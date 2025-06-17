«Сроки реальной рекультивации полигона смогут назвать исполком Казани и УК «ПЖКХ»

Глава Волжско-Камского управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров — о борьбе с нарушениями, о 100-кратном повышении НВОС и о запахах с полигона ТКО на Химической

Фото: скриншот с сайта правительства РТ

Предприятия — источники загрязнения воздуха на севере Казани можно определить даже по запаху: так, газом пахнет с закрытого мусорного полигона на Химической. Но этот запах, как надеется руководитель Волжско-Камского управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров, скоро прекратится, поскольку идет пересыпка тела полигона грунтом. А вот сроки окончательной рекультивации он обозначить затруднился — намекнул на вопрос финансирования. Кроме того, на своем брифинге он рассказал о том, как идет работа федерального надзорного ведомства в Татарстане: с начала года уже заведено 619 административных дел, предъявлены ущербы на 214 млн рублей, возобновились плановые проверки предприятий. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

619 административных дел с начала года

С начала 2025 года Волжско-Камское управление Росприроднадзора возбудило 619 административных дел из-за причинения вреда окружающей среде, злостным нарушителям по факту причинения ущерба окружающей среде было предъявлено на возмещение 30 ущербов на 214 млн рублей. Среди нарушителей — «Татнефть» с пятью ущербами на 22,2 млн рублей, «Альметьевск-Водоканал» с ущербом на 3 млн, ОЭЗ ППТ «Алабуга», навредившая среде на 2,8 млн рублей. Такие данные привел сегодня на брифинге руководитель управления Фаяз Шакиров.

С начала года ущерб уже возместили ООО «ПК Возрождение» (30 млн рублей), «Татнефть» (4,5 млн), АО «ЗВКС» (Зеленодольский район).

При этом в 2024 году был составлен 781 протокол об административном правонарушении, а ущербов предъявлено на 5 миллиардов (почти половину из них «обеспечила» компания «БэстХим» из Нижнекамского района).

В 2024 году ООО «Сервис-Экология» возместило ущерб на 39,5 млн рублей за несанкционированное складирование шлама в Менделеевском районе. За счет взысканных средств была проведена санитарная обрезка деревьев по всему городу, высадка 200 деревьев, частично расчищено русло реки Тоймы. 21,5 млн в прошлом году выплатило АО «СК «Татфлот», 10 млн рублей заплатила «Татнефть».

— В ходе плановых и внеплановых проверок в 2025 году было выявлено 208 нарушений. На 2025 год прокуратурой согласовано проведение 80 плановых проверок. 2 года плановых проверок не было, и все объекты, оказывающие негативное воздействие, подлежащие высокому риску, в текущем году будут проверены, — пообещал Фаяз Шакиров.

скриншот с сайта правительства РТ

«Мы уже даже по запаху определяем, какое предприятие»

По факту загрязнения атмосферного воздуха в многострадальной северной зоне Казани в 2024—2025 годах проведен ряд выездных проверок в отношении крупных предприятий, подпадающих под федеральный надзор. Это УК «ПЖКХ», «Казаньоргсинтез», птицеводческий комплекс «Ак Барс», Казанский авиационный завод, АО «КМПО», ОАО «Каздорстрой» и ОАО «УЭТП-НКНХ». Всем указанным предприятиям выданы предписания. На 2025 год назначена плановая проверка ПАО «Казаньоргсинтез».

Фаяз Шакиров рассказал, что основные найденные нарушения связаны с оформлением документации: отсутствие разрешительных документов, недостоверное проведение инвентаризации источников загрязнения. Таким образом ряд источников оказывается неучтенным, а значит, производственный экологический контроль в их отношении не проводится.

— Следовательно, можно предположить, что они могли бы быть источниками загрязнения воздуха, — осторожно формулировал спикер. — Также было обнаружено отсутствие пробоотборных отверстий — а в таком случае нельзя контролировать выброс на источнике и оценить превышение ПДК.

На настойчивые вопросы о том, какие же предприятия вносят основной вклад в загрязнение воздуха на севере Казани, Фаяз Шакиров прямо не ответил. Но намекнул: самый большой объем у объектов федерального надзора, потому что количество их источников не сравнить с более мелкими предприятиями. Однако при разработке разрешительной документации все равно закладывается, что даже выброс в воздух такого объема веществ, их ПДК все равно не будет превышена.

— По запахам: они бывают разные. Как показывает практика, мы уже даже по запаху определяем, какое предприятие. Например, когда идет запах как у газа, многие путают, жители пишут, что это пахнет бытовым газом, но это однозначно полигон, который подлежит рекультивации. <…> Иногда передвижные лаборатории выезжают на запах в городе, а превышения нормативов не выявляется. Как мы говорим: запах не нормируется, а то, что сбрасывается в пределах нормативов, административной ответственности уже не подлежит, — объяснял Шакиров.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются превышения ПДК, выявленные в границах санитарно-защитных зон предприятий. Эти проверки Росприроднадзор проводит совместно с Казанской природоохранной прокуратурой и прокуратурой республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На рекультивацию полигона на Химической не хватает денег?

Полигон на Химической закрыт, но ароматы с него продолжают терроризировать казанцев. Фаяз Шакиров рассказал, что контрольно-надзорные мероприятия на закрытом предприятии уже не ведутся, плановых проверок нет.

— Если будут какие-то обращения, например о том, что там вытек фильтрат (бывало такое) или еще что-то, тогда будет инициирована внеплановая проверка, — объяснил глава Волжско-Камского управления Росприроднадзора.

