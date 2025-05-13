«Стрела-Ак Барс» выдержала настоящую битву в Красноярске

Краткие итоги игры: получили бонусное очко, потеряли бойца, сохранили лицо

Это была схватка за лидерство в чемпионате. Фото: предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Очередная встреча российских регбийных суперклубов «Енисея-СТМ» и «Стрелы-Ак Барс» изобиловала большим количеством борьбы, двумя штрафными попытками, двумя заносами в меньшинстве и одной тяжелой травмой. Подробнее об итогах главного матча второго тура чемпионата России по регби — в материале «Реального времени».

Реальность превзошла все ожидания

Регбийный сезон с каждым новым туром дарит болельщикам незабываемое зрелище. Во втором туре было две изюминки. Одна из них в Саранске, где пензенский «Локомотив» в качестве хозяина принимал на стадионе «Мордовия-Арена» московское «Динамо».

Свежие впечатления от полуфинала футбольной Лиги чемпионов с участием «Интера» и «Барселоны» теперь можно связывать с любым блестящим по сюжету спортивным противостоянием в любом виде спорта, главное, чтобы как в хороших книгах или блокбастерах развязка наступала в конце увлекательного зрелища с закрученным сюжетом.

Так и здесь, заинтересовали зрителей с самого начала церемонией проводов 39-летнего ветерана российского регби Виктора Гресева, а затем внимание зрителей было приковано до самого конца. Реализованный пензенцем Сергеем Янюшкиным штрафной, казалось бы, принес железнодорожникам победу, поскольку играть оставалось одну минуту. Но правило регби играть до мертвого мяча позволило москвичам в ответной атаке заработать свой штрафной и ногами Лейтона Экстина сравнять счет 13:13. Жаль, что за ничью в регби дают по два очка, тем самым уменьшая ее значимость по сравнению с победой, когда триумфатор получает сразу пять. Ничья в Саранске заслуживала того, чтобы ее обладатели получили минимум по три балла.

В очередной раз московские динамовцы выступили «на разогреве» у коллег, как в первом туре, когда подарили блестящее зрелище совместно с красноярским «Красным Яром».

Противостояние «Енисея-СТМ» и казанской «Стрелы-Ак барс» — это игра чемпиона с вице-чемпионом, обладателя Кубка с владельцем Суперкубка России. Если бы в регби нагнетали столько же пафоса, как, например, перед титульными боями в профессиональном боксе, то ринг-анонсер этого матча рискнул бы охрипнуть, объявляя действующие титулы соперников. У казанцев, которые совсем недавно вошли в элиту российского регби, было еле заметное психологическое преимущество, поскольку они выиграли в Суперкубке, выиграли в прошлогоднем домашнем матче, правда, упустили победу в финале чемпионата России, когда не смогли удержать победный счет, действуя в большинстве.

С другой стороны, все эти игры проходили в Центральной части России (Казани, Москве, Санкт-Петербурге последовательно). Сейчас казанской дружине необходимо было завести себя на борьбу в 11 часов дня по московскому времени. Понятно, что не в первый раз за карьеру, прошлогодняя гостевая победа над другой красноярской командой «Красным Яром» в полуфинале чемпионата России была свежа в памяти. В конце концов, уже в прошлом красноярском противостоянии с «Енисеем-СТМ» казанцы были близки к тому, чтобы завоевать очки. Но заезженное выражение — дома и стены помогают — сейчас работает только в плоскости часовых поясов.

Регбийные битвы Казани и Красноярска это классика. Реальное время / realnoevremya.ru

Стрелки отказывались от пробития штрафных

Казанцы начали поединок бодро, уже к пятой минуте завоевав право на штрафной удар. Но даже не стали задумываться о его пробитии, поскольку точка для удара была не самой удобной, зато перспективной для заноса попытки. Жаль, что в развитии атаки казанцы нарушили правила, когда их игрок сыграл лежа.

Минуты через три казанцы снова отказались от пробития штрафного, и снова это было не совсем верным решением, поскольку затем последовала потеря мяча.

На 13-й минуте казанцы открыли счет точным ударом со штрафного Кобуса Мараиса 3:0. С другой стороны, этого штрафного могло и не быть, пробивай казанцы свои попытки ранее.

После чего красноярцы отыгрались, когда Рамиль Гайсин занес попытку и сам же ее реализовал 7:3. Сделал он это как и в прошлогоднем финале чемпионата страны, с одной лишь разницей, что тогда красноярцы играли в меньшинстве.

Несмотря на минимальное поражение, мы вами гордимся! Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы начали выходить вперед

Если в первом тайме со стратегически беспроигрышной позиции диванного аналитика можно было бы предъявить претензии к стрелкам за то, что они отказывались от пробития штрафных ударов, то второй тайм оставил послевкусие тихой грусти. Дважды казанцы выходили вперед. Вначале сделали счет 10:7, реализовав большинство. Затем 17:14, причем во второй раз это была штрафная попытка. Так получилось, что красноярцы занесли штрафную попытку, когда Никита Вавилин нарушал правила. Затем Йоханнес Тромп снова вывел казанцев вперед, несмотря на нарушение красноярца Рашида Магомедсаидова. Объединяет эти попытки двух команд не только то, что они были штрафными, но и то, что и красноярцы, и казанцы заносили попытки, играя в меньшинстве. У «Енисея-СТМ» был удален Никита Чурашов, у стрелков Никита Вавилин.

