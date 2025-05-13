Психологический триллер для казанских болельщиков: УНИКС третий раз проиграл ЦСКА в полуфинале лиги ВТБ

Команда Велимира Перасовича не выдержала чемпионского характера армейцев

Фото: Реальное время

Казанский УНИКС на домашнем паркете потерпел третье подряд поражение от ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 86:90 (25:17, 22:21, 24:30, 15:22), фактически поставив крест на своих финальных амбициях. Несмотря на 18-очковое преимущество в первом тайме, команда Велимира Перасовича не выдержала чемпионского характера армейцев, позволив совершить грандиозный камбэк. Ключевыми стали промахи Исмаэля Бако и Джалена Рейнольдса на штрафных в решающие минуты и удаление Маркуса Кина за две секунды до финальной сирены. Подробнее — в материале «Реального времени».

УНИКС ломает ЦСКА в стартовой четверти



В полуфинале Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и казанским УНИКСом стартовые пятерки команд вышли на паркет с ясной целью — продемонстрировать свою силу. У ЦСКА в составе остались те же игроки, что и в предыдущем матче: Каспер Уэйр, Мело Тримбл , Ливио Жан-Шарль, Амат М'Бай и Никита Курбанов. УНИКС же решил внести коррективы, выпустив Исмаэля Бако вместо Джалена Рейнольдса, что говорит о намерении тренера Велимира Перасовича усилить защитные порядки.

Перед началом игры зрители стали свидетелями церемонии награждения, где Маркос Найт был признан лучшим «шестым» игроком сезона по версии коллег. Этот момент добавил дополнительный заряд эмоций к началу матча.

Матч стартовал с напряженной атмосферой, и уже на второй минуте Андрей Лопатин открыл счет, прорываясь к кольцу и выводя УНИКС вперед. Но Мело Тримбл моментально ответил своей двушкой, уравняв ситуацию. И вот уже Михаил Беленицкий, воспользовавшись свободным пространством, забросил трешку — 5:2 в пользу казанцев.

Первый «импакт» от Бако пришелся на четвертую минуту: благодаря своему росту он выиграл борьбу за отскок и одним движением отправил мяч в кольцо. ЦСКА начал встречу с удивительно низкой результативностью, набрав всего два очка за первые четыре минуты. Андреас Пистиолис, главный тренер армейцев, явно был недоволен происходящим и на пятой минуте взял тайм-аут, чтобы внести коррективы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После перерыва ЦСКА реализовал комбинацию: Тримбл забросил трешку, сократив отставание до 9:5. Однако Лопатин вновь ответил дальним броском, увеличив преимущество УНИКСа до 16:7.

К концу первой четверти казанцы выглядели уверенно, а Дэрран Хиллиард с сиреной оформил трешку, завершив первую четверть со счетом 25:17 в пользу УНИКСа. Несмотря на то, что атака армейцев начала работать, они все еще отставали от соперника, который демонстрировал отличную игру впереди.



ЦСКА возвращается в игру

Между московским ЦСКА и казанским УНИКСом старт второй четверти начался с яркого момента. Дэрран Хиллиард завершил первую десятиминутку эффектной трешкой, а затем продолжил свой феерический вечер дальним попаданием, увеличив преимущество команды до двузначного — 28:17.

Однако на этом не успокоился Мело Тримбл. Пытаясь взять игру на себя, он пошел в соло, но промахнулся, и тут же центровой армейцев Тони Джекири не смог удержать мяч — его обокрал Маркус Кин в эффектном эпизоде, который стал показателем напряжения на паркете. Тем не менее Джален Рейнольдс добавил зрелищности моментом путбэка, продемонстрировав свою новую прическу.

Тайм-аут от главного тренера ЦСКА Андреаса Пистиолиса был неизбежен: разница в счете достигла 13 очков — наибольшее лидерство УНИКСа за всю серию.

На перерыве грек эмоционально объяснял своим игрокам, как следует действовать. И это не сработало: сразу после перерыва Маркос Найт реализовал трехочковый бросок, а следом оформил перехват. УНИКС мгновенно увеличил свое преимущество до 33:17.

Однако ЦСКА, как настоящие чемпионы, не собирались сдаваться. Несмотря на то, что казанцы казались непробиваемыми, армейцы проявили ментальную устойчивость и ответили двумя трешками подряд. Это вынудило Велимира Перасовича взять тайм-аут, когда счет стал 37:25.

Тем временем эмоциональное состояние тренера казанцев достигло пика недовольства, что привело к техническому фолу. А ЦСКА, воспользовавшись моментом, совершил впечатляющий рывок 14-2. Казалось, что хозяева не смогут удержать свое преимущество, и счет уже был 39:33.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И вот он — долгожданный момент! Маркус Кин забросил сложный дальний бросок, а Андрей Лопатин продолжил свою беспощадную атаку с очередной трешкой. В итоге к концу первой половины счет стал 45:35 в пользу УНИКСа.

Армейцы смогли сократить разницу до 10 очков после того, как она достигала 18. Мело Тримбл стал лучшим снайпером первой половины с 14 очками, а Лопатин проявил себя как надежный игрок в обеих фазах игры. Но у ЦСКА были проблемы с потерями — их число достигло 10 за половину матча, что является тревожным сигналом.



