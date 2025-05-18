Детский невролог: к ОГЭ и ЕГЭ ребенка надо психологически готовить

Резеда Шигабутдинова — о том, как помочь ребенку пройти через период ОГЭ и ЕГЭ с наименьшими потерями для здоровья

Фото: Динар Фатыхов

Детский невролог, заведующая неврологическим отделением городской детской больницы №8, кандидат медицинских наук Резеда Шигабутдинова нашему читателю уже знакома: мы публиковали ее портрет в тематической рубрике. Недавно прошла ее видеоконференция для нашего издания, в которой доктор поделилась своими рекомендациями о том, как подготовить ребенка к сложному периоду ОГЭ и ЕГЭ. Чем кормить, как поддержать, на какие симптомы обратить внимание, как справиться с подростковым бунтом и почему критически важно много спать — об этом и о многом другом рассказывается в нашем материале. Но главное, о чем говорит доктор — подготовка к сложным периодам должна быть заблаговременной, это не спринт, а марафон. Главное — выстроить доверительные отношения с подростком, и тогда даже самые сложные моменты пройдут легко и спокойно.

«Много подростков из разных школ города приезжают к нам с бригадами скорой помощи

— Часто ли неврологи встречаются с последствиями чрезмерного рвения при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ у подростков?

— Таких подростков, действительно, достаточно много. Мы их видим на разных этапах учебного процесса. Много подростков из разных школ города приезжают к нам с бригадами скорой помощи с очень плохим самочувствием. Причины могут быть разными, но очевидно, что в их числе и стресс, с которым ребенок не справляется.

В процентном соотношении плановая госпитализация к нам подростков, связанная с эмоциональным состоянием, составляет порядка 20 процентов от общего поступления пациентов. Плюс, не забывайте о скорой помощи, через которую к нам такие дети поступают не реже раза в неделю. Здесь к лечению подключаются уже не только неврологи, но и медицинские психологи, и психотерапевтическая помощь — у нас есть доктор-психотерапевт.

— Хотя, особенно в случае ЕГЭ, перед нами, казалось бы, уже взрослый человек.

— Да, но жизнь, время и наше законодательство показывают, что это дети. И подход к ребенку, который готовится к очень важным экзаменам, должен быть сугубо индивидуальным.

— С какими симптомами попадают к вам дети в такие периоды?

— С экзаменов таких детей к нам привозят с разными симптомами. Это бывают и пароксизмы утраты сознания, и панические атаки, и вегетативные атаки, и соматоформные пароксизмы, когда ребенка начинает подташнивать, и головокружения. Эмоциональный фон у таких детей действительно очень различный. Мы всегда говорим: дети требуют не только подготовки в педагогическом плане, но и в плане эмоциональном!

Есть категория детей, которые регулярно попадают к нам с головными болями, головокружениями и другими подобными состояниями. Характерно, что на фоне лечения у них нет никаких жалоб. Ведь во время госпитализации у них нет учебной нагрузки, они значительно меньше времени проводят с гаджетами, здесь нет телевизора. Здесь хорошо соблюдается режим, и к десяти часам вечера многие из подростков уже в стадии засыпания — при том что дома они ложатся спать далеко за полночь.

И, что немаловажно, лечебное медицинское учреждение — это шестиразовое питание! Как бы ни банально это звучало, но мы очень часто встречаемся с тем, что дети просто не кормленые, и это — на фоне 8-часовой школьной нагрузки, кружков, секций, репетиторов… Все это выражается в том, что у ребенка появляется огромное количество симптомов, и родители начинают водить его по докторам. Получается, наши рекомендации просты: нормализовать режим, систему питания, каждый день разговаривать с ребенком, интересоваться, что происходит в его жизни. Да хотя бы спросить, поел ли он, и если да, то что. Но, как показывает практика, это и есть самое сложное.

Помимо плановой госпитализации в неврологические отделения, подростки попадают сюда в остром состоянии на «скорой помощи». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Головные боли, неврозы, обмороки и панические атаки: к чему приводит перенапряжение

— Если генерализировать, то какие последствия для здоровья могут возникнуть на фоне повышенной нервозности у детей при подготовке к экзаменам и с чем это связано?

