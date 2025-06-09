Уволили по утрате доверия и предъявили взятку: за что будут судить экс-главу КЗИО Альметьевска

Дело не признающей вину Ильвиры Пузыревой разрослось до четырех эпизодов, показания против нее дали «друзья» семьи

Фото: Ирина Плотникова

За свои 48 лет она успела поработать в полиции и суде, была директором республиканского МФЦ и замглавы исполкома Нижнекамска. С должности председателя КЗИО Альметьевска Ильвиру Пузыреву в марте 2025-го уволили по утрате доверия. Сейчас она добивается отмены приказа работодателя и готовится предстать перед судом по своему уголовному делу. Как стало известно «Реальному времени», СК уже направил на утверждение прокурорам обвинительное заключение в отношении Пузыревой по двум земельным аферам, превышению и взятке. Ее подельником силовики считают бизнесмена Равиля Исмагилова.

Взятка в сумме 40 тысяч и участок за 12-ю часть цены

«Вину не признаю», — заявила Ильвира Пузырева на заседании Верховного суда Татарстана, который решал вопрос о продлении меры пресечения на срок свыше года. С таким ходатайством сотрудники СК обратились перед направлением материалов дела прокурору республики. При этом в суде прозвучало — расследование в отношении теперь уже бывшего главы Комитета земельно-имущественных и градостроительных разрешений Альметьевского района завершено, чтение 12 томов своего дела она завершила еще в мае.

С 19 июня прошлого года Пузырева находится под домашним арестом в своей казанской квартире. После задержания ей предъявили превышение должностных полномочий и мошенничество с земельным участком. В финальном обвинении добавилось еще несколько эпизодов, теперь ей инкриминируют два мошенничества в значительном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), одну взятку в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий из корыстной или иной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). Приводим краткую фабулу:

Афера с уводом участка в селе Русский Акташ : по версии силовиков, с 31 января по 3 апреля 2019 года председатель КЗИО Альметьевского района Пузырева и ее знакомый бизнесмен Равиль Исмагилов внесли заведомо недостоверные сведения в документацию о фактическом расположении и площади участка в селе Русский Акташ, после чего оформили его в собственность третьим лицам. Ущерб исполкома района оценен в 429 тысяч рублей.

: по версии силовиков, с 31 января по 3 апреля 2019 года председатель КЗИО Альметьевского района Пузырева и ее знакомый бизнесмен Равиль Исмагилов внесли заведомо недостоверные сведения в документацию о фактическом расположении и площади участка в селе Русский Акташ, после чего оформили его в собственность третьим лицам. Ущерб исполкома района оценен в 429 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение за законные действия: как считают в СК, в апреле 2019 года Пузырева получила от некоего Асылкаева взятку через посредника в размере 40 тысяч рублей — за «законные действия по увеличению площади земельного участка в поселке Нижняя Мактама». По данным источников «Реального времени», компромат нашли при изучении переводов на карту чиновницы. Напомним, оперативную разработку этого дела вели сотрудники ФСБ.

Общий размер претензий к бывшему главе КЗИО Альметьевска чуть превышает 1 млн рублей. Реальное время / realnoevremya.ru

«Ленинский» офис задним числом: как превышение полномочий и мошенничество силовики квалифицировали историю с участком 100 кв. м на улице Ленина — центральной в нефтеграде. В ноябре 2011-го он был передан в аренду гражданке Шарафеевой, которая в октябре 2017-го уступила права и обязанности новому арендатору — Хафизову. Через два года, летом 2019-го, по инициативе обвиняемой, как ранее отмечали следователи, договор с Хафизовым был расторгнут и в тот же день заключен заново, но без обязательных при данной процедуре торгов, под предлогом того, что на участке уже находится принадлежащий Хафизову недострой. Однако силовики убеждены — на тот момент такого объекта не было.

