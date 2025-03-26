Казань изменила бюджет на 2025 год: доходы вырастут на 662,7 млн, расходы — на 8,5 млрд рублей

По итогам 2024 года профицит бюджета составил почти 4 млрд рублей

Доходы бюджета Казани за 2024 год превысили 58 млрд рублей, расходы — 54 млрд рублей. Профицит составил более 3,9 млрд рублей, сообщил начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин на 37-й сессии Казгордумы. Но не все структурные подразделения смогли освоить выделенные средства в течение года: в полном объеме это удалось выполнить лишь по пяти муниципальным программам. Подробнее — в материале «Реального времени».



Налоговые и неналоговые поступления в бюджет выросли на 37%

Утвержденный объем бюджета Казани на 2024 год по доходам и расходам составлял 41,65 млрд рублей, напомнил в начале своего доклада Ирек Мухаметшин. По итогам года доходы превысили 58 млрд рублей. Дополнительные поступления составили 16,41 млрд рублей (9,36 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, 7 млрд рублей — безвозмездных поступлений).

В свою очередь, величина налоговых и неналоговых поступлений за 2024-й составила 33,21 млрд рублей, заявил спикер. Рост к предыдущему году — на 9,01 млрд рублей, или 37%. Это стало возможным в первую очередь благодаря налогам — на их долю приходится 82% от собственных доходов города. Только по НДФЛ поступило 14,73 млрд рублей — 54% от всего налогового дохода.



— Вторая значительная составляющая доходной части бюджета — это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. В 2024 году утвержденный план был 17,8 млрд рублей, исполнение составило 24,85 млрд рублей, — рассказал начальник финансового управления.

Дополнительные поступления из бюджета республики составили 6,68 млрд рублей к первоначальному плану. Наибольший объем средств направили на выполнение «майских указов», а также на содержание улично-дорожной сети, внешнее благоустройство и ЖКХ.

Только благодаря НДФЛ в бюджет Казани поступило 14,73 млрд рублей, рассказал Ирек Мухаметшин. взято с сайта kzn.ru

Расходы Казани за год увеличились на 23%

Расходная часть бюджета города по итогам прошлого года составила 54,11 млрд рублей — это на 23% выше показателя предыдущего года. Наибольших вложений потребовали социальная сфера, общегосударственные вопросы и городское хозяйство. Профицит бюджета равен 3,95 млрд рублей.

Не все структурные подразделения смогли освоить выделенные средства в течение года, посетовал председатель комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Булат Кутдусов. Самое низкое исполнение бюджета — 67% — показал раздел «Физическая культура и спорт».

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, недостаточное исполнение зафиксировали в следующих разделах:

Общегосударственные разделы — 78%;

«Национальная экономика», куда входят расходы транспортной отрасли, дорожного и водного хозяйств, — 83%;

«Социальная политика», куда входят расходы на пенсионное и социальное обеспечение населения, — 89%;

ЖКХ — 89%.

По словам докладчика, в полном объеме были освоены средства лишь по пяти муниципальным программам: «Безопасный город», «Переселение из аварийного жилого фонда», «Профилактика терроризма», «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и «Обеспечение пожарной безопасности». В остальных случаях остались невостребованными внушительные суммы, подчеркнул Булат Кутдусов. Так, по программе «Благоустройство территории Казани» не освоено более 560 млн рублей, а по программе «Развитие образования Казани» — 545 млн рублей.



В бюджет Казани на 2025 год внесли изменения

Кроме того, на заседании изменили параметры бюджета города на 2025 год — проект соответствующего решения приняли единогласно. Объем доходов увеличится с 50,17 млрд до 50,83 млрд рублей, а расходы вырастут с 50,17 млрд до 58,7 млрд рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В результате дефицит составит 7,85 млрд рублей — его позволяют покрыть остатки средств бюджета города, сказал начальник финансового управления.



— Внесение изменений обусловлено следующими причинами. Во-первых, в проекте решения предусмотрен возврат неиспользованных остатков финансовой помощи прошлых лет в бюджет республики в сумме 219,4 млн рублей, из которых после подтверждения фактической потребности в бюджет города поступили средства в объеме 6,8 млн рублей. Данные средства в основном направляются на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, — объяснил Ирек Мухаметшин.

Кроме того, в текущем году объем безвозмездных поступлений из бюджета Татарстана увеличен на 819 млн рублей, добавил он.