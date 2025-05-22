Ежедневно у жителей Татарстана похищают 15 миллионов рублей

Наиболее часто пострадавшими категориями татарстанцев являются люди в возрасте от 30 до 49 лет

. Фото: Максим Платонов

В этом году жители Татарстана потеряли уже на 145 млн рублей больше из-за действий интернет-мошенников. Благодаря своему экономическому развитию, республика по-прежнему занимает первое место в ПФО по количеству подобных преступлений. О том, почему МВД испытывает нехватку сотрудников, зачем там ждут окончания СВО и какая самая популярная схема у злоумышленников, — в материале «Реального времени».

Раскрываемость таких преступлений — 21,2%

За первые три месяца 2025 года у жителей Татарстана было похищено 1,4 млрд рублей. В прошлом году в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИТТ) было украдено 1,2 млрд рублей, что на 145 млн рублей меньше.

Из всего количества преступлений — 6,1 тыс. — было раскрыто 1,3 тыс. случаев, что составляет примерно 21,2%. Однако, учитывая такой низкий процент раскрываемости, в МВД советуют не зацикливаться на этих цифрах.

— Если говорить о маленьком регионе, где меньше жителей и, соответственно, меньше преступлений, то и сил на их раскрытие требуется меньше. А у нас сотрудников не в разы больше, чем в таких регионах, и не в такой пропорции. Поэтому и получается такой небольшой процент, — заявил замначальника отдела — начальник отделения по раскрытию преступлений, связанных с использованием ИТТ Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рафаэль Мусаев.

Важно обращать внимание на число выявленных преступлений и задержанных по ним. Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству таких противодействий. Однако по России в целом регион уступает Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Краснодарскому краю.

Наиболее часто пострадавшими категориями татарстанцев являются люди в возрасте от 30 до 49 лет — 37%, а также от 50 лет и старше — 36%. Наименее подвержены риску лица в возрасте от 18 до 29 лет — 26%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Мы надеемся, что после окончания СВО некоторые санкции снимутся»

По словам Мусаева, в среднем в день в Татарстане похищается 15 млн рублей. Больше стали страдать расчетные счета граждан, но при этом значительное снижение зафиксировано под предлогом взлома соцсетей, мессенджеров и аккаунтов «Госуслуг».

— Никак не получается отучить их выключить телефон, перезвонить родственнику, с кем-то посоветоваться. Они полностью идут на контакт с этими преступниками, — посетовал начальник Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рефат Катипов.

Он заметил, что татарстанцы «стараются всячески содействовать правоохранительным органам», если им поступает соответствующий звонок от «представителя таких ведомств». Люди боятся стать пособниками ВСУ и «подвести свою страну», поэтому идут на контакт.

— Банк, госучреждение, какая-то организация никогда не будет звонить человеку в мессенджере, — напомнил Катипов.

При этом, часто такие мошенники — граждане других стран, которых невозможно поймать и соответствующе наказать. Мусаев назвал «не новостью», что они звонят с подменных номеров, но сейчас оператор обязан блокировать звонки, если они проходят под российским номером, но с зарубежных IP-адресов. В результате этого злоумышленники перешли на использование мессенджеров, чтобы не попадать под блокировки.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В связи с определенными ограничениями мы очень надеемся, что после окончания СВО некоторые санкции снимутся. Тогда мы сможем более тесно взаимодействовать со спецслужбами соседних стран. Это облегчит работу — там, где мы можем до них дотянуться, мы обязательно до этого дойдем. Сейчас многие дела стоят на паузе, но мы уверены, что в будущем к ним обязательно вернемся, — сообщил Катипов.

На сегодняшний день из более чем тысячи задержанных преступников, доведенных до суда, около 50% — это не граждане Татарстана.

Банк запоминает ваши привычные траты и заблокирует подозрительные

Уже три года в России активно прорабатывается вопрос взаимодействия между банками и правоохранительными органами. На сегодняшний день эффективно работает система «ФинЦЕРТ», которая объединяет информацию, поступающую из МВД и банков.

Например, если потерпевший обращается в полицию, сотрудники обязательно информируют его о том, что ему нужно обратиться в банк с претензией — например, если его перевод или деньги с его счета были похищены мошенническим путем. Когда информация о запрещенных счетах поступает и из банка, и из полиции, счет блокируется, что значительно увеличивает шансы вернуть деньги потерпевшему.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для защиты граждан используются антифрод-системы, которые отслеживают информацию о переводах.

— Если вы обычно получаете зарплату, оплачиваете квартиры, переводите деньги на телефон или другие стандартные операции, антифрод запоминает эти действия как нормальные. Если система обнаружит, что началось резкое списание средств на разные счета или операции, которые не соответствуют привычным, она автоматически их блокирует, — сказал Мусаев.

Только в таких случаях сотрудники банка могут напрямую связаться с потерпевшим — чтобы уточнить, действительно ли он совершал эту операцию, и спросить, знает ли он, куда переводятся деньги.