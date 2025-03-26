Зеленодольск — Хабаровск: татарстанские кабельщики нашли контакты в Приамурье

В будущем челнинская СКАТ и резиденты технопарка «Искра-Волга» могут стать резидентами ТОР «Хабаровск»: здесь налоговые и страховые льготы сохранены еще на 5—10 лет

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский производитель кабельной арматуры «СКАТ» рассматривает возможность масштабирования производства на ТОР «Хабаровск», но точно не в 2025 году, заявил «Реальному времени» директор ООО «СКАТ» Мурад Гильманов. Сейчас электротехническая продукция, объединенная под одноименной торговой маркой, собирается в ТОСЭР «Зеленодольск» и Набережных Челнах, где производится полная линейка арматуры для СИП 0,4 кВ. После открытия склада в Хабаровске предприниматели задумались над локализацией продукции на Дальнем Востоке. «Если создание новых производств будет угрожать текущим отношениям наших партнеров с администрацией ТОСЭР Зеленодольска, то новую политику принимать не станем», — подчеркнул Гильманов. Как считает консультант компании решение-верное.рф Сергей Маслехин, ТОР Хабаровска с точки зрения льгот привлекателен тем, что здесь, в отличие от ТОСЭР в моногородах, пониженные страховые взносы можно получать 10 лет, независимо от даты входа в ТОР. Подробнее — в материале «Реального времени».

СКАТ и другие из технопарка «Искра-Волга»

О том, что татарстанский поставщик кабельной арматуры ООО «СКАТ» ведет переговоры о возможности переноса части производств в Хабаровск, сообщила пресс-служба администрация края. В распространенном пресс-релизе говорится, что крупный разработчик и производитель электротехнической продукции из Татарстана планирует открыть сборочную линию на территории ТОР Хабаровска.

— Изделия СКАТ имеют широкое применение в энергетической отрасли. Продукция применяется при прокладке новых линий электропередач как по воздуху, так и под землей; при ремонтах воздушных линий и обрывах кабеля под землей, при подключении потребителей частного сектора к электроснабжению; в промышленном и гражданском (МКД, школы, больницы и т. д.) строительстве для подключения к электроснабжению; при прокладке линий от гидроэлектростанций, — подчеркивается ценность проекта СКАТ для Хабаровского края.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. взято с сайта khabkrai.ru

Особый комплимент прозвучал в адрес технологических разработок компании. А именно за создание отечественной кабельной муфты для высокого уровня напряжения 500 кВ, ставшей заменой продукции ушедших с рынка зарубежных поставщиков Tyco Electronics Raychem и ABB. «В декабре прошлого года СКАТ завершила монтаж собственной разработки — для третьего энергоблока Нижнекамской ГЭС. В январе 2025 года первая кабельная арматура 500 кВ российского производства введена в эксплуатацию на действующем объекте», — говорится в пресс-релизе. Одним словом, администрация Хабаровского края распахнула двери для продвинутой, высокотехнологической компании.

Причем местные власти уверены, что бренд «СКАТ» может прийти в Хабаровск не один, а с партнерами по выпуску электротехнической продукции, работающими в технопарке «Искра-Волга» (на территории ТОСЭР «Зеленодольск»). «В будущем другие резиденты технопарка также планируют открыть участки производства на территории Хабаровского края. Среди них «Промэнерго» — разработчик и производитель интеллектуальных приборов учета электроэнергии», — говорится в пресс-релизе администрации края.

СКАТ входит в состав технопарка «Искра-Волга» (открылся на территории ТОСЭР «Зеленодольск» в марте 2024 года). Самым крупным ее резидентом является «Промэнерго» (занимается разработкой и производством интеллектуальных приборов учета электроэнергии СКАТ). Выручка компании по итогам 2023 года — 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 438,9 млн рублей. «Искра-Волга» по итогам 2023 года выручила 722,7 млн рублей, а чистая прибыль составила 3,7 млн рублей.

Миграция или зондирование?

Конкретные сроки открытия производств, а также возможные инвестиции татарстанских резидентов в публикации не приводятся. Более того, отсутствует и конкретика — а идут ли вообще переговоры с «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). В отличие от татарстанских ТОСЭР, которые курируются АИР и местными властями, вхождение в ТОРы Дальнего Востока возможно только после подписания соглашения с руководством КРДВ. В этом смысле роль администрации Хабаровского края факультативна. Так что же скрывается за поездкой в Хабаровск — реальная миграция или прощупывание почвы?

