Наиля Хуснуллина: «Когда мы лечим молочные зубы, сохраняем зубы постоянные»

Доктор с 40-летним стажем — о том, как договориться с ребенком, откуда кариес у двухлетних детей и чем работа детского стоматолога отличается от взрослого

. Фото: Динар Фатыхов

Наиля Габдельбаровна Хуснуллина, заведующая детским отделением Республиканской стоматологической поликлиники, в медицине вот уже сорок лет. Большую часть этого времени она работает с детьми. В ее портрете для “Реального времени” — секреты общения с детьми, советы для родителей, рассказ о том, зачем лечить молочные зубы и еще много интересного.

«Когда я пришла в детство, сразу поняла, что это мое»

Наша героиня с детства хотела стать доктором. Ближе к поступлению в медицинский институт пришло желание специализироваться на стоматологии. Девушка понимала, что всем хочется иметь красивую улыбку. Ведь красивые зубы — это показатель здоровья и благосостояния человека. Так было всегда, и 1980-е годы не исключение, а значит, востребованность будущей профессии не вызывала сомнений.

В 1980 году Наиля поступила на стоматологический факультет Казанского государственного мединститута. В 1985-м прошла интернатуру, после которой первые десять лет проработала во взрослой стоматологии: в поликлинике №8 и в заводском профилактическом стоматологическом кабинете “Точмаша”. А потом судьба привела ее в детскую стоматологию — когда дочка пошла в первый класс, Наиля Габдельбаровна, чтобы быть к ней ближе, устроилась в школьный стоматкабинет. Через пять лет перешла в поликлинику, а 13 лет назад стала заведовать детским отделением в республиканской стоматологии. В «детстве» ей понравилось так, что она осталась тут на всю профессиональную карьеру.

— Дети очень непосредственные. С ними нужно уметь разговаривать, что-то такое иметь в себе, чтобы с детьми работать, — размышляет наша героиня. — Не всякий умеет быть детским врачом. А у меня этот переход произошел безболезненно. Нравилось и во взрослой стоматологии, но когда я пришла в детство, сразу поняла: вот это мое. И сейчас, через тридцать лет после этого, я не представляю себе работы без детей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда я пришла в детство, сразу поняла: вот это мое. И сейчас, через тридцать лет после этого, я не представляю себе работы без детей.



Детский стоматолог работает и с молочными зубами (у малышей), и с постоянными (у подростков), и с периодом сменного прикуса. А взаимодействовать приходится и с детьми, и с их родителями. Словом, работа сложная, но интересная. И она тем интереснее, что стоматолог, как и любой другой врач, учится всю жизнь: нужно проходить повышение квалификации, получать сертификаты и аккредитации. Тем более, что в медицине в последние годы многое меняется. В частности в стоматологии, хоть базовые подходы и остаются неизменными, но постоянно усовершенствуется пломбировочный материал, инструменты, оборудование, медикаменты…

«Лечить зубы — это не больно, а стоматология приятное место»

Не секрет, что многие дети (да и взрослые, что греха таить) боятся стоматологов. Действительно, процедуры осмотра и особенно лечения зубов не всегда приятны, особенно если кариес уже серьезно развит. А как договориться с ребенком?

Наиля Габдельбаровна успокаивающе улыбается:

— Неужели вы думаете, что я при виде ребенка сразу же беру инструмент и начинаю работать? Ничего подобного! Надо с ним сначала поговорить. Наладить контакт, найти общий язык. Спрашиваю, чем он интересуется, во что играет, что смотрит, какие у него увлечения. И потом понемногу переходим к лечению. Договориться можно и с маленьким ребенком, и с подростком!

И действительно, доктор демонстрирует такую манеру общения, что даже нам, взрослым людям с весьма обширным бэкграундом общения со стоматологами, легко и уютно рядом с ней (и с ее бормашиной, что очень показательно!). Детям она объясняет, что будет происходить сейчас в их ротовой полости, в зависимости от их возраста. Подростки слышат полную историю, а малышам объясняют: бормашина — это будто бы электронная зубная щетка, с помощью которой доктор сейчас хорошенько почистит ребенку зубки, и они перестанут болеть.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Я рекомендую родителям впервые приводить ребенка не в тот момент, когда у него уже заболит зуб. Пусть приходят регулярно заранее, чтобы познакомиться со стоматологом.



Разные хитрости и психологические приемы идут в ход, лишь бы только ребенок не обрел страх перед стоматологом на всю оставшуюся жизнь. Доктор дает ребенку самому выбирать, какую насадку на бор использовать в бормашине (разумеется, выбор предоставляется только из тех вариантов, которые доктор считает возможным использовать в данном случае). Таким образом она будто бы разделяет ответственный момент с маленьким пациентом, и он преисполняется чувства этой важности.

