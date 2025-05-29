Акун-Перселл снова «травит» бывшую команду: как УНИКС перестал фолить и стал тащить серию с «Локо»

Фото: Динар Фатыхов

«Локомотив-Кубань» закрепил за собой репутацию мастера камбэков, и матч против УНИКСа не стал исключением. Казанцы стремились к комфортному преимуществу, но наткнулись на цепкую защиту «Локо», которая то нивелировала отрыв, то позволяла краснодарцам вырваться вперед. Вновь проявилась слабость УНИКСа в концовках, чем и пытался воспользоваться «Локомотив». Подробности о том, как УНИКС все же удержал победу при счете 88:86 (19:21, 28:23, 23:15, 18:27) — в материале «Реального времени».

Первая четверть — за «Локомотивом»

Первая четверть матча существенно отличалась от предыдущей игры между УНИКСом и «Локо». Начало было крайне нерезультативным для обеих сторон, что контрастировало с динамикой прошлой встречи. Единственной параллелью стало быстрое накопление фолов игроками «Локомотива», в частности Андреем Мартюком (четыре по итогам матча), Патриком Миллером (три) и Антоном Квитковских(два).

Тренер УНИКСа Велимир Перасович решил не вносить изменений в стартовый состав, выпустив тех же игроков, что и в прошлой игре: ДеВона Акун-Перселла, Дмитрия Кулагина, Дэррана Хиллиарда, Андрея Лопатина и Исмаэля Бако. Расчет был прост: если этот состав хорошо показал себя в первой игре, то и во второй будет также. Однако он сработал не в полной мере.

Дэрран Хиллиард записал на свой счет 12 очков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В середине четверти вместо Андрея Лопатина на площадку вышел Сергей Торопов, хорошо проявивший себя в защите в предыдущем матче. Его выход ознаменовался эффектным попаданием с фолом, что позволило УНИКСу увеличить отрыв до плюс восьми. Но «Локо» не собирался сдаваться. Особую мотивацию проявил Миллер, игрок, недавно продливший контракт с командой до 2027 года. Его проходы под кольцо и некоторая расслабленность в обороне УНИКСа позволили «Локо» сократить отставание до одного очка за три минуты до конца первой четверти.

В итоге, несмотря на успешное начало УНИКСа, первая четверть осталась за «Локомотивом».

Рывок 7:0 во второй четверти

Во второй четверти казанцам надо было не позволить «Локомотиву» почувствовать уверенность. Начало второй четверти сложилось для них неудачно: «Локо» оказывал агрессивный прессинг под своим кольцом, вынуждая игроков УНИКСа фолить, и быстро увеличил отрыв до семи очков.

Возвращение на паркет Акуна-Перселла переломило ход игры. УНИКС совершил рывок 7:0, сократив отставание.

Джален Рейнольдс заработал 10 очков, 8 подборов и 4 передачи. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первая половина встречи характеризовалась большим количеством потерь с обеих сторон, хотя у УНИКСа их было немного меньше (восемь против 13 у «Локо»). После игры главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил возросшую энергию «Локомотива» на подборах, и отметил проблемы, которые гости создали УНИКСу под щитом в первой половине встречи.

«Локо» закрыл третью четверть с минимальным счетом

Несмотря на успехи в третьей четверти, преимущество «бело-зеленых» не было устойчивым, и отрыв снова сократился до всего одного очка. УНИКС эффективно использовала ошибки соперника, набирая очки после потерь. В то же время «Локо» демонстрировал хорошо организованные атаки.

В дальнейшем игра характеризовалась быстрыми отрывом Акун-Перселла, проходом Найта и эффективным данком Бако. У «Локо» тогда же возникли проблемы с потерями мяча, особенно со стороны Кливленда и Узинского.

Маркос Найт оформил скромные пять очков за 23 минуты на паркете. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За семь минут до конца четверти игроки «Локо» достигли лимита фолов. Их результативность в третьей четверти была минимальной — всего 15 очков, в то время как УНИКС набрал 23 очка. Несмотря на это не надо списывать «краснодарцев», ведь они обладают удивительной способностью к камбэкам.

УНИКС и «Локомотив» разделили очко

Последние две минуты четвертой четверти превратились в хаотичный обмен атаками. Кирилл Елатонцев промахнулся, но рулевой краснодарцев Андрей Ведищев взял челлендж, усмотрев акт насилия со стороны Рейнольдса. Успешный челлендж принес Елатонцеву два очка, сократив отставание.

За несколько минут до конца Акун-Перселл совершил непростую атаку под 45 градусов. В ответ Кливленд набирает три очка за минуту до завершения матча и теперь преимущество минимальное — 85:84.

За пять секунд до конца «Локомотиву» нужно было всего три очка, чтобы перевести игру в овертайм. Однако бросок Айзея Уэйли оказался неточным и у «Локо» оставалась одна секунда на последнюю попытку. Время было отмотано судьями до двух секунд, и все зависело от Елатонцева. При счете 87:86 УНИКС взял тайм-аут.

Маркус Кин записал на свой счет семь очков, но допустил четыре обидные потери. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ярким завершением матча стали штрафные, забитые Найтом и Кулагиным, которые вывели счет до 88:86. Смотря на них, невольно вспоминается концовка третьего матча в серии с ЦСКА, где ровно с тех же мест промазали Рейнольдс и Бако. Тогда, конечно, сыграли нервы, а сегодня — уверенность в победе.

— Счет 2-0 в нашу пользу очень важен. Мы защитили домашнюю площадку. Теперь наша задача — завершить серию в Краснодаре. Будет сложно, но я считаю, что нам это по силам, — рассказал после игры рулевой казанцев.

Статистика встречи:

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 88:86 (19:21, 28:23, 23:15, 18:27) — 2:0.

Лидеры казанцев: Акун-Перселл (23 + 5 передач), Хиллиард (12), Кулагин (11), Рейнольдс (10 + 8 подборов).

Лидеры краснодарцев: Миллер (21 + 10 передач), Кливленд (17), Уэйли (14 + 10 подборов), Елатонцев (12 + 7 подборов).