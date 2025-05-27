Тотальная доминация Бако и заигрывания Акун-Перселла с «бывшей»: как УНИКС открыл «бронзовую» серию

. Фото: Динар Фатыхов

После обидного поражения от ЦСКА в полуфинале, УНИКС жаждал реабилитации, расквитавшись с «Локомотивом-Кубанью». Обеим командам после вылета осталось одно — бороться за бронзовые медали чемпионата. И хотя на бумаге сильнее выглядит «Локо», победу в напряженной концовке вырвал именно УНИКС. Что стало решающим в победе казанцев — в материале «Реального времени».

«Локомотив» устал после серии с «Зенитом»

Было любопытно, какое решение главный тренер Велимир Перасович предложит УНИКСу после предыдущей серии. «Локо», оказавший достойное сопротивление «Зениту», казался крепким орешком — молодым и динамичным. Но усталость дала о себе знать.

— Нам было непросто играть после двухнедельного перерыва. Мы не знали, как эта пауза повлияет на нас, — заявлял Велимир Перасович, рассказывая, чего опасалась команда перед выходом на паркет.

В стартовом составе «бело-зеленых» произошла одна замена по сравнению с первым матчем в серии против ЦСКА: вместо Михаила Беленицкого на площадку вышел ДеВон Акун-Перселл, составив пятерку с Дмитрием Кулагиным, Дэрраном Хиллиардом, Исмаэлем Бако и Сергеем Лопатиным. Акун-Перселл, несмотря на не самую яркую игру в этом плей-офф, особенно мотивирован в матчах против «Локо», ведь это его бывшая команда. Замена Беленицкого могла быть связана с травмой руки, полученной им в одной из атак в прошлой игре против армейцев.

Первую четверть эффектно завершила связка Беленицкий — Кин — Бако, где последний мощным данком поставил точку на атаке краснодарцев. Этот наглый проход и мощный бросок точно психологически осадили гостей Казани.

Примечательно, что стартовый состав внес существенный вклад в общий счет, принеся команде 23 очка. В то время как игроки запаса, ушедшие на замену, отметились всего четырьмя очками, заработанными Джаленом Рейнольдсом.



Бако тащил первую половину

Как за вторую четверть УНИКС успел убежать от «Локо» на 15 очков? Два ответа — великолепный Бако и потерянные звезды гостей. У последних Патрик Миллер, Андрей Мартюк и Всеволод Ищенко просто не успевали под кольцом и мазали даже открытые трехочковые.

Под кольцом они кстати, встречали того самого Бако, который и защищался в краске из последних сил, и успевал оформлять данки под кольцом соперника. Но ему выпадала и самая тяжелая роль — быть постоянным хозяином площадки. За две четверти именно он отстоял почти 13 минут, оформив 12 очков, из которых залетели все, и четыре штрафных броска со 100-процентным попаданием.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тут же ему шли на помощь два защитника — Хиллиард и Сергей Торопов, которые активно подбирали мячи и, что самое важное, делали перехваты.

Эта четверть была точно психологически важной для «Локо», ведь с каждым потерянным мячом, фолом или смазанным броском, сила и вера в себя пропадала. Из-за этого УНИКСу уже не так, как в первой четверти, было тяжело входить в краску и выйти на 58% двухочковых бросков при 37,5% у «Локомотива». Но вот с «трехами» у УНИКСа, как всегда, все было грустно — залетели только два из восьми. Но казанцы хотя бы нашли эти попытки, «Локо» попробовали такие броски только четыре раза.

«Локо» вышли вперед и УНИКС напрягся

Но что умеет делать «Локомотив» — пересобираться заново. В серии с «Зенитом» они показали, что умеют нагонять, даже если находятся в заведомо слабой позиции. И третья четверть стал их отправной точкой к зрелищной концовке. Тут большую роль сыграли Патрик Миллер, Кирилл Елатонцев и Антон Квитковских.

Но поначалу неплохо все шло и для УНИКСа — они убежали в отрыв на +15, а Акун-Перселл красовался перед своей бывшей командой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но тут же происходит и череда неудач — Миллер начинает выбивать мячи, у Елатонцева залетают «трешки», которые хотя и не проваливаются в кольцо, но арбитры их засчитывают. Все это вынуждает Перасовича брать первый тайм-аут в этой половине, где надо расставить каждого по местам и взять под опеку. Помогает ли это? Нет, УНИКС снова ошибается и отрыв в +15 очков сокращается до +9.

Потери, потери и еще раз потери...

Казанцы умеют красиво доминировать, но теряются, когда инициатива переходит к другим. Все это быстро уходит в сумбурную защиту и быстрые броски почти без передачи мяча — каждый думает, что «спасет» тем самым игру. Это вынуждает Перасовича ввести почти всех легионеров кроме одного — Лопатина.

За три минуты до конца счет на табло показывает, что УНИКС опережает соперников только на семь очков, а потом и вообще на пять. Рулевой «Локомотива» Андрей Ведищев понимает, что это шанс для него: заставить казанцев ошибиться и отдать еще пару очков с фолами, а если повезет, то сопроводить их точными попаданиями.

Эффектно закрыл четверть Маркос Найт, который с передачи Хиллиарда занес два очка сверху в кольцо соперника. Но все это обошлось не без нервов: казанцев вынуждали фолить, и краснодарцы пытались найти открытые броски. Но все безуспешно — казанцы повели в «бронзовой» серии Лиги.

— Как и прежде, у нас возникли сложности с завершением игры. В ключевые моменты, когда необходимо действовать с максимальной концентрацией и играть в пас, мы становимся эгоистичными и начинаем ждать фолов от арбитров. Мы допустили слишком много потерь. Думаю, это главная причина, почему «Локо» смог вернуться в игру. Если бы мы лучше распоряжались мячом и не допускали ошибок, то завершили бы матч намного раньше, — передает слова Перасовича пресс-служба клуба.

Следующая игра пройдет также в родных стенах казанцев — «Баскет-холле», 28 мая в 19:30 мск.

Статистика встречи:

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 97:90 (27:26, 27:13, 21:27, 22:24) — 1:0

Лидеры казанцев: Акун-Перселл (17), Бако (16 + 9 подборов), Хиллиард (13 + 5 подборов), Рейнольдс (13), Найт (12), Кин (10)

Лидеры краснодарцев: Кливленд (23), МакКолл (17), Миллер (14 + 7 передач)