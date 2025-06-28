Роман Ерыгин: «30 лет назад я сыграл главный спектакль в своей жизни»
В Национальной библиотеке вспоминали «Бурю» казанского ТЮЗа
В Казани в Национальной библиотеке РТ перед 31-й церемонией вручения театральной премии «Золотая Маска» вспомнили вторую, на которой казанский ТЮЗ победил со спектаклем «Буря» в постановке Бориса Цейтлина. Зрители увидели некоторые ключевые фрагменты, а актеры вспоминали о внезапных вводах, финских песнопениях и о том, почему Роман Ерыгин сыграл в спектакле две роли.
Это была вторая «Золотая маска»
— В чем загадка этого спектакля, в чем его притяжение? Может быть, сегодня с помощью замечательных актеров, которые в этом спектакле потрясающе играли, мы попытаемся немного раскрыть эту загадку, — начал встречу модератор Дмитрий Родионов.
Главный редактор журнала «Сцена» настолько увлекся устной рецензией и общением с артистами, что о видео вспомнил, когда ему робко напомнили об этом с первого ряда.
К встрече ТЮЗ распечатал архивную программку. Из нее можно было узнать, что в сезоне 1995/96 года Молодежного театра (так тогда назывался ТЮЗ) шел «Добрый человек из Сычуани» Брехта, «Лес» Островского, «Капитан Фракасс» Готье. А также, к примеру, «Бесовщина, или Панночка» Нины Садур и «Молодой удалец — гордость Запада».
Премия «Золотая маска» к тому времени уже существовала, ее учредили в 1993 году, но первое вручение состоялось в 1995-м. «Буря» выиграла в 1996-м, став лучшим спектаклем. Номинантов тогда отбирали не путем вывоза жюри в регионы, а через опрос театральных деятелей (московские постановки), сбор победителей региональных и тематических фестивалей и из репертуара «Театра наций».
В конкурсе было всего 14 номинаций и два спецприза. «Буря» обошла Театр на Малой Бронной («Идиот» Сергея Женовача), московский Театр юного зрителя («К. И. из «Преступления» Камы Гинкаса), ТЮЗ имени А.А. Брянцева из Санкт-Петербурга («Преступление и наказание» Григория Козлова) и совместную постановку «Сатирикона» и Центра им. Вс. Мейерхольда («Превращение» Валерия Фокина). Очевидно, что это была громкая победа.
Остров, актеры, полсотни зрителей
Про спектакль подробно писала большой театральный критик Наталья Крымова. Так она описывала сценографию Юрия Харикова: «Сидеть приходится на небольших мешках с песком, а в антрактах зрителям будет негласно предложено трижды поменять свое место. Пол в этом необычном помещении покрыт пробковой крошкой; стены затянуты белой материей и шатром уходят в высоту, к звездному небу. За три с половиной часа ноги так или иначе забывают привычное ощущение пола — какая-то другая почва под ногами, что вполне понятно, — ведь действие происходит на острове. В перемене мест тоже свой смысл: спектакль видишь с трех разных точек, и в смене ракурса уже заключено движение».
Действительно, спектакль играли в шатре, судя по афишам в него вмещались 44 человека. На московских гастролях на третьем показе стены шатра раскрыли и вокруг сидели уже сотни человек.
На встречу в библиотеку пришли Роман Ерыгин (Просперо), Надежда Кочнева (Золотой Ариэль), Сергей Мосейко (Калибан), Михаил Меркушин (Принц Фердинанд), Галина Юрченко (Шут Тринкула), Матрос Стефано (Василий Фалалеев). А также игравшая в Москве Голубого Ариэля Радуга Мухтарова. Последняя вспоминала обстоятельства ввода: она до последнего репетировала роль Миранды (Белого Ариэля и дочери Просперо), но потом ушла в декрет. А потом уже заменяла Лилию Замятину, которая внезапно тоже решила рожать. Но на сцене, по ее словам, даже в новой роли продолжала воплощать Миранду.
Сколько в этом спектакле режиссеров?
