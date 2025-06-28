Роман Ерыгин: «30 лет назад я сыграл главный спектакль в своей жизни»

В Национальной библиотеке вспоминали «Бурю» казанского ТЮЗа

Надежда Кочнева, Радуга Мухтарова, Елена Крайняя, Роза Хайруллина, Роман Ерыгин . Фото: предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

В Казани в Национальной библиотеке РТ перед 31-й церемонией вручения театральной премии «Золотая Маска» вспомнили вторую, на которой казанский ТЮЗ победил со спектаклем «Буря» в постановке Бориса Цейтлина. Зрители увидели некоторые ключевые фрагменты, а актеры вспоминали о внезапных вводах, финских песнопениях и о том, почему Роман Ерыгин сыграл в спектакле две роли.

Это была вторая «Золотая маска»

— В чем загадка этого спектакля, в чем его притяжение? Может быть, сегодня с помощью замечательных актеров, которые в этом спектакле потрясающе играли, мы попытаемся немного раскрыть эту загадку, — начал встречу модератор Дмитрий Родионов.

Главный редактор журнала «Сцена» настолько увлекся устной рецензией и общением с артистами, что о видео вспомнил, когда ему робко напомнили об этом с первого ряда.

Дмитрий Родионов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К встрече ТЮЗ распечатал архивную программку. Из нее можно было узнать, что в сезоне 1995/96 года Молодежного театра (так тогда назывался ТЮЗ) шел «Добрый человек из Сычуани» Брехта, «Лес» Островского, «Капитан Фракасс» Готье. А также, к примеру, «Бесовщина, или Панночка» Нины Садур и «Молодой удалец — гордость Запада».

Премия «Золотая маска» к тому времени уже существовала, ее учредили в 1993 году, но первое вручение состоялось в 1995-м. «Буря» выиграла в 1996-м, став лучшим спектаклем. Номинантов тогда отбирали не путем вывоза жюри в регионы, а через опрос театральных деятелей (московские постановки), сбор победителей региональных и тематических фестивалей и из репертуара «Театра наций».

В конкурсе было всего 14 номинаций и два спецприза. «Буря» обошла Театр на Малой Бронной («Идиот» Сергея Женовача), московский Театр юного зрителя («К. И. из «Преступления» Камы Гинкаса), ТЮЗ имени А.А. Брянцева из Санкт-Петербурга («Преступление и наказание» Григория Козлова) и совместную постановку «Сатирикона» и Центра им. Вс. Мейерхольда («Превращение» Валерия Фокина). Очевидно, что это была громкая победа.

Роман Ерыгин и Сергей Мосейко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Остров, актеры, полсотни зрителей

Про спектакль подробно писала большой театральный критик Наталья Крымова. Так она описывала сценографию Юрия Харикова: «Сидеть приходится на небольших мешках с песком, а в антрактах зрителям будет негласно предложено трижды поменять свое место. Пол в этом необычном помещении покрыт пробковой крошкой; стены затянуты белой материей и шатром уходят в высоту, к звездному небу. За три с половиной часа ноги так или иначе забывают привычное ощущение пола — какая-то другая почва под ногами, что вполне понятно, — ведь действие происходит на острове. В перемене мест тоже свой смысл: спектакль видишь с трех разных точек, и в смене ракурса уже заключено движение».

Действительно, спектакль играли в шатре, судя по афишам в него вмещались 44 человека. На московских гастролях на третьем показе стены шатра раскрыли и вокруг сидели уже сотни человек.

На встречу в библиотеку пришли Роман Ерыгин (Просперо), Надежда Кочнева (Золотой Ариэль), Сергей Мосейко (Калибан), Михаил Меркушин (Принц Фердинанд), Галина Юрченко (Шут Тринкула), Матрос Стефано (Василий Фалалеев). А также игравшая в Москве Голубого Ариэля Радуга Мухтарова. Последняя вспоминала обстоятельства ввода: она до последнего репетировала роль Миранды (Белого Ариэля и дочери Просперо), но потом ушла в декрет. А потом уже заменяла Лилию Замятину, которая внезапно тоже решила рожать. Но на сцене, по ее словам, даже в новой роли продолжала воплощать Миранду.

На встрече показывали фрагменты спектакля. Но планируется и полноценный показ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сколько в этом спектакле режиссеров?

