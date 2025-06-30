Драйв, мощь, энергия: «ТАИФ-НК» поздравил нижнекамцев с Днем молодежи

Фото: Альберт Муклоков

Как заинтересовать современную молодежь? Ответ знают в АО «ТАИФ-НК»! Молодой, амбициозный и энергичный коллектив компании, олицетворяющий дух современного поколения, представил на Дне молодежи в Нижнекамске инновационную интерактивную площадку. Нейрохудожник, фотобудка, гоночные автомобили... Чем еще запомнится праздник — в репортаже «Реального времени».

«Круто! Никогда так близко не видел гоночный автомобиль!»

Площадку АО «ТАИФ-НК» невозможно было не заметить на Дне молодежи. При входе внимание жителей и гостей города привлекал брендированный грузовик команды «ТАИФМОТОСПОРТ» для перевозки гоночных автомобилей. Поблизости были представлены три спортивных автомобиля Seat Cupra Leon, оснащенные мощным двухлитровым турбированным двигателем и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.

При входе внимание жителей и гостей города привлекал брендированный грузовик команды «ТАИФМОТОСПОРТ». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Мы недавно вернулись из Санкт-Петербурга с автодрома «Игор Драйв». Одна из предоставленных машин работает в качестве запасной. Для их транспортировки мы подготовили специальный грузовик, который не только перевозит автомобили, но и служит хранилищем для запчастей, инструментов и колес. Внутри он оборудован шестью спальными местами, что позволяет команде оставаться на соревнованиях, проводить ремонты и организовывать свое размещение, — рассказал автомеханик команды «ТАИФМОТОСПОРТ» Айдар Лутфуллин.



Мальчики и девочки то и дело пытались заглянуть в салон, посидеть в водительском кресле и подержаться за руль, воображая себя пилотами автогонок.



— Круто! Никогда так близко не видел настоящий гоночный автомобиль! Даже представить не мог, что внутри он так красиво выглядит! — не скрывал эмоций 12-летний Кирилл.

Поблизости были представлены три спортивных автомобиля Seat Cupra Leon. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Молодежь проявляет активный интерес к нашим машинам. Ребята задают вопросы о стоимости машин и вложениях, необходимых для приобретения стандартной версии. Особенно радует, что их интересует техническая сторона — многие спрашивают, где можно обучиться этому ремеслу, — отметил автомеханик Айдар Лутфуллин.



«Это действительно что-то новое и современное»



На этом сюрпризы не закончились. Интерактивы АО «ТАИФ-НК» подарили незабываемые эмоции как детям, так и взрослым. Очередь на десятки метров выстроилась к фотобудке с нейросетью. Она позволяет не просто запечатлеть человека, но и сразу получить готовые снимки с профессиональной обработкой.

Очередь на десятки метров выстроилась к фотобудке с нейросетью. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Это действительно что-то новое и современное! Здесь можно выбрать не просто один шаблон, а множество различных тем — от роботов до пиратов. Также доступны парные фотографии для мужчин, женщин, мальчиков и девочек, — рассказал о нюансах фотобудки Акрам Рахмонов.



Уникальными фотографиями в стиле роботов с брендом «ТАИФ-НК» теперь могут похвастаться Ирина и Эдуард. Супруги пришли на День молодежи вместе с детьми.

Интерактивы АО «ТАИФ-НК» подарили незабываемые эмоции как детям, так и взрослым. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Мы уже посмотрели выставку автомобилей, сделали фото. Это настоящий шедевр! Хотим поздравить нижнекамцев с Днем молодежи! Желаем, чтобы такие мероприятия проводились чаще. Наш город процветает, развивается. И это действительно радует, — призналась Ирина.



— В нашей семье каждый выбрал сюжет для фото, соответствующий своим интересам. Кто-то предпочел природу, а кто-то выбрал стиль Ван Гога и обработал свою фотографию в этой тематике. Очень интересно получить фотографию, обработанную нейросетью, — поделилась Ольга Грачева.



Рядом с фотобудкой разместился не менее удивительный и интересный нейрохудожник.



— Каждый здесь может ощутить себя настоящим художником. Достаточно нарисовать что-то от руки на планшете, и компьютер дополнит это произведение. Наш нейрохудожник пользуется большой популярностью среди гостей мероприятия. Девочки часто изображают цветы, небо и солнце, в то время как мальчики предпочитают гонки и машины, — сообщил представитель компании Раиль Ризванов.

Рядом с фотобудкой разместился не менее удивительный и интересный нейрохудожник. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Я нарисовала пальму, потому что очень люблю лето. Нейросеть выдала отличный результат, и мне это очень понравилось, — поделилась 10-летняя Эльвина Галимулина, разглядывая свой рисунок.



«Не просто дата в календаре, а символ светлого будущего»



Здесь же, на интерактивной площадке АО «ТАИФ-НК», можно было поближе познакомиться с деятельностью компании. Рассмотреть виды сырья и готовую продукцию. Представители отдела кадров, которые также присутствовали на Дне молодежи, делились информацией о доступных вакансиях и условиях труда. Следует подчеркнуть, что примерно 28% сотрудников компании составляют молодые люди в возрасте до 35 лет.



Есть на предприятии и свой актив, который участвует в различных спортивных и благотворительных мероприятиях.

Примерно 28% сотрудников компании составляют молодые люди в возрасте до 35 лет. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Сегодня всемирный День молодежи. По традиции «ТАИФ-НК» принимает участие в его праздновании. Прежде всего, хочу поздравить всех молодых людей с этим замечательным праздником! День молодежи — это не просто дата в календаре, а символ светлого будущего. Сегодня у нас больше возможностей, чем когда-либо, и я желаю каждому найти свое призвание, смело идти к мечте и не бояться пробовать новое, — поздравила руководитель актива АО «ТАИФ-НК» Алена Мухарникова.



Поздравить молодежь с праздником приехал руководитель исполнительного комитета НМР Радмир Беляев. Он осмотрел интерактивные площадки, представленные промышленными предприятиями, и заглянул в гости к АО «ТАИФ-НК». Здесь почетных гостей встречал заместитель генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.

Поздравить молодежь с праздником приехал руководитель исполнительного комитета НМР Радмир Беляев. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— С каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жизни общества. За молодежью будущее! Они талантливые, инициативные, энергичные — они уверенно заявляют о себе во всех сферах жизни! От всей души желаю молодому поколению самых амбициозных планов и безграничных возможностей для реализации! — поздравил жителей и гостей города помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

День молодежи в Нижнекамске посетили тысячи жителей и гостей города. До завершения праздника площадка АО «ТАИФ-НК» пользовалась мегапопулярностью. Молодые люди с интересом участвовали в активностях, общались с представителями компании и делали фотографии на фоне гоночных автомобилей. Ярким финальным аккордом мероприятия стало выступление российского рэпера Konfuz.

