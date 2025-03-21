Новым президентом МОК стала Кирсти Ковентри. Что это даст России?

Прямо сейчас ясно, что ничего не ясно

20 марта в Греции прошли выборы президента МОК, на которых Томаса Баха сменила Кирсти Ковентри из Зимбабве. Немец пребудет в состоянии хромой утки еще три месяца, до 24 июня, после чего мировым олимпийским спортом впервые станет управлять представительница Черного континента и женщина. О том, как это скажется на олимпийцах России, в материале «Реального времени».

Яна Мартынова была на уровне с Кирсти Ковентри

Кирсти Ковентри в прошлом пловчиха и самая титулованная из всех семерых кандидатов, претендовавших на пост президента Международного олимпийского комитета. Почему-то, памятуя о двух олимпийских золотых медалях главного ее конкурента Себастьяна Коу, многие забывали о том, что Кирсти такая же двукратная золотая медалистка, а по количеству обычных медалей с Олимпиад плюс наград разнообразного достоинства с чемпионатов мира, с англичанином у нее нет никакого сравнения. Там еще вмешалось обстоятельство, что первый чемпионат мира по легкой атлетике состоялся только в 1983 году, когда Коу уже было 27 лет, но это детали.

Что поразительно: в один момент в спортивном отношении с Ковентри оказалась очень близка казанская пловчиха Яна Мартынова. На предолимпийском чемпионате мира 2007 года в Австралии, который прошел с 17 марта по 1 апреля, что несколько несвойственно для плавания, поскольку основные свои старты они проводят летом, Ковентри и Мартынова синхронно завоевали серебряные медали на двух дистанциях комплексных плаванием. Уроженка Зимбабве, проплыв 200 метров, а казаночка в два раза больше, завоевали свое серебро на исходе чемпионата, в день смеха — 1 апреля. Оба раза чемпионкой становилась американка Кэти Хофф, бронзу дважды завоевывала австралийка Стефани Райс, а вице-чемпионками становились тренер одной из казанских спортшкол и новоиспеченный президент МОК. Такой вот курьез!

Впрочем, еще более запоминающейся спортсменкой Ковентри стала для российской рыбки Станиславы Комаровой, которую опередила на дистанции 200 метров на спине в олимпийских Афинах 2004 года. В целом Ковентри выступала на момент, когда российское плавание находилось там же, где обитатели романа Максима Горького «На дне». Она в одно лицо завоевывала больше наград, чем вся наша сборная, обыграв уже на следующей Олимпиаде в Пекине еще и Анастасию Фесикову, которая тогда выступала под девичьей фамилией Зуева. Это все плавание на спине, и получается, что Ковентри только с Мартыновой пересекалась в комплексе, поскольку Яна специализировалась в баттерфляе и на длинных дисциплинах вольным стилем.

Яна Мартынова на равных соревновалась с новоизбранным президентом МОК. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В России есть пловчиха, одноклубница нового президента МОК

Впрочем, победы Ковентри не равны победам ее страны, поскольку жила и тренировалась двукратная олимпийская в Америке, штат Алабама, выступая за известный студенческий многопрофильный клуб «Оберн Тайгерс». Для американцев главный его выпускник — это баскетболист Чарльз Баркли, для нас — студентка-пловчиха Анастасия Макарова из Мытищ, которая может называть себя одноклубницей президента МОК.

Что любопытно: из восьми олимпийских медалей сборной Зимбабве семь завоевала Ковентри, а восьмую, самую первую — хоккеистки на летней Олимпиаде 1980 года. Причем за три месяца до московской Олимпиады они даже не планировали участвовать, поскольку страна еще называлась Родезией и в ней правил, как тогда говорили, режим апартеида. Но 18 мая 1980 года Родезия превратилась в Зимбабве, и 31 июля того же года ее девушки выиграл олимпийское золото по хоккею на траве, дебютировавшему в программе Игр. Причем надо помнить, что в те годы Советский Союз и все прогрессивное человечество боролись против апартеида и олицетворявшего его государства ЮАР, но теперь две его спортсменки Антеа Стюарт и Сэнди Чик, ранее выступавшие за тамошнюю сборную ЮАР, оказались в составе сборной Зимбабве. Это второй курьез, о котором хочется сказать.

А закончить хотелось бы прогнозом по решениям Ковентри относительно России и Белоруссии на олимпийской арене, но как-то не получается. Нет ни должной доли оптимизма, ни пессимизма. Представляется, что Ковентри — это такая, не в обиду, мадам Фунт при Томасе Бахе. Немцу 71 год, быть официальным президентом МОК он уже не может, а закулисным — сколько угодно. Причем президентом с широкой амплитудой действий.

