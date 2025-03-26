Граждане предпочитают жаловаться Путину

При этом количество обращений жителей Татарстана в казанский Кремль снизилось на 2,3 тысячи

Фото: Анастасия Фартыгина

В прошлом году количество жалоб жителей Татарстана в адрес раиса республики Рустама Минниханова сократилось на 7% и достигло минимума за последние 10 лет. При этом татарстанцы стали активнее писать в Москву — президенту РФ Владимиру Путину. О том, что их волнует больше всего — в материале «Реального времени».

Наименьшее число писем за 10 лет

В 2024 году жители Татарстана направили раису республики Рустаму Минниханову около 31,7 тыс. предложений, жалоб и заявлений. Это почти на 7% (2,3 тыс.) меньше, чем в предыдущем году и минимум за последние 10 лет, следует из ежегодного отчета Управления раиса Татарстана по работе с обращениями граждан.

Примечательно, что снижение активности наблюдается именно среди любителей отправлять обращения в электронной форме, число которых сократилось до 16,8 тыс. против 18,5 тыс. годом ранее. Просители и жалобщики стали больше доверять бумаге — на ней было написано каждое третье послание в казанский Кремль — 5,6 тыс. против 5,4 тыс. в 2023 году.

Почти половина (47%) адресантов — жители Казани, треть (33%) — других городов и районов Татарстана, 20% — регионов РФ из ближнего и дальнего зарубежья.

На прямую линию с Путиным татарстанцы обратились более 40 тыс. раз

Как следует из отчета, гораздо активнее жители Татарстана жалуются президенту РФ Владимиру Путину. Только в ходе прямой линии, которая в прошлом году была совмещена с большой пресс-конференцией, президенту РФ от них поступило свыше 40 тыс. обращений. Да и помимо этого татарстанцы довольно часто пишут в адрес Московского Кремля, который в ответ спускает поручения Кремлю казанскому. В 2024 году администрация президента РФ направила чиновникам в Казани около 7,1 тыс. поручений по обращениям граждан, что на 7% больше, чем 2023 году.

В ходе прямой линии, которая в прошлом году была совмещена с большой пресс-конференцией, президенту РФ от жителей Татарстана поступило свыше 40 тыс. обращений. взято с сайта kremlin.ru

Также растет количество прямых обращений жителей в министерства и ведомства республики — на 12%, до 88,4 тыс., а также в органы местного самоуправления — на 11%, до 86,4 тыс.

На самоизоляцию пришелся пик обращений

За минувшее десятилетие всплеск обращений граждан к первому лицу республики пришелся на 2020 год, когда бушевал коронавирус и люди находились в изоляции. Тогда количество писем в казанский Кремль увеличилось на 11% — до 43,1 тыс., а в московский — на 47%, до 7,8 тыс. При этом чуть ли не вдвое — до 4 тыс. — возросло число обращений на тему здравоохранения: людей волновали вопросы лечения и оказания медицинской помощи (863 обращения), обеспечения лекарственными средствами (416), санитарно-эпидемиологического благополучия (785), качества медицинских услуг (613). 136 медиков и соцработников тогда добивались дополнительных выплат за особые условия труда и повышенную нагрузку. 62 человека тревожились по поводу вакцинации от COVID-19.

В 2024 году тема здравоохранения вышла из топов — она волновала авторов лишь 1,6 тыс. обращений (в 2023 году — 1,8 тыс.) В частности, вопросы лечения и оказания медицинской помощи поднимали 413 человек (542), работы медицинских учреждений и их сотрудников — 355 (398), обеспечения лекарственными средствами — 304 (241).

В 2024 году тема здравоохранения вышла из топов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На что жалуются участники СВО

На третьем году СВО заметно чаще раису Татарстана стали писать военнослужащие: таковым оказался каждый 20-й из тех, кто указал свой социальный статус (в 2023 году военнослужащих было лишь 2%). От них поступило 198 обращений. В администрации раиса довольно обтекаемо называют темы этих писем: выплаты военнослужащим, социальная поддержка их семей, вопросы прохождения военной службы по контракту, обеспечение Вооруженных сил РФ, работа военных комиссариатов и призывных комиссий и т. д.

Чуть более подробно о некоторых жалобах бывших участников СВО в своем отчете поделилась уполномоченный по права человека в Татарстане Сария Сабурская. По ее словам, бывшие заключенные, воевавшие по контракту, часто заявляют о проблемах с трудоустройством. «Несмотря на снятую судимость, работодатели неохотно берут их на работу», — пишет омбудсмен. Она отмечает, что причина часто заключается в отсутствии у такой категории участников СВО образования, трудовых навыков, а порой и желания трудоустроиться или обучаться.

По словам Сарии Сабурской, бывшие заключенные, воевавшие по контракту, часто заявляют о проблемах с трудоустройством. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом по теме: «Оборона, безопасность и законность» за прошлый год раису поступило почти 3,8 тыс. посланий, значительная часть которых касается СВО: гуманитарной помощи, оказания содействия в поиске военнослужащих, награждений, отсутствия и ненадлежащего состоянии бомбоубежищ и др. Вопросы гражданской обороны поднимали свыше 2 тыс. обратившихся к раису.

— Управлением раиса Республики Татарстан по работе с обращениями граждан организована тесная работа по рассмотрению писем граждан, касающихся специальной военной операции, с Военным комиссариатом Республики Татарстан, Военной прокуратурой Казанского гарнизона, министерствами и ведомствами Республики Татарстан, — отмечается в отчете.

