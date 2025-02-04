«Ночь музеев — 2025» пройдет под знаком «Героев»

Фото: Михаил Захаров

Всероссийская акция «Ночь музеев» в 2025 году состоится 17 мая и будет посвящена теме «Герои». Об этом сообщила глава департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры России Елена Харламова.

— 17 мая у нас будет «Ночь музеев». Акция «Ночи музеев» по всей стране будет посвящена теме «Герои», — заявила Харламова. Она отметила, что тема предоставляет широкие возможности для творчества и представления различных аспектов героизма, от героев Великой Отечественной войны до сотрудников музеев и личностей, связанных с историей места.

Предложение о посвящении акции теме «Герои» поступило от Петербургского музейного сообщества и было поддержано на федеральном уровне, отмечает «Интерфакс».

Напомним, что акция «Ночь музеев» впервые прошла в России в 2002 году в Красноярском музейном центре. С 2015 года она проводится при поддержке Минкультуры во многих городах страны, предлагая бесплатный вход и продленные часы работы музеев.

Рената Валеева