«Буря» — одна из последних пьес Шекспира. Его главный герой — волшебник Просперо. После того, как его изгнали из Милана, он оказывается с дочерью Мирандой на острове, где его спасает от страданий бесплотный дух по имени Ариэль. На Просперо работает сын колдуньи, ненавидящий его Калибан. Потом Просперо вызывает бурю, и на острове оказываются жертвы кораблекрушения, включая его брата Антонио, короля Алонзо с сыном Фердинандом (и его братом Себастьяном). Фердинанд влюбляется в Миранду.
У Цейтлина Просперо — не только герцог и волшебник, он еще и режиссер. Отсюда и начало спектакля, когда герой Ерыгина изучает книги: «Сцена представляет собой…», «Сцена представляет…». А Калибан находит книгу о технике актера Михаила Чехова.
— Мы очень долго репетировали «Бурю», приостанавливали по разным объективным причинам и не только, — рассказывал сам Роман Ерыгин. — Дело в том, что Цейтлин говорил, что работа актера над ролью заканчивается в тот момент, когда вы увидите на доске распределения свою фамилию. Назначили и можно больше ничего не делать, ждать премьеру. Поэтому часто, если не всегда, обозначался круг актеров, которые будут заниматься тем или иным сочинением, а кто кого в результате будет играть, мы узнавали гораздо позже. В какой-то период Цейтлин сказал мне: «Все, ты больше не будешь играть Просперо».
А потом случилось так, что Ерыгин стал играть еще и брата Просперо Антонио. В это же время было решено, что помимо Цейтлина у спектакля будет еще и режиссер Валерий Ярюхин, который и репетировал последним из двух с половиной лет роль Просперо. Поэтому Ерыгин на сцене видоизменял Шекспира, говоря: «Твой брат-близнец Антонио, твой дядя, как две дождинки, спрыгнувших с неба, похожи мы».
— Кто написал? Я, — резюмировал Ерыгин, добавив что 30 лет назад он сыграл главный спектакль в своей жизни.
В основном, как водится, актеры вспоминали моменты спектакля.
— Из Финляндии был замечательный критик, когда была наша первая поездка, она даже умудрилась услышать в моих завываниях какие-то финские народные песни, — отмечал Мосейко.
Галина Юрченко всю свою роль переписала матом, при этом Цейтлин ей говорил перед показом: «Галя, если чувствуешь, что не органично — не матерись».
— Я почувствовала, что все органично!
Меркушин же вспоминал, что фуфайку, на которую он сменил костюм матроса, он взял у монтажеров сцены, вызывая намеки на сталинские репрессии.
Один из лидеров театрального авангарда
— Спектакль так сочинен Цейтлиным, он такой полифонический, такой многоуровневый, что ни один уровень нельзя отдельно вычленить, они все перетекают друг в друга, и в этом какая-то удивительная для меня загадка этого спектакля, — отметил также Родионов. — Цейтлин в 1990-е годы, наверное, оказался в числе тех лидеров театрального авангарда российского театра, которые начали смело работать с классической пьесой, классической драматургией.
Затем это уже стало обычным явлением, указал редактор — сейчас меняют место, время, действия, а тогда выглядело революционно. Собственно, эпоху Цейтлина в ТЮЗе в 1988—1996-м до сих пор почитают «золотым веком». А театр продолжает это время осмысливать.
В 2016 году проводили юбилейный вечер: он начинался с фойе, переходил в зрительный зал, еще был жив Алонзо (Александр Купцов). В 2023-м здесь представили аудиоспектакль «До и после «Бури», описывающий самый драматический период в жизни ТЮЗа, связанный с тем, что в ночь с 30 на 31 января 1995 года здесь сгорели сцена и зрительный зал.
Цейтлин ввел в «Бурю» сцену пожара, которой не было у Шекспира. Выпустили спектакль за несколько месяцев до трагедии. Тогда почти все декорации сгорели, «Буря» уцелела. И Цейтлин даже увез ее играть в Челябинск. Потом был проект с театром на Амстеле в Голландии.
Затем многие вернулись в Казань, а Роза Хайруллина, игравшая Красного Ариля, уехала в Москву. Елена Крайняя сейчас — актриса Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н.П. Акимова. Цейтлин также живет в Петербурге. В 2017 году он приехал в Казань и начал вновь ставить Шекспира, «Зимнюю сказку», но дальше этюдов дело не пошло.
Казанская труппа до 10 марта 2001 года репетировала и играла на других сценических площадках. Как и сейчас, но уже в связи с масштабной реконструкцией.
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