«В соответствии с законом» — банки стали чаще блокировать карты россиян

Эксперты связывают это с законодательными изменениями и мерами борьбы с дропперством

Фото: Коллаж "Реального времени"

В России фиксируют всплеск жалоб на блокировку банковских карт при переводе средств даже самим себе. Финансовые организации объясняют это изменением законодательства. С 15 мая банки обязаны противодействовать переводам без добровольного согласия клиентов в рамках борьбы с мошенничеством, поэтому могут заблокировать любые операции и доступ к онлайн-банкингу в случае перевода свыше 100 тысяч рублей в месяц (!). Подробнее о том, кто в зоне риска и как обычным клиентам избегать ограничений — в материале «Реального времени».

Россиянам блокируют карты

Банки страны начали блокировать клиентам операции по картам, даже в случае перевода денег самим себе. Об этом сообщают клиенты разных финансовых организаций:

— Все переводы по картам вдруг оказались заблокированы, якобы по подозрительным операциям. Причем подозрительными оказались операции перевода моих же собственных средств по СБП по моему номеру телефона на мои же счета в других банках. То есть никаких даже переводов другим лицам и т. п., — заявил клиент «Газпромбанка» 14 мая.

В ГПБ ответили, что банк может установить ограничения на проводимые операции до выяснения подробных обстоятельств: «Данные ограничения позволяют обезопасить ваши денежные средства, а также не допустить совершения мошеннических операций».

В «Газпромбанке» ответили, что могут установить ограничения на проводимые операции до выяснения подробных обстоятельств. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Ранее схожие проблемы возникали и по другим финансовым организациям. Клиентка Т-Банка оформила кредит и стала переводить средства на свой счет в другом банке, чтобы снять наличные в банкомате. Но кредитор приостановил, а затем заблокировал все операции по карте, пояснив, что вправе это сделать, если заметит подозрительную активность. Аналогичный ответ получила и клиентка «Совкомбанка», когда ей заблокировали карту и личный кабинет в интернет-банке при попытке перевести по СБП 137 тысяч рублей на брокерский счет в другой финансовой организации. Клиенту ОТП банка в ответ на жалобу о блокировке денег сообщили: «Карта заблокирована в связи с сомнительным характером операций. Мы действуем в соответствии с законом 115-ФЗ и рекомендациями ЦБ».

Подобных сообщений от клиентов различных банков еще достаточно много, следует из отзывов пользователей Банки.ру. Причем гражданам ограничивают доступ к деньгам после любых трансакций, будь то поступления на счет, перечисления третьим лицам или переводы самим себе. В ответ на жалобы в финансовых организациях заявляют, что ограничения будут действовать, пока банк проводит расследование.

Ограничения для людей «в черных списках ЦБ»

Эксперты связывают случаи блокировок переводов, даже по СБП, с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу в июле 2024 года. Банки начали приостанавливать операции, если они имеют признаки мошенничества. Поэтому тщательно проверяют любые сомнительные трансакции, и не только третьим лицам. Действуя в соответствии с рекомендациями Центробанка, финансовые организации, как правило, обращают внимание на суммы свыше 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц.

Действуя в соответствии с рекомендациями Центробанка, финансовые организации, как правило, обращают внимание на суммы свыше 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Параллельно операции сверяют с шестью признаками перевода денег без добровольного согласия клиента. Точные суммы в них не указаны, и достаточно одной нетипичной для клиента трансакции, чтобы это показалось подозрительным банку. Среди других критериев специалисты называют необычную телефонную активность клиента перед переводом средств, попытку провести операцию с устройства, которое ранее уже светилось при мошенничестве, а также присутствие получателя денег в специальной базе. Есть и другие признаки в рамках собственных политик безопасности и антифрод-систем банков.

Кроме того, возможно, скоро у россиян прибавится проблем с переводами средств. Во всяком случае у банков появился новый повод ограничивать денежные операции. С 15 мая 2025 года вступил в силу закон, которым вводится лимит по переводам для так называемых дропперов — лиц, участвующих в обналичивании и выводе средств, полученных преступным путем. Центробанк сообщил об установлении лимита для таких граждан на уровне 100 тысяч рублей в месяц.

— Только сейчас вступает в силу новый регуляторный режим по ограничениям на переводы себе или другим лицам, но это для людей, которые попали в черные списки ЦБ — списки дропперов, — пояснил экономист, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, — В остальных случаях, если человек не состоит в списке, не имеет признаков, что вовлечен в сомнительные операции или серые схемы — для блокировок и ограничений переводов оснований нет.

Эксперт добавил, что пока не заметил резко ухудшившейся статистики по таким случаям. Периодически жалобы на блокировку карт при переводе денег действительно поступают, но выявить в решениях банков какие-либо закономерности сложно.

Банки страны начали блокировать клиентам операции по картам, даже в случае перевода денег самим себе. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Как избежать блокировок и лимита на переводы?

В любом случае теперь россиянам стоит иметь в виду: если их финансовая активность вызовет подозрение у банка, он на законных основаниях сможет ограничить им сумму денежных переводов до 100 тысяч рублей в месяц (ч. 11.6 ст. 9 федерального закона №161-ФЗ).

Мера направлена на борьбу с мошенничеством, чтобы затруднить работу теневых посредников, которых часто используют телефонные и интернет-мошенники, поясняют в ЦБ. Установленный лимит по переводам лишит деятельность дропперов экономического смысла и сократит число финансовых схем по отмыванию средств, надеется регулятор. Ограничение затронет тех, кто уже был замечен в дропперской деятельности и угодил в специальную базу ЦБ.

Эта мера в первую очередь нацелена на то, чтобы уменьшить возможность транзита средств, то есть по сути дропперства. Однако и такой клиент не утратит возможности ежедневно совершать покупки и оплачивать свои услуги, то есть полной блокировки карты и всех операций не будет. Поэтому предполагается, что добросовестные клиенты банков не пострадают от нововведения. Однако на самом деле такие риски все же есть у граждан с нестандартной финансовой активностью, считают эксперты.

— Если происходит блокировка карт, операций или банк выносит предупреждение об установке лимита, это может быть связано как раз с попаданием клиента в список дропперов. Там действительно сейчас будет достаточно жесткая политика. Но это можно проверить. У ЦБ есть этот список, и из него можно выйти, если обосновать, что какие-то признаки сомнительности операций и дропперства на самом деле таковыми не были, а характер переводов был другой, — отметил Павел Самиев.

При лимите на переводы клиент не утратит возможности ежедневно совершать покупки и оплачивать свои услуги. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Банку потребуется проверить операции, поэтому решение о разблокировке карты может занять определенное время. Если возникнет подозрение, что денежный перевод проводят под влиянием мошенников, трансакцию приостановят на два дня до выяснения всех обстоятельств. Если же покажется, что клиент участвует в отмывании денег преступников, на проверку может уйти пять дней.

Сейчас банки предпочитают лишний раз перестраховаться и тщательнее проверить владельца карты и его операции. В противном случае, финансовые организации понесут ответственность за перечисление средств мошенникам и будут возмещать клиентам похищенные деньги. Во избежание блокировки карт гражданам рекомендуют избегать нетипичных для них по суммам или регулярности переводов, а если потребуется перечислить крупную сумму — делать это в офисе банка.

— Избежать ограничений можно, не занимаясь сомнительными операциями: странными, единообразными переводами или в большом количестве — это главная рекомендация. Для большинства людей закон не будет иметь негативных последствий, и к отказу населения хранить деньги на картах с переходом на наличные — точно не приведет. Все это меры борьбы с сомнительными операциями и дропперством, — заключил эксперт.