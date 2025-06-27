В Татарстане объявили режим «беспилотной опасности», Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 27 июня
- В Татарстане объявлен режим «Беспилотная опасность, о чем сообщило приложение МЧС.
- В Татарстане 32% работников сообщили о снижении или отмене премий за последний год, что соответствует общероссийской тенденции, говорится в исследовании hh.ru и НПФ «Эволюция». Чаще всего на это жалуются менеджеры, IT-специалисты и риелторы. Снижение объясняется повышением налогов и ключевой ставки, что ограничивает возможности компаний. В условиях дефицита кадров работодатели начали предлагать альтернативные привилегии, такие как ДМС и расширенные соцпакеты, чтобы привлечь и удержать сотрудников.
- В Альметьевске судебный пристав, вызвав такси, узнала в водителе злостного неплательщика алиментов и отправила его в отдел. Мужчина, задолжавший 165 тыс. рублей, не смог погасить долг, и его автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Адвокат Виктория Шевцова заявила, что подобные случаи редки и нестандартные методы поиска должников могут помочь улучшить ситуацию с алиментами.
- Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» в Татарстане планирует в 2026 году провести выставку своей коллекции изразцов в Белоруссии, сообщил директор музея Артем Силкин. Он подчеркнул, что изразцовая коллекция является одной из ключевых для музея, так как в Свияжске существовало локальное производство. По его словам, это искусство связывает республику с Белоруссией. Кроме того, музей намерен привлечь белорусских художников для участия в арт-резиденциях, что будет способствовать культурному обмену между странами.
- В 2026 году в России запустят программу ипотеки для участников специальной военной операции, сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Программа будет прорабатываться в соответствии с поручением президента Владимира Путина и, вероятно, не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. Вопросы субсидирования процентных ставок и бюджетного финансирования находятся на стадии обсуждения.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций против России на саммите Евросоюза в Брюсселе, поддержав позицию Венгрии. Обе страны связали принятие санкций с отменой предложений Еврокомиссии о запрете на нефть и газ из России к 2028 году, поскольку они зависят от этих ресурсов. Переговоры между Фицо и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен не привели к компромиссу, и вопрос о санкциях был снят с повестки дня.
- Российский актер Юра Борисов, известный по фильмам «Анора» и «Купе номер шесть», получил приглашение войти в состав Американской киноакадемии, став одним из 534 новых потенциальных членов. Гендиректор академии Билл Крамер уточнил, что эти талантливые личности внесли значительный вклад в мировое кинематографическое сообщество. Киноакадемия вручает премию «Оскар».
- В Японии впервые с 2022 года была приведена в исполнение смертная казнь. 34-летний Такахиро Сираиси, осужденный в 2021 году за убийство девяти человек, был казнен через повешение. Это также стало первым исполнением смертного приговора, подписанным министром юстиции в правительстве премьера Сигэру Исибы. Сираиси заманивал своих жертв через соцсети, обманом привлекая подростков и молодых людей, склонных к суициду.
- Еврокомиссия предложила создать новый европейско-азиатский торговый блок, который станет западной альтернативой БРИКС, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Этот блок будет основан на принципах свободной торговли и реформированных нормах Всемирной торговой организации, что позволит странам, входящим во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, сотрудничать с ЕС.
- Чилийская пустыня Атакама, известная как самая сухая в мире, впервые за десять лет оказалась покрыта снегом, сообщила обсерватория ALMA. Это необычное явление произошло на фоне прогнозов метеорологов о ливнях и штормовых условиях в регионе.
- С 1 сентября в России фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов и педиатров, в условиях нехватки специалистов. Это решение, утвержденное на федеральном уровне, направлено на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населенных пунктах и сельской местности, и не является заменой врачей, а необходимой мерой для улучшения первичного звена здравоохранения.
- Около 65% российских застройщиков планируют изменить объемы запусков новых жилых проектов, что подтверждает тенденцию к снижению активности в строительстве, сообщил директор «Дом.РФ» Алексей Ляшенко. Он подчеркнул, что за первые пять месяцев 2025 года объем запусков сократился на 20% и к концу года ожидается снижение на 30%. Ляшенко добавил, что если продолжится снижение ключевой ставки, это может привести к незначительному росту спроса на жилье в 2026—2027 годах.
- Посол США в России Линн Трейси завершает свою миссию и покидает Москву, о чем сообщило американское посольство. В честь ее ухода 13 июня планируется организовать специальный прямой эфир.
- Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских беспилотников: 19 — над Ростовом, 13 — над Волгоградом, четыре — над Крымом, и по одному — над Белгородом, Брянском и Самарой.
Анастасия Фартыгина
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