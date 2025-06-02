Новые меры против мошенников и жесткий контроль за переводами денег

Изменения в законах и правилах, которые повлияют на жизнь граждан и бизнеса в России с июня 2025 года

Фото: Максим Платонов

С начала лета в России вводят ограничения на денежные переводы и усиливают контроль за перечислением средств. Появятся и новые меры борьбы с мошенничеством: если снятие наличных покажется банку подозрительным — карту заблокируют. Если вовремя не подать уведомление о начале бизнеса, придется заплатить штраф, а снять самозапрет на кредитование станет сложнее. Об этих и других изменениях в законодательстве и новых правилах с июня — в материале «Реального времени».

Сумму переводов ограничат

Вступили в силу изменения в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Они устанавливают максимальный лимит на денежные переводы без открытия банковского счета. Россияне могли переводить без документов до 15 тысяч рублей. Для перевода большего количества денег нужна была простая проверка личности (достаточно паспорта), счет открывать необязательно. Но правила меняются: те, кто прошел простую проверку, но не открыл счет, смогут отправлять максимум 100 тысяч рублей.

Вступили в силу изменения в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За подозрительное снятие денег карту заблокируют

Банкоматы смогут ограничивать выдачу наличных при подозрении на мошенничество. С 1 июня в России введены новые меры для борьбы с мошенничеством, цель которых усложнить злоумышленникам доступ к средствам граждан и снизить количество случаев обмана. Теперь кредитные организации имеют право приостанавливать подозрительные переводы и ограничивать выдачу наличных. В случае, если система обнаружит признаки принуждения клиента к снятию денег, банкоматы смогут выдавать не более 50 тысяч рублей в сутки. Ограничение будет действовать в течение 48 часов.

Банкоматы смогут ограничивать выдачу наличных при подозрении на мошенничество. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Денежные переводы возьмут под контроль

С началом лета Федеральная налоговая служба станет еще строже контролировать переводы между частными лицами. Если налоговики посчитают, что поступление денег является доходом, то возможно дополнительное начисление налогов. Под подозрение попадают регулярные переводы, оплата за оказание услуг или средства с продажи имущества. По отношению к переводам денег друзьям и родственникам, возврату частных долгов или подаркам вопросов не возникнет, уверяют инспекторы.

Под особый контроль попадут физлица или организации, у которых нет официальных доходов, но они часто получают крупные суммы. Операции, похожие на оплату за консультацию, перепродажу или иные услуги, отныне будут рассматриваться как действия, облагаемые налогом. Сейчас запрещено делать выплаты без чеков, использовать личные банковские карты для оплаты предпринимательской деятельности, оформлять регулярные выплаты как единичные и т. д. Для того, чтобы избежать претензий от налоговой необходимо сохранять все подтверждающие документы.



С началом лета Федеральная налоговая служба будет еще строже контролировать переводы между частными лицами. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Снять самозапрет на кредитование станет сложнее

С июня усложняется процедура снятия самозапрета на получение кредитов. Для этого потребуется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Ранее отменить самозапрет можно было просто через подтверждение по паролю или с помощью SMS-кода. УКЭП — это самая универсальная подпись. Ее можно использовать и для личных задач, и для работы с государственными органами. Она наделяет документ юридической силой без всяких условностей.

Срок обработки обращений о снятии запрета составляет двое суток, а отметка об отмене запрета будет отражена в кредитной истории на следующий день после решения. Гражданин может установить самозапрет на заключение с ним договоров потребительского кредита (займа) кредитными и микрофинансовыми организациями с 1 марта текущего года. Ограничение распространяется на договоры банковского счета, предусматривающие платежи, несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.

С июня усложняется процедура снятия самозапрета на получение кредитов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Передать SIM-карту можно только родным

С 1 июня 2025 года вступили в силу новые правила, согласно которым передавать SIM-карту третьим лицам можно будет только с ограничениями. Это еще одна мера, направленная на то, чтобы сократить случаи мошенничества. Теперь оформленную на физическое лицо SIM-карту разрешат передавать только ближайшим родственникам, список которых установлен Семейным кодексом. В него входят родители, братья и сестры, в том числе сводные, бабушки, дедушки, дети и внуки.

Теперь оформленную на физическое лицо SIM-карту разрешат передавать только ближайшим родственникам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В аптеках больше не смогут продать просрочку

В России заработал алгоритм, который должен привести к полному запрету на реализацию просроченных лекарственных средств. Теперь в аптеках используют специальную платформу для мониторинга, интегрированную с кассовым аппаратом. Оборудование при каждой продаже лекарства будет сверять его в единой системе. Если выявится просроченный или поддельный товар, продажа моментально заблокируется. Напомним, сейчас каждый лекарственный препарат имеет уникальный идентификационный код, который позволяет системе точно определять его подлинность и соответствие требованиям.



В России заработал алгоритм, который должен привести к полному запрету на реализацию просроченных лекарственных средств. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

QR-код для въезда в страну

С 30 июня в России вступят в силу новые правила перехода границы для граждан государств, где установлен безвизовый режим. В частности, речь идет о жителях Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, некоторых других стран. Исключение действует только для граждан Беларуси и детей младше 6 лет, для них правила останутся прежними.

