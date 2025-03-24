Сами фасад ремонтировали — сами повредили: как гастарбайтеры отомстили субподрядчику КФУ

По версии обвиняемых в вандализме, они красками и молотком испортили ту работу, за которую им не заплатили

Фото: Реальное время

В Казани дошло до суда уголовное дело о последствиях празднования 220-летия Казанского университета. Следком и прокуратура обвиняют трех граждан Таджикистана в умышленном осквернении памятника культуры федерального значения — главного корпуса вуза. Примечательно, что ущерб от действий строителей, обвиняемых по двум статьям УК, силовики оценили всего в 238 тысяч рублей, однако в настоящее время двое фигурантов находятся в СИЗО, а бывший прораб — под домашним арестом. Приписываемый следствием хулиганский мотив обвиняемые отрицают — за краску, молоток и гвоздодер взялись, чтобы «испортить ими же сделанную работу». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Кривой» ремонт в КФУ: кому выгодно нанимать мигрантов

Подсудимые иностранцы в прошлом году были непосредственными участниками обновления главного корпуса Казанского университета 1825 года постройки. В течение трех месяцев меняли крышу, шпаклевали, красили и выполняли еще ряд сопутствующих работ по наведению марафета к саммиту БРИКС и юбилею вуза.

При этом прямого договора с вузом у приехавших из Таджикистана и их соотечественника-прораба не было. Лишь устная договоренность с неким посредником, которого, в свою очередь, также без договора нанимал директор ООО «СК Баракат», которого как физлицо пригласила поучаствовать в ремонте федерального объекта компания «Восток-С». Причем тоже без составления договора.

Заметим, на «восточном» счету — 49 госконтрактов на общую сумму свыше 7,4 млрд рублей.

Под стражей с ноября 2024 года находятся два гражданина Таджикистана. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На конце этой цепочки «договорняков» оказался 27-летний Амирхамзы Давлятов и 15 его соотечественников. На следствии арестованный рассказывал — бригадир обещал по итогам трех месяцев работ заплатить 1 млн рублей, поэтому он с радостью согласился, но денег так и не увидел. Не дождались своих кровных и еще несколько иностранцев.

Впрочем, второй фигурант этого дела — 28-летний Шодмон Амирджони — в ремонте КФУ не участвовал, просто 25 ноября 2025 года находился в компании земляков и решил поддержать их.

Оба арестанта женаты, первый уже стал отцом, супруга второго сейчас ждет ребенка. Преступления, в которых обвиняют гастарбайтеров, не относятся к тяжким, однако за время ареста срок временной регистрации на территории РФ истек, а потому суд раз за разом продлевает самую суровую меру пресечения. Заметим, к участию в заседаниях суд привлекает переводчиков с таджикского. Оплату услуг которых в будущем могут также возложить на фигурантов.

Адвокаты арестованных утверждают — об особом статусе главного корпуса КФУ ремонтники не знали. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Третий подсудимый — 26-летний Акобир Саидов, прораб той бригады мигрантов, находится под домашним арестом. Хотя, если верить показаниям Давлятова, Амирджони и ряда свидетелей, 25 ноября к зданию вуза их вызывал именно Саидов и он же вручил орудия для причинения вреда — баллончики с черной краской и гвоздодер. А сам вооружился молотком.

По его версии, идея повредить ту работу, что осталась неоплаченной, исходила от рабочих, причем он предлагал ограничиться краской. Любопытно, что прораб на следствии сообщал — получил от посредника субподрядчика 2,9 млн рублей, но договаривались на 3,5 млн. По какой причине часть рабочих остались вообще без денег — следователи у него не выясняли. Не спрашивали и размер «маржи» у субподрядчиков — директора «СК Баракат» и «Восток С», зато известно — посреднику, нанимавшему Саидова с бригадой, обещали выплату в 4,9 млн рублей.

Кроме того, один из субподрядчиков объяснял — решил снизить «договорную» цену, поскольку был вынужден нанимать подъемник, а тот часть рабочего времени простаивал.

