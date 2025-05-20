«Золотое яблоко»: когда с детьми на сцене играют их родители

Инклюзивная татарская студия «Могҗиза» представила хит Тинчуринского театра 1990-х

Это Сказочник. И его мама. Фото: предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Чудо» («Могҗиза») представила в Тинчуринском новый спектакль «Алтын алма»/«Золотое яблоко» (0+). Как и в прошлом году, наряду с юными актерами на сцену вышли их родители. Сама пьеса впервые была поставлена в 1996 году и пользовалась большим успехом: в ней играли нынешние звезды театра.

Одна из первых пьес Шамиля Фархутдинова

Студия появилась спустя год после организации фонда «Во благо вместе», инициировал процесс директор театра Фанис Мусагитов. Как говорит директор фонда Альбина Салимгараева, ее посещают дети из Рыбной Слободы, Тюлячей, Высокой Горы, Арска. Еженедельно по воскресеньям они собираются в Тинчуринском и репетируют.

Все эти годы с детьми с диагнозами синдром Дауна и ДЦП занимаются актеры: за сценическую речь отвечает Гульназ Науметова, за сценическое движение — Салават Хабибуллин. Работа ведется под присмотром актера Зуфара Харисова и администратора театра Зульфии Башаровой.

— Поэтому мы каждый раз говорим, что ограничения есть только в нашей голове. Мы очень благодарны родителям, что они каждую неделю приезжают и еще сами участвуют. Так что это уже сложно назвать просто кружком, — говорит Салимгараева.

До этого у студии был, к примеру, спектакль «Маленький принц» по Экзюпери, фэнтези «Миһербанлык»/«Милосердие» — в ней Ильфак Хафизов описал историю о двух мальчиках и двух девочках, которые познакомились друг с другом в игре «Пламенный город».

Тазбаш и лесные духи. предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

Шамиль Фархутдинов, «штатный» драматург театра, написал «Алтын алма» в 1996 году, как дипломную работу для выпускников Академии культуры и искусств.

— Тогда я написал «Сказку о сказке», а потом сразу «Золотое яблоко». Это, получается, мои самые первые пьесы. Тогда выпускались Зульфия Валеева, Алмаз Фатхуллин, Ирек Хафизов, Гульчачак Хафизова, Харис Хуснутдинов. И мне заказали написать для них пьесу, — объясняет Фархутдинов. — Я для каждого создал роль, чтобы раскрыть их хореографические, вокальные способности. Потом они остались в театре и играли спектакль 5-7 сезонов.

На 29-летие пьесу попросили для студии «Чудо», Фархутдинов подчеркивает, что текст он для детей не менял, хотя, конечно, в процессе репетиции легкая адаптация происходила.

В прошлом году «Могҗиза» подготовила постановку «Ай-ли, замана». Тогда, в рамках Года семьи, было решено вывести на сцену мам и пап. Они не просто привозили детей на репетиции, но и сами были вовлечены в творческий процесс. На сцене часть детей передвигаются на колясках, родители помогают им с некоторыми действиями, делят с ними реплики, могут подсказать забытые фразы.

Спектакль подал заявки на фестивали

— У нас не было цели быстро поставить спектакль. Поэтому с «Алтын Алма» мы не торопились. Первые читки прошли в ноябре, — говорит режиссер спектакля Салават Хабибуллин. — Потом мы участвовали в фестивалях, конкурсах. Ездили на гастроли с «Ай-ли замана». Но работа над спектаклем не прерывалась, шли репетиции. В конце января — начале февраля начали упорно работать: собрали творческую команду, учили песни, ставили мизансцены. В марте сняли спектакль на видео и отправили на фестивали.

По сюжету главный герой — Тазбаш (его играет Ильшат Сунгатуллин из Рыбно-Слободского района). Другой важный персонаж — Сказочник (эту роль доверили Айрату Якупову из Тюлячинского района). Он отправляется в путешествие, знакомится с новыми друзьями, освобождает красавицу Гульчиру и находит исполняющее желание Золотое яблоко.

При этом «Алтын алма» — занимательный, ироничный спектакль. Вот Үлмәсҗан, то есть Кощей Бессмертный, восседает на троне с колесами, а потом пытается скрыться от Гульчиры, которая под воздействием чар оказывается несносной девочкой, заставляя Кощея изображать лошадь под песню «Әгәр белгән булсам». А вот на сцену выходят магические кони, бесконечно споря друг с другом.

— Я не вижу какой-то разницы между работой с детьми и профи, — отмечает Хабибуллин. — Те же требования, такое же стремление, такая же профессиональная работа. Наши дети не отличаются от театральных артистов. Работа ведется серьезная.

Татарская вариация на тему Кощея. предоставлено пресс-службой театра К.Тинчурина

«Для родителей это повод для гордости»

Таким образом, студия «Могҗиза» — не только единственная инклюзивная татарская студия в республике, но и проект, предлагающий новый опыт сотрудничества с родителями, который интересно было бы распространить по Татарстану.

— Для родителей выходить со своими детьми на сцену — повод для гордости. А дети очень рады работать вместе с родителями, — говорит Салават Хабибуллин. — Я безмерно благодарен папам и мамам, для них это большая радость — помогать нам. Вообще, мы верны девизу студии: «Раз, два — мы вместе, раз, два — мы сила». Вместе работаем, вместе живем, вместе творим.

Совместная работа означает, что и на гастроли студийцы ездят большой труппой. По словам Салимгараевой, все очень серьезно: заказывают большой автобус, обеспечивают питанием. Потому что запрос на работу студии есть.

— Сейчас мы «поженили» проект с домами престарелых, — говорит директор фонда. — Дети горят желанием активно выступать. Мы не можем сильно занимать государственную сцену, поэтому выезжаем на гастроли в дома престарелых. Еще нас приглашали в ТЦ, выступали на благотворительном ужине в ресторане «Лето», в центре при мечети «Ярдэм». Несколько раз мы работали с фондом «Приют человека». Мы с удовольствием поедем в гости, куда нас пригласят.

Состав студии постепенно меняется, дети растут, осенью планируется новый набор. Кроме того, примерно в декабре «Золотое яблоко» повторят — там, где в это время будет работать в новом сезоне Тинчуринский театр.