За десять минут до конца матча казанцы вели 17:14, более того, они находились в большинстве, но тут началась череда практически трагических происшествий. Вначале хукер Дамеон Вентер получил повреждение ребра, будучи заменен на Алексея Бурдина. И тут же в следующей схватке Бурдин получил травму, после которой остался лежать без движения на траве. Его увезли в карете скорой помощи. Вентеру пришлось вернуться на поле, поскольку хукеров у казанцев просто не осталось.

Красноярск продолжал давить, в итоге казанец Антон Дроздов получил удаление, сравняв количество игроков на поле, поскольку Магомедсаидов продолжал досиживать последние минуты на скамейке штрафников. Но хозяева поля успели выйти вперед, за счет попытки Франсуа Эстерхейзена и реализации Гайсина 21:17.

После игры Джей Пи Нил грустил. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Желаем здоровья Алексею Бурдину

После изменения счета уже в пользу красноярцев команды едва не сошлись в рукопашной, поскольку регби на некоторое время перешло в смесь горизонтального бокса и борьбы. К счастью, это было не травматично, поскольку амплитуда при ударах лежа гораздо меньше, чем во фронтальном положении. В том числе и поэтому судьи решили не карать участников лежачей потасовки удалениями. В своей ответной атаке казанцы успели получить право на пробитие штрафного, который в данном эпизоде уже не имел никакого смысла, поскольку его реализация не сравнивала счет. А ведь решись стрелки на пробитие одного из двух штрафных в первом тайме, то могла получиться совсем другая игра...

Совсем другая игра состоится в нынешнюю субботу, 17 мая, в Казани, когда на стадионе «Тулпар» казанцы будут принимать «ВВА-Подмосковье» из Монино.

Военлетчики серьезно изменили состав в межсезонье. К ним вернулся 36-летний Илья Бабаев из Пензы, тем самым восполнив потерю его старшего брата, 39-летнего Михаила Бабаева, закончившего выступления в спорте. Кроме того, из «Стрелы-Казань» пришел Сергей Мотов и в аренду были отданы Владислав Артеменко, Дмитрий Денисов и Денис Фомин. Среди приобретений, не связанных с Казанью, назовем приход Ивана Кравцова. Правда, он ранее также играл в Казани, затем женился, его супруга Евгения Володарская работает секретарем Попечительского Совета Федерации регби России, последовательно попробовал силы в двух московских командах «Динамо» и «Славе» и сейчас переехал в Подмосковье. Плюс два красноярца Семен Борзенков и Илья Шаповалов пришли в ВВА из «Енисея-СТМ».

Тренеру по нападающим Гари Боте (справа) предстоит поработать перед тремя подряд встречами с середнячками. Реальное время / realnoevremya.ru

Сейчас можно сделать передышку

Потери военлетов, увы, и по количеству, и по качеству ослабили команду. Очередная часть арендованных ранее игроков покинула «ВВА-Подмосковье». Это Александр Белослудцев, Максим Кемаев, Владимир Тонкошкуров и Даниил Суксов, которого казанские болельщики уже видели в составе московской «Славы». Ушли Михаил Шахов, Сергей Шлеенков, ставший игроком дзержинского «Химика», и Евгений Сухинин в ЦСКА, выступающий в высшей лиге. Ислам Шакиров перешел в питерскую «Заставу», чтобы сконцентрироваться на регби-7. Наконец, ВВА покинул бомбардир Ислам Абдулкадиров, перешедший в «Красный Яр».



Казанцам предстоит гостевая игра 24 мая в Новокузнецке против местного «Металлурга», который пережил в нынешнее межсезонье потрясения, не совместимые с дальнейшей жизнедеятельностью команды, при этом чудом выжил. Возможно, это будет лишний шанс для новоиспеченных казанцев Дина Гордона и Антона Сычева выйти против недавних одноклубников, которых в Кузне, откровенно говоря, практически не осталось. Наконец, 1 июня казанцы стартуют в Кубке России гостевым матчем в Москве с местной «Славой».

Каждая из этих игр дает повод рассчитывать на результативную игру казанцев, а потому Гари Боте предстоит поработать с игроками атакующей линии стрелков.

Уровень конкуренции в трех ближайших матчах позволит перевести казанцам дух, зализать раны, произвести переформатирование состава, поскольку лазарет команды стабильно пополняется. К Роману Рощину прибавился Алексей Бурдин, каждому из которых хочется пожелать скорейшего выздоровления. Регби — это по-настоящему мужская игра, максимально приближенная к жизни обычных людей. Уместно будет написать об истории, как ранее один из иностранных регбистов, который находился в лазарете, выставил на продажу на интернет-маркете часть своей спортивной амуниции. Между тем команду, в которой играет легионер, нельзя отнести к проблемным с точки зрения финансов, но 10 месяцев вне игры, видимо, всерьез ударили по бюджету.