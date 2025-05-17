Ночь музеев в Казани: что приготовили для жителей и гостей столицы Татарстана
«Реальное время» публикует афишу всероссийской акции, которая пройдет в ночь с 17 на 18 мая
Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году состоится 17 мая и будет посвящена теме «Герои». В Казани к ней не первый раз присоединяются десятки культурных учреждений. О том, какие события пройдут в субботу в Казанском Кремле, Национальном музее Татарстана, Государственном музее изобразительных искусств РТ и других музеях города, — в материале «Реального времени».
Центр «Эрмитаж-Казань»
Мероприятия в честь Ночи музеев начнутся с 18.30. Посетителей ждут специальная программа «Эпоха в рифмах» со студентами Казанского театрального училища, мастер-класс «Ателье открыток Прекрасной эпохи» и музыкальная программа от струнного квартета Казанского камерного оркестра La Primavera. Кроме того, казанцы смогут поучаствовать в конкурсе костюмов и увидеть уникальные книги из фонда центра.
Музей Спасской башни
В музее Спасской башни подготовили квест «По Писцовой книге» и музыкальный вечер. Также здесь пройдут средневековая игра с чеканкой монет и мастер-класс по реставрации керамики — билеты на них нужно будет приобрести отдельно.
Музей естественной истории Татарстана
В программе — аквагрим, «умные игры», семейный квест, медиаинсталляция «Казанское море» и презентация черепа парейазавра Deltavjatia viatkensis. В 21.00 и 22.00 пройдет «сумеречная экскурсия» по экспозиции музея. За дополнительную плату можно присоединиться к научному шоу «Путешествие героев: открытие Антарктиды» от «YESнаука» и мастер-классу «Магия камня».
Музей исламской культуры
Детский ансамбль при филармонии под руководством Гульназ Гафуровой и коллектива «Мәрҗән» исполнят мунаджаты — духовные песнопения. Также гости смогут посетить лекцию — мастер-класс по азбуке цвета «Искусство сочетания цветов в одежде», а за доплату — мастер-класс по созданию фоторамок с декором из полимерной глины «Подарок герою».
Музей Пушечного двора
Для гостей проведут тематическую экскурсию по выставке «Личные вещи военачальников Красной армии». За дополнительную плату можно будет также принять участие в квесте-путеводителе, лекции-показе «Материальная культура Красной Армии» и театральной постановке «Танго смерти» от молодежного театра «Лориэн». Она основана на реальных событиях времен Великой Отечественной войны и рассказывает о заключенных Яновского лагеря смерти.
Музей истории государственности татарского народа и Татарстана
Сотрудники проведут квест «Дары Золотой Утки» и интерактивную экскурсию по экспозиции. Последняя проходит по предварительной записи.
Музей истории Благовещенского собора
Хор «Преображение» исполнит духовную музыку и песни на стихи русских поэтов, а проект «Но мы остаемся здесь» презентует лекцию «Путь репрессированного епископа Феофана (Еланского). История начала XX века в архивах и документах». Дополнительно можно присоединиться к экскурсии по нижнему храму Благовещенского собора с ключарем о. Виктором Бельских.
Выставочные залы Присутственных мест
Посетителей ждут на спектакль «Дневник Робинзона» и квест по выставке «Наследники: от классиков XIX века до классиков ХХI века».
Главное здание Государственного музея изобразительных искусств Татарстана
Мероприятия здесь стартуют с 11.00 и продлятся до 21.00. Запланирован ряд экскурсионных программ и лекций, концертная программа воспитанников Школы музейного волонтера с участием ДХШ и хореографического коллектива «Классика», вокальный концерт «Слушая сердцем» в исполнении студентов и выпускников Казанской государственной консерватории им. Жиганова и выступление хоровых коллективов.
Национальная художественная галерея «Хазинэ»
Раньше всего — в 12.00 — пройдет экскурсия в фондохранилище живописи. Для участия требуется запись по телефону +7 (843) 567 80 58. В течение дня также пройдут мастер-классы по рисованию портрета карандашами и изготовлению картхолдеров с элементами татарской национальной вышивки, концерт «Песни мира», а также лекция «Что такое казанский авангард второй волны?» и лекция-экскурсия «Страшные сказки Рустема Шамсутова: фантазия или пророчество?».
Галерея современного искусства
Программа будет идти с 11.00 до 19.00. В нее вошли показ документального фильма «Фатих Карим. Воин-поэт», игра-квест для детей и подростков «По следам Победы», презентация книги «Девятаевский дневник», а также ряд лекций об искусстве и событиях Великой Отечественной войны.
Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой писателя Шарифа Камала
Зрителей ожидает перформативное чтение избранных отрывков из произведений татарского писателя Фатиха Амирхана и поэтический слэм на татарском языке. Кроме того, горожанам предлагают принять участие в пешеходной экскурсии «Литературный тыл: война и улица Островского» и экскурсии «Байки и легенды нашего Дома».
Национальный музей Татарстана
Посвященные акции мероприятия будут разворачиваться на нескольких площадках музея. В частности, казанцев ожидают мини-спектакль «Кырлай», показ мультфильма «Туган Батыр. Время героя пришло», спектакль в технике вербатим «Есть такая профессия — Родину защищать», концерт-история «Любимой Лиде… Письма с фронта», сказка-терапия для детей от центра «Добрый дом», квест «Музейный переполох, или Тайна третьей эпохи». Также в программе — ярмарка мастеров, творческие мастер-классы и более десятка лекций на разные темы.
Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина
В программу вошли открытие художественной выставки Павла Тиняева «Из далека долго…», концерт студентов Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, показ и обсуждение фильма Марка Донского «Фома Гордеев». Кроме того, 17 мая состоится встреча ЛитО им. М.Д. Зарецкого, посвященная столетию народного писателя Татарстана Гарифа Ахунова.
Музей Салиха Сайдашева
Для гостей проведут променад «Сайдаш зовет на улицу». Вместе с актерами ТЮЗ им. Кариева участники прогуляются от Лядского садика до музея Сайдашева и познакомятся с биографией композитора.
Музей татарского купечества «Дом Муллина»
Гостей приглашают присоединиться к обзорной экскурсии по музею и посмотреть спектакль «Истории Дома», который исполнит плейбэк театр «Тристори». Зрители смогут рассказать свои личные истории, а актеры сыграют услышанное.
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