Офис на участке достроили в 2023-м, оформили в собственность мадам Асылкаевой (родственница сознавшегося в даче взятки 40 тысяч, — прим. авт.), которой исполком продал и землю — всего за 56 тысяч рублей. Цену в СК считают заниженной в 12 раз, оценивая ущерб бюджету в 620,8 тысячи рублей — разница между рыночной ценой и суммой сделки. При этом, по версии следствия, прибыль вместо бюджета получила и присвоила сама обвиняемая, которой Асылкаева передала 500 тысяч рублей (взяткой эти средства в СК не считают).

На старте расследования для Пузыревой просили в качестве меры пресечения заключение под стражу. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Примечательно, что на момент возбуждения дела недополученные средства бюджета по этому эпизоду оценивали в 644 тысячи рублей. Сумму скорректировали после экспертизы. Таким образом общий размер претензий к бывшему главе КЗИО чуть превышает 1 млн рублей.

Как давние друзья семьи стали свидетелями обвинения

Работы отрицающая обвинение Ильвира Пузырева лишилась еще до финала следствия. 21 марта 2025 года Совет Альметьевского муниципального района решил освободить ее от занимаемой должности в связи с утратой доверия, решение было исполнено. Однако в мае уволенная подала в суд на и. о. главы района Розу Афлятунову и Совет. Она требует признать незаконным его решение и восстановить ее в должности.

Очередное заседание по иску обвиняемой состоялось в эти дни в Альметьевском горсуде. А на прошлой неделе в Верховном суде Татарстана посчитали нужным продлить домашний арест Пузыревой до 26 июня. Этот срок предложил старший следователь 2-го отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Ленар Сабиров. Он сообщил — еще 7 мая обвиняемая и ее адвокат завершили изучение всех материалов дела и в ближайшее время обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру республики.

«Оснований для отмены или изменения домашнего ареста не имеется. С учетом тяжести совершенных преступлений избрание более мягкой меры пресечения невозможно», — настаивал он.

Из оглашенных материалов дела прозвучало — свидетель Асылкаев полностью признал вину в даче взятки безналом в сумме 40 тысяч рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На старте расследования тот же Сабиров просил для Пузыревой заключение под стражу, однако тогда Советский райсуд Казани посчитал возможным ограничиться домашним арестом. Тогда как второй фигурант этого дела оказался за решеткой, но о нем чуть позже.

В числе оглашенных судьей Верховного суда РТ Айратом Ибатуллиным документов были и протоколы двух свидетелей — Хафизова (арендатора земли под будущим офисом) и Асылкаева (признавшегося в даче взятки). Первый на следствии заявлял: «Знаком с Пузыревой на протяжении 40—50 лет (обвиняемой всего 48, — прим. авт.). Лишь по ее просьбе подписал акт и в дальнейшем договор купли-продажи земельного участка, поскольку доверял Пузыревой, думал, что все происходит законно». Второй отмечал знакомство с супругом обвиняемой и утверждал: «Вину в том, что передал взятку Пузыревой в 40 тысяч рублей признаю полностью. Раскаиваюсь».

Представитель прокуратуры Татарстана поддержал ходатайство о продлении домашнего ареста, подчеркнув в числе прочих аргументов — вину она не признает.

Уже после заседания суда материалы дела были отправлены в прокуратуру РТ для утверждения обвинения. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сама Ильвира Пузырева просила суд о смягчении условий и освобождении под подписку либо избрании запрета определенных действий.

— В деле имеются показания только двух свидетелей — Хафизова и Асылкаева, которые являлись нашими друзьями семьи на протяжении многих лет, — сообщила экс-глава КЗИО Альметьевска. — Остальные не дают показаний против меня. Так как я не давала поручений, чтобы сделать что-то неправильно.

По словам обвиняемой, при ознакомлении с материалами дела она узнала — представители муниципалитета также описывают «процедуру сделок с участками как законную». По какой причине «друзья» семьи заняли иную позицию Пузырева в суде не делилась. Один из источников «Реального времени» отмечает — к бизнесу обоих у силовиков были вопросы, а что касается вменяемого «коррупционного» перевода на карту, то движение по счету показывает — имелись и встречные переводы, притом на большую сумму.

