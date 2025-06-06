«КОС-Синтез» завершил сезон абсолютным триумфатором

Третье подряд противостояние Казани и Волгограда принесло победу татарстанцам

Новоиспеченные обладатели Кубка России . Фото: предоставлено СК «Синтез»

Три дня в казанском бассейне «Оргсинтез» проходили игры Кубка России по водному поло с участием восьми команд. В финале сошлись казанский «КОС-Синтез» и волгоградский «Спартак». «Реальное время» рассказывает, как казанская команда триумфально прошла победный путь для завоевания почетного трофея.

Четвертьфиналы

Путь «КОС-Синтеза» к очередному триумфу начался матчем в четвертьфинале с молодежной командой «КОС-Синтез-УОР». Официальные противостояния основной и молодежных команд в спорте — дело не самое редкое. Самое известное в нашей стране было в 1991 году, когда две женские волейбольные «Уралочки» заняли места на пьедестале почета волейбольного чемпионата России.

Поскольку шанса на повторение подобного результата не было, то руководство казанского клуба заявило за «КОС-Синтез» и Егора Ярлыченко, и Богдана Комарова, которые стали лучшими бомбардирами первой команды. На счету Ярлыченко пять мячей, у Комарова — три, общий счет 19:5. У основной команды «КОС-Синтез» отличились все 11 полевых игроков, заявленных на матч.

Сразу в двух матчах четвертьфинала особой борьбы и не ожидалось. Волгоградский «Спартак» победил вторую команду Москвы «Восток-2» 16:5, практически не напрягаясь. Как и астраханское «Динамо» было сильнее своих визави из подмосковного «Штурма-2002» — 16:7. Как принято говорить о пловцах, победили «откупавшись».

Дерби двух казанских команд. предоставлено СК «Синтез»

Две напряженные битвы

Только матч московского МК СШОР «Восток» и питерской «Балтики» таил в себе интригу и оправдал ожидания. Москвичи вели со счетом 7:5, казалось бы, контролируя ход игры, но гол Аскара Махиянова не только сократил разрыв в счете, но и перевернул его сценарий. Вскоре счет стал 8:7 уже в пользу питерцев, и даже сравняв счет, москвичи потеряли нить игры. Еще два гола подряд, обеспечили итоговое преимущество «Балтики» 11:9. Хет-трик на счету воспитанника казанской школы водного поло Махиянова, плюс порадовался победе еще один казанец Даниил Иванов.

В матче серии за 5-е — 8-е места москвичи забивали, начиная со второго периода. А вот в начале игры счет был удивительным, поскольку их соперник «КОС-Синтез-УОР» вел со счетом 5:1. В первом периоде дубль сделал Ирек Ганиев, в начале второй 8-минутки к нему добавился Ян Полозенко, со своим дублем. Особенно красиво выглядел его второй гол, забитый в ситуации выхода один на один с голкипером, после точной передачи своего вратаря Кирилла Бадьярова. Все болельщики в бассейне и зрители интернет-трансляции находились в определенном недоумении, а Сергей Губарев, наставник москвичей, взял ранний тайм-аут.

Казанская молодежь ушла на большой перерыв, имея двукратное голевое преимущество 6:3, при этом не реализовав пенальти. Однако с середины третьего периода москвичи начали неумолимо настигать казанских студентов и учащихся олимпийского резерва. Более того, гости, выиграв третий период 5:1, вышли вперед 8:7.

Сергей Лисунов против питерской команды. предоставлено СК «Синтез»

«КОС-Синтез-УОР» едва не сотворил сенсацию

В международной практике был известен случай, когда в финале Кубка страны встретились первая («Реал», Мадрид) и молодежная команда («Кастилья»). Молодежка проиграла, но поскольку «Реал» одновременно стал еще и чемпионом, то «Кастилья» стартовала в Кубке кубков, едва не став там соперником тбилисского «Динамо». Можно только представить, что было бы, сыграй более опытные ватерполисты Ярлыченко и Комаров за «КОС-Синтез-УОР», и будь в их соперниках не непобедимые чемпионы из первой команды Казани, а те же москвичи или питерцы.

Не забивший пенальти во втором периоде Ярослав Краснов реабилитировался, сделав дубль, и за четыре минуты до конца основного времени молодые казанцы вели в два мяча 10:8. Вели они даже за секунды до сирены, но Кирилл Новоксенов сравнял счет, реализовав удаление на Замире Мирзиеве.

Неумение уверенно исполнять пенальти, видимо, засело в казанских ватерполистах на генном уровне. «КОС-Синтез-УОР» уступил МК СШОР «Восток» со счетом 17:18.

Роман Шепелев в атаке. предоставлено СК «Синтез»

Легкая поступь полуфиналов

В другой игре на стадии матчей за 5-е — 8-е место вторая команда Москвы несколько неожиданно переиграла подмосковный «Штурм-2002» со счетом 13:11, и в итоге за 5-е место должны были бороться две команды Москвы. Тем самым, в рамках розыгрыша Кубка случились сразу два противостояния первой и молодежной команд.

Полуфинальная игра «КОС-Синтез-УОР» с питерской «Балтикой» сложилась достаточно легко. Разве что при счете 4:0 их немного заставили поволноваться сразу два гола питерцев, но они тут же не только восстановили отрыв, но и готовы были оформить разгром, ведя по ходу матча с двукратным преимуществом 10:5. Питерцы как-то неравномерно распределили бомбардирские подвиги. В первой игре с Москвой у них были хороши Махиянов и Егор Емцев, против Казани отличились Артем Калтыгин и Макар Сальников. Итоговый счет 14:11.

Волгоградский «Спартак» тоже не особо напрягался в противостоянии с астраханским «Динамо-СШОР» 12:7. Зато в заключительный день Кубка интрига ожидалась в каждом из четырех матчей.

Евгений Костров отработал финал Кубка России на пять. предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Победный финал

Последний день Кубка России в Казани начался со встречи «КОС-Синтез-УОР» с подмосковным «Штурмом-2002». Исход матча решился в момент, когда со счета 6:6 мы пропустили три безответных мяча. Плюс, как и накануне, был удален капитан команды Сергей Белянский. Правда, с москвичами он уплыл из воды, получив три предупреждения, а с подмосковной командой получил прямую красную.

Вышедший на заключительный период Леонид Жуков закрыл ворота, и казанцы максимально приблизились к соперникам, увы, уступив в итоге один мяч 9:10.

В матче за 5-е место первая команда «Востока» переиграла свою молодежку — 12:7.

В игре за бронзу феерил воспитанник казанского водного поло Аскар Махиянов, на счету которого покер. Партнеры слабо поддержали его, забив еще пять мячей, распределенных на пять игроков команды, и астраханское «Динамо» победило — 11:9.

Евгений Ярощук (в центре) и чемпионская команда. предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Финал начался с забитого казанцами пенальти и спасения Кострова после броска с точки. После чего партнеры понеслись к победе, как на моторной лодке. 4:1 после первого периода, когда только воспитанник казанского ватерпола Тимур Шайхутдинов смог огорчить Кострова. 9:1 после второго периода несмотря на два тайм-аута, взятых наставником волгоградцев Владимиром Карабутовым.

Казань и Волгоград дважды конкурировали под конец весны, за ватерпольное золото (победила Казань) и место в гандбольной Суперлиге (тут сильнее оказался Волгоград). Третье и последнее противостояние завершилось в пользу казанцев 13:6. Причем, последний гол в Кубке забросили волгоградцы, намекая на то, что противостояние лучших команд России продолжится и в следующем сезоне.