Доктор объясняет еще одну важную вещь:

— Конечно, я рекомендую родителям впервые приводить ребенка не в тот момент, когда у него уже заболит зуб. Пусть приходят регулярно заранее, чтобы познакомиться со стоматологом. Допустим, привели малыша, мы с ним познакомились, поиграли, зубки посчитали вслух. А он потом еще и подарок от зубной феи получает (подарок этот родители заранее приносят в кабинет). И ребенок уходит уже довольный. Конечно, он придет и второй, и третий раз. Если он появляется у нас с небольшим кариесом, мы его безболезненно вылечим. И он будет понимать: лечить зубы — это не больно, а стоматология — приятное место.

“Ребенок есть ребенок. Что вы от него хотите?”

Дети бывают разные. Доктор со смехом рассказывает про пятилетнего мальчугана, спросившего у нее как-то раз: “Чего это вы со мной сюсюкаетесь?”

Некоторые дети не в состоянии справиться со рвотным рефлексом — и случаются казусы. А кто-то рефлекторно кусает руку стоматолога, как только та оказывается в прямом доступе.

— Ребенок есть ребенок. Что вы от него хотите? — разводит руками Наиля Габдельбаровна.

Если ребенок все равно боится, громко плачет и отказывается договариваться со стоматологом, Наиля Габдельбаровна говорит: его можно понять. Она приводит цитату из книги Спока: когда взрослый человек замахивается на маленького ребенка, это равнозначно тому, как если бы на вас шел слон. А здесь — перед ребенком чужая женщина, да еще и в белом халате, да еще и с электрическим оборудованием. Она вторгается в его личное пространство — в рот! — и что-то делает там инструментами. Разве вам не было бы страшно на его месте? Вы бы не укусили доктора?

— Поэтому когда передо мной ребенок, который меня еще не знает, я отношусь с пониманием ко всем проявлениям его эмоций, — признается врач.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Нужна и точность, и аккуратность, и внимательность»

Но есть и другие аспекты работы стоматолога с детьми — чисто технические, профессиональные. С ребенком, по словам Наили Габдельбаровны, нужно работать более аккуратно, более мягко, чем со взрослым. Работа очень мелкая, тонкая, ведь зубы у малышей совсем небольшие.

— Стоматология — такая специальность: нужна и точность, и аккуратность, и внимательность. Инструменты у нас тоже очень маленькие, чтобы соответствовать детским зубкам. У нас сейчас новое оборудование — вы видите, как оно выглядит. Есть оборотные наконечники, которые плавно работают. Современные безболезненные боры. Инструменты все простерилизованные, выдаются нам наборами в индивидуальных упаковках. Это всем нравится — нам удобно, ребенку интересно, а родителям надежно. Видя запакованный набор, родители пациента уверены в том, что их ребенок в безопасности.

В стоматологической работе сегодня используются светоотверждаемые пломбы из специальных композитов — а ведь когда-то каналы пломбировали медицинским цементом. Сегодня доктор рассказывает, как наращивает с помощью таких пломб разрушившиеся зубки детям, даже передние — и надо сказать, что маленьким пациентам далеко не всё равно, как выглядит их улыбка. Наиля Габдельбаровна недавно восстановила передние зубки трехлетней девочке, и та с гордостью демонстрировала маме, какая она теперь красивая. Так что эстетика тоже имеет огромное значение для ребенка.

Работает доктор и с подростками — и здесь на передний план наряду с сохранением здоровья выходит эстетика. Наиля Габдельбаровна и им тоже формирует сколотые или разрушенные передние зубы — такая “скульптура” требует высокого мастерства и скорости работы, но результат того стоит.

«У нас сейчас новое оборудование — вы видите, как оно выглядит. Есть оборотные наконечники, которые плавно работают. Современные безболезненные боры». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вопросы обезболивания решаются, в зависимости от возраста. До трех лет стоматологи стараются не применять анестезию — любой анестетик влияет на детский организм, а среди современных малышей много аллергиков, так что лучше не рисковать. Подростков при лечении обезболивают новыми препаратами.

В отделении у Наили Габдельбаровны работают терапевты, ортодонты, хирурги — оказывается полный спектр стоматологической помощи детям. Есть филиалы по городу, но сердце отделения здесь. Причем основная часть докторов под началом нашей героини — молодые врачи. Заведующая отделением констатирует: да, с детьми может работать далеко не каждый врач, но те, кто сюда приходят — остаются «в детстве» насовсем. Она сама пристально наблюдает за работой новичков, помогает им, наставляет, помогает освоиться в профессии.