«Буря» — одна из последних пьес Шекспира. Его главный герой — волшебник Просперо. После того, как его изгнали из Милана, он оказывается с дочерью Мирандой на острове, где его спасает от страданий бесплотный дух по имени Ариэль. На Просперо работает сын колдуньи, ненавидящий его Калибан. Потом Просперо вызывает бурю, и на острове оказываются жертвы кораблекрушения, включая его брата Антонио, короля Алонзо с сыном Фердинандом (и его братом Себастьяном). Фердинанд влюбляется в Миранду.

У Цейтлина Просперо — не только герцог и волшебник, он еще и режиссер. Отсюда и начало спектакля, когда герой Ерыгина изучает книги: «Сцена представляет собой…», «Сцена представляет…». А Калибан находит книгу о технике актера Михаила Чехова.

Михаил Меркушин и Надежда Кочнева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы очень долго репетировали «Бурю», приостанавливали по разным объективным причинам и не только, — рассказывал сам Роман Ерыгин. — Дело в том, что Цейтлин говорил, что работа актера над ролью заканчивается в тот момент, когда вы увидите на доске распределения свою фамилию. Назначили и можно больше ничего не делать, ждать премьеру. Поэтому часто, если не всегда, обозначался круг актеров, которые будут заниматься тем или иным сочинением, а кто кого в результате будет играть, мы узнавали гораздо позже. В какой-то период Цейтлин сказал мне: «Все, ты больше не будешь играть Просперо».

А потом случилось так, что Ерыгин стал играть еще и брата Просперо Антонио. В это же время было решено, что помимо Цейтлина у спектакля будет еще и режиссер Валерий Ярюхин, который и репетировал последним из двух с половиной лет роль Просперо. Поэтому Ерыгин на сцене видоизменял Шекспира, говоря: «Твой брат-близнец Антонио, твой дядя, как две дождинки, спрыгнувших с неба, похожи мы».

Михаил Меркушин и Роман Ерыгин. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

— Кто написал? Я, — резюмировал Ерыгин, добавив что 30 лет назад он сыграл главный спектакль в своей жизни.

В основном, как водится, актеры вспоминали моменты спектакля.

— Из Финляндии был замечательный критик, когда была наша первая поездка, она даже умудрилась услышать в моих завываниях какие-то финские народные песни, — отмечал Мосейко.

Галина Юрченко всю свою роль переписала матом, при этом Цейтлин ей говорил перед показом: «Галя, если чувствуешь, что не органично — не матерись».

— Я почувствовала, что все органично!

Меркушин же вспоминал, что фуфайку, на которую он сменил костюм матроса, он взял у монтажеров сцены, вызывая намеки на сталинские репрессии.

Галина Юрченко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Один из лидеров театрального авангарда

— Спектакль так сочинен Цейтлиным, он такой полифонический, такой многоуровневый, что ни один уровень нельзя отдельно вычленить, они все перетекают друг в друга, и в этом какая-то удивительная для меня загадка этого спектакля, — отметил также Родионов. — Цейтлин в 1990-е годы, наверное, оказался в числе тех лидеров театрального авангарда российского театра, которые начали смело работать с классической пьесой, классической драматургией.

Затем это уже стало обычным явлением, указал редактор — сейчас меняют место, время, действия, а тогда выглядело революционно. Собственно, эпоху Цейтлина в ТЮЗе в 1988—1996-м до сих пор почитают «золотым веком». А театр продолжает это время осмысливать.

В 2016 году проводили юбилейный вечер: он начинался с фойе, переходил в зрительный зал, еще был жив Алонзо (Александр Купцов). В 2023-м здесь представили аудиоспектакль «До и после «Бури», описывающий самый драматический период в жизни ТЮЗа, связанный с тем, что в ночь с 30 на 31 января 1995 года здесь сгорели сцена и зрительный зал.

Радуга Мухтарова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Цейтлин ввел в «Бурю» сцену пожара, которой не было у Шекспира. Выпустили спектакль за несколько месяцев до трагедии. Тогда почти все декорации сгорели, «Буря» уцелела. И Цейтлин даже увез ее играть в Челябинск. Потом был проект с театром на Амстеле в Голландии.

Затем многие вернулись в Казань, а Роза Хайруллина, игравшая Красного Ариля, уехала в Москву. Елена Крайняя сейчас — актриса Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н.П. Акимова. Цейтлин также живет в Петербурге. В 2017 году он приехал в Казань и начал вновь ставить Шекспира, «Зимнюю сказку», но дальше этюдов дело не пошло.

Казанская труппа до 10 марта 2001 года репетировала и играла на других сценических площадках. Как и сейчас, но уже в связи с масштабной реконструкцией.