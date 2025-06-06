«Большинству будет так же не по карману приобрести квартиру»

ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку: как отреагирует Татарстан?

Фото: Максим Платонов

Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки до 20% годовых. Это первое снижение ставки с 2022 года. По прогнозам регулятора, годовая инфляция достигнет 4% к 2026 году и будет поддерживаться на этом уровне в дальнейшем. Последующие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий населения. «Реальное время» опросило экспертов из строительной и автомобильной отрасли о том, как изменится покупательная способность на фоне решения ЦБ и что будет со ставками по кредитам.

Банки уже начали снижать ставки по кредитам и ипотеке

Впервые с 2022 года Центробанк снизил ключевую ставку до 20%. По данным регулятора, несмотря на то, что внутренний спрос растет быстрее рынка, российская экономика продолжает демонстрировать сбалансированный рост. На фоне изменений индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале предположил, что регулятор может до конца 2025 года повторно снизить ставку — до 17—18% (ставка 17% была установлена ЦБ РФ в декабре 2014 года, — прим. ред.).



— В текущей ситуации Банк России действует рационально, минимизируя риски инфляционных скачков и поддерживая такой уровень жесткости денежно-кредитной политики, который держит под контролем рост цен и при этом не душит экономическую активность, — сообщил парламентарий.

Основная часть банков, скорее всего, снизит ставки в пределах одного процентного пункта. У отдельных игроков размер снижения может носить более ощутимый характер, допускает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

— Однако в целом на доступности кредитных продуктов существенным образом это не скажется, поскольку на условия по ним, помимо ключевой ставки, сейчас влияет целый пул макропруденциальных требований, — считает она.

Так, Сбер планирует уже с 10 июня снизить ставки по ипотеке и потребкредитам. Вместе с этим ожидается и снижение процентов по вкладам.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова заявила, что решение ЦБ о снижении ключевой ставки укладывается в ожидания финансовых рынков.

— Снижение означает, что ЦБ видит признаки охлаждения экономики, — сказала эксперт и отметила — дальнейшего снижения ожидать не стоит, при этом рынок уже готовится рассчитывать ставки по кредитам по новым условиям, что означает, что кредиты станут более доступными.

Вклады все еще интереснее покупки автомобиля

Руководитель продаж компании «eКредит» (является подразделением сервиса «Авто.ру») Никита Марголин поделился своим мнением относительно изменения рынка автокредитования и перспектив восстановления автомобильного сегмента на фоне снижения ключевой ставки.

— Безусловно, снижение процентных ставок является положительным сигналом для экономики страны. Однако быстрого роста продаж ожидать пока преждевременно, поскольку уровень спроса зависит от множества факторов, включая нестабильность национальной валюты и продолжающееся высокое предложение банковских вкладов, — заявил Марголин в разговоре с «Реальным временем».

По данным эксперта, доля сделок с привлечением заемных средств превышает отметку в 70%, главным образом потому, что производители активно предлагают льготные условия кредитования. Ожидать серьезных перемен для конечного потребителя после незначительного смягчения условий вряд ли приходится.

— Несмотря на это, мы можем рассчитывать, что это начало положительного тренда и в обозримой перспективе начнется восстановление спроса, — заключил он.

Рынок недвижимости окажется в режиме ожидания

Управляющий партнер BMP Brands Group Максим Николаев уверен, что, несмотря на ожидаемый уровень снижения ставки по кредитам, последняя все равно останется барьером для потребителя из-за ее высокого показателя.



— Большинству будет так же не по карману приобрести квартиру. Для застройщиков эта информация может негативно сказаться на продажах, на тех сделках, которые были согласованы до этого. Клиенты, скорее всего, займут выжидательную позицию в надежде на снижение процентной ставки по ипотеке, — считает Николаев.

Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в случае роста инфляции

Тем не менее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает повышения ключевой ставки до исходного уровня.



— В условиях, когда баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, наш подход к снижению ставки требует большой осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки. Для дальнейшей дезинфляции нам нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. Это возможно даже при снижении ставки, если одновременно уменьшаются инфляция и инфляционные ожидания. Наши дальнейшие решения будут направлены на достижение цели по инфляции вблизи 4% в следующем году, — заявила глава ЦБ.