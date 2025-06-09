В планах — принять 4,5 млн туристов: готова ли Казань к летнему сезону?

В основном гости прилетают из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи

Фото: Мария Зверева

Лето обещает Татарстану насыщенный туристический сезон — Госкомитет республики по туризму планирует принять за три месяца 4,5—4,6 млн гостей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. В Казани для приезжих предлагают услуги 235 гостиниц и около 3 тысяч ресторанов. Больше всего на отдых в регион любят приезжать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и ближайших республик. Подробнее о предстоящем горячем сезоне — в материале «Реального времени».

Туристов станет больше на 30%

В этом году Казань примет 4,5—4,6 млн человек — такие прогнозы «Реальному времени» озвучил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. Прошлый летний сезон завершился с показателями в 3,2 млн гостей.

— В весенне-летний сезон Казань пользуется самым высоким спросом и является активной для туристической деятельности. В летний сезон активно начинают работать пляжи, водные прогулки по Волге и Казанке, экскурсии на теплоходах, велосипедные маршруты и прогулки по городу. Тем более в этом году Казань после масштабного обновления стала особенно красивой. Уже в ближайшие праздничные и выходные дни с 12 по 15 июня мы видим высокую загрузку средств размещения, — рассказала «Реальному времени» директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

По словам Санниковой, в основном в Казань приезжают из Москвы, Башкортостана, Чувашии и Марий Эл. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По ее словам, в основном в Казань приезжают гости из Москвы, Башкортостана, Чувашии и Марий Эл. Среди районов Татарстана лидерами являются Набережные Челны, Зеленодольский, Нижнекамский, Альметьевский, Лаишевский, Пестречинский и Высокогорский районы. Растет и число иностранных туристов — большая часть из Китая, Индии, Ирана, Турции и Белоруссии.



В Казани работает 235 отелей и гостиниц на 17,5 тысячи мест. Открыто около 3 тысяч заведений общепита: «Если турист каждый день будет посещать одно заведение, то для посещения всех ресторанов нашего города не хватит и года», — отметила спикер.

Доля бронирований возросла на 9,5%

Большинство туристов — около 47% — планирует поселиться в четырехзвездочных отелях. Еще 38% остановятся в трехзвездочных, а 8% — в пятизвездочных. Такие данные изданию предоставил сервис OneTwoTrip.

— Летом 2025 года интерес к Казани остается стабильным: доля бронирований в отелях города выросла на 9,5% по сравнению с прошлым годом, — рассказали в пресс-службе компании.

Большинство туристов — 47% — планируют поселиться в четырехзвездочных отелях. Реальное время / realnoevremya.ru

По данным ресурса, Казань сейчас пользуется популярностью у жителей обеих столиц и других российских мегаполисов. Так, на первом месте находится Москва (доля заказов из столицы составляет 31,1%), за ней следуют Санкт-Петербург (27,9%), Сочи (11,0%), Киров (2,5%) и Нижний Новгород (2,4%).

В прошлом году топ выглядел иначе: Москва также была лидером (41,6%), за ней шли Санкт-Петербург (21,1%), Сочи (6,6%), Сургут (2,2%) и Киров (2,1%).



Рестораны ожидают 10-процентного прироста

Казанские рестораторы в этом году ожидают прироста гостей на 10—15%. Об этом «Реальному времени» сообщила генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров республики Галина Шарафутдинова.

— Нам бы, конечно, хотелось увидеть прирост гостей на 20—30%. Но в реалиях будем рады росту трафика на 10%. В прошлый летний сезон на туристических улицах в выходные была стопроцентная заполняемость, в будни — около 80%. В спальных районах в ресторанах с верандами достигались те же 80% за счет местных жителей, в заведениях без веранды — ситуация слабее, — рассказала она.

Такими желаниями в разговоре с «Реальным временем» поделилась генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров республики Галина Шарафутдинова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шарафутдинова выразила надежду, что за три месяца заведения общепита Татарстана посетят 30% всех туристов республики. Прогнозируемую прибыль она не назвала, однако предположила, что рентабельность предприятий может возрасти на 1—2%.

— На сегодня все рестораны готовы к туристическому сезону, потому что многолетняя практика и масштабные мероприятия приучили нас к большому наплыву гостей. Мы каждый год стараемся что-то сделать для усиления привлекательности нашего города. В первую очередь мы хотим, чтобы люди видели разнообразие кухонь, высокий уровень сервиса и качество приготовления, — обозначила гендиректор ассоциации.

Шарафутдинова выразила надежду, что за три месяца заведения Татарстана посетят 30% всех туристов республики. Реальное время / realnoevremya.ru

При этом ресторанов национальной татарской кухни в Казани насчитывается не более 20. «На первый взгляд это мало, но это «штучный товар», и востребованность в основном в туристических локациях», — считает Шарафутдинова.

— На данный момент мы думаем о развитии и русской кухни, ведь мы внутри России и должны показать аутентичность нашей Родины, — добавила спикер. — Пока таких гастроэнтузиастов, к сожалению, недостаточно. Возможно, это связано с тем, что другие проекты более рентабельные и экономически выгоднее. Но мы надеемся, что и русская кухня найдет свое отражение у нас в регионе.

Что касается кадрового голода, летом планируется привлечь дополнительных сотрудников, в частности из числа старшеклассников и студентов. Шарафутдинова уточнила: «Это не закрывает все потребности, но тем не менее это поддержка».

Природные объекты

Предложить туристам Татарстан может и отдых на природе — в Дирекции по природным территориям Института развития городов республики в разговоре с «Реальным временем» назвали самые популярные направления.

Волжская тропа — благоустроенная пешеходная тропа вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашской Республики с дополнительным отрезком в Казани. Общая протяженность трека составляет 350 км, маршрут соединяет пять муниципальных районов, более 100 объектов культурного наследия и 26 особо охраняемых природных территорий. В этом году тропу посетили уже более тысячи человек.

Волжская тропа — благоустроенная пешеходная тропа вдоль правого берега Волги. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Голубые озера — особо охраняемая природная территория. Это комплекс из трех несвязанных озер: Большого, Малого и Проточного, а также заповедник. В среднем в летний сезон в выходные дни место посещают около 900 человек.

Визит-центр «Юрьевская пещера» — здесь можно посетить экскурсии в Юрьевскую пещеру и Гипсовые штольни или взять в прокат квадроцикл. В выходные дни среднее количество посетителей составляет 280 человек в день, в будние — 25—30.

