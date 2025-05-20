Вопрос «Чей Крым?» уже не сработает: что делать, если вы стали жертвой мошенников

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«Люди любят играть на жажде нашей выгоды», — рассказал подполковник полиции Денис Костин, уточнив, что 40% всех совершенных преступлений происходят дистанционно. Причем чаще россиянам звонят из Украины, где находятся около 200 кол-центров с настоящими профессионалами своего дела. О том, на что мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных звонков, — в материале «Реального времени».

На звонках работают бывшие силовики

Самая популярная схема мошенников с целью кражи денег — звонки от сотрудников правоохранительных органов или банка. Причем схема изменилась и уже включает в себя несколько персонажей — «вора» и «спасителя». Второй очень оперативно поможет вам «вернуть» деньги, если вы раскрыли какую-то информацию. Ваши средства отправят на «безопасный счет» или отдадут курьеру.



— [Эта схема] самая тяжелая в понимании и больше похожа на истину, — прокомментировал подполковник полиции Денис Костин на пресс-конференции «Защита от телефонного и интернет-мошенничества: стратегии безопасности».

Помимо этого, мошенники активно используют схему с доставкой цветов, выманивая пароли. Распространены также звонки якобы от «Почты России», где жертву просят перейти в телеграм-бот и ввести полученный код.

По словам Костина, три самых популярных пути выманивания средств — звонки из кол-центров, покупка и продажа товаров с фишинговой ссылкой и инвестиции. В МВД сообщили, что организация международных кол-центров, позволяющих мошенникам обзванивать разные страны, — общемировая тенденция. Например, в Индию звонят из Пакистана, из Мьянмы — во Вьетнам, а из Мексики — в США.

— То, что раньше предлагали вам [вложиться] в киосках и офисах, инвестировать под видом оказания брокерских и других услуг, — все это сейчас [находится] свободно в интернете, — вспомнил полковник полиции Андрей Соловьев.

Мошенники никогда не стоят на месте, а придумывают новые изощренные способы выманивания средств. Для них это полноценный бизнес, поэтому все ведется грамотно с распределением ролей и присутствием бывших силовиков, которые знают, что сказать гражданскому.

— Если раньше можно было посмеяться, задав вопрос «Чей Крым?», человек отвечал матом и клал трубку, то им сейчас завершать звонок первыми запрещено. Там работают такие же молодые люди, за которыми следят менеджеры, они тоже получают штрафы, — посмеялся Костин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не знаете, как заблокировать карту? Идите в МФЦ

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, то первое, что стоит делать, — не паниковать.

— Если гражданин активный пользователь всех интернет-продуктов, то надо спокойно провести операции по блокированию всех средств или вашей информации. Если наоборот, то самый лучший способ — дойти до ближайшего МФЦ, — посоветовал Соловьев.

Самой лучшей профилактикой станет два главных действия: установка двухфакторной аутентификации в приложениях и постоянное напоминание самому себе, что никому и никогда нельзя сообщать свой пароль.

Жертвой таких схем может стать совершенно любой гражданин. В МВД признают, что наряду с пенсионерами часто на уловки мошенников ведутся и молодые люди, которые «боятся подвести свою страну». Особенно это стало актуально в период проведения СВО. Мошенники звонят людям «с повышенной социальной ответственностью» и говорят, что они стали соучастниками террористов с Украины.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

40% мошеннических случаев — это не только потеря денег, но и оформленные кредитные обязательства. Сейчас уже действует самозапрет на кредиты, но параллельно ожидается помощь «второй руки» в виде изменений законодательства по согласию родителей в отношении подростков и другое.

Как сказал Костин, в самой передачи пароля от «Госуслуг» нет ничего страшного, потому что так нельзя, например, завладеть жильем или похитить деньги. Но можно взять кредит через микрофинансовые организации.

«Пока они у вас все не заберут, они не отстанут»

Использование сим-боксов также, по сути, делает людей соучастниками преступлений, хотя многие, устанавливая их, лишь стремятся улучшить связь в своем регионе. Несмотря на закон, ограничивающий количество сим-карт на человека двадцатью, рекордные изъятия сим-боксов, содержащих десятки тысяч карт, свидетельствуют о масштабности проблемы.

«Серые» сим-карты по-прежнему остаются актуальными и их зачастую используют подрядчики операторов связи.

— По-прежнему остается возможность оформить их на иностранного гражданина постсоветских республик — Беларуси или Узбекистана. Этим пользуются нечестные на руку дилеры операторов связи, компании-подрядчики. Они оформляют эти симки пачками, и та система, которая должна проверять, к сожалению, не может сверить данные иностранного гражданина, — рассказал Костин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо этого, в такую схему включают и дропов, которые за деньги оформляют сим-карты.

— Пока они у вас все не заберут, они не отстанут, — заключил Костин, рассказывая, что ущербы от преступлений только растут. Атаки стали более персонифицированные: мошенники изучают данные будущей жертвы для понимания триггерных точек.

Все также актуальны схемы с руководителями организаций, чьи страницы подделывают и начинают общаться с подчиненными с просьбой о помощи. Не менее редко происходит общение с бухгалтерами, которых просят отправить деньги на новый счет. Ущербы доходят до 20—30 млн рублей.

Рената Валеева