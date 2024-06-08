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Зимбабве заявило о своем желании вступить в БРИКС

10:45, 08.06.2024

Зимбабве заявило о своем желании вступить в БРИКС. Этот вопрос был обсужден при беседе президента России Владимир Путина и главы Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщает ТАСС.

Беседа лидеров стран прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Переговоры лидеров двух стран прошли накануне 6 июня. Сначала Владимир Путин и Эммерсон Мнангагва пообщались в формате один на один, затем переговоры прошли в составе делегаций.

Разиль Самигуллин

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