— Связано это все в первую очередь с неправильным распределением нагрузки на детей и эмоциональным перенапряжением.

Во-первых, многие дети начинают страдать головными болями. Есть четкий критерий, по которому мы определяем, что все это вызвано перенапряжением: фраза родителей о том, что в выходные и в каникулы все прекрасно, а как только начинается учеба — начинает болеть голова. С болью на какое-то время справляются спазмолитики, но наступает новый день, новая нагрузка, с которой ребенок в итоге не может справиться. Не нужно забывать еще и о физиологических подростковых особенностях, которые тоже никто не отменял, и которые тоже на это накладываются.

Во-вторых, подростковые неврозы. Это огромная проблема, потому что это — функциональное состояние, и обычно оно не поддается лечению только медикаментами. Здесь нужно подключать еще и плотную работу с медицинским психологом и психотерапевтом, а в ряде ситуаций такая работа должна быть приоритетной.

В-третьих, бывают неврозоподобные энурезы, такие случаи тоже есть. Это не первичный энурез, который мы лечим вместе с урологами, а именно неврозоподобные ситуации, вызванные нервным перенапряжением.

В-четвертых, огромное количество вегетативных проявлений, о которых мы уже упоминали: это головокружение, тошнота, тенденция к повышению или, наоборот, понижению артериального давления. Может подниматься температура.

В-пятых, детки приезжают к нам с бригадой скорой помощи с паническими атаками. Наши подростки, кстати, уже прекрасно знают, что такое панические атаки и чем они проявляются.

— А может уставший подросток просто хитрить и лукавить — говорить родителям или даже врачам, что у него голова болит или была паническая атака, чтобы получить возможность отдохнуть?

— Может. Но такое происходит нечасто. Во время беседы с ребенком мы быстро понимаем, что происходит.

Однако в большинстве своем подростки и сами не всегда понимают, что с ними происходит. В силу отсутствия того опыта, который имеет взрослый человек, ребенок не имеет защитных механизмов и не умеет адекватно реагировать на все раздражители, поступающие из внешней среды. А значит, реагирует так, как ему кажется нужным на данный конкретный момент — или исходя из своего немногочисленного опыта, или из того, что видит в семье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ребенок точно так же, как и взрослый, имеет право просто устать»

— Не секрет, что многие родители считают, что если ребенок плохо учится и при этом не сидит круглые сутки за подготовкой к экзаменам — значит, он просто ленивый, и на него надо надавить. По мнению ряда взрослых людей, детский организм сильный и адаптивный, а значит, нервные срывы — это капризы, панические атаки — это фантазии, а депрессия — придуманная блажь. Чем может грозить такой подход и уверенность в бесконечных силах своего ребенка?

— Все зависит от ребенка и от внимательности родителей. Безусловно, детский организм адаптивный. Но понятие «адаптация» растяжимое.

Если у ребенка страдают все предметы сразу — здесь один разговор. Если, к примеру, страдает память, и на следующий день школьник не может воспроизвести стихотворение, которое учил весь предыдущий вечер — это повод озаботиться, в том числе и медицинскими вопросами. А провал по одному предмету или какой-то их тематической серии — совсем другая история (это уже к вопросу о «физиках» и «лириках»). И от этого никуда не деться.

Вообще, вопросы интеллектуального развития ребенка — очень глубокий вопрос. И старшие классы не тот возраст, когда этим нужно начинать заниматься, та же память формируется в раннем детстве. Всегда говорю родителям малышей: надо с детьми читать стихи, заучивать потешки, говорить, петь. Много кто из мам сейчас это делает?

— Но вернемся к тому, что мы уже имеем: вот перед нами выпускник. И мы на него давим, давим, а он говорит: «Как только я сажусь за уроки, у меня сразу же начинает болеть голова». Что делать?

