Гуманизм к животным или «очередная болтология»?

В Госдуме предложили усилить контроль за передвижными цирками

Фото: Реальное время

В Госдуме предложили ужесточить контроль деятельности передвижных цирков, а эксперты «Реального времени» разделились во мнении относительно инициативы. Например, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова считает меру оправданной и идущей в ногу со временем. Директор Казанского цирка Эльмира Булатова, напротив, раскритиковала идею, назвав ее чрезмерной и «очередной болтологией». Столкновение мнений — в материале «Реального времени».

Отчет о плане гастролей и регулярные проверки

В Госдуме предложили ужесточить контроль за передвижными цирками. В частности, речь идет об обязательном уведомлении Россельхознадзора о графике гастролей цирка и регулярных проверках учреждений в каждом регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

По мнению автора инициативы — первого зампреда Комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, мера позволит обеспечить прозрачную систему отслеживания местоположений цирков и контроль за содержанием животных в них.

Гусев указал, что передвижные конструкции передвижных цирков могут изнашиваться, становиться менее устойчивыми, а постоянное перемещение животных может сказываться на их здоровье. В отличие от стационарных, передвижные учреждения несут гораздо больше угроз здоровью зверей.

В Госдуме предложили ужесточить контроль за передвижными цирками. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Россельхознадзор утверждает план контроль-надзорных мероприятий, в соответствии с которым осуществляются плановые проверки цирков. Однако возникает вопрос касательно плановых проверок передвижных цирковых организаций, ведь условия содержания животных могут меняться в зависимости от местности и климата, что, в свою очередь, не может быть зафиксировано в рамках одной проверки.

На данный момент уведомление о гастролях передвижных цирков направляется за 10 дней, однако данная процедура не позволяет определять будущие местоположения гастролирующих цирков.

— Постоянные переезды могут негативно сказываться на здоровье животных, а временные конструкции для их содержания нередко изнашиваются и становятся небезопасными. Обязательное уведомление о гастролях на квартал вперед сделает систему прозрачной и позволит Россельхознадзору эффективно проверять, как содержатся животные в передвижных цирках, — сказал Гусев РИА «Новости».

«Инициатива направлена не против цирков, а на безопасность животных»

Предложение является продолжением общей повестки о гуманизации животных, заявила в разговоре с «Реальным временем» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

— Я думаю, это связано с карантинными мерами, с вопросами организации пребывания животных в период гастролей и обеспечением безопасности прилегающих территорий, чтобы животные не убежали. Идея вполне оправданна, — считает она.

Предложение является продолжением общей повестки о гуманизации животных, заявила в разговоре с «Реальным временем» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом она указала: в Татарстане есть всего один передвижной цирк — из Набережных Челнов. А приезжающие в республику труппы всегда дислоцируются в стационарных зданиях местных команд.

— Сейчас идет очень много дискуссий относительно животных в цирках. И здесь очень важно не накалять обстановку, нельзя брать все под одну гребенку. Есть передвижные цирки, которые не имеют соответствующих условий, не соответствуют требованиям содержания животных. А есть хорошие, добросовестные команды, которые заботятся о животных, — предупредила Аюпова.

В целом именно в восприятии общества заключается единственный риск инициативы, считает министр:

— Поймите, чтобы содержать животных, цирки и так выполняют огромное количество требований. Важно, чтобы в головах людей цирки не были врагами зверей. Нужно понимать, что инициатива направлена не против таких учреждений, а является профилактикой комфортных условий для животных.

«Зачем опять что-то изобретать?»

Диаметрально противоположное мнение выразила директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова. По ее мнению, для охраны прав животного достаточно соблюдать имеющиеся законы — новые не нужны.

— Если бы те законы, которые у нас приняты по нормам содержания животных, по получению лицензии и так далее, соблюдались бы в должном виде на всех уровнях, наверное, вопросов бы по «усилению» не возникало, — рассказала она «Реальному времени».

Диаметрально противоположное мнение выразила директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Булатова отметила, что во многих российских регионах попросту нет стационарных цирков. Также зачастую они долгие годы стоят на ремонте, либо закрыты из-за неудовлетворительного состояния:

— Лишать людей возможности сходить в цирк-шапито путем закручивания гаек — это неправильно. Этот вопрос должны контролировать региональные власти. Действующих законов достаточно — и тех, что касаются содержания животных, и регламентирующих размещение передвижных цирков. Есть куча контролирующих органов, зачем что-то изобретать?

В России существует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», продолжила директор. В документе прописаны нормы содержания животных.

— Эти требования должны были вступить в силу с 2025 года. Цирки не смогли выполнить эти требования, обратились в Минкульт, и им продлили срок исполнения до 2030 года. То есть отрасль не может соблюсти то, что принято. О каких мы новых законах можем говорить? Зачем опять что-то изобретать? Ну хорошо, придумают новый закон, исполнить опять не смогут, потом попросят отсрочку, деньги будут потрачены, законодательная инициатива пройдет. Очередная болтология! Нужно не усиливать контроль, а просто работать в соответствии с уже принятыми законами, — уверена собеседница издания.