Томас Бах: уходя — остается?. взято с сайта kremlin.ru

Для прогнозов необходимо, конечно же, мыслить не только в плоскости, но и в объеме. Тот же Бах прекрасно продемонстрировал вариативность действий в отношениях с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Когда в 2019 году Белоруссия триумфально провела вторые Европейские игры, проект МОК, который пока не пользуется должной популярностью в Старом Свете, Бах и Лукашенко вели себя как лучшие друзья. Немец наградил президента Белоруссии юбилейной олимпийской медалью, хотя тот ранее был персоной нон грата в олимпийском Лондоне 2012 года. Правда, тогда МОК руководил бельгиец Жак Рогге. Теплая встреча в Минске не повлияла не решение Баха снова перевести Лукашенко в статус персоны нон грата, только теперь уже перед Олимпиадой в Токио-2021. Это была реакция МОК на выборы президента Белоруссии, сугубо внутреннее дело этой страны. «Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина...» — недоумевал Лукашенко, что воспринималось гласом вопиющего в олимпийской пустыне.

Коу не стал президентом, и это очень хорошо

То, что Ковентри (49 голосов за ее кандидатуру) опередила Хуана Антонио Самаранча из Испании (28 голосов) и с огромным отрывом была впереди англичанина Себастьяна Коу (всего 8 голосов), это и есть оптимистический знак для спортивных России и Белоруссии. Не забываем, что наши соседи в таком же отстраненном положении, как и мы, за исключением международных соревнований по футболу, где ФИФА и УЕФА допускают их к стартам.

Коу — это патентованный русофоб, что доказывает делами десять последних лет. Выиграв одну из своих олимпийских медалей в той же Москве 1980 года, как и хоккеистки Зимбабве, он продолжил выступать до Лос-Анджелеса, успешно совмещая две средние дистанции — 800 и 1500 метров. Коу, Стив Крэм, Том Маккин, Дэвид Муркрофт, Стив Оветт, Дэвид Шарп — 80-е годы, это доминирование английских средневиков, которые, в отличие от одинокой зимбабвийской звезды Ковентри, финишировали кучно, при этом бегая быстро.

Англичанин пришел к руководству ИААФ, Международной федерации легкой атлетики, в августе 2015 года, сразу же опустив шлагбаум перед российской легкой атлетикой. Чемпионат мира среди юниоров в Казани перенесли в польский Быдгощ... Одним файлом от участия в международных соревнованиях были отстранены 4027 легкоатлетов с российскими паспортами, начиная с 13-летних детей, заканчивая участниками чемпионатов среди ветеранов. Среди отстраненных на тот момент значились даже двое погибших российских легкоатлета...



Будь у нас развязаны руки, то можно было вступить в борьбу в юридической плоскости, но предстоящий чемпионат мира по футболу заставлял отмалчиваться. И под шумок у россиян отбирали медали, как у нашей бегуньи Юлии Зариповой, допускали до Олимпиады только одну участницу, как Дарью Клишину на Рио-2016, и постоянно заставляли платить членские взносы, не возвращая спортсменов на старты.

Себастьян Коу: чье поражение — наша победа. взято с сайта wikimedia.org/World Economic Forum

Апофеоз двойных стандартов сэра Коу — это ситуация на чемпионате мира 2019 года в Дохе. Во время его проведения вскрылось существование целой допинг-команды американского тренера Альберто Салазара. Но если ранее у него в подопечных значился едва ли не весь цвет англосаксонской легкой атлетики, включая англичанина Мохаммеда Фара, то к моменту разоблачения Салазара оказалось что команды-то и нет. Иными словами, когда нашелся допинг, то потерялись ученики. На пресс-конференции на недоумение, как такое может быть, Коу ответил предложением перейти к следующему вопросу. В годы его президентства весь легкоатлетический корапшн и криминалити сконцентрировался в России, среди 4027 отстраненных легкоатлетов, среди которых, напомним, двоих отстранили посмертно.

Нет никаких сомнений, что Коу во главе МОК был бы гораздо хуже Баха, хотя, казалось бы, куда уж хуже. Но Бах на примере Лукашенко демонстрировал, что руководствовался политикой кнута и пряника, у Коу для двух наших стран был заготовлен только кнут, которым он продолжает отбрасывать легкоатлетов обеих стран от любых стартов.

Хуан Антонио Самаранч: по стопам отца

Занявший второе место (28 голосов) Самаранч-младший чисто по привычке казался лучшей кандидатурой для России. Тут, конечно, действовала бы магия отца, Хуана Антонио Самаранча, который был избран президентом МОК в олимпийской Москве.