Рост обращений военнослужащих сказался на социальном портрете адресантов Рустама Минниханова: уменьшилась доля работающих — до 50% (год назад было 52%) и пенсионеров — до 20% (было 23%).

Только 12 просителей попали на прием к Минниханову

Обращающиеся к Рустаму Минниханову стремятся к личной встрече с раисом. В прошлом году 729 человек настаивали на его личном приеме, такая возможность выпала 12 просителям (в 2023-м — 18). По остальным обращениям встречи вели руководители ведомств республики. Например, руководитель Администрации раиса Асгат Сафаров провел 48 личных приемов (в 2023 году — 44), помощники раиса и руководители структурных подразделений его администрации рассмотрели 57 устных обращений. Основную массу посетителей — 2,5 тыс. человек — выслушали сотрудники управления по работе с обращениями граждан. Всего же в администрацию раиса и в аппарат кабинета министров Татарстана за прошлый год на личный прием смогли попасть около 2,6 тыс. человек (в 2023 году — 3,5 тыс.).

При этом число обращений по поводу работы самих должностных лиц органов государственной власти в прошлом году возросло в полтора раза. Из отчета неясно, была ли это критика или благодарность в их адрес, но указано, что в 2024 году от граждан поступило свыше 1 тыс. таких писем против 681 в 2023 году.

В прошлом году 729 человек настаивали на личном приеме Рустама Минниханова, однако раис нашел возможность побеседовать только с 12 просителями. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вообще вопросов государства, общества и политики касалось каждое третье-четвертое письмо к раису (8,6 тыс.). Среди них увеличилась доля обращений на тему конституционного строя — почти 3,1 тыс. (2,9 тыс. в 2023 году), в которых большинство — 2,2 тыс. — так или иначе высказывались о деятельности общественных и религиозных объединений, политических партий.

Проблемы безопасности и правопорядка волновали 1,3 тыс. авторов писем к раису (2023 — 1,4 тыс.). Среди них возросло количество тех, кого особенно тревожит ситуация с безопасностью личности — 565 (550 в 2023 году). Вопросы правосудия отошли на второй план — 194 (224). Работе органов прокуратуры посвящено 98 обращений (372), органов юстиции — 232 (251), в том числе жалобы на неисполнение судебных решений, обжалование решений суда, а также нарекания на деятельность судебных приставов.

В топе — жалобы на дороги

Чемпионом по росту жалоб можно считать обращения по строительству и реконструкции дорог: количество таких писем возросло сразу на 57% — до 605 (в 2023-м — 383). Можно предположить, что они были связаны с вводом платных дорог в Татарстане. На 30% — до 138 — увеличилось число обращений об уличном освещении (в 2023 году — 106). 571 раз граждане пожаловались на состояние подъездных дорог и тротуаров, что на 2% больше, чем в предыдущем году (556).

На 32% увеличилось количество корреспонденции по вопросам льготного обеспечения — 1,3 тыс. против 981 в 2023 году.

Также жители республики чаще стали выражать недовольство транспортным обслуживанием: повышением цен за проезд, сменой схем движения или отменой автобусных маршрутов, задержками общественного транспорта, действиями водителей и кондукторов. На эту тему за год поступило 439 обращений (в 2023 году — 417). Впрочем, как отмечается в отчете, от граждан приходили и благодарности, в частности за обновленный парк троллейбусов в Казани.

В 2024 году стало чуть больше обращений по экономическим вопросам — почти 7,7 тыс. (рост на 2% к 2023 году). В то же время довольно резко — на 14% — возросло число писем по теме экологии — до 1,7 тыс. против 1,5 тыс. в предыдущем году. В частности, согласно отчету, жалобы касались химического запаха в жилом комплексе «Салават купере» и в жилых массивах Зеленодольского района, зловония от свиноводческого комплекса ООО «Камский Бекон» в Тукаевском районе республики, а также содержали протест против строительства комплекса по переработке отходов в Пестречинском районе.

В 2024 резко — на 14% — возросло число писем по теме экологии — до 1,7 тыс. против 1,5 тыс. в предыдущем году. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

В то же время в разы уменьшилось количество заявлений по вопросам информации и информатизации — 68 (в 2023 году — 519). На тему аграрного сектора поступило лишь 211 обращений против 330 в предыдущем году: почти половина писем — с просьбами поддержать садоводство и огородничество (101), остальные главным образом касались вопросов управления агропромышленным комплексом (42) и фермерства (18).

Также значительно — на 12% — уменьшилось количество вопросов, связанных с финансами: 249 против 283 в предыдущем году. Как писало «Реальное время», выплаты пострадавшим от деятельности «Татфондбанка» пока не получила половина пострадавших клиентов, сейчас ситуация уже не представляется настолько болезненной, как в предыдущие годы.

Ответные меры

По итогам рассмотрения были приняты 473 положительных решения. 10 обращений были рассмотрены с выездом на место. Свыше 26,4 тыс. обращений были перенаправлены по компетенции в иные органы власти, которые в свою очередь предоставили 13,6 тыс. ответов. По 3,3 тыс. обращениям были даны «разъяснения». На контроле управления раиса Татарстана по работе с обращениями граждан в течение года находилось исполнение свыше 8,3 тыс. поручений (в 2023 году — 8 тысяч).

