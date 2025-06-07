День в истории 7 июня: в Индии заложили Тадж-Махал, с Байконура запустили станцию «Венера-16»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 7 июня 2025 года
Сегодня, 7 июня, отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Два года назад президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, 35 лет назад патриархом Московским и всея Руси избрали Алексия II, благодаря которому произошло объединение Русской православной церкви в России и за рубежом, 60 лет назад корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Петр Чаадаев и Поль Гоген
- 1794 — русский философ Петр Чаадаев (скончался 26 апреля 1856 года).
- 1848 — французский художник, крупнейший представитель постимпрессионизма Поль Гоген (скончался 8 мая 1903 года).
- 1909 — американский врач-анестезиолог Вирджиния Апгар (скончалась 7 августа 1974 года). Создатель знаменитой шкалы, по которой оценивают состояние каждого новорожденного.
- 1938 — советская актриса Татьяна Лаврова (скончалась 16 мая 2007 года).
- 1952 — русская писательница, автор книг в жанре «иронический детектив» Дарья Донцова.
- 1952 — турецкий писатель, нобелевский лауреат Орхан Памук.
- 1978 — директор колледжа Казанского инновационного университета имени Тимирясова Юлия Хадиуллина.
Кто скончался: Иван Мичурин и Сара Садыкова
- 1848 — первый русский литературный критик Виссарион Белинский (родился 11 июня 1811 года).
- 1935 — русский биолог и селекционер Иван Мичурин (родился 27 октября 1855 года). Организовал первый в России селекционный питомник.
- 1954 — английский математик Алан Тьюринг (родился 23 июня 1912 года). Его имя носит самая престижная премия в области информатики.
- 1986 — первая татарская женщина-композитор Сара Садыкова (родилась 1 ноября 1906 года).
- 2015 — британский актер Кристофер Ли (родился 27 мая 1922 года).
- 2018 — советский и российский конструктор Виктор Толмачев (родился 11 августа 1934 года).
Праздники: День краудфандинга
- Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Учреждая этот праздник в 2018 году, ООН ставила своей задачей привлечение внимания государств к проблемам здорового питания населения и качеству продуктов.
- День краудфандинга. В 2012 году в этот день официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов.
События в истории: начали строить конно-железную дорогу в Москве, открыли полоний, опубликовали Конституцию Ватикана
- 1628 — английский король Карл I утвердил «Петицию о правах». В документе содержался протест против многочисленных нарушений монархической властью прав и свобод граждан, охранявшихся британским законодательством со времен раннего Средневековья.
- 1632 — в индийской державе Великих Моголов был заложен мавзолей Тадж-Махал.
- 1872 — в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги. Она стала предшественником электрического трамвая и использовалась до 1912 года.
- 1903 — в Берлине Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония. Название элементу дала Мария Кюри в честь своей родины, Польши.
- 1927 — в Италии был создан один из самых известных профессиональных футбольных клубов страны — «Рома». Команда дважды доходила до финалов Лиги чемпионов УЕФА и кубка УЕФА, а также стала победителем Лиги конференций УЕФА — 2022.
- 1929 — была опубликована Конституция государства Ватикан — резиденции папы римского.
- 1965 — корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон.
- 1983 — с Байконура была запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-16» для исследования Венеры.
- 1990 — патриархом Московским и всея Руси избрали Алексия II. Благодаря его стараниям произошло объединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за рубежом.
- 2021 — президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Изначально документ был подписан в 1992 году и ратифицирован РФ в мае 2001 года. Он предоставляет право странам-участницам совершать наблюдательные полеты над любыми территориями друг друга в соответствии с квотами, согласованными наблюдательными миссиями.
- 2023 — президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, ранее осужденную на шесть лет. Ее задержали вместе с оппозиционером Романом Протасевичем в конце мая 2021 года и признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.
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