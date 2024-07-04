Краснокнижный сокол-балобан продолжает обживать Татарстан

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

В Камско-Устьинский район республики привезли 6 птенцов сокола-балобана. Это уже второй год реализации данного проекта. В течение нескольких месяцев ученые и волонтеры будут следить за птицами. Главная цель — помочь им повзрослеть, но не приучать к человеку. Как это происходит и что стало с птицами, выращенными в прошлом году, узнал корреспондент «Реального времени».

Возвращение на историческую родину

Сокол-балобан — красивая хищная птица, одна из самых быстрых на планете. До семидесятых годов прошлого века эти величественные птицы обитали и в нашей республике. Последний раз гнездование балобанов было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского заповедника. Ученые не могут назвать конкретной причины исчезновения птиц, но уже второй год работают над возрождением популяции краснокнижных птиц на исторической родине.

В прошлом году на территории Камско-Устьинского района были выращены в естественной среде 10 птиц этой популяции. В этом году привезли ещё 6 шесть.

— Мы продолжаем наш проект по возрождению популяции соколов-балобанов на той же самой земле в Камско-Устьинском районе. Сюда уже приехали наши маленькие птенчики, которых в течение длительного времени будут опекать волонтеры КФУ, — рассказала заместитель министра экологии Ольга Манидичева.

Территория идеально подходит для содержания и изучения соколов. предоставлено пресс-службой СИБУР

Место размещения выбрано не случайно. Данная территория имеет овражно-холмистый рельеф, частично покрытый лесными насаждениями, здесь достаточная кормовая база, поэтому идеально подходит для содержания и изучения соколов.

Выращивание соколов-балобанов — это огромный труд многих людей. Для птиц установлены хэки (искусственные гнезда) с системой видеоконтроля. Заселять их туда, по словам исполнительного директора Регионального общественного фонда содействия охране окружающей среды им. А.И. Щеповских Андрея Агаркова, нужно в раннем возрасте, чтобы они привыкли к окружающей среде. В таком случае больше шансов, что птицы после зимовки в теплых краях вернутся обратно.

За птенцами следят волонтеры. Здесь же на подножье горы для них разбит лагерь, организован быт.

— Основная сложность в нашем проекте — это организовать наблюдение за ними и стараться сподвигнуть птиц к правильным действиям. Наша основная задача — научить их обходиться без людей, чтобы они самостоятельно и уверенно летали. Сейчас мы их подкармливаем как молодых птенцов, в дальнейшем корм будет уменьшаться, что должно их сподвигнуть на охоту. По опыту прошлого год можно сказать, что так и будет, — рассказал Андрей Агарков.

Александр Жалюк; «Мы готовы всегда поддержать проекты, которые дают положительный эффект для экологии». . предоставлено пресс-службой СИБУР

Комплексный проект науки и бизнеса

Проект по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана второй год реализуется благодаря грантовой поддержке СИБУРа «Формула хороших дел».

— Мы уже второй год принимаем участие в реализации проекта по сохранению биологического разнообразия в Республике Татарстан. В прошлом году при нашем участии было выпущено 10 птенцов сокола-балобана. В этом году повторяем эту историю. Мы готовы всегда поддержать проекты, которые дают положительный эффект для экологии, — отметил главный эколог «Казаньоргсинтеза» Александр Жалюк.

В проекте также принимают участие Региональный общественный фонд им. А.И. Щеповских, Региональный общественный фонд охраны редких птиц «Сапсан», Казанский (Приволжский) федеральный университет, ученые-орнитологи и Казанский зооботсад.

— Нас поддерживает Минприроды РФ, которое сегодня тоже очень многое делает в нашей стране для возрождения краснокнижных видов растений и животных. Это комплексный проект, здесь и наука, и бизнес, и наши волонтеры, органы местного самоуправления. Это та самая синергия, которая дает нам развиваться, идти дальше, смотреть в будущее и говорить о новых проектах, — рассказала Ольга Манидичева.

Для птиц установлены хэки (искусственные гнезда) с системой видеоконтроля. . предоставлено пресс-службой СИБУР

В будущем проект может получить и федеральное финансирование, об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Алексей Тихненко.

— В рамках национального проекта «Экология» обеспечивается сохранение биологического разнообразия по всей нашей стране. Для этого создаются заповедники, национальные парки, заказники. Особое внимание в рамках нацпроекта уделяется редким исчезающим видам птиц, животных, растений. Мы рассматриваем вопрос включения сокола-балобана в один из проектов, для того чтобы сохранение и поддержание этих птиц получило в том числе федеральную поддержку и финансирование. Мы могли бы разработать отдельную концепцию для сохранения данного вида и больше уделять внимание мониторингу, поскольку этот исторический вид раньше был в России и хотелось бы его популяцию восстановить, — отметил он.

Новшеством этого года стало то, что специалисты Казанского зооботсада участвуют в выпуске птиц, контролируют их состояние, а в вольерах Казанского зооботсада размещены 4 взрослые птицы для образования пар и выведения птенцов в Республике Татарстан.

— Мы принимаем участие в этом проекте, потому что одна из главных задач зоопарка — сохранять биоразнообразие и реинтродукцию редких видов. На данный момент мы взяли 4 птенцов сокола-балобана, надеемся, они у нас приживутся. Сейчас они уже адаптировались, кушают. Надеемся, в дальнейшем будем получать потомство, которое также будем выпускать в естественную среду, — рассказал заместитель директора Казанского зооботсада Александр Малев.

По словам Ольги Манидичевой, два из десяти выращенных в республике сокола уже были обнаружены за пределами Российской Федерации. предоставлено пресс-службой СИБУР

Татарстанский сокол в Пакистане

В этом году одна из задач волонтеров — зафиксировать и обозначить возвращение в Татарстан птиц, выпущенных в 2023 году. Определить их можно по специальным кольцам на лапках.

Сокол-балобан — одна из самых быстрых и далеко мигрирующих птиц в дикой природе. По словам Ольги Манидичевой, два из десяти выращенных в республике сокола уже были обнаружены за пределами Российской Федерации: одна птица в Саудовской Аравии, вторая — в Пакистане.

Остальные соколы-балобаны, по предварительным данным, остались жить на Средней Волге, что позволяет надеяться на возрождение их популяции.

— Мы очень надеемся, что действия, которые мы сейчас предпринимаем, приведут к увеличению особей этой популяции, если не в Татарстане, то хотя бы в России. Основная причина проекта в этом, — подчеркнул Андрей Агарков.