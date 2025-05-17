Бизнес-обзор: новый топ в команде Фоата Комарова и сделка брата владельца Приволжского рынка Казани

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 61-я

Фото: Реальное время

«Дом.РФ» с первой попытки сумел продать выставленную на аукцион федеральную землю в Лаишевском районе рядом с Сокурами. Почти 9 га на берегу Меши выкупил брат владельца Приволжского рынка Казани Рустам Меджидов. На этой неделе в ряде крупных компаний произошли кадровые перестановки. Основатель «СМП-Нефтегаза» Фоат Комаров назначил нового руководителя АО им. Токарликова — одного из ведущих аграрных предприятий республики в составе своего холдинга, а глава КАМАЗа Сергей Когогин сменил гендиректора торгово-финансовой компании и директора по маркетингу. Подробнее об этих и других новостях бизнеса республики — в обзоре «Реального времени».

Семья владельца Приволжского рынка Казани построит поселок в Сокурах?

Госкомпания «Дом.РФ» удачно провела первый в этом году аукцион по продаже госимущества в Татарстане, выставив на торги федеральную землю в Лаишевском районе. Порядка 8,9 га земли вблизи Сокуров выкупил через свою компанию «Виктория» Рустам Меджидов, брат собственника Приволжского рынка Казани и ТД «Олимп» Гафура Меджидова.

На участие в аукционе поступила только его заявка. Так что привлекательный, по оценкам экспертов, участок на берегу Меши достался предпринимателю по начальной цене — 126,5 млн рублей. По мнению участников рынка, с учетом спроса на недвижимость в этой локации, скорее всего, здесь будет реализован проект жилищной застройки в формате ИЖС, например, вырастет комьюнити-поселок.

Порядка 8,9 га земли вблизи Сокуров выкупил через свою компанию «Виктория» Рустам Меджидов, брат собственника Приволжского рынка Казани. скриншот документации торгов

Сама территория не пустует, вместе с землей оператор льготных программ реализовал 13 объектов недвижимости, включая недостроенные. В свое время здесь планировали открыть учебно-тренировочный центр Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), но проект не был реализован.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как Рустам Меджидов отсудил у мэрии Казани 9,3 млн рублей за срыв другой сделки — по выкупу недвижимости на улице Фрунзе. В эту сумму компания предпринимателя «Мегарус-М» оценила свои убытки, которые образовались в период с 2020 по 2023 год, поскольку чиновники просили за помещение в разы больше его реальной стоимости, а также тянули с заключением договора купли-продажи. Сегодня эта фирма, занятая управлением недвижимым имуществом, — одна из наиболее прибыльных у бизнесмена. Ее выручка в прошлом году выросла на 9% до 97,4 млн, чистая прибыль составила 12,8 млн.

Активы Мадьяровых предлагают выкупить с дисконтом

Конкурсник обанкротившейся птицефабрики «Агрофирма «Залесный», выпускавшей мясо индейки под брендом «Индюжина», выставил имущество предприятия на повторные торги. Начальную цену производственно-технологического комплекса семьи Мадьяровых снизили с 560 млн до 504 млн рублей.

Конкурсник обанкротившейся птицефабрики «Агрофирма «Залесный», выпускавшей мясо индейки под брендом «Индюжина», выставил имущество предприятия на повторные торги. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Единым лотом продается вся недвижимость и оборудование фабрики в селе Большие ключи Зеленодольского района. Сюда же входит имущество, обремененное залогом в пользу ООО «ПК «Ак Барс», последующий залог АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». В перечне земельные участки, нежилые здания (птичники, инкубаторы, цеха и склады), оборудование для выращивания и содержания индеек, словом, все необходимое для производства сельхозпродукции, ее хранения, переработки и реализации. Заявки на участие в аукционе будут принимать с 19 мая по 26 июня, сами торги пройдут 30 июня.

Подкошенное птичьим гриппом хозяйство Мадьяровых потерпело финансовый крах в декабре 2023 года. В минувшем году стало известно, что предприятие планирует развивать под собственной торговой маркой холдинг «Ак Барс» Ивана Егорова. Основатели агрофирмы «Залесный», отец с сыном Нафик и Ильнур Мадьяровы, также оба проходят процедуру банкротства. Как уже рассказывало «Реальное время», в ноябре прошлого года конкурсный управляющий Мадьярова-старшего выставлял на торги дом семьи в Щербаково.

Подкошенное птичьим гриппом хозяйство Мадьяровых потерпело финансовый крах в декабре 2023 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рокировки в структурах КАМАЗа и группы СМП

В понедельник сменился генеральный директор в АО «ТФК «КАМАЗ». Андрея Дмитриева, управлявшего торгово-финансовой компанией около года, сменил бывший гендиректор «Кориба» Андрей Кожевников. Последний три года назад встал у руля предприятия — официального дилера автогиганта — вместо возглавившего Минпромторг РТ Олега Коробченко.

На этой неделе стало известно еще об одном новом топ-менеджере в структурах КАМАЗа: должность бывшего директора по маркетингу и рекламе вместо Ашота Арутюняна занял Эльдар Аминов.

В понедельник сменился генеральный директор в АО «ТФК «КАМАЗ». Андрея Дмитриева, управлявшего торгово-финансовой компанией около года, сменил бывший гендиректор «Кориба» Андрей Кожевников. взято с сайта tatarstan.ru

Новый шеф и в АО им. Токарликова — одном из самых крупных аграрных предприятий республики в составе холдинга АО «СМП — Нефтегаз» Фоата Комарова. С должности руководителя ушел Алексей Грушин, который управлял хозяйством более пяти лет. Он остается членом совета директоров холдинга. Новым гендиректором сельхозпредприятия стал Алексей Лазарев, бывший глава альметьевского Департамента развития (ранее Департамента ЖКХ). В прошлом году компания сумела прервать убыточную деятельность последних лет, увеличив выручку на 40% до 695 млн рублей, чистая прибыль составила 4,8 млн.

Международный KazanForum и решение угрозы потребительского экстремизма

К другим новостям в сфере экономики и бизнеса. На этой неделе в Казани стартовал XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», на который прибыли гости из 103 стран. В деловую программу вошло порядка 140 конференций, охватывающих 20 ключевых направлений работы. Основной темой в этом году стала цифровизация. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Участники бизнес-бранча «Реального времени» обсудили тему потребительского экстремизма. Первая часть беседы была посвящена тому, как защитить себя рестораторам, владельцам бьюти-бизнеса и сферы услуг. Предприниматели говорили о том, стоит ли вести переговоры с шантажистами и как защитить репутацию после атаки клеветников. Во второй части затронули ту же проблему в сфере строительства. На сегодня самая острая ситуация — в отрасли ИЖС, поскольку суды могут выносить парадоксальные решения, когда неустойки и штрафы могут кратно превышать стоимость самого дома.