— Если это повторяется из раза в раз много дней подряд — это однозначно повод для обращения к специалисту. Причем, возможно, не только к неврологу, но и к психотерапевту. Чтобы понять, в связи с чем происходит такая реакция. Возможно, виноват предэкзаменационный стресс, а может быть, травля в школе. Триггеров может быть предостаточно. И однозначно, то, что говорит ваш подросток, — это далеко не всегда притворство или лень. В большинстве случаев дети действительно приходят к родителям и врачам с реальными проблемами, которые нужно решать. Ребенку надо верить. За ним нужно понаблюдать. Попытаться понять, что с ним происходит.

Потому что ребенок точно так же, как и взрослый, имеет право просто устать. Посмотрите сами: почему-то взрослый человек, родитель может себе позволить просто полежать на диване. Но почему-то ребенок для многих родителей права на это не имеет. Он пришел из школы, сделал уроки, сбегал к репетитору, пришел домой, делает домашнее задание от репетитора… И это все — в те скудные часы, которые остаются ему от школы. Задумайтесь над этим!

Высокая школьная нагрузка на старшеклассников часто продолжается и дома. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сон — лучший отдых для мозга, а гаджет — это вообще не отдых

— Как поддержать соматическое и психическое здоровье ребенка в такие периоды? Сколько часов в сутки нужно отвести на обязательный отдых, что это должен быть за отдых и каков необходимый минимум сна?

— Секрета я здесь не открою. Как и взрослому, подростку нужно минимум 8 часов сна в сутки. Причем спать ребенок должен ложиться не позднее 23 часов — сон действительно должен проходить в ночные часы.

— Но мы же понимаем, что уложить взрослого ребенка спать в такое время — это утопия?

— Конечно, это очень сложно. Может быть альтернатива: договоритесь со своим ребенком о том, что если он не успевает сделать все свои дела до этого времени — в таком случае нужно рано ложиться спать в выходные дни. Сон действительно крайне важен. Это лучший отдых для мозга!

И второй вопрос, который вы задали — про отдых. Когда мы в выписках и рекомендациях пишем, что ребенку необходим охранительный режим, нужен режим дня, расписание бодрствования, сна и отдыха, то всегда оговариваем: отдых — это не сидение с телефоном! Идеально — выйти из дома на улицу. Включите свою родительскую мудрость и хитрость, но придумайте что-то. Пусть отправится в магазин за продуктами или выгуляет собаку. Выйдите с ним сами походить, погулять: «Сынок/дочка, давай пройдемся».

В конечном итоге мы просто приходим к тому, что надо уметь хорошо договариваться со своим ребенком-подростком. Вопросы осознанного родительства сегодня на первом плане. И, кстати, если родитель по какой-то причине не справляется с этим — может быть, и ему есть смысл обратиться к специалистам? Ведь в этом нет ничего предосудительного, а польза от такого взаимодействия может быть колоссальной. Надо уметь расставлять приоритеты, если мы хотим, чтобы наши дети выросли здоровыми.

— Техники релаксации — медитация, йога — это подходит ребенку для того, чтобы снять напряжение? Или лучше активная пробежка и поколотить грушу в спортзале?

— Все это можно и нужно. У ребенка должна быть отдушина, и если он находит ее в физических техниках или активных занятиях — это хорошо. С одной оговоркой: имейте в виду риск растяжения нетренированных связок. То есть мы опять имеем в виду, что экзамен — событие планируемое. И заниматься серьезным спортом прямо перед ним, не имея опыта и тренировочной подготовки, — идея не лучшая. Спланируйте все заранее, и пусть ребенок занимается в течение учебного года или хотя бы несколько месяцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Надо уметь хорошо договариваться со своим ребенком-подростком. Вопросы осознанного родительства сегодня на первом плане!

— Предположим, что перед нами осознанный родитель, и он хочет все сделать правильно. На что еще обратить внимание в свете ЕГЭ и ОГЭ?

— Во-первых, экзамены — это ситуация плановая. В мае решать ее уже поздно. Планировать нужно заранее, хотя бы за год, а лучше — еще раньше.