Согласно новым требованиям, чтобы пересечь границу России иностранные граждане будут обязаны заранее оформить специальный QR-код. Это можно сделать через мобильное приложение «Госуслуги RuID». За 72 часа до въезда в Россию необходимо заполнить электронное заявление, где надо прописать цель визита и предполагаемые сроки пребывания. Полученное после этого разрешение о въезде будет действовать 90 дней.

Согласно новым требованиям, чтобы пересечь границу России иностранные граждане будут обязаны заранее оформить специальный QR-код. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выросли штрафы за бизнес без уведомления

С 27 июня вступает в силу закон, согласно которому ужесточится наказание за ведение бизнеса без уведомления уполномоченных органов. Должностные лица будут обязаны заплатить штраф 7—12 тыс. руб., юридические лица — 24—48 тыс. руб., а за повторное нарушение предусматривается денежное взыскание в размере 15—25 тыс. руб. и 50—60 тыс. руб. соответственно. Сейчас суммы значительно ниже.

Изменения в КоАП направлены на повышение контроля за представителями бизнеса и недопущение негативных последствий. Авторы поправок пояснили, что отсутствие уведомления о начале деятельности может привести к серьезным последствиям, как например, летом прошлого года, когда более чем в десяти регионах России было зафиксировано 417 случаев ботулизма после употребления продукции от недобросовестных производителей.

С 27 июня вступает в силу закон, согласно которому ужесточится наказание за ведение бизнеса без уведомления уполномоченных органов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Звонки и сообщения через иностранные мессенджеры ограничат

1 июня вступил в силу запрет на общение с гражданами и клиентами через системы обмена электронными сообщениями иностранных организаций и физлиц. Запрет вводится с целью защиты от интернет-мошенничества. Ограничение будет действовать для сотрудников: органов власти всех уровней; Банка России; госфондов; госкомпаний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, публично-правовых компаний, хозяйственных обществ с долей госучастия более 50%; банков и т. д.

Кроме того, запрет коснется операторов связи, владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), владельцев сайтов для распространения информации и рекламы с аудиторией более 500 тыс. человек в сутки, владельцев сайтов и информационных систем с количеством российских пользователей более 100 тыс. в сутки. Через мессенджеры будет разрешено рассылать только информацию, которая является общедоступной и продублирована в интернете. Против мошенничества вводится еще одна мера — теперь СМС-сообщения с кодами банки смогут отправлять клиенту только после завершения телефонного разговора.

Ограничение будет действовать для сотрудников: органов власти всех уровней, Банка России, госфондов, госкомпаний и т. д. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперимент по электронному документообороту в министерствах

Со 2 июня 2025 по 30 июня 2026 года в России пройдет эксперимент, где кабмин протестирует цифровизацию процессов электронного документооборота в федеральных органах исполнительной власти. Участниками пилотного проекта станут Минприроды России, Минпромторг России, Минцифры России и ФНС России.

По итогам тестирования правительство страны подготовит предложения по необходимым изменениям в нормативной базе. Конечной целью является полный переход госорганов на цифровой документооборот, когда документы создаются в едином цифровом формате и не требуют ручной обработки.

Участниками пилотного проекта станут Минприроды России, Минпромторг России, Минцифры России и ФНС России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый закон о местном самоуправлении

С 19 июня вступит в силу новый закон о деятельности местного самоуправления. Документом предусмотрены три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования в городах федерального значения. Особенностью закона можно считать то, что регионы, которые обладают социально-экономическими, историческими и другими особенностями, имеют право сохранить двухуровневую систему организации МСУ. Хотя изначально для всех субъектов России устанавливался безальтернативный переход к одноуровневой системе, и только после обращения Татарстана и других регионов субъектам предоставили право самостоятельно определять модель местного самоуправления. Для всех должностных лиц МСУ установлен единый срок полномочий — он составляет пять лет. Населенные пункты смогут вводить свои официальные символы.

После обращения Татарстана и других регионов субъектам предоставили право самостоятельно определять модель местного самоуправления. взято с сайта tatarstan.ru

Порядок обращения с оружием изменится

С 6 июня 2025 года изменится порядок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия юридическим лицам и ИП. Росгвардия корректирует свой регламент. Максимальный срок оказания услуги будет отличаться в зависимости от категории заявителя: для юрлиц — 10 рабочих дней; для юрлиц и ИП, ведущих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, — 15 календарных дней. Заявление и документы по-прежнему можно подать лично или через единый портал госуслуг.



С 6 июня 2025 года изменится порядок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия юридическим лицам и ИП. Реальное время / realnoevremya.ru

С этого же времени начнет действовать регламент оказания госуслуги по предоставлению организации разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему. Изменения также коснутся выдачи гражданам разрешений на спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом на стрелковом объекте. Порядок оказания услуги зависит от заявителя. Максимальный срок — 20 рабочих дней.