И. о. прокурора Татарстана утвердил обвинение экс-главе КЗИО Альметьевска

Фото: Ирина Плотникова

Альметьевский горсуд рассмотрит дело по обвинению во взятке, земельных аферах и превышении полномочий бывшего председателя Комитета земельно-имущественных и градостроительных отношений района Ильвиры Пузыревой. Сегодня обвинение ей утвердил и. о. прокурора РТ Александр Чеховской, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе надзорного ведомства.

За свои 48 лет она успела поработать в полиции и суде, была директором республиканского МФЦ и замом в исполкоме Нижнекамска. С должности председателя КЗИО исполкома Альметьевска Ильвиру Пузыреву в марте 2025-го уволили по утрате доверия. В данный момент она оспаривает это решение в суде, поскольку отрицает вину по всем четырем эпизодам своего дела.

Вкратце напомним их фабулу:

Афера с уводом участка в селе Русский Акташ : по версии силовиков, с 31 января по 3 апреля 2019 года председатель КЗИО Альметьевского района Пузырева и ее знакомый бизнесмен Равиль Исмагилов внесли заведомо недостоверные сведения в документацию о фактическом расположении и площади участка в селе Русский Акташ, после чего оформили его в собственность третьим лицам. Ущерб исполкома района оценен в 429 тысяч рублей.

: по версии силовиков, с 31 января по 3 апреля 2019 года председатель КЗИО Альметьевского района Пузырева и ее знакомый бизнесмен Равиль Исмагилов внесли заведомо недостоверные сведения в документацию о фактическом расположении и площади участка в селе Русский Акташ, после чего оформили его в собственность третьим лицам. Ущерб исполкома района оценен в 429 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение за законные действия: как считают в СК, в апреле 2019 года Пузырева получила от некоего Асылкаева взятку через посредника в размере 40 тысяч рублей — за «законные действия по увеличению площади земельного участка в поселке Нижняя Мактама». По данным источников «Реального времени», компромат нашли при изучении переводов на карту чиновницы. Напомним, оперативную разработку этого дела вели сотрудники ФСБ.

«Ленинский» офис задним числом: как превышение полномочий и мошенничество силовики квалифицировали историю с участком 100 кв. м на улице Ленина — центральной в нефтеграде. В ноябре 2011-го он был передан в аренду гражданке Шарафеевой, которая в октябре 2017-го уступила права и обязанности новому арендатору — Хафизову. Через два года, летом 2019-го, по инициативе обвиняемой, как ранее отмечали следователи, договор с Хафизовым был расторгнут и в тот же день заключен заново, но без обязательных при данной процедуре торгов, под предлогом того, что на участке уже находится принадлежащий Хафизову недострой. Однако силовики убеждены — на тот момент такого объекта не было.

Офис на участке достроили в 2023-м, оформили в собственность мадам Асылкаевой (родственница сознавшегося в даче взятки 40 тысяч, — прим. авт.), которой исполком продал и землю — всего за 56 тысяч рублей. Цену в СК считают заниженной в 12 раз, оценивая ущерб бюджету в 620,8 тысячи рублей — разница между рыночной ценой и суммой сделки. При этом, по версии следствия, прибыль вместо бюджета получила и присвоила сама обвиняемая, которой Асылкаева передала 500 тысяч рублей (взяткой эти средства в СК не считают).

О чем обвиняемая просила при последнем продлении домашнего ареста и кого силовики считают ее подельником — в материале «Реального времени».