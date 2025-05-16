Анимации нужны деньги и дипломатическое влияние

На KazanForum обсудили якутскую и татарскую анимацию

Анимационную индустрию обсудили на KazanForum представители России, Южной Кореи, Ирана и Арабских Эмиратов. Организовала встречу Ассоциация анимационного кино и Минкульт России. На сессии было рассказано о множестве интересных проектов, но со стороны казалось, что организаторы и спикеры порой преследуют разные цели. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казанский аутсорс

К сожалению, на встрече не было гостей из Башкортостана, которые могли бы рассказать о мультфильме «Северные амуры» и сериале «Потомки Салавата». Зато, как объявил директор компании «Туган Батыр» Радик Абдрахманов, 5 июня в 250 кинотеатрах выйдет сразу восемь серий «Туган Батыра» (название его главный куратор, кстати, перевел, как «Родной богатырь») — о татарском герое с верным Соколенком, который будет помогать не только жителям родной деревни, но и творить добро на всей земле.



Всего же планируется 52 серии этого проекта, уже известного татарстанскому читателю по иллюстрированным книгам Зульфата Хакима. Осенью он может появиться и на платформах.

— Вы сделали большое дело, которое оставалось незаметным, — сказала исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова (только не в Татарстане, очевидно!). — 10–20 лет назад, когда наша индустрия только начиналась, у нас вообще не было специалистов. Наши студии пытались найти аутсорс в Китае и Индии. Но, как правило, это никак не удешевляло процесс, иногда ускоряло, но всегда требовалось сопровождение. Исторически сложилось, что постепенно мы начали делать акцент на сотрудничестве с региональными студиями.

Пример тому — сотрудничество московской фабрики «Ярко» и казанцев Propellers.pro. Интересно, что ее директор Артур Шамшадинов в презентации подчеркнул, что помимо производства его компания тщательно ведет документацию и переводит заказчикам всю цепочку прав: «поэтому с нами приятнее работать, чем с фрилансерами».



Среди их проектов — «Тикабо» и «Улетная доставка». Также студия нарисовала «Репу» для известной серии «Гора самоцветов». Сейчас «Пропеллерс» готовит свой татарский сериал «Барсиклар hәм Неко» («Барсики и Неко»), начав с 12 сборников комиксов.

Студия Propellers.pro успела немного рассказать о своем татарском проекте о барсиках. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Опять Якутия

— В феврале вышел закон о креативных индустриях, — отметила Мастусова. — Каждый регион самоопределяется, находит креативные индустрии, которые он поддерживают в первую очередь. Мне очень важно, чтобы анимация получила больше поддержки от региональных властей.

Яркий тому пример (как и в случае с кино!) — Якутия. У них есть и своя студия, и канал — «Тооку». В частности, в этом году сериал «Айтал уонна Аптаах куус» («Айтал и Волшебная сила») выйдет в прокат и в Якутске, и в улусах (где работает, на секундочку, сто кинозалов).

Проблема у Якутии — нехватка хороших голосов. Тем не менее только в 2024-м здесь переозвучили 221 мультфильм (это «Турбозавры», «Пороро», «Барбоскины»). Кроме того, в республике работают с такими языками, как эвенкийсский, юкагирский. Есть свой фестиваль TO:KU FEST, который пока работает исключительно с местными:

— Мы хотим выявить авторов, сценаристов, композиторов, новые голоса, зажечь новые имена, — объяснила Анна Кириллина, исполнительный продюсер НВК «Саха». — Самая наша главная задача — создание языковой среды, чтбы наши дети заговорили на родном языке.

Схожие вопросы у нашего «Шаян ТВ». Как напомнила первый заместитель исполнительного директора главного редактора Роза Адиятуллина, у них нет своей студии. Зато нет проблем с голосами. К слову, оказывается, на локализацию одной минуты уходит два часа! Но проблема в том, что контент зачастую тяжело переводить из-за разницы менталитета, бэкграунда. Сейчас на «Шаян ТВ» делают и свой контент, уже работают с ИИ — с его помощью созданы «Шаян Галим» и «Бишек җырлары» («Веселой Галим» и «Колыбельные»).

Программа этнорегиональной анимации?

— У России и Ирана есть прекрасная анимация, — отметил представитель Корейского агентства креативного контента Ким Си Ву. — Она должна быть презентована в глобальном масштабе. Для этого нужны деньги и дипломатическое влияние. Вам нужна полная поддержка государства. Вот поэтому корейская волна — это волна общения, это мягкая сила.

Казалось после этого закономерным предложение Марата Ганиева, генпродюсера «Татармультфильм». Рассказав, что его компания занимается не только татарским, но и эрзя, мокша, чувашским, крымскотатарским, нивским и другими, он предложил программу этнорегиональной анимации (ЭРА) для регионов.

— Есть субсидии от государства, пожалуйста, участвуйте, — сходу отбилась Мастусова. — Я член экспертного совета. Из Татарстана, кажется, нет проектов.