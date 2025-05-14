«Каждый день в России разрушаются по 3-4 объекта ОКН»

На KazanForum обсудили мусульманское историко-археологическое наследие

Сейчас Болгар ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Но так было не всегда. Фото: Реальное время

Историческое наследие, связанное с исламом, — это тысячи древних городов, мечетей, мавзолеев, работа с которыми должна вестись на международном уровне. Об этом говорили во время форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» на сессии «Мусульманское историко-археологическое наследие: сохранение, изучение, управление и туризм», организованной Академией наук Республики Татарстан. А туда, куда едут археологи и историки, потом приходят туристы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подземные мечети и могилы сахабов

Изначально список спикеров выглядел в два раза длиннее: не удалось нам услышать, к примеру, директора Арабского регионального центра всемирного наследия Мунира Бушенака, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, директора Института приграничной археологии из Китая профессора Вей Цзяна.

Как отметил директор Международного института центральноазиатских исследований Эврен Рутбил из Узбекистана, работы в плане сохранения ведутся, планируется очень много: в частности, на их территории самое раннее исламское наследие датируется VIII веком:

— Это тысячи древних городов, мечетей, мавзолеев и, конечно, нематериальное наследие. Для его сохранения нужна большая работа и международное сотрудничество.

В частности, его институт занимается консервацией медресе Шердор в Самарканде, основанном в 1619 году. Рутбил предложил коллегам заняться двумя глобальными темами. Это подземные мечети в Казахстане, которых в стране насчитывается как минимум 10-15 штук, а также могилы сахабов — сподвижников пророка Мухаммада.

— Даже если само явление научно не доказано, нам необходимо узнать, почему возникают такие легенды. И изучить эти объекты с международным обществом, — отметил Рутбил.

Его коллега, и.о. ректора Астраханского государственного архитектурно-строительного университета Сергей Стрелков, представил проекты, связанные с внедрением VR— и AR-технологий. Появляться они начали в связи с деятельностью местных поисковых отрядов: показывать все их находки по региону тяжело в связи с логистикой и другими вопросами. Поэтому появился виртуальный музей, причем сканировать объекты, отметил Стрелков, можно даже при помощи телефона.

К слову, в рамках KazanForum на стенде Академии наук РТ можно было ознакомиться, помимо проекта по анализу данных «Тераграф» и токенов TatarCoin, например с 3D-реконструкцией памятника мусульманской средневековой культуры — Лапасского мавзолейного комплекса, выполненного институтом археологии им. А.Х. Халикова.

Работы АГАСУ. скриншот с сайта kazanforum.ru

В Астрахани таким образом создали модель деревянного театра в парке «Аркадия», в котором выступал казанец Федор Шаляпин. Здание сгорело в 1976 году, но, к счастью, остались фотодокументы, а также макет.

Кроме того, на базе АГАСУ появился музей деревянной архитектуры. Сначала материальный. Поскольку утрата деревянного зодчества идет в области с колоссальной скоростью (и виной тому не только человеческий фактор, но и климат), сначала энтузиасты стали собирать материал. Но потом стало понятно, что необходимо создавать и цифровую базу — слишком высоки риски потери.

Биляр пока не может похвастаться высокой посещаемостью. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Болгар: рост посещаемости в 20 с лишним раз

В целом, внимание к ОКН повышает их туристическую привлекательность, отметил профессор кафедры всемирного культурного наследия КФУ Рафаэль Валеев.

Он указал, что до интереса Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ к Болгару его посещало 30 тысяч человек ежегодно, а в последнее время эта цифра выросла до 700 тысяч и даже миллиона. При это Валеев мельком отметил, что в Биляр, не менее важный объект на карте республики, приезжают «порядка несколько десятков тысяч».

— Каждый день в России разрушаются по 3-4 объекта ОКН. Это тенденция, которую нужно прекратить, — сказала Александра Соболева, руководитель по региональному взаимодействию «ДОМ.РФ». Она коротко рассказала о программе льготного кредитования на разработку проектной документации, восстановление и приспособление к современному использованию памятников архитектуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии.



В Татарстане можно взять кредит, к примеру, на усадьбу Молоствовых в Спасском районе. скриншот с сайта дом.рф

— Нам хочется, чтобы эта программа стала моментом сдвига ситуации, — отметила Соболева.

Программу запустили в конце прошлого года. В списке есть 24 пилотных объекта, по которым ОКН можно восстановить по ставке 7%. 14 из них были переданы инвесторам, а по одному уже взят кредит. Напомним, что Татарстан не вошел в число пилотных регионов с такими льготами.

При этом, как указала Соболева, этим летом ее компания хотела бы провести мероприятие по привлечению инвесторов — возможно, в Елабуге или в другом районе Татарстана.