Возникает вопрос: как попасть в Республиканскую стоматологию на прием? Самый простой способ — записаться через Госуслуги. Это не так сложно, как кажется — окошки в расписаниях специалистов регулярно появляются. Кстати, врач призывает: если вы записались на прием, но понимаете, что прийти не сможете — отмените запись, чтобы ее смогли “поймать” те, кому она срочно нужна. Это будет лучше, чем если специалист просто потеряет время на вашей записи и не сможет помочь другому пациенту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В день стоматолог в отделении принимает 12 пациентов. Ортодонт — до 20. На прием в детской стоматологии отводится полчаса.

Как только появился первый зуб, его надо начинать чистить

Наиля Габдельбаровна свидетельствует: за долгие годы ее работы структура заболеваемости изменилась. Когда она только еще начинала работать в детской стоматологии, у маленьких детей редко был кариес. Зато сейчас эта болезнь помолодела. Лечить зубы приводят даже двухлетних детей! Почему складывается такая ситуация? Доктор объясняет:

— Многое зависит от образа жизни мамы ребенка во время беременности — правильно ли она питается, потребляла ли достаточно кальция, был ли у нее токсикоз. Когда малыш растет, важен образ его жизни: нужно, чтобы он ел молочные продукты — творог, сыр, кисломолочные продукты. Желательно, чтобы в рационе была рыба — источник фосфора. И обязательно нужно чистить зубы! Как только появился первый зубик, его нужно начинать чистить специальной насадкой на мамин палец, они есть в продаже.

И, разумеется, с самого начала нужно показывать ребенка детскому стоматологу. Наиля Габдельбаровна улыбается: у нее самой множество пациентов, которые когда-то приходили к ней малышами, а теперь сами водят своих детей. Такая вот семейная история.

Для профилактики кариеса у детей нужно приучить их к чистке зубов. Обязательно это делать дважды в день — утром и вечером. К трем годам, когда уже есть все молочные зубы, у ребенка уже должна быть сформирована такая модель поведения.

Беда сегодняшнего дня — чрезмерная доступность сладкого. Стоматологи подтверждают: если ребенок большой сладкоежка, у него, скорее всего, разовьются проблемы с зубами. В полости рта у человека живет до 500 видов микроорганизмов. Многие из них питаются сахарами и перерабатывают их в кислоту. Эта-то кислота и разрушает эмаль молочных зубов. А поскольку канальцы у таких зубов широкие и короткие — если такой кариес не лечить, он быстро переходит из простой формы в осложненную.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда малыш растет, важен образ его жизни: нужно, чтобы он ел молочные продукты — творог, сыр, кисломолочные продукты

Одна из причин раннего возникновения кариеса — генетика. Бывают зубы, слабые от природы, и с этим ничего не сделать.

Зачем лечить молочные зубы

Некоторые родители спрашивают: а зачем вообще лечить кариес на молочных зубах? Они выпадут, на их месте вырастут постоянные. Их-то мы и будем лечить потом. Зачем пока тратить деньги на то, что через несколько лет организм отбросит как ненужный элемент? Наиля Габдельбаровна объясняет:

— Конечно, молочные зубы надо лечить! У них такая же пульпа, как у взрослых, они так же болят. И потом, если их не вылечить, есть риск осложнений. В результате пульпита может развиться и периостит — а значит, вслед за нелеченным молочным зубом можно потерять и постоянный зуб, который будет поврежден еще до того момента, пока прорежется. Ведь постоянные зубы начинают формироваться внутри десны сразу же после рождения. Их зачатки располагаются над и под молочными зубами. Таким образом, когда мы лечим молочные зубы — мы сохраняем зубы постоянные, — рассказывает доктор. — Кроме того, если зубы плохие, может страдать пищеварительная система. Пусть люди поймут: зуб — такой же орган, как и все остальные.

Есть и другие поводы к лечению молочных зубов. Наиля Габдельбаровна объясняет: если у ребенка больной или вовсе отсутствующий зуб — значит, страдает жевательный эффект. Следом пострадает прикус, и в дальнейшем ребенку нужно будет ставить либо пластинку, либо (если он старше) брекеты, чтобы зубы были ровные и здоровые. Бывает, что зубы изначально, по генетическим причинам растут неровно, но и в этом случае ребенка нужно привести к ортодонту, чтобы тот провел консультацию и назначил либо гимнастику с нагрузкой, либо установку съемного выравнивающего аппарата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А еще очень важно, чтобы ребенок развивал мускулатуру челюстей. Доктор предупреждает родителей: не стоит чрезмерно увлекаться протертой, пюрированной пищей. Как только малыш становится способен жевать, нужно давать ему грызть и прожевывать очищенное яблоко, морковку. Это нужно, чтобы давать жевательную нагрузку мышцам. Если они работают — челюсть растет, между молочными зубами появляются физиологические промежутки. А раз она растет — значит, постепенно появляется место для более крупных постоянных зубов, которые придут на смену молочным.

