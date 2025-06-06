«Большинству будет так же не по карману приобрести квартиру»
ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку: как отреагирует Татарстан?
Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки до 20% годовых. Это первое снижение ставки с 2022 года. По прогнозам регулятора, годовая инфляция достигнет 4% к 2026 году и будет поддерживаться на этом уровне в дальнейшем. Последующие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий населения. «Реальное время» опросило экспертов из строительной и автомобильной отрасли о том, как изменится покупательная способность на фоне решения ЦБ и что будет со ставками по кредитам.
Банки уже начали снижать ставки по кредитам и ипотеке
Впервые с 2022 года Центробанк снизил ключевую ставку до 20%. По данным регулятора, несмотря на то, что внутренний спрос растет быстрее рынка, российская экономика продолжает демонстрировать сбалансированный рост. На фоне изменений индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов.
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале предположил, что регулятор может до конца 2025 года повторно снизить ставку — до 17—18% (ставка 17% была установлена ЦБ РФ в декабре 2014 года, — прим. ред.).
Основная часть банков, скорее всего, снизит ставки в пределах одного процентного пункта. У отдельных игроков размер снижения может носить более ощутимый характер, допускает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
— Однако в целом на доступности кредитных продуктов существенным образом это не скажется, поскольку на условия по ним, помимо ключевой ставки, сейчас влияет целый пул макропруденциальных требований, — считает она.
Так, Сбер планирует уже с 10 июня снизить ставки по ипотеке и потребкредитам. Вместе с этим ожидается и снижение процентов по вкладам.
Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова заявила, что решение ЦБ о снижении ключевой ставки укладывается в ожидания финансовых рынков.
Вклады все еще интереснее покупки автомобиля
Руководитель продаж компании «eКредит» (является подразделением сервиса «Авто.ру») Никита Марголин поделился своим мнением относительно изменения рынка автокредитования и перспектив восстановления автомобильного сегмента на фоне снижения ключевой ставки.
По данным эксперта, доля сделок с привлечением заемных средств превышает отметку в 70%, главным образом потому, что производители активно предлагают льготные условия кредитования. Ожидать серьезных перемен для конечного потребителя после незначительного смягчения условий вряд ли приходится.
— Несмотря на это, мы можем рассчитывать, что это начало положительного тренда и в обозримой перспективе начнется восстановление спроса, — заключил он.
Рынок недвижимости окажется в режиме ожидания
Управляющий партнер BMP Brands Group Максим Николаев уверен, что, несмотря на ожидаемый уровень снижения ставки по кредитам, последняя все равно останется барьером для потребителя из-за ее высокого показателя.
Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в случае роста инфляции
Тем не менее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает повышения ключевой ставки до исходного уровня.
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