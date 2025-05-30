«Позывной Татарин»: три танкиста, один из которых — Ильхам

Кариевский театр поставил пьесу участника СВО

Для спектакля был переосмыслен облик танка. Фото: Динар Фатыхов

Последняя премьера сезона Кариевского театра в Казани — спектакль «Позывной Татарин» (12+). Это первая татарская постановка, рассказывающая о буднях специальной военной операции. Написал пьесу журналист Жамиль Салимгареев, а режиссер Ренат Аюпов настаивает, что воспринимать произведение нужно исключительно, как документальное.

«Это не художественный вымысел — ни Шекспир, ни Островский, ни Чехов»

— В августе у нас прошла встреча в этом зале, посвященная открытию сезона, — рассказал Ренат Аюпов на пресс-конференции. — И среди вас я увидел одного человека, который тихо-мирно сидел и никаких вопросов не задавал. В конце я обратился к этому человеку — приходите к нам в театр, вам будет веселее. Это был Жамиль Салимгареев.

Жамиль Салимгареев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До этого Аюпов через Рамиса Латыпова, тогда — главного редактора татарской редакции «Татар-информа» и сайта «Интертат», узнал, что Салимгареев участвовал в СВО. У Латыпова, кстати, идет в Кариевском комедия «Җырлап яшик»/«C песней по жизни».

— Я служил, награды есть, — ответил на пресс-конференции Салимгареев.

— Это не художественный вымысел — ни Шекспир, ни Островский, ни Чехов. Тут нужно было подойти очень подлинно к той ситуации, которая происходит сейчас рядом с нами, — объяснял Аюпов, рассказывая, что тему придумывали полгода.

В итоге пьесу закончили в апреле, незадолго до премьеры. Аюпов изначально хотел, чтобы текст не был театральным. Поэтому, когда труппа прочла произведение, все сказали, что это не театральная вещь — это кино. Текст переделали под сценический вариант, в постановке сохранили около 70 процентов изначального материала.

Автор пьесы подчеркивает, что в первую очередь «Позывной Татарин» — работа режиссера Рената Аюпова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В этом спектакле актеры прошли очищение от театральных стереотипов, театральных штампов, которыми они насыщены. Нужна была подлинная история. Для актеров — это был стресс, — признался Аюпов, добавив, что стресс пережил и он сам.

— Художественно обработать такую тему — пока сложно, — отметил Салимгареев. — В основе лежит не одна конкретная история, не конкретные люди. Это множество историй, которые слились в единое повествование. Соединились темы семьи, многонациональности, даже темы единства, в конце концов. История старается быть, насколько это возможно, позитивной.

— Как бы мы ни хотели, мы не сможем полностью передать чувства ребят, которые находятся там, — добавил исполнитель главной роли Айрат Шамс. — Шли, что называется, от нутра.

А директор Ильнур Гайниев добавил, что главную троицу на несколько дней отправляли на танковый полигон. И хотя в боевой машине поездить не удалось, ее тесноту они почувствовали.

Рауф Шакиров и Эндже Камалиева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Танк, видео, спецэффекты

Вначале оформление сцены, над которой трудился художник Булат Ибрагимов, не впечатляет реквизитом. Но потом разворачивается поле боевых действий — трансляция идет на несколько поверхностей, наряду с лицами солдат идет видео с компьютерной графикой. А в середине сцены движется по рельсам театрализованный образ танка (за медиа-контент отвечает Данил Губайдуллин). Пожалуй, это самый громкий и самый дорогой спектакль Кариевского. У спектакля были консультанты: военный — Рушан Салахов и по боевым искусствам — Тимур Сабитов.

Музыкально спектакль оформил композитор Зульфат Валиуллин, взяв лейтмотив песни «Бөрлегән», которая его стараниями превратилась в боевой марш. Прозвучала и песня «Комбат» — тут вспоминается, что она уже исполнялась в невероятном спектакле Марийского национального театра драмы «Гамлет. Машина. Цемент», где ее спел вернувшийся принц.

Хочется отметить работу режиссера по пластике Артура Шайдуллина, создавшего несколько впечатляющих танцев.

В спектакле две главные песни — это «Бөрлегән» и «Комбат». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но начинается все с дома в поселке Мирный, где живет Фания (Эндже Камалиева) с младшим сыном Фанисом (Инсаф Халяутдинов/Рауф Шакиров). Ребенок вышагивает перед матерью и примеряет военную форму отца, который воевал в Афганистане, Сирии, а теперь от него год ничего не слышно. В поселке собирают гуманитарную помощь, а Фанис строит свой собственный квадрокоптер (и он летает над сценой).

Между тем в танке едут трое. Старший сын Фании Ильхам (Айрат Шамс), Саид (Искандер Низамиев) и Виктор (Муса Камалов). Несмотря на предварительные комментарии Аюпова, от театральных решений избавиться не удалось — Саид, как представитель Кавказа, говорит с намеренно сильным акцентом.

На татарский язык пьесу перевел Ильфак Хафизов. Но в этой части спектакля все говорят по-русски. Пожалуй, так много русской речи в татарском театре не было с премьеры «Немой кукушки» Зульфата Хакима в Камаловском театре, где действие идет во время советско-финской войны. Лишь когда Ильхам-Татарин встречает земляков, они переходят на родной язык.

Документальность спектакля подчеркивается еще и тем, что тут нет второго-третьего плана. Люди если и выражают мысли, то напрямую, а в остальном — передают информацию. Так, Ильхам узнает, что служит тут и некий Дед, который оказывается его отцом Шаукатом (Ильнар Низамиев/Ильфат Камалиев).

За пластику отвечал Артур Шайдуллин, за боевые искусства — Тимур Сабитов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чуть дальше документалистики

В ходе действия бойцы попадают в село Червонцы, где встречают женщину с водой (Рамзия Закирзянова). Она сообщает, что сын у нее погиб: «И какая разница, доброволец он был или нет».

В такие моменты спектакль становится чем-то большим, чем документальная работа. У авторов явно есть мысли, но они не хотят до конца их проговаривать. Поэтому естественен вопрос журналистов на пресс-подходе: нужно ли ставить такие спектакли сейчас? Отметим, что, как и другие постановки, посвященные СВО, «Позывной Татарин» посмотрела специальная комиссия.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Кариевский — не первый, кто взялся за сложную тему в этом сезоне. Тинчуринский театр поставил «Сезне Ватан Онытмас!» («Слава Воинам Отечества!») по произведениям Амирхана Еники. Камаловский отметился пьесой 1975 года «Аналар улларын көтәләр»/«Матери ждут сыновей» о послевоенной эпохе. Казанский ТЮЗ представил спектакль «Просто жить» по пьесе Яны Ореховой, основанной на истории Артема Малахова — бывшего актера, мобилизованного на СВО. В этом плане Кариевский пошел дальше всех.

Рамзия Закирзянова, Муса Камалов, Айрат Шамс, Искандер Низамиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Безусловно, это не «Минлекамал» Мирсая Амира, которую придумали и поставили в 1943—1944 годах, показав жизнь татарской деревни. С другой стороны, Салимгареев сейчас учится в лаборатории «Новая татарская пьеса» в новом здании Камаловского театра. К осени, как и остальные участники, он должен представить новую пьесу.

А новый сезон Кариевский начнет в августе с классики — это будет пьеса Туфана Миннуллина «Без бит авыл малайлары»/«Мы ведь деревенские ребята».