Для начала я бы порекомендовала заранее решить все вопросы со здоровьем, которые можно решить. Самое позднее — летом перед выпускным классом. Вылечить зубы, обследоваться у офтальмолога. Пройти профилактические курсы лечения, если есть хронические заболевания. При определенных нозологиях, особенно неврологических, это очень оправдано — это лучше, чем если ребенок приедет к нам на скорой в разгар экзаменов.

Второй важный пункт — если чувствуете, что ребенок не уверен в своих силах, заранее, за год найдите для него репетитора. Даже если речь не идет о пятерке, поддержка грамотного педагога поможет подростку уверенно прийти на экзамен и спокойно его написать. Это нужно не вам — это нужно ребенку!

Здесь, кстати, я призываю: умерьте свое родительское тщеславие! Не стоит воплощать через него свои нереализованные идеи, не сравнивайте его с сыном маминой подруги. Мы ведь зачастую такое видим, что волосы дыбом. Ребенок бесконечно ломает то руки, то ноги, но папа все равно упорно толкает его в спорт — просто этот папа в свое время не дозанимался и вынужден был уйти из секции. Это реалии нашей жизни. Но пусть ваш подросток занимается в свою силу и идет по собственному пути. Просто помогите ему.

«Шоколадки — продукты не для марафона, а для спринта!»

— Какие витамины и минералы нужно усилить и желательно давать ребенку в предэкзаменационный период? А на экзамен можно давать с собой успокоительные?

— В первую очередь нужно достаточное поступление магния. Витамины группы B тоже важны — и кстати, они зачастую идут вместе в составе витаминно-минеральных комплексов. Магний успокоит нервную систему, витамины группы B ее поддержат. Но все это на долгой дистанции. Экзамен — это ситуация плановая. В мае или в день экзамена выдавать пузырек с витаминками уже поздно — нужно, чтобы вещества успели накопиться в организме и подействовать. Поэтому мы советуем все витаминные и минеральные комплексы принимать хотя бы за полгода, курсами. Главное — делать это разумно и без фанатизма.

Если ребенок сильно волнуется, не нужно давать ему прямо на экзамен незнакомое успокоительное — как организм отреагирует на новый препарат, предсказать очень сложно. Препарат должен быть знакомый, а вы — точно знать, как он действует на вашего подростка.

— Каким должен быть рацион подростка?

— Здесь я тоже Америку не открою. Рацион должен быть достаточно калорийным и правильно сбалансированным. В нем должны в достатке содержаться необходимые нутриенты.

Если ребенок в последний месяц перед выпускным вдруг решил сесть на диету или обнаружил себя веганом — ничего с его организмом за месяц не произойдет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А если подросток сидит на диете или придерживается особой философии питания — например, практикует веганство? Что делать? Не вводить же ему котлеты инъекционно?

— Конечно, нет. Ваша задача — прежде всего, понаблюдать. Потребности организма разные, и на разных этапах развития ребенку нужны различные вещества для жизнедеятельности. Кстати, если ребенок в последний месяц перед выпускным вдруг решил сесть на диету или обнаружил себя веганом — это один разговор. Ничего с его организмом за месяц не произойдет, а пытаясь как-то спорить и воздействовать, вы только испортите отношения. Лучше отпустить ситуацию, так всем будет спокойнее.

Если же ситуация длится дольше, то нужно следить за здоровьем пищеварительной системы ребенка и за достаточным поступлением необходимых веществ. Распишите вместе со своим подростком калораж, подумайте, чем можно заменить те или иные исключенные из рациона продукты, чтобы восполнить нутриентный состав. К примеру, если ребенок отказался от мяса, надо восполнять дефицит за счет растительного белка.

А вообще, полноценность питания ребенка зависит только от родителей. Подросток не может и не должен подбирать себе рацион, это забота мамы — рассчитать, сколько ему в неделю надо котлет, когда и в каком виде он поест рыбу и как ограничить количество конфет и фастфуда.

— А как же углеводы?