Задачи со звездочками и как с ними справляется стоматолог

Далеко не всегда стоматолог имеет дело с обычными случаями кариеса или консультации ортодонта. Бывают и случаи высокой сложности. Например, дети с врожденными патологиями. Доктор рассказывает про несколько таких случаев — к примеру, девочка с расщелиной нёба, которой уже сделали одну операцию по сращиванию тканей, предстоит еще две — и дефект ее будет исправлен. Но еще нужно обязательно сделать так, чтобы у ребенка правильно росли зубы. Каждый раз, когда она приезжает к ортодонту, заходит к Наиле Габдельбаровне, которая лечит ей кариес, восстановила передние зубы. Работа с подобными комплексными ситуациями, как правило, идет в сотрудничестве с медиками других специальностей. В вышеописанном случае это челюстно-лицевой хирург, ортодонт, терапевт.

Порой стоматологическая помощь требуется пациентам с инвалидностью, которые по состоянию здоровья не смогут усидеть в кресле. В таком случае дети отправляются на лечение под общим наркозом в стационар ДРКБ.

Кроме того, доктор призывает родителей не тянуть с обращением к стоматологу, если у ребенка заболел зуб. Бывает, что затягивание приводит к серьезным последствиям. Наша героиня вспоминает о случае, происшедшем на днях: у семилетнего ребенка за сутки раздулась щека так, что опухоль свисала чуть ли не на плечо. Его срочно отправили в стационар ДРКБ к челюстно-лицевым хирургам — по жизненным показаниям. Ведь инфекция из такой опухоли может пройти и в сердечную сумку.

— Такие случаи очень опасны. И здесь хотелось бы призвать родителей: будьте внимательны, обращайтесь к медикам вовремя! Мы не можем влепить выговор родителям, никак не можем ни на кого повлиять. Можем только перенаправить ребенка в стационар, к хирургам, чтобы они спасали его. Но случись что с их ребенком — они ведь первыми обвинят докторов… — грустно говорит Наиля Габдельбаровна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хотелось бы призвать родителей: будьте внимательны, обращайтесь к медикам вовремя!

«Это так приятно — ребенку помочь!»

Любой врач, который работает с детьми, должен работать и с их родителями. Наиля Габдельбаровна говорит, что встречается порой с заранее негативно настроенными родителями. Но старается договориться всегда. И предупреждает наших читателей, что настроение и нервозность мамы передается ребенку, даже если она не говорит ему ни слова. А поскольку общая задача сделать всё хорошо, спокойно и — желательно — с улыбкой, то родители призываются к доброжелательности и спокойствию. И еще — к тому, чтобы прислушиваться к советам доктора.

— Если у ребенка кариес на нескольких зубках, я начинаю лечить обычно с самого простого, с наименее болезненного зуба, чтобы ребенка не напугать, и чтобы он привык к тому, что у стоматолога не опасно, — объясняет наша героиня. — И вот, я медленно и аккуратно выстраиваю отношения, определяю план лечения ребенка, а родители вдруг требуют за один раз вылечить еще один зуб. На такие требования я, как правило, не ведусь. Объясняю родителям: ребенку тяжело, дайте ему отдохнуть, он устал сидеть с открытым ртом, это же всё надо понять.

Не всегда родители готовы разговаривать с медиком уважительно — в последние годы, как рассказывает наша героиня, порой ведут себя агрессивно и неуважительно. В таких случаях завотделением стремится защитить себя и своих сотрудников: призывает не поддаваться на провокации, вести себя ровно, что бы ни происходило.

Наиля Габдельбаровна любит детей, с радостью им помогает. И обожает моменты, в которые ее маленькие пациенты уходят довольные, без зубной боли. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но все равно Наиля Габдельбаровна признается, что любит свою работу — она очень любит детей, с радостью им помогает. И обожает моменты, в которые ее маленькие пациенты уходят довольные, без зубной боли.

— Когда они меня обнимают в завершение нашего общения, когда благодарят и говорят “спасибо” — это знаете, какой бальзам на душу? Я сорок лет работаю, а радуюсь всегда, как в первый раз. Потому что это же так приятно — ребенку помочь! Как нашу работу не любить? Она интересная и благородная. Нам нравится оказывать помощь — и маленьким, и подросткам, и взрослым пациентам! — улыбается доктор.

