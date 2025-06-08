День в истории 8 июня: Зимбабве хочет вступить в БРИКС, в России чествуют соцработников
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 8 июня 2025 года
Сегодня, 8 июня, православные отмечают Троицу. Год назад глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что республика заинтересована во вступлении в БРИКС, 70 лет назад родился создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли, 79 лет назад на конгрессе в Копенгагене создали Международную организацию журналистов. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Роберт Шуман и Иван Крамской
- 1638 — французский ботаник, один из основоположников ботанической систематики Пьер Маньоль (скончался 21 мая 1715 года). В честь него названо растение магнолия.
- 1810 — немецкий композитор, один из выдающихся композиторов эпохи романтизма Роберт Шуман (скончался 29 июля 1856 года).
- 1837 — русский живописец Иван Крамской (скончался 5 апреля 1887 года).
- 1895 — испанский футболист, президент мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу (скончался 2 июня 1978 года). В его честь назван стадион «Реала».
- 1926 — один из руководителей подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» Олег Кошевой (расстрелян 8 февраля 1943 года). Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
- 1955 — создатель URI, URL, HTTP, HTML и Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли.
- 1958 — председатель Межрегиональной ассоциации охраны труда Фанил Габдрахманов.
- 1961 — глава Сабинского района Татарстана Раис Минниханов.
- 1977 — руководитель следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Валерий Липский.
- 1981 — депутат Государственной думы России восьмого созыва Илья Вольфсон.
Кто скончался: Жорж Санд и Анна Керн
- 1845 — 7-й президент США в 1829—1837 годах Эндрю Джексон (родился 15 марта 1767 года).
- 1876 — французская писательница Жорж Санд (родилась 1 июля 1804 года).
- 1879 — русская дворянка Анна Керн (родилась 22 февраля 1800 года). Ей посвящено знаменитое стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье...».
- 1970 — американский психолог Абрахам Маслоу (родился 1 апреля 1908 года).
Праздники: Всемирный день океанов и Троица
- Всемирный день океанов. Его празднуют официально с 2009 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
- Всемирный день петербургских котов и кошек. Главный символ праздника — скульптура кошки «Тишка», которая находится на карнизе мастерской группы местных художников.
- Троица. Один из главных христианских праздников — День Святой Троицы — отмечается на 50-й день после Пасхи.
- День социального работника в России. Установлен указом президента страны в 2000 году. Праздник приурочен к выходу в 1701 году указа Петра I, положившего начало созданию государственной системы соцзащиты.
- День работников легкой промышленности. Отмечается каждое второе воскресенье июня. Учрежден Президиумом Верховного Совета СССР еще в 1980 году.
События в истории: в России вышел автомобиль «Руссо-Балт», опубликовали роман «1984», СССР впервые выступил на ЧМ по футболу
- 1782 — Екатерина II утвердила герб Бугульмы. «В голубомъ полѣ серебряная рыба съ голубыми пятнами, называемая пеструшка, которыми сей страны воды весьма изобилуютъ», — было указано в описании. В верхней части щита — герб наместного города Уфы: «Бѣгущая куница въ серебряномъ полѣ».
- 1824 — Ноа Кашинг из канадского города Квебека запатентовал устройство для стирки белья — «стиральную и валяльную» машину.
- 1869 — американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос.
- 1909 — был выпущен первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт».
- 1946 — на конгрессе в Копенгагене создали Международную организацию журналистов. По ее инициативе во многих странах 8 сентября, в день казни чехословацкого антифашиста Юлиуса Фучика, отмечается Международный день солидарности журналистов.
- 1948 — в СССР запустили реактор для производства оружейного плутония. Пуск курировал сам Игорь Курчатов — научный руководитель советского ядерного проекта.
- 1949 — в Лондоне вышел роман Джорджа Оруэлла «1984».
- 1958 — сборная СССР по футболу провела первый матч на чемпионате мира.
- 2024 — глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что страна заинтересована во вступлении в БРИКС.
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