В закручивающуюся интригу внес ясность директор ООО «СКАТ» Мурад Гильманов. В разговоре с «Реальным временем» он подтвердил, что переговоры о возможном переносе «отдельных техпроцессов» в ТОР «Хабаровск» велись, но ООО «СКАТ» не является резидентом ТОСЭР «Зеленодольск». По его словам, компания занимается дистрибуцией электротехнической продукции, объединенной под торговой маркой «СКАТ» по всей территории России, и в рамках этого были открыты представительства в Хабаровске и подмосковной Щербинке — здесь открыты офисы продаж и склады для доставки продукции.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Чем интересен Хабаровск? Во-первых, суровым климатом — амурскими снегопадами и ледяными ветрами! Здесь на деле можем доказать, что наша продукция устойчива в любых погодных условиях. Во-вторых, здесь работает большое количество локальных электросетевых компаний. Каждая из них самостоятельно производит закупку, а мы можем получить многочисленные референсы, — пояснил Мурад Гильманов.

После открытия склада в Хабаровске СКАТ вышла с инициативой о локализации отдельных компонентов кабельной арматуры. «По Хабаровску планы есть хорошие, но не могу раскрыть по коммерческим соображениям. Появится ли производство в этом году? Если вдруг завтра ставка ЦБ упадет до 3% годовых, то, конечно, мы сразу побежим, — шутит Гильманов. — А если серьезно, то все бизнесы сейчас стоят на паузе. Поэтому масштабирование возможно, но точно не в 2025 году».

Экспансия — интересна, но родина — дороже

При этом он сделал акцент на том, что в приоритете остается ТОСЭР «Зеленодольск». «Для нас первостепенное значение имеет наличие текущих взаимоотношений наших партнеров, производящих продукцию под торговой маркой «СКАТ», с ТОСЭР Зеленодольского района. Если создание новых производств в Хабаровске будет идти вразрез с текущими отношениями с ТОСЭР Зеленодольска, то новую политику принимать не станем. Новый проект не должен противоречить интересам родины. Все-таки мы не зря называемся «Силовая Кабельная Арматура Татарстана», — заметил директор компании.

Впрочем, эксперты допускают, что татарстанский производитель ищет дополнительную площадку, так как отдельные льготы для резидентов ТОСЭР в Зеленодольске закончились. «ТОР Хабаровска (Дальнего Востока и Арктической зоны) с точки зрения льгот привлекательна тем, что здесь, в отличие от ТОСЭР в моногородах, пониженные страховые взносы можно получать 10 лет, независимо от даты входа в ТОР (получения статуса резидента). Продлят ли на новый срок — большой вопрос», — рассуждает консультант компании решение-верное.рф Сергей Маслехин.

В то же время льготный режим ТОР на Дальнем Востоке рассчитан на 70 лет, и зарегистрироваться в нем можно в любой момент — хоть в 2027 году, хоть в 2036 году.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Напомним, ТОСЭР «Зеленодольск» была создана 22 декабря 2017 года постановлением правительства. ТОСЭР (ТОР) Дальнего Востока и Арктики создаются на 70 лет, ТОСЭР (ТОР) в моногородах — на 10 лет (с правом продления на 5 лет по решению правительственной межведомственной комиссии). На данный момент ни одной из ТОСЭР (ТОР), созданных в моногородах в 2016 году, срок существования не был продлен на 5 лет, в связи с ситуацией 2020—2022 годов постановлением Правительства РФ от 28.07.2022 №1346 срок действия ТОСЭР (ТОР) в моногородах, включая ТОСЭР (ТОР) «Зеленодольск», был продлен на 2 года.

То есть льготы резидентов закончатся в 2029 году.

Резиденты ТОР Дальнего Востока и Арктики смогут пользоваться пониженной ставкой в 7,6% по страховым сборам еще в течение 10 лет, а минимальный порог для капитальных вложений составляет всего 500 тыс. рублей (для сравнения, в ТОСЭР «Зеленодольск» — 10 млн рублей). Кроме того, обнуляются на 5 лет налоги на прибыль, имущество и на землю. «Это неплохая возможность пережить сложные времена», — считает консультант компании решение-верное.рф Сергей Маслехин.

Впрочем, налоговые льготы не главное в стратегии производителей электросетевого оборудования, полагает он. Скорее всего, им предложили разместить производство на смете, чтобы иметь возможность участвовать в обновлении энергетической инфраструктуры, уверен Маслехин. В этом году «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входящая в группу «РусГидро», продолжит модернизацию электросетевого комплекса на Дальнем Востоке. В 2025 году объем инвестиционной программы составит более 20 млрд рублей. За этот период будет введено в эксплуатацию 597,8 МВА трансформаторной мощности и 857 км линий электропередачи. Всего до 2030 года компании предстоит выполнить более двух тысяч проектов на территории пяти регионов Дальнего Востока, рассказывал в начале года генеральный директор АО «ДРСК» Александр Бакай.