Брат владельца Приволжского рынка отсудил у мэрии Казани 9,3 млн рублей за срыв сделки по выкупу недвижимости

Компания «Мегарус-М» потеряла эти деньги из-за бюрократических проволочек

ООО «Мегарус-М» отсудило у мэрии Казани 9,3 миллиона рублей за то, что городской исполком не стал завершать с ней сделку по продаже здания на улице Фрунзе. Разбирательство проходило в Арбитражном суде Татарстана. В материалах дела указывается, что сумма в 9,3 миллиона рублей — это убытки, которые образовались в период с 2020 по 2023 год. На заседании выяснилось, что чиновники из мэрии просили в разы больше реальной стоимости помещения, а также тянули с договором купли-продажи, что привело к убыткам.

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История началась, когда Комитет земельных и имущественных отношений исполкома города заключил договор с компанией «Мегарус-М» об аренде недвижимого имущества на улице Фрунзе, 17. Оно принадлежало самому муниципалитету. Контракт был подписан в 2018 году. Касался он нежилых помещений на первом этаже здания. «Мегарус-М» использовал их под торговлю, бытовое обслуживание населения, продажу лекарств и медицинских изделий, офис, склад. Их общая площадь составляла 846,9 квадратного метра.

В 2020 году казанская фирма решила обратиться в КЗИО с целью выкупа арендуемых квадратных метров. Чиновники из мэрии ответили, что обращение «Мегарус-М» рассмотрено и после определения рыночной стоимости, а также принятия распорядительных документов компании будет направлено предложение о преимущественном праве выкупа. Вместе с этим «Мегарус-М» получит и проект договора купли-продажи по арендуемым помещениям. Но подведомственная исполкому организация пропала.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спустя год «Мегарус-М» направил еще одно письмо в КЗИО с требованием о направлении проекта договора купли-продажи арендуемых помещений. В ответ на запрос пришло извещение о согласовании приказа о продаже помещений, в котором добавили, что в адрес компании в скором времени будет направлено предложение о преимущественном праве выкупа, а также проект договора купли-продажи. Через некоторое время пакет документов действительно был предоставлен арендаторам. Исполком выставил цену в 43,1 миллиона рублей. С таким предложением бизнесмены не согласились и направили в адрес комитета протокол разногласий к договору купли-продажи с установлением цены на помещения в 28,1 миллиона рублей. Однако в комитете этот протокол подписывать отказались, о чем письменно решили не уведомлять.

Договориться о цене за помещения стороны так и не смогли. Разбираться им пришлось в Арбитражном суде Татарстана. Это дело проходило в 2022 году. Тогда «Мегарус-М» смог доказать в суде, что цена помещений составляет 28,1 миллиона рублей. Исполком попытался это решение оспорить в Арбитражном суде Поволжского округа, но их требования оставили без удовлетворения. В законную силу решение этого суда вступило уже в этом году.

Исполком завысил цену на здания на 65%

В этот раз «Мегарус-М» обвинил местных чиновников в незаконном бездействии в предоставлении преимущественного права на приобретение себе в собственность помещений, которые они брали в аренду. По мнению компании, в исполкоме допустили просрочку в заключении договора купли-продажи, а ведь на протяжении этого времени бизнесмены продолжали платить аренду. Это и привело к убыткам в 9,3 миллиона рублей. Предприниматели в 2021 году просили исполком вернуть им заплаченные деньги для урегулирования спора, но там эту просьбу оставили без удовлетворения.

В ходе заседания суд пришел к выводу, что сам факт использования недвижимого имущества в заявленный «Мегарус-М» период, с 2020 по 2023 год, не исключает его права требовать возмещения убытков в размере арендных платежей, поскольку с заявлением о приобретении арендуемого недвижимого имущества в собственность они обратились в 2020 году, а договор о купле-продаже заключили в 2023 году. Судья по этому делу также опирался и на прошлогоднее дело, в котором говорилось, что по результатам независимой экспертизы была определена рыночная стоимость помещений в 28,3 миллиона рублей. Стороны даже заключили договор о купле-продаже на эту стоимость. Но по мнению суда, выкупная стоимость имущества, предложенная комитетом, не соответствовала рыночной, определенной по результатам судебной экспертизы. Разница составила 14,7 миллиона рублей, или 65%.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

— Из вышеизложенного следует, что предложенная уполномоченным органом цена выкупаемого имущества была явно завышена, вследствие чего не могла быть принята в качестве цены выкупаемого имущества по договору между сторонами, — говорится в материалах дела.

В итоге Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил требования «Мегарус-М». Согласно его решению, исполком Казани вынужден будет заплатить компании 9,3 миллиона рублей убытков и 69 тысяч рублей расходов по госпошлине.

Что известно о «Мегарус-М»?

ООО «Мегарус-М» относится к микропредприятиям. Компания была зарегистрирована 9 лет назад и базируется на улице Р. Зорге, 66 — это торговый центр «Олимп». Специализируется на управлении недвижимым имуществом. Ее бенефициар — Меджидов Рустам Мамедали-оглы. В единоличной собственности Рустама Меджидова есть еще одно ООО — «Рашал» (производит пластмассовые изделия для упаковки), базирующееся там же. Кроме того, ему принадлежит доля 5% в ООО «Ресурс» (капиталовложения в уставные капиталы и венчурное инвестирование) с тем же самым адресом. Рустам Меджидов — брат владельца Приволжского рынка и ТД «Олимп» Гафура Меджидова.

В 2021 году «Мегарус-М» приобрел на торгах последний из бывших автоцентров «Делфо-Авто» Айдара Гафурова на улице Беломорской. Комплекс из 14 объектов вместе с участком в 1,8 га, который пытались продать с 2017 года. Достался он компании Меджидова почти втрое дешевле начальной продажной цены: за 158,2 миллиона рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним: ООО «Делфо-Авто» было зарегистрировано в 1996 году с уставным капиталом 4,5 млн рублей. Его единственным владельцем был Айдар Гафуров. Он же руководитель. Общество входило в одноименный автохолдинг «Делфо», который в том числе был представителем корпорации General Motors (GM) в Татарстане: продавал и обслуживал автомобили Opel и Chevrolet. Гафуров также был учредителем ООО «Инвестиционная промышленная компания». Последняя в 2008 году приобрела 40 процентов акций ИК «ЕлАЗ-Капитал», контролирующей ОАО «ПО ЕлАЗ». После этого предприниматель вошел в совет директоров Елабужского автозавода.



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