«Гамлет» из ЮАР, латиноамериканский Достоевский и игры в олонхо: что покажет «Науруз»

В Казани стартовал XVII международный театральный фестиваль тюркских народов

«Гамлет» приедет из ЮАР. Фото: предоставлено пресс-службой Камаловского театра

На этой неделе в Казани театрализованным парадом и спектаклем «Башмачки» стартовал XVII международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Параллельно в городе проходит специальная программа XI театральной олимпиады. В общей сложности в столице Татарстана покажут спектакли 22 театра, в их числе — творческие коллективы из ЮАР, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции, Бразилии и Колумбии.

В будущем — фестиваль ассоциации национальных театров

Семнадцатый «Науруз» начался с красочного парада: причем шествие стартовало от старого здания театра Камала на Татарстана, 1 к новому — на Хади Такташа, 74. «Реальное время» предложило организаторам в будущем активнее использовать на фестивале и Восточный зал, чтобы театры привозили с собой не только постановки, но и свои ансамбли, оркестры.

Торжественное открытие фестиваля предварял показ «Башмачков» (16+) — это самая новая постановка главного режиссера Камаловского театра и художественного руководителя «Науруза» Фарида Бикчантаева.

Первый спектакль «Науруза» — «Башмачки». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это было коллегиальное решение, принятое театром, — объяснил Бикчантаев. — Фестиваль — это праздник театра. В спектакле — живая музыка, живое исполнение. Плюс он связан с историей Казани, у него есть этнический компонент. Жанр — музыкальная комедия. Хочется открыть фестиваль ярким, цветным, веселым спектаклем.

Бикчантаев в течение сезона несколько раз озвучивал идею переименовать «Науруз», уйдя от определения «тюркский» в сторону международности. В этот раз он предлагает назвать фестивалем ассоциации национальных театров.

— Ассоциация дала толчок, чтобы объединились и фестиваль «Науруз», и ассоциация, — говорил Бикчантаев, добавив, именно Валерий Фокин, президент Александринки, председатель совета Ассоциации национальных театров и сопрезидент Театральной олимпиады, предложить показать в Казани спецпрограмму.

Так что фестиваль продлится до 23 июня, и в этом году он усилен специальной программой XI театральной олимпиады. Ее местный участник — камаловский спектакль «Мухаджиры. Муть» (16+).

Марийско-башкирский «Дядя Ваня». предоставлено пресс-службой Камаловского театра

Шекспир в мире кукол, башкирско-марийский «Дядя Ваня»

Программу откроет постановка театра кукол Janni Younge Productions из Кейптауна, который привез в Казань «Гамлета» (16+). Его покажут дважды. Основательница компании Джанни Янг рассказала, что она сначала училась у российской эмигрантки Нины Герасимовой, работавшей с Большим театром, после чего уехала во Францию, чтобы потом вернуться в ЮАР. Также она работала в Польше, Германии, США.

— Лично я считаю, что угодно можно поставить в театре кукол, — рассказала Джанни Янг. — Это помогает ему открыть новые смыслы. Театр кукол — экстраординарный способ достигнуть новых высот.

Янг состоит в Международном союзе кукольных театров (UNIMA). «Гамлет» идет с 2022 года, его показывали в США, Венгрии, Венесуэле.

В рамках олимпиады приедет совместный проект Башкирского театра имени Гафури и Марийского театра имени Шкетана — это «Дядя Ваня» (16+). Спектакль ставили на башкирском, марийском языках, а теперь покажут в межнациональной версии, при участии 16 актеров из двух республик.

Традиции Антона Павловича продолжит и Государственный театр Турции — но в виде пьесы Матея Вишнека «Машина Чехов» (16+): в ней к умирающему от туберкулеза драматургу являются персонажи его произведений.

«Литургия Zero» . предоставлено пресс-службой Камаловского театра

Российский гость программы — Александринка. Она покажет переложение «Игрока» Достоевского под названием «Литургия Zero» (16+). Кстати, уже после фестиваля, в рамках гастролей, Петербург представит «Екатерину и Вольтера» (16+), основанную на переписке императрицы и писателя. Кроме того, в моноспектакле «Охота жить!» (16+) зрители увидят Сергея Паршина.

Особый гость олимпиады — греческий театр «АТТИС», он дважды в Восточном зале покажет спектакль «Ио» (16+) по пьесе Этеля Эднана, которую он специально написал для Теодороса Терзопулоса, президента Международного комитета театральной Олимпиады. Кстати, Терзопулос проведет мастер-класс «Возвращение Диониса».

В Казани вновь окажется сокурсник Бикчантаева Алехандро Гонсалес Пуче со спектаклем «Кроткая» (16+) от Центра исполнительских искусств из Бразилии и Лаборатории сценического искусства колумбийского университета Валье. Он приедет благодаря участию в Чеховском фестивале в Москве.

«Машина Чехов». предоставлено пресс-службой Камаловского театра

Что покажут национальные театры?

Тем не менее пока у «Науруза» проверенное название, связанное с тюркским миром. Кого же показывают на фестивале?

Это, в частности, «Туташ. Прерванный полет» (12+) уфимского «Нура», посвященного последним годам жизни первой татарской актрисы Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской.

Любопытным будет спектакль театра кукол Республики Саха «Играем в Олонхо» (6+). Его главные герои — кукла Богатырша и верный пес Догор. Театр Республики Адыгея везет «Царя Эдипа» (12+). А сырдарьинский театр покажет «Алпамыш» (12+), в котором главному герою предстоит сразиться в скачках на лошадях, стрельбе из лука и борьбе. Гянджинский театр драмы везет классику абсурда — «Король умирает», Ионеско (12+).

«Ио», театр АТТИС, Греция. предоставлено пресс-службой Камаловского театра

Отдельно порадуемся за дважды победителей «Тантаны» из Челнов. Благодаря «Наурузу» театр имени Аяза Гилязова покажет в Казани «Дети 1941-го» (12+).

Кроме того, в Камерном зале в рамках «Науруза» будут демонстрировать казанское кино, а 22 июня в Восточном зале оркестр театра Камала сыграет концерт совместно с командой фестиваля медиаискусства «Нур». Александринка покажет проект Новой сцены — «Голос Земли», где Петр Термен, правнук Льва Термена отвечает за терменвокс, а продюсер SymphoCat — за эмбиент.

Наконец, на большой сцене старого здания второй раз за год покажут кантату «Корни» Розы Мухитдиновой и Джаудата Сулейманова при участии оркестра, хора и именитых татарских чтецов. Есть все шансы, что в следующем году она получит премию имени Тукая.