— Легкоусвояемые углеводы хороши как раз перед самим экзаменом. Шоколадки, сухие пайки —это все прекрасно. Но ими невозможно питаться постоянно. Это продукты не для марафона, а для спринта. А на долгий срок дома желательно составлять четко определенные рационы, и я бы даже посоветовала расписывать меню на неделю. Это удобно: разрабатывается меню, закупаются продукты, и все, у вас не болит голова о том, что готовить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подросток не может и не должен подбирать себе рацион, это забота мамы — рассчитать, сколько ему в неделю надо котлет, когда и в каком виде он поест рыбу и как ограничить количество конфет и фастфуда.

«Главное — иметь связь со своим ребенком»

— Все, о чем вы говорите, имеет смысл, только если ребенок договороспособный. Но мы ведь знаем ситуации, когда в подростковом возрасте ребенок включает режим антагониста и все, что говорят родители, сначала априори отрицает, и только потом, может быть, обдумывает. Как быть в таких случаях?

— Однозначно не стоит идти на конфликт. К сожалению, быть родителями нас не учат. Но я считаю, что главное — иметь связь со своим ребенком. Стараться с ним говорить. Уговаривать. Очень важно иметь связь и с друзьями ваших детей — быть с ними знакомыми, знать их родителей. Потому что социум на ребенка действует очень сильно, и нередко он живет ровно тем же, чем живут его друзья и подруги. Поэтому, зная их, вы будете больше понимать и своего собственного ребенка.

— Во всем, о чем мы с вами здесь говорим, есть ли разница между мальчиками и девочками?

— Безусловно, гендерные различия в этих вещах есть. И психика созревает в разном темпе, и гормоны по-разному действуют на юношей и девушек. Из того, что видим мы — девочки гораздо более ранимые. Мальчики чаще формируют для себя защитную оболочку в силу социальных моментов.

Но, кстати, если с детстве в семье культивировался нарратив «Мужчины не плачут», это может стать бомбой замедленного действия. Такой юноша будет до последнего скрывать свои переживания, делать вид, что у него все хорошо, будет маскироваться. Но потом это приведет к тому, что потребуется уже психологическая и медикаментозная поддержка, чтобы расслабить ребенка и сконцентрировать его на действительно важных вещах. Поэтому к мальчикам-подросткам нужно серьезное внимание, чтобы не пропустить начинающихся проблем.

Что касается девочек — очень важно понимать, как серьезно влияют на них лунные циклы, поэтому мамам я рекомендую следить за эмоциональным состоянием дочерей, обязательно держа во внимании этот момент.

— Предположим, наш подросток стал очень нервозным. Он не может успокоиться, его что-то гнетет, он стал плохо спать, чем ближе к экзамену, тем дальше. И мы замечаем это. Как притушить это состояние, что делать?

— Я считаю, что его не надо тушить. С ним надо разбираться. Возьмите с собой ребенка на спортплощадку или на лесную прогулку. Поговорите с ним о том, что его тревожит. Если он признается, что боится экзамена — спросите, чего именно он боится. Ведь страх перед экзаменами — это, прежде всего, страх перед неизвестностью. И подвержены этому страху даже суперотличники, дети с колоссальной подготовкой. Ведь не редкость ситуации, когда такие дети, перенервничав, проваливались на важнейших экзаменах, хотя по уровню подготовки были на две головы выше одноклассников.

Если родители не могут разобраться с ситуацией сами — однозначно требуется помощь специалистов. Психотерапевтическая подготовка к экзамену. Но главное, с чего надо начинать, — быть в контакте со своим ребенком, стараться понимать причину его страхов и в связи с чем они появились.

— Контакт с ребенком и доверие — это лейтмотив нашей сегодняшней с вами беседы.

