно совместить с праздниками и выходными.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— При решении данного вопроса, во-первых, стоит оценить финансовую сторону (например, получение квартальной, годовой премии и прочее). Важно оценить дату увольнения так, чтобы не потерять в премиальных выплатах. Во-вторых, следует оценить ситуацию на рынке труда: а именно в какие месяцы предложений на рынке больше, а когда меньше. Например, традиционно можно отметить, что во многих сферах январь не лучший месяц для смены работы, — поделились в SuperJob.