Долгожданный камбек ЦСКА: УНИКС держится из последних сил

С первых минут третьей четверти Амат М'Бай, который был незаметен в первой половине, неожиданно взял на себя ответственность и забросил четыре очка подряд. Это позволило УНИКСу сократить разрыв до 47:42, и атмосфера на паркете накалилась до предела. Вскоре после этого ДеВон Акун-Перселл наконец-то проявил себя, реализовав первое попадание с игры — 54:43. Это стало важным моментом для команды, ведь его присутствие на площадке явно добавляет уверенности.

УНИКС не собирался сдаваться без боя. Бако, проявив свои навыки, забивает с фолом, увеличивая преимущество до 57:46. Игра начинала напоминать прошлую, где команда также начала с мощного старта, но затем столкнулась с сопротивлением соперников. Алекса Аврамович, который до этого момента не проявлял себя, наконец-то попадает трешку.

Четверть стала по-настоящему результативной — за шесть минут команды набрали равные 17 очков. Напомним, что в начале встречи армейцы смогли заработать всего два очка за первые пять минут. ЦСКА отвечает мощным рывком 10-0, и теперь тайм-аут берет Велимир Перасович. Счет практически равный — 64:58 — что сделало концовку этой четверти особенно напряженной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После паузы казанцы вновь показали свою силу, набирая пять очков подряд и устанавливая счет 69:58. Однако армейцы не собирались сдаваться: попадание Аврамовича от щита позволяет им приблизиться к соперникам — 71:68. Разница становится минимальной, и все может решиться в последние минуты.

В конце третьей четверти Акун-Перселл наконец-то проявляет свой потенциал, забрасывая первую трешку и поднимая настроение команде. УНИКС ведет со счетом 62:48.

ЦСКА вырывает победу в драматичном клатче

Казанцы, которые вели с преимуществом в 18 очков, оказались в сложной ситуации, когда счет стал практически равным. Команды вышли на площадку, понимая, что каждая атака может стать решающей.

Ключевым моментом этой четверти стал фол Маркуса Кина, который был признан неспортивным. Это решение судей вызвало бурю эмоций на трибунах и на скамейках команд. Игры стали вязкими, а нервозность игроков ощущалась в воздухе. Первые попытки пробиться к кольцу заканчивались неудачами, и лишь Жан-Шарль смог разбудить трибуны, забросив два очка с фолом. Бако имел возможность сравнять счет с линии штрафных, и это был момент, когда напряжение достигло своего пика.

Однако судьба матча вновь изменилась: судьи исправили ошибку в подсчете очков, что вывело ЦСКА вперед — 75:73. Лопатин мгновенно отреагировал и сравнял счет, а затем последовал мощный рывок от Бако, который забросил с фолом — 78:75. Игрок уверенно проявил себя на площадке, увеличив свой актив до 13 очков.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

С каждой минутой игра становилась все более напряженной. Судьи вновь проверяли эпизоды на предмет нарушения правил, и это добавляло интриги в концовку. Тримбл и Уэйр набрали четыре очка подряд, что позволило ЦСКА оторваться на 81:77. Тайм-аут Перасовича стал необходимым — его команда рисковала упустить преимущество, которое казалось неприступным.

В клатче Хиллиард попал оба штрафных — 81:79. Игроки ЦСКА начали доминировать в атаке, и Тримбл вновь забросил — 83:79. Но Джейлен Рейнольдс ответил двушкой — 83:81.

В оставшиеся полторы минуты напряжение достигло предела: Жан-Шарль снова вывел ЦСКА вперед — 85:83. УНИКСу срочно нужно было исправлять ситуацию. Бако заработал фол за 20 секунд до конца, и его штрафные броски могли стать решающими. Однако он промахнулся во втором штрафном, а Рейнольдс не смог воспользоваться шансом на подборе.

В итоге Джекири попал в оба своих штрафных броска, и разница в счете стала недосягаемой для казанцев — 90:86. Как итог — УНИКС потерпел третье поражение подряд в серии с ЦСКА.

Как УНИКС упустил победу и похоронил интригу в серии

Все складывалось в пользу УНИКСа, и, казалось, команда уверенно движется к победе. Однако концовка встречи превратилась в настоящий провал для казанцев. Напомним, что камбэк со счета 0-3 в серии в баскетболе практически не происходит. Были лишь единичные случаи, например, на Филиппинах и недавно в Монголии.

УНИКС имел все шансы повторить успех вчерашнего «Локо», выиграв матч и вернув интригу в серию. Теперь же, по сути, можно считать, что сезон для казанцев окончен. Впереди у них есть возможность попытаться реабилитироваться в следующем матче, но это будет крайне сложно. ЦСКА с 99% вероятностью выходит в финал.

Лучшим снайпером матча стал Мело Тримбл, который набрал 23 очка, продемонстрировав невероятную эффективность в решающие моменты. У УНИКСа два игрока стали лидерами по очкам — Андрей Лопатин и Исмаэль Бако, каждый из них набрал по 14 очков.

Несмотря на то что армейцы допустили гораздо больше потерь, чем соперник, и разница в этом показателе была особенно заметна в первой половине, казанцы не смогли воспользоваться преимуществом. Невероятная атакующая эффективность москвичей, особенно игроков задней линии, позволила им оформить незабываемый камбэк.

Следующая игра УНИКСА против ЦСКА состоится также на домашнем паркете казанцев 14 мая в 19:00.