— Конечно. Обращайтесь к нему почаще с вопросами «Что тебя беспокоит? Что ты чувствуешь? Чем я могу тебе помочь? Что у тебя происходит?» Не нужно думать, что подростку это неважно. Да, он может закатить глаза в ответ на такие вопросы. Но на самом деле они очень откликаются на такое внимание к себе. Оно им очень нужно. Мы когда с подростками на осмотре разговариваем, они нам очень много интересного рассказывают. И мама, которая сидит рядом, округляет глаза: она этого всего не знала. А ведь мы не летали с ее ребенком на Луну и не в пыточной камере находились для того, чтобы он это сказал. Я всего лишь искренне поинтересовалась, что с ним происходит.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обращайтесь к нему почаще с вопросами «Что тебя беспокоит? Что ты чувствуешь? Чем я могу тебе помочь? Что у тебя происходит?». Не нужно думать, что подростку это неважно

«Адекватный родитель всегда найдет для своего ребенка слова поддержки, в которые тот поверит»

— На что обратить внимание, чтобы не пропустить признаков переутомления у ребенка, и что это будут за симптомы? Какие звоночки того, что что-то не в порядке?

— В первую очередь нервозность и изменение поведения. В любую сторону.

Первый момент: если вы хорошо знаете своего ребенка — вы однозначно заметите, что он стал нервный, начал огрызаться. Здесь, кстати, нужно сдерживаться и на агрессию ни в коем случае не отвечать агрессией — результат в лучшем случае будет нулевым, а в худшем — отрицательный.

Второй момент, на который я бы обратила внимание, — ребенок стал закрываться в комнате. Не надо туда рваться насильно: подросток — это не пятилетний ребенок, который должен быть в зоне видимости. У него должно быть безопасное место, где он может побыть один, без страха, что его там начнут трясти и допрашивать. Без стука в комнату подростка входить не стоит. Но обратить внимание на его все более частое уединение — однозначно нужно. Мониторим и наблюдаем, как развивается ситуация.

Третье: если вы в контакте с его друзьями и с их родителями, какую-то информацию об изменении поведения вы узнаете от них.

Четвертое: обратите внимание на здоровье ребенка. Если он на постоянной основе бледный, у него постоянно болит голова, надолго изменился аппетит — все это поводы для обращения к врачу. Конечно, при разовых ситуациях бежать к врачу не надо. Но если то, что вы видите, длится три-четыре недели, то нужна помощь. Начните с участкового педиатра, а он, скорее всего, в случае подозрения на неврологический дефицит отправит к нам на консультацию. Здесь лучше перестраховаться, чем пропустить развитие серьезной патологии.

— Давайте резюмируем нашу беседу и выделим главные советы, которые родители могли бы применить в подготовке своих детей к ОГЭ и ЕГЭ, в финальной стадии этой подготовки. Как помочь своему выпускнику?

— Первое и главное — будьте с ним в контакте.

Второе — подчистите все «хвосты», которые нужно подтянуть до экзаменационного периода: профилактическое лечение, документальные моменты и т. д. Согласитесь, будет обидно, если придется уйти с экзаменом с острейшим приступом зубной боли.

Третье — нормализуйте режим, как бы ваш ребенок этому не сопротивлялся. Какие угодно уговоры применяйте — лишь бы только он достаточно спал сейчас, в период подготовки.

Четвертое — постарайтесь подстраховать ребенка в каких-то базовых незначительных вещах. Проверяйте, все ли он взял в школу, положил ли ключи и карточку — сделайте на время так, чтобы он не беспокоился ни о чем, высвободите ему ресурс психики, подстелите ему соломку везде, где только можете.

Пятое — если ребенку потребуется какая-либо медикаментозная помощь, заранее проверьте влияние препаратов. Ничего страшного не будет, если даже тот же самый успокоительный чай с ромашкой и мятой он будет регулярно пить заранее. Это лучше, чем если ребенок выпьет его перед экзаменом впервые — и вдруг начнет засыпать в самый ответственный момент.

Шестое — мы можем и должны сказать: «Сынок/дочка, мы тебя любим. И если что-то случится, мир не рухнет». Нельзя накручивать его в формате «Плохо сдашь — домой не приходи», это крайность, о которой даже речи быть не может. Адекватный родитель всегда найдет для своего ребенка слова поддержки, в которые тот поверит!

