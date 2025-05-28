В Татарстане окольцевали первых местных краснокнижных соколов-балобанов

Популяция исчезла с территории Татарстана в 1974 году

Фото: предоставлено Минэкологии РТ

Впервые за 50 лет в Татарстане родились краснокнижные соколы-балобаны — сегодня их привезли в Камское Устье для адаптации к жизни в дикой природе. После того как птенцы окрепнут, их планируется отпустить на зимовку. Проект по реинтродукции этого вида реализуется в Татарстане уже третий год, а сегодня стартовал третий этап. Подробнее о возрождении балобанов — в материале «Реального времени».

Первое татарстанское потомство за 50 лет

В Татарстане стартовал третий этап экологического проекта по возрождению волжско-камской популяции краснокнижного сокола-балобана. Месяц назад в республике родилось первое потомство этого вида.

— Проект существует три года. Мы захотели привнести в него что-то новое, поэтому поместили четыре взрослых особи из Москвы в наш зоопарк — и у них появились два птенчика, здесь, на территории Татарстана. Мы уверенно можем говорить, что это наши соколы! — поделилась эмоциями замминистра экологии Татарстана Ольга Манидичева.

В Татарстане на данный момент под присмотром экологов находятся два местных птенца и шесть из Подмосковья. Сегодня маленьких соколят привезли из заповедников, где они росли, в Камское Устье для адаптации к жизни в дикой природе. Их пересадили в специальный хек (искусственное гнездо), который защищает от хищников и стресса. А на их лапках закрепили номерные кольца — по ним особей можно распознать.

Номерные кольца. предоставлено Минэкологии РТ

Планируется, что в этом году к птицам также прикрепят специальные GPS-трекеры. После того как птенцы окрепнут, их выпустят в дикую природу на зимовку, и по трекерам можно будет отследить, вернулись ли птицы в Татарстан. А до тех пор следить за малышами будут волонтеры.

— Мы анализируем этапы каждого года. Просто так выпускать птиц в естественную среду не стоит. Мы должны учесть много факторов и убедиться, что нынешние птицы окрепнут, выживут и станут взрослыми особями. Это не одноминутный и не односезонный проект. Исследования ведутся постоянно, — рассказала Манидичева.

«В Татарстане проект продвигается наиболее успешно»

Проект реализуется третий год. За это время в естественную среду обитания в Камско-Устьинском районе республики было выпущено 16 птиц: десять соколов в 2023 году и шесть — в 2024 году. Проект реализуется Минэкологией Татарстана при грантовой поддержке СИБУРа.

— В планах — масштабировать проект и перенести хеки на территорию Волжско-Камского заповедника, поскольку именно там 50 лет назад гнездовались балобаны. На данный момент мы готовим обоснования для Минэкологии России, этот год посвящен подготовке документации для переноса птиц. Надеюсь, в следующем году на территории заповедника появятся первые птенчики, — поделился директор Волжско-Камского заповедника Ян Мурзаханов.

Хек для птенцов. предоставлено Минэкологии РТ

Более 50 лет назад птицы активно гнездовались в Татарстане естественным путем, однако в 1974 году исчезли с территории республики. Причины этого неизвестны. Замминистра экологии заметила, что целью проекта является восстановление прежнего биоразнообразия.

— Мне посчастливилось стоять на заре проекта: находить место, составлять документацию. Проект три года развивается очень успешно. Я осведомлен, как идут аналогичные проекты в других регионах, но в Татарстане он наиболее успешен: стабилен, развивается активнее. В Татарстане произошла синергия компонентов, которые связаны одной целью, — власть, наука и бизнес. Это единение привело к такому стабильному развитию проекта, — считает президент Союза «Русский сокол» Ильдар Еналеев.

В сентябре 2024 года проект оценили на Восточном экономическом форуме — сейчас он рассматривается для включения в новый национальный проект «Экологическое благополучие», который стартовал в этом году и стал продолжением нацпроекта «Экология».

«Это легендарная птица, с историей»

Сокол-балобан занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, России и Татарстана. До 70-х годов прошлого века этот вид встречался на огромной территории — от Восточной Европы до Дальнего Востока, но сегодня большие популяции сохранились только в малонаселенных и труднодоступных уголках своего ареала. На территории Волго-Уральского региона современная численность оценивается от 244 до 336 пар. В дикой природе вид сохранился лишь на территориях Южной Сибири и в Северном Казахстане.

— Балобан — это легендарная птица, с историей. Это излюбленная ловчая птица, которую цари применяли в охоте, а арабские шейхи до сих пор охотятся с ней. Высока вероятность, что и в Казанском ханстве это практиковалось, известно, что здесь охота культивировалась. Это наша культура и история. Мы пришли к тому, что этих птиц можно выводить вольерно. Путем реинтродукции, то есть путем их адаптации к дикой природе восстанавливается популяция, — рассказал Еналеев.

Кольцевание птенцов. предоставлено Минэкологии РТ

Соколиная охота в 2022 году была включена в республиканский Каталог объектов нематериального культурного наследия и в федеральный Каталог объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.

— Почему именно балобан? Он находится наверху пищевой цепи. Таким образом, мы начинаем с «головы» восстанавливать всю цепочку биоразнообразия Татарстана. Также соколиная охота входит в культурное наследие Татарстана и России. Это значимая птица для России и республики. Основная цель проекта — возрождение волжско-камской популяции сокола-балобана, — объяснил исполнительный директор Регионального общественного фонда им. Щеповских Андрей Агарков.