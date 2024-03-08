«Минлекамал»: коммунистка, мать троих детей, героиня

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 71-я

Смотрим спектакль Атнинского театра по пьесе 1943 года Мирсая Амира «Минлекамал» — о женщине с тремя детьми, возглавившей колхоз в военные годы и не поступившейся принципами, что оценило и казанское начальство. В районе ее играли еще в бытность театра народным. Новая постановка прошла в декабре 2013-го.



В колхоз нужны кадры

Мирсай Амир родился в современном Мелеузовском районе Башкортостана в 1907 году. Работал в таких газетах и журналах, как «Кызыл яшьләр», «Авыл яшьләре», «Чаян».

В 1937-м его назначили главой Союза писателей ТАССР, а через два месяца он уже сидел в Плетеневской тюрьме по обвинению в национализме. В 1939-м прозаик из заключения вышел и поступил в Литературный институт.

Первый его рассказ назывался программно — «Дуслар һәм дошманнар» («Друзья и враги»). Мирсай Амир — певец соцреализма, в частности коллективизации в деревне. В повести «Безнең авыл кешесе» («Человек из нашей деревни») он, к примеру, рассказывает о руководителе колхоза. При этом есть у него и комедия «Гөлшаян», основанная на фольклоре, «Профессор Саматов» о казанских ученых в годы Великой Отечественной войны.

В 1943-м Амир, будучи редактором литературных передач на радио, решил заняться драматургией, два месяца он провел в деревнях, набирая материал.



У главной герои есть два известных прототипа. Это работавшая председателем колхоза «Политотдел» в деревне Салкын Алан (Альметьевский район) Минлекамал Сулейманова и Рауза Касимова — она возглавляла коллектив в селе Нижняя Береске Атнинского района (там родился актер Рафкат Бикчантаев, в этом году у него столетний юбилей).



Сдал Амир работу режиссеру в начале 1944-го. В 1946-м он напишет еще одну пьесу на ту же тему — «Тормыш җыры» («Песня жизни»).

Уже 27 апреля «Минлекамал» поставил Хусаин Уразиков, только-только назначенный художественным руководителем Татарского академического театра. Художником был ведущий сценограф того времени Петр Сперанский, а Минлекамал играли тихая, но волевая Марьям Сульва и яркая Галия Булатова. Словом, подготовили текст и спектакль в рекордные сроки. Уразиков и Булатова вскоре стали народными артистами ТАССР, а Мирсай Амир — заслуженным деятелем культуры.

Тогдашняя пресса отмечала, что главная идея спектакля — демонстрация патриотизма, богатства души, деловых качеств простых людей. После премьеры театр ездил по городам с гастролями, в дни Победы спектакль вновь показывали в Казани.



В 1946-м «Минлекамал» поставили в Башкирском драматическом, в 1957-м вывозили на знаменитую Декаду татарской литературы и искусства, потом отправили в Среднюю Азию, а Галия Булатова получила звание народной артистки РСФСР.

В 1975-м за нее вновь взялся Камаловский театр. Поставил спектакль и Атнинский, тогда еще народный театр. В районе он шел два года. С ним ездили на Всесоюзный фестиваль самодеятельного художественного творчества трудящихся РСФСР и получили большую золотую медаль.

Молодые и красивые

27 и 28 декабря 2013 года режиссер Рамиль Фазлиев, художник Сергей Скоморохов и композитор Марат Ахметшин показали свои версию «Минлекамал».

В колхоз «Яшел алан» («Зеленое поле») нужен новый председатель. Секретарь райкома Гильманов ( Зиннур Хадиев) наталкивается на досье Минлекамал Сафаргалиевой 1905 года рождения, матери троих детей. А потом выясняется, что Минлекамал (Разина Ибрагимова, ныне — Загидуллина) и сама хочет стать руководителем. Односельчане называют ее «Җенлекамал» (от «жеңле», «бешеная»).

Сразу замечаешь, как молоды большинство актеров. Они молоды и красивы. Они носят простые, но изящные костюмы, даже пальто на них смотрятся хорошо. К примеру, Минлекамал, которой по тексту 38—40 лет, играет 24-летняя Ибрагимова. Текст Амира они доносят с купюрами, но без искажений, разве что добавляя какой-то романтический подтекст в происходящее, произнося реплики так, как будто на фоне постоянно играет Морриконе. К 17-й минуте актриса начинает стареть, хотя и не хватает в ней чего-то прорывного женского, ну не может быть такой председатель колхоза просто человеком-функцией!

В тексте автора этого нет, но у атнинцев спектакль начинается с сообщения Совинформбюро: бои идут в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в районе Нальчика. Заснеженные сцены прослушивания новостей делят спектакль на части.

Пять действий, восемь картин. Из 25 оригинальных героев в атнинской версии сохранилось 18. Несмотря на то, что пьеса поначалу кажется образцом социалистического реализма, в ней обнаруживаются вполне себе живые персонажи, вроде лаборанток Венеры (Сирена Абдуллина) и Мафтухи (Айгуль Гирфанова), которые изучая семена, рассуждают о любви.

Выясняется, что сеять весной в полях нечем. Ответственность на себя за отказ проводить посевную берет председатель. Ошибки в ее работе ищут противники, Халим (Раиль Салахиев) һәм Маймуна (Сылу Байрамова). Вторая, к примеру, на полном серьезе передает слухи, что Казань наполовину разрушена.

В результате из Казани приезжает проверка и все ставит на свои места.

«Минлекамал» Мирсая Амира в 1944-м была ценна не только как патриотическая, необходимая пьеса. Она достаточно открыто говорила о сложностях того периода (избегая, конечно, тем типа сталинских репрессий или сурового налогообложения). В 2013-м этот текст звучит также, как дореволюционные работы классиков вроде Галиаскара Камала. В ощущение эпохи проникнуть тяжело. Хотя сцена и намеренно бедна и сера, кажется, что в реконструкцию прошлого (как и делается, к примеру, со зданиями), вкладываться пришлось бы гораздо больше.

Но зритель, вероятно, видит чуть больше. Сельчане вспоминают первый состав, освежают рассказы стариков. Наверное, то время нельзя воспроизвести сейчас. И слава богу.