А что касается запахов, то Фаяз Шакиров признал: запах, действительно, есть и он лично имеет возможность регулярно в этом убеждаться, каждый день проезжая через Авиастроительный район. Впрочем, спикер выражает надежду, что запах прекратится в ближайшее время. Обосновал он это таким образом:

— Количество дней, когда запах газа появляется, уменьшилось. В настоящее время УК «ПЖКХ» продолжает работу по засыпке данного полигона, завозятся глина, грунт и происходит засыпка. Если вспомните, в 2019 году такая же проблема у нас была на первой карте полигона «Восточный». Мы с аварийными службами, с Министерством экологии выезжали, думали, где газ, не могли понять. Но после того, как эту первую карту рекультивировали слоем грунта, запах прекратился.

Грунт грунтом, а как насчет полной рекультивации полигона, по всем требованиям? Фаяз Шакиров, отвечая на вопрос «Реального времени» о сроках этого мероприятия, признал: согласно постановлению правительства РФ, это должно произойти в течение года после закрытия объекта.

— Но здесь есть важный вопрос — конечно, это финансирование. На сегодняшний день требования по рекультивации полигонов ужесточились: и активная дегазация должна быть, и ряд других требований. Поэтому в настоящее время сроки реальной рекультивации данного полигона, я думаю, сможет назвать исполком города Казани и УК «ПЖКХ». Нами предостережения даны, — «маршрутизировал» вопрос коллегам из муниципалитета и управляющей компании глава Росприроднадзора по РТ.

Как видим, до назначенного в постановлении правительства РФ срока осталось всего полгода. За это время нужно разработать проект рекультивации, пройти госэкспертизу и провести работы. Пока все выглядит так, что в соблюдении сроков есть сомнения.

Зато, как мы помним, введена в эксплуатацию вторая карта полигона ТКО «Восточный» в Казани. Площадь — 19,2 га, карты должно хватить на 3 года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как нарушают законодательство мусорные полигоны

Если предприятие имеет лицензию на обращение с отходами (например, это полигон ТКО), то теперь оно должно эту лицензию подтверждать раз в три года. С этим справляются не все. Шакиров перечислил, какие нарушения в работе мешают «перелицензировать» некоторые татарстанские мусорные полигоны: отступление от проектной документации, отсутствие ограждения и зеленых насаждений по периметру, отсутствие заявленных транспортных средств, размещение отходов вне рабочих карт полигона или вовсе за его территорией, отсутствие наблюдательных скважин, проблемы с дренажной системой и многие другие.

А еще в правилах коммерческого учета ТКО указано, что каждый мусорный полигон должен быть оборудован средством измерения массы отходов. Попросту говоря, весами. На слайде спикер показал список из 19 предприятий, которые весов на своих полигонах не имеют. Среди них — и казанское ООО «УК «ПЖКХ», и челнинское ООО «ПЭК», и ряд других. Всем им выданы предписания от Росприроднадзора об устранении нарушений.

Был затронут и вопрос о том, что срок действия многих мусорных полигонов в Татарстане истекает. На сегодняшний день в республике действуют более 30 полигонов с лицензией. У некоторых полигонов, срок работы которых, по статотчетности, должен был закончиться, выявились дополнительные объемы (за счет более плотной утрамбовки, например). Так что некоторые из полигонов «с истекающим сроком годности» еще могут работать.

Что касается межмуниципальных полигонов, которые должны быть организованы на замену закрывающимся, то каждый такой объект должен пройти государственную экологическую экспертизу и быть построен по проекту, который экспертизой будет одобрен. Здесь спикер тоже не дал конкретики — лишь указал, что где-то по поводу строительства межмуниципальных полигонов ТКО проводятся общественные слушания, где-то подбираются места размещения. Конкретные комментарии Фаяз Шакиров обещал дать, когда проекты придут в Росприроднадзор на экспертизу.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Без КЭР платежи за негативное воздействие на среду вырастут в 100 раз

Фаяз Шакиров предупредил: предприятия, которые не получат комплексные экологические разрешения в установленный срок, встретятся со 100-кратным ростом НВОС. То есть если раньше предприятие платило 10 тысяч рублей в год, то теперь сумма вырастет до 1 миллиона — а это уже очень чувствительно.

Напомним, КЭР — это разрешительный документ, который регламентирует все виды негативного воздействия на окружающую среду, выдаваемый юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность на объектах I категории. Для таких объектов он обязателен, однако могут получить его и предприятия II категории.

На сегодняшний день остается ряд крупных предприятий, которые еще не получили КЭР. Среди них, к примеру, АО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ООО «РМ АГРО» и многие другие (на слайде спикер показал 18 предприятий). Однако в целом в республике ситуация довольно благостная: 85% объектов, которым КЭР получить положено, его получили. При этом в целом по РФ эта статистика куда более горестная — лишь 53% объектов справились с получением комплексного экологического разрешения.

В 2024—2025 годах доначисления за негативное воздействие на окружающую среду составили более 67,6 млн рублей. Плата за НВОС только за 5 месяцев в Татарстане составила 339,16 млн рублей, притом что в 2024-м за весь год было собрано 478 миллионов.

Растет и собираемость экологического сбора — это неналоговый платеж, который производители товаров и упаковки обязаны платить, если они не утилизируют отходы от этих упаковок самостоятельно. Спикер привел показательные цифры: если количество плательщиков экосбора с прошлого года выросло с 1 115 до 1 181 предприятия, то сумма сбора подскочила в 3,9 раза (притом что 2025 год еще не окончился). В 2024-м собрали 78,68 млн, а за неполные полгода 2025-го — 309,13 млн рублей.

В целом за 5 месяцев 2025 года поступления экологических платежей составили 720,62 млн рублей. Большая часть из них — это НВОС (339,16 млн), следом по сборам идут штрафы (309,13 млн) и ущербы (4,32 млн рублей).