Фигурантка дела призналась суду, что состояние здоровья требует медицинского вмешательства в условиях стационара, а условия домашнего ареста затрудняют даже предварительный этап — обследование и анализы.

Слова адвоката Андрея Белова и обвиняемой Верховный суд Татарстана не убедили. Домашний арест был продлен. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат Андрей Белов попросил суд приобщить медицинские документы и не оглашать их в процессе.

— Все инкриминируемые события совершены в Альметьевске, все свидетели там, все они уже допрошены, обыски проведены. А моя подзащитная находится под домашним арестом на территории Казани, и на таком отдаленном расстоянии ни на что повлиять не может. Считаю, что обстоятельства изменились, и прошу рассмотреть вопрос о запрете определенных действий, — выступил защитник.

Впрочем, эти слова и последний аргумент обвиняемой об отсутствии загранпаспорта суд не убедили. Домашний арест был продлен.

На посту главы КЗИО Ильвира Пузырева проработала 8 лет. Сама она родом из поселка Актюбинский Аксубаевского района. За плечами — два диплома в сфере юриспруденции, один получила в ТИСБИ, другой — в Международном институте экономики и права в Москве. Карьеру начинала в Азнакаевской больничной кассе в 1996 году — год выдавала полисы обязательного медицинского страхования. Затем еще два года работала делопроизводителем в Азнакаевском райсуде, откуда ушла в отдел полиции — специалистом миграционной службы.

До перевода в Альметьевск Ильвира Пузырева работала замглавы исполкома Нижнекамского района. скриншот с сайта Нижнекамского района РТ

В 2003-м на год оставила службу в органах власти и устроилась юристом в филиал ООО «Татнефть-УРС», затем вернулась и на протяжении шести лет трудилась приставом-исполнителем в Азнакаево, а в 2010-м возглавила Азнакаевский МФЦ и показала себя так, что через три года ее пригласили в Казань на должность директора ГБУ «Уполномоченный МФЦ в Республике Татарстан». В 2015-м Пузырева вновь переехала — теперь в Нижнекамск, где на протяжении почти полутора лет занимала пост замглавы исполкома по экономическому развитию. В ноябре 2016-го приняла приглашение о работе главой комитета в исполкоме нефтеграда.

Второго фигуранта «закрывали» за давление на свидетелей

По данным источников «Реального времени», уже после заседания дело было направлено в прокуратуру Татарстана, которой предстоит оценить обвинение перед направлением дела в суд.

На скамью подсудимых вместе с Пузыревой отправится второй фигурант этого дела — Равиль Исмагилов. В СИЗО он находится уже полтора года. В открытых источниках Исмагилов числится владельцем компании по производству металлоконструкций и индивидуальным предпринимателем со специализацией в сфере аренды и управления недвижимостью. В его финальном обвинении — общий с Пузыревой эпизод по участку в селе Русский Акташ и свой собственный — по двум земельным наделам в Альметьевске:

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

По версии следствия, в августе — ноябре 2018 года Исмагилов изготовил заведомо фиктивные акты о праве собственности на два муниципальных участка в микрорайоне «Алсу» Альметьевска, после чего реализовал их третьим лицам. Ущерб городской казне оценили в 429,4 млн рублей. Вину бизнесмен не признает.

Изначально силовики предполагали, что с оформлением этих земель бизнесмену также помогли люди в исполкоме.

Одним из доводов для заключения этого обвиняемого под стражу стала информация следствия о «неоднократном давлении» на трех свидетелей — «путем неоднократных телефонных звонков» с предложениями не ходить по вызову в СК и не давать показания, а также воспользоваться услугами адвоката, которого может предоставить сам фигурант. Эти сведения представитель СК доводил до суда, ссылаясь на показания самих свидетелей и материалы оперативников.