Хуан Антонио Самаранч-младший. взято с сайта wikimedia.org/UNCTAD

Причем необходимо понимать, что он возглавил олимпийское движение на момент серьезного кризиса, сравнимого с нынешним. Американский Денвер отказался от своего права принимать зимнюю Олимпиаду 1972 года. Летняя Олимпиада 1976 года в Монреале запомнилась бойкотом африканских стран, недовольных либеральным отношением МОК к странам, исповедующим апартеид, тем же ЮАР и Родезии. Олимпиада в Москве, а затем Лос-Андежес-1984 — это два подряд бойкота вначале капиталистических держав (США, Канады, ФРГ, Японии, Южной Кореи и так далее), а затем стран Восточного блока.

Но перед Самаранчем изначально существовала еще и личная проблема, которую он успешнейшим образом решил. Дело в том, что Испания и СССР не поддерживали дипломатических отношений весь период, пока Испанией руководил каудильо Франсиско Франко. Страны даже обменялись бойкотами, когда в 1960 году испанские футболисты отказались играть четвертьфинал чемпионата Европы со сборной СССР, а в 1975 году советские «художницы» не поехали на чемпионат мира в Мадрид, во время проведения которого, собственно, и умер Франко.

При этом удивительным образом страны поддерживали взаимоотношения в культурной области. В 1970 году Елена Образцова и Зураб Соткилава стали первыми советскими певцами, выступавшими на Международном конкурсе вокалистов в Барселоне, где получили Гран-при и приглашение остаться в Испании, которое было принято. Зураб Соткилава (наш симметричный ответ Хулио Иглесиасу) — это бывший футболист сухумского и тбилисского «Динамо» (в период с 1958 по 1959 год).

Шамиль Тарпищев: единственный представитель России в МОК. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как один человек помог нормализовать отношения, отсутствовавшие 40 лет

Если говорить об ответной реакции в Союзе, то бывший вратарь «Реала» Хулио Иглесиас приезжал в СССР на сольные гастроли в 1974 году. Между поездками Соткилавы в Испанию и гастролями Иглесиаса в СССР был факт бракосочетания известной в те годы советской актрисы Ирины Куберской с испанцем, которая уехала на родину мужа. И это при том, что дипломатические отношения между нашими странами восстановились только 9 февраля1977 года. В те годы Хуан Антонио Самаранч последовательно занимал пост вице-президента МОК, затем по 1980 год пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Испании в СССР и Монголии.

Самаранч делал все возможное, чтобы Испания, которая официально бойкотировала Игры в Москве, привезла сюда под олимпийским флагом целых пять сборных по игровым командным видам спорта, став по количеству команд-участниц второй после советской делегации. Номинальный бойкот станет третьим курьезом в нашей политико-исторической попытке проанализировать будущее через события прошлого.

Более того, Олимпиада все-таки самый главный спортивный старт 4-летия, а СССР и Испания в 1981 году провели неофициальный товарищеский матч по футболу. Причем встречались ветераны, когда команды выводили на поле Игоря Нетто и Франсиско Хенто, капитанов тех команд, которые не смогли сыграть друг против друга в 1960-м. Умер Франко, и топор вражды, которым страны размахивали около сорока лет, был закопан в землю.

Елена Вяльбе, одна из немногих президентов спортивных федераций, которая выступает против политики МОК. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За последние три года утеряны четыре страны, которые сейчас не принимают у себя соревнований

События последних лет последовательно исключили из международного спорта не только Россию и Белоруссию, но и Украину с Израилем как хозяев международных стартов. Китай был крайне недоволен предыдущим руководством МОК и взаимоотношениями с самой организацией. Так получилось, что обе Олимпиады, которые проходили в Пекине, вызывали серьезный негатив во внешнем мире. Летняя Олимпиада 2008 года прошла под бесившее сопровождение темы Тибета, перед зимней 2022 года англосаксонский мир заговорил о проблемах Синьцзян-Уйгурского региона. Ни то, ни другое не могло понравиться политическому руководству Китая.

Плюс личная пощечина с дисквалификацией на 8 лет спортивной иконы Поднебесной — пловца Сунь Яна. В итоге Китай в потоковом режиме принимает у себя международный старты континентального уровня, Азиады, чемпионаты и Кубки Азии, но не торопится что-то провести глобального масштаба.

Нынешние события в Турции необходимо проецировать на 2027 год, когда там намечено провести четвертые Европейские игры. Соревнований с каждым годом становится все больше и возвращается практика отказа от их проведения, как было с тем же Денвером в 1972-м. Тут еще необходимо подумать: нынешняя практика проводить одновременно старты здоровых спортсменов и паралимпийцев — это желание привлечь внимание к последним или надвигающаяся невозможность проводить инклюзивные старты отдельно? Поэтому сейчас, новому президенту МОК, предстоит подумать о том, что пора, согласно библейским заветам, собирать камни.