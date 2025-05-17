Ночь музеев в Казани: что приготовили для жителей и гостей столицы Татарстана

«Реальное время» публикует афишу всероссийской акции, которая пройдет в ночь с 17 на 18 мая

Фото: Реальное время

Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году состоится 17 мая и будет посвящена теме «Герои». В Казани к ней не первый раз присоединяются десятки культурных учреждений. О том, какие события пройдут в субботу в Казанском Кремле, Национальном музее Татарстана, Государственном музее изобразительных искусств РТ и других музеях города, — в материале «Реального времени».



Центр «Эрмитаж-Казань»



Мероприятия в честь Ночи музеев начнутся с 18.30. Посетителей ждут специальная программа «Эпоха в рифмах» со студентами Казанского театрального училища, мастер-класс «Ателье открыток Прекрасной эпохи» и музыкальная программа от струнного квартета Казанского камерного оркестра La Primavera. Кроме того, казанцы смогут поучаствовать в конкурсе костюмов и увидеть уникальные книги из фонда центра.



Музей Спасской башни



В музее Спасской башни подготовили квест «По Писцовой книге» и музыкальный вечер. Также здесь пройдут средневековая игра с чеканкой монет и мастер-класс по реставрации керамики — билеты на них нужно будет приобрести отдельно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Музей естественной истории Татарстана



В программе — аквагрим, «умные игры», семейный квест, медиаинсталляция «Казанское море» и презентация черепа парейазавра Deltavjatia viatkensis. В 21.00 и 22.00 пройдет «сумеречная экскурсия» по экспозиции музея. За дополнительную плату можно присоединиться к научному шоу «Путешествие героев: открытие Антарктиды» от «YESнаука» и мастер-классу «Магия камня».



Музей исламской культуры



Детский ансамбль при филармонии под руководством Гульназ Гафуровой и коллектива «Мәрҗән» исполнят мунаджаты — духовные песнопения. Также гости смогут посетить лекцию — мастер-класс по азбуке цвета «Искусство сочетания цветов в одежде», а за доплату — мастер-класс по созданию фоторамок с декором из полимерной глины «Подарок герою».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Музей Пушечного двора

Для гостей проведут тематическую экскурсию по выставке «Личные вещи военачальников Красной армии». За дополнительную плату можно будет также принять участие в квесте-путеводителе, лекции-показе «Материальная культура Красной Армии» и театральной постановке «Танго смерти» от молодежного театра «Лориэн». Она основана на реальных событиях времен Великой Отечественной войны и рассказывает о заключенных Яновского лагеря смерти.

Музей истории государственности татарского народа и Татарстана

Сотрудники проведут квест «Дары Золотой Утки» и интерактивную экскурсию по экспозиции. Последняя проходит по предварительной записи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Музей истории Благовещенского собора



Хор «Преображение» исполнит духовную музыку и песни на стихи русских поэтов, а проект «Но мы остаемся здесь» презентует лекцию «Путь репрессированного епископа Феофана (Еланского). История начала XX века в архивах и документах». Дополнительно можно присоединиться к экскурсии по нижнему храму Благовещенского собора с ключарем о. Виктором Бельских.

Выставочные залы Присутственных мест



Посетителей ждут на спектакль «Дневник Робинзона» и квест по выставке «Наследники: от классиков XIX века до классиков ХХI века».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Главное здание Государственного музея изобразительных искусств Татарстана



Мероприятия здесь стартуют с 11.00 и продлятся до 21.00. Запланирован ряд экскурсионных программ и лекций, концертная программа воспитанников Школы музейного волонтера с участием ДХШ и хореографического коллектива «Классика», вокальный концерт «Слушая сердцем» в исполнении студентов и выпускников Казанской государственной консерватории им. Жиганова и выступление хоровых коллективов.



Национальная художественная галерея «Хазинэ»



Раньше всего — в 12.00 — пройдет экскурсия в фондохранилище живописи. Для участия требуется запись по телефону +7 (843) 567 80 58. В течение дня также пройдут мастер-классы по рисованию портрета карандашами и изготовлению картхолдеров с элементами татарской национальной вышивки, концерт «Песни мира», а также лекция «Что такое казанский авангард второй волны?» и лекция-экскурсия «Страшные сказки Рустема Шамсутова: фантазия или пророчество?».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Галерея современного искусства



Программа будет идти с 11.00 до 19.00. В нее вошли показ документального фильма «Фатих Карим. Воин-поэт», игра-квест для детей и подростков «По следам Победы», презентация книги «Девятаевский дневник», а также ряд лекций об искусстве и событиях Великой Отечественной войны.

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой писателя Шарифа Камала

Зрителей ожидает перформативное чтение избранных отрывков из произведений татарского писателя Фатиха Амирхана и поэтический слэм на татарском языке. Кроме того, горожанам предлагают принять участие в пешеходной экскурсии «Литературный тыл: война и улица Островского» и экскурсии «Байки и легенды нашего Дома».

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Национальный музей Татарстана



Посвященные акции мероприятия будут разворачиваться на нескольких площадках музея. В частности, казанцев ожидают мини-спектакль «Кырлай», показ мультфильма «Туган Батыр. Время героя пришло», спектакль в технике вербатим «Есть такая профессия — Родину защищать», концерт-история «Любимой Лиде… Письма с фронта», сказка-терапия для детей от центра «Добрый дом», квест «Музейный переполох, или Тайна третьей эпохи». Также в программе — ярмарка мастеров, творческие мастер-классы и более десятка лекций на разные темы.

Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина



В программу вошли открытие художественной выставки Павла Тиняева «Из далека долго…», концерт студентов Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, показ и обсуждение фильма Марка Донского «Фома Гордеев». Кроме того, 17 мая состоится встреча ЛитО им. М.Д. Зарецкого, посвященная столетию народного писателя Татарстана Гарифа Ахунова.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Музей Салиха Сайдашева



Для гостей проведут променад «Сайдаш зовет на улицу». Вместе с актерами ТЮЗ им. Кариева участники прогуляются от Лядского садика до музея Сайдашева и познакомятся с биографией композитора.

Музей татарского купечества «Дом Муллина»



Гостей приглашают присоединиться к обзорной экскурсии по музею и посмотреть спектакль «Истории Дома», который исполнит плейбэк театр «Тристори». Зрители смогут рассказать свои личные истории, а актеры сыграют услышанное.