В чем обвиняют иностранцев

Изначально дело о разрисованных и частично разбитых стенах в КФУ возбуждали в отделе полиции «Япеева», однако позже материал был передан в следственный отдел по Вахитовскому району Следкома по РТ.

В данный момент следователи свою работу выполнили, и на днях обвинение мигрантам утвердила прокурор Вахитовского района Казани Олеся Соколова. После чего материалы дела поступили в суд.

Действия обвиняемых следователи квалифицировали как вандализм и повреждение особо ценного объекта культурного наследия. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии обвинения, 25 ноября 2024 года, не позднее 14.50, трое обвиняемых и двое неустановленных лиц (вылетели в Таджикистан 26 ноября, — прим. ред.) встретились у здания Минобрнауки РТ (Кремлевская, 9) и вступили в преступный сговор с целью осквернения и порчи здания Казанского федерального университета — корпуса главного здания вуза на Кремлевской, 18, посредством надписей, рисунков и повреждения стены с помощью аэрозольных баллончиков с краской, деревянного молотка и предмета, похожего на гвоздодер. После чего выполнили задуманное, «цинично пренебрегая нормами морали и правилами поведения в общественных местах, выражая явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений, обезобразив внешний вид здания, тем самым осквернив и испортив его».

Данные действия обвиняемых силовики квалифицировали по двум составам УК РФ — вандализм, то есть осквернение зданий, порча имущества в иных общественных местах, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 214) и повреждение особо ценного объекта культурного наследия РФ, включенного в Список всемирного наследия (ч. 2 ст. 243). Максимальное наказание за первое преступление — лишение свободы до трех лет, за второе — вдвое больше.

«Раз не оплачивают, нужно снести все, что сделали», — вспоминал Шодмон Амирджони слова прораба. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Заметим, главный корпус КФУ 1825 года постройки входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского университета им. Ульянова-Ленина», по указу президента страны он включен в соответствующий госреестр.

Все обвиняемые умысел на осквернение здания-памятника отрицают. С их слов, они понятия не имели о его особом статусе и исторической ценности.

— Эта статья вменена излишне. Мы об этом заявляли еще в ходе предварительного следствия, — комментирует ситуацию адвокат одного из обвиняемых Рамиль Алиев и подчеркивает — ущерб практически полностью погашен родственниками подсудимых.

По словам адвоката Рамиля Алиева, ущерб КФУ обвиняемые уже погасили. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», Шодмон Амирджони рассказывал, что 25 ноября вместе с Акобиром Саидовым приехал на Кремлевскую для встречи с его рабочими. Примерно в 14.40 Саидов получил звонок, что денег за работу не будет, и очень разозлился. «Раз не оплачивают, нужно снести все, что сделали», — вспоминал Амирджони слова прораба, которые поддержали и не дождавшиеся зарплаты люди, и он сам, не принимавший в тех работах участия. С его слов, на машине Акобира они подъехали к нужному зданию, после чего тот раздал баллончики с краской, а ему вручил гвоздодер. С его помощью Амирджони ломал штукатурку вдоль подоконников и на углу здания в цокольной части.

Саидов же на следствии признавался, что с помощью деревянного молотка повредил несколько откосов у окна и нанес три удара по стене. Давлятов заявлял — нарисовал краской черточку на фасаде здания, после чего с места происшествия скрылся, однако в тот же день добровольно явился в полицию и признался в содеянном. Настаивал — ни в каких молодежных формированиях не состоит, в митингах никогда не участвовал, против СВО никогда не выступал.

Один из источников «Реального времени» отмечает, что охранявшие КФУ сотрудники ЧОП не успели пресечь начало противоправных действий, однако помешали их продолжению. В результате чего мигранты бросились врассыпную. Но не учли, что все их действия были зафиксированы на камеры видеонаблюдения. И первым опознали прораба.

Дело о «зарплатном вандализме» поступило на рассмотрение судьи Артема Митяева